DEF

Inteligencia artificial: Taeda dijo presente en la 1ra edición de los premios del Instituto Argentino de IA

Con la asistencia de sus directivos, la organización formó parte de la incipiente premiación anual a los proyectos argentinos de inteligencia artificial más prometedores

Guardar
El Instituto Argentino de Inteligencia
El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA) llevó adelante la entrega del premio a la IA Ética y Sostenible 2025 (Fotos: Fernando Calzada)

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA), en conjunto con personalidades y actores clave en el avance de Argentina en la industria que rodea al fenómeno tecnológico del siglo XXI, realizó la entrega del Premio a la IA Ética y Sostenible 2025.

Gustavo Gorriz, vicepresidente de la Fundación Taeda y director de la Editorial Taeda, y Yanina Kogan, directora ejecutiva de la Fundación, estuvieron presentes para hacer entrega de los diplomas a los ganadores de las categorías y obsequiarles el reciente libro publicado por la editorial, Inteligencia artificial para el bien, de Juan M. Lavista Ferres y William B. Weeks.

La ceremonia se extendió durante dos jornadas, la primera en la sede del INARIA en Villa Crespo, donde los ganadores y ternados tuvieron un espacio privado de networking, y una segunda en el Centro Costa Salguero, en el marco del evento SAIACONF 2025.

La ceremonia se extendió durante
La ceremonia se extendió durante dos jornadas

El INARIA, detrás del impulso de la IA en el país

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial es una iniciativa de entidades del Sistema Nacional de Innovación, que tiene el objetivo de promover el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico, social y tecnológico de Argentina. Su misión es reconocer y apoyar iniciativas que contribuyan al bienestar social, la equidad y el desarrollo económico, garantizando la transparencia y el respeto por los derechos humanos

La propia entidad se define en tres pilares: el primero, como centro de formación para compartir conocimientos y recursos; el segundo, un sandbox para la innovación, explicado como un campo de pruebas más sólido y diverso para nuevas ideas y experimentos en el campo de la IA; y, por último, la asistencia técnica y consultoría, “que proporcionará conocimientos expertos a formuladores de políticas, reguladores e inversores, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre leyes y dar forma a regulaciones que promuevan el uso responsable de la IA y conduzcan a la innovación sostenible en IA”.

Gustavo Gorriz hizo entrega del
Gustavo Gorriz hizo entrega del diploma al ganador y del libro Inteligencia artificial para el bien

En este marco, el INARIA celebró la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible 2025, cuya misión es reconocer y apoyar iniciativas de IA en Argentina que contribuyan al bienestar social, la equidad y el desarrollo económico, garantizando la transparencia y el respeto por los derechos humanos

Se premió a un total de seis proyectos y personalidades repartidos en igual cantidad de categorías:

  • Categoría I: Educación y aprendizaje
  • Categoría II: Investigación científica y desarrollo tecnológico
  • Categoría III: Innovación productiva y desarrollo económico
  • Categoría IV: Gobernanza y servicios públicos
  • Categoría V: Sustentabilidad ambiental
  • Categoría VI: Trayectoria individual destacada en IA en Argentina

Las promesas argentinas de IA en 2025

En la primera categoría, el INARIA premió a la Fundación Barceló, parte del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, por su iniciativa “Incorporación de la inteligencia artificial en la creación de contenido didáctico”, centrada en la educación a distancia.

Dentro de dicha categoría, se hizo mención a la Universidad Austral por incluir una Diplomatura en Inteligencia Artificial y Gobierno 5.0 dentro de su programa educativo.

La siguiente terna, Investigación científica y desarrollo tecnológico, destacó el trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero por su Proyecto Archivos, originado dentro del grupo de investigación conocido como Intercambios Transorgánicos.

Se premió a un total
Se premió a un total de seis proyectos y personalidades

Gustavo Gorriz hizo entrega del diploma al ganador y del libro Inteligencia artificial para el bien, de Juan M. Lavista Ferres y William B. Weeks, editado y traducido al castellano por Taeda.

Para la categoría “Innovación productiva y desarrollo económico”, el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial y Yanina Kogan, directora de la Fundación Taeda, premiaron a AURORIA por su plataforma de inteligencia artificial pedagógica para la educación.

Sus responsables, Daniela Buján y Juraj Havran, definieron el proyecto como “una plataforma de inteligencia artificial pedagógica diseñada exclusivamente en las escuelas”, con foco extensivo a las necesidades de toda la comunidad educativa, tanto de los alumnos como de los profesores y directivos de cada institución.

La propia entidad se define
La propia entidad se define en tres pilares: como centro de formación para compartir conocimientos y recursos; el segundo, un sandbox para la innovación y por último, la asistencia técnica y consultoría

“AURORIA fue pensada para proteger el desarrollo cognitivo de los alumnos, para ayudarlos a desarrollar prompts, pero también tenemos un foco muy fuerte puesto en asistir al docente. Sabemos que tiene presiones académicas, presiones de las familias y buscamos crear una herramienta que nos ayude a trabajar en el contexto escolar”, explicó Daniela Buján.

También se hizo mención honorífica a Ultra Deep Tech por su iniciativa conocida como Safety Shield Ultra™. Respecto a las otras categorías, la Administración Tributaria Mendoza fue ganadora de la categoría “Gobernanza y servicios públicos”, mientras que el Laboratorio de Ciencias de las Imágenes (UNS-Conicet) fue premiado en “Sustentabilidad ambiental”, por su desarrollo de analíticos de imágenes y video para automatizar el relevamiento de objetivos múltiples a partir de IA.

INARIA celebró la primera edición
INARIA celebró la primera edición del Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible 2025, cuya misión es reconocer y apoyar iniciativas de IA en Argentina (Fotos: Fernando Calzada)

Finalmente, el INARIA entregó el Premio a la Inteligencia Artificial Ética y Sostenible 2025 por la trayectoria a Héctor Álcar, presidente de la Asociación Civil Tecnológica del Sur.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTaedapremios INARIA

Últimas Noticias

Aportes: la ONG que nació tras la crisis de 2001 y reposiciona a cientos de organizaciones

Desde hace 20 años, Aportes de Gestión brinda consultorías gratuitas a ONG y fundaciones para aumentar su impacto. ¿Cómo lo hace? A base de voluntarios que decidieron volcar su experiencia profesional para colaborar con iniciativas sociales

Aportes: la ONG que nació

Colegio Militar: qué es una pista de liderazgo y cómo se forma un jefe para la guerra

DEF fue testigo de la pista de liderazgo del Colegio Militar de la Nación, donde los cadetes enfrentaron pruebas que les exigieron al máximo. El objetivo: fortalecer las cualidades que los convertirán en futuros jefes del Ejército Argentino

Colegio Militar: qué es una

Cambio climático: qué ciudades podrían desaparecer por la subida del nivel del mar

En el marco de la COP30, informes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la revista Nature y la organización especializada Climate Central alertan sobre las metrópolis que dejarían de existir hacia 2100, producto del aumento de la temperatura global

Cambio climático: qué ciudades podrían

Aviones caza F-16 para Argentina: “Se triplicaron los inscriptos para ingresar a la Fuerza Aérea”

En un diálogo exclusivo con DEF, las autoridades del Programa F-16 dieron detalles del avión y de las obras en Tandil y Río Cuarto. Además, revelaron algunas pistas sobre cómo se vivirá la presentación y les respondieron a aquellos que dudan de las aeronaves

Aviones caza F-16 para Argentina:

Ecuador, de la esperanza en Daniel Noboa a una crisis de seguridad que se agrava día a día

El intento de asesinato del presidente y los nuevos operativos contra el narcotráfico arrojan señales de medidas pendientes para alcanzar la tan esperada estabilización

Ecuador, de la esperanza en
DEPORTES
Entrevista a Daniel Onega: su

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló sobre sus

Donald Trump habló sobre sus planes en Venezuela: “Ya me decidí pero no puedo decirles qué será”

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La guerra infinita en Venezuela: estrategias híbridas y el conflicto con el Cartel de los Soles

Casavalle, el barrio de Montevideo donde las escuelas cierran y los niños temen por las constantes balaceras