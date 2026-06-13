Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá: “Argentina puede beneficiarse de nuestra plataforma logística”

Por el canal de Panamá, pasa el 6 % del comercio mundial, y el desarrollo de la infraestructura portuaria tanto en las costas del Caribe como del Pacífico convierte este sistema en uno de los más eficientes del mundo (Foto: Fernando Calzada)

Con un crecimiento económico proyectado del 4 % para el año en curso, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá se ubica por encima del promedio regional del 2,2 %. En el plano logístico y comercial, el Canal interoceánico ha absorbido un aumento del 8 % interanual en el tránsito de naves, a raíz del cierre del estrecho de Ormuz. “El promedio de 36 buques diarios se ha llegado a incrementar hasta 43”, puntualizó, en diálogo con DEF, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, quien destacó la flexibilidad con la que opera esta estratégica vía navegable.

Por el canal de Panamá, pasa el 6 % del comercio mundial, y el desarrollo de la infraestructura portuaria tanto en las costas del Caribe como del Pacífico convierte este sistema en uno de los más eficientes del mundo. A su vez, las zonas francas y los servicios asociados al sector financiero y de reaseguros son altamente atractivos para los inversores internacionales.

PUBLICIDAD

Las ventajas competitivas de Panamá

-¿Cómo caracterizaría la economía de Panamá?

-Panamá se ha dedicado a desarrollar las ventajas competitivas de su posición geográfica. Desde los tiempos de la colonia, era un territorio de tránsito por el que se trasegaba el oro que venía del Imperio inca. El canal de Panamá, inaugurado en 1914, permitió que el país fuera evolucionando en la consolidación de su centro logístico y multimodal de transporte, con el desarrollo de toda una infraestructura compuesta por un moderno sistema de puertos y las principales zonas francas del continente. Actualmente, cerca del 76 % del PBI panameño es generado por el sector de los servicios.

PUBLICIDAD

-¿Cuáles son las claves que explican la estabilidad y el crecimiento de su economía?

-Afortunadamente, tener el dólar como moneda ha permitido que, a lo largo de los últimos 80 años, el promedio anual de la inflación de Panamá nunca haya sido superior al 3 %. Eso, de por sí, ayuda a la economía porque el valor del dinero no se deprecia por fluctuaciones en la moneda. Otro factor clave es que Panamá nunca ha interrumpido los flujos de capitales, y eso les ha dado a los inversores extranjeros la seguridad jurídica y la confianza, lo que ha convertido al país en una plataforma segura para invertir.

PUBLICIDAD

Por el canal de Panamá, pasa el 6 % del comercio mundial, y el desarrollo de la infraestructura portuaria tanto en las costas del Caribe como del Pacífico convierte este sistema en uno de los más eficientes del mundo (Foto: Fernando Calzada)

-¿Cuál es la importancia de las zonas francas?

-La primera de ellas, la Zona Libre de Colón, en el Caribe, fue fundada en 1948 y hoy es la segunda más grande del mundo detrás de la de Hong Kong. En 2025, tuvo un volumen de importaciones y exportaciones de cerca de 29.000 millones de dólares. También se ha desarrollado otra gran zona libre en la otra costa, Panamá Pacífico, además de otras zonas francas privadas. En su conjunto, ofrecen al mundo una plataforma para instalarse, con condiciones fiscales muy atractivas, para que los inversores no paguen impuestos por la instalación de sus equipos ni de sus productos. El negocio es “reexportar”. Si sumamos los cinco puertos y las autopistas que conectan el Pacífico y el Caribe, se ha generado una gran infraestructura al servicio del comercio exterior.

PUBLICIDAD

El canal de Panamá, una vía navegable clave

-¿Cuál es el aporte que hace el canal de Panamá a la economía?

-A raíz del canal de Panamá, el país ha desarrollado un importante sistema portuario. En términos económicos, tenemos más de 10.000 trabajadores panameños muy calificados que trabajan allí y el Canal aporta alrededor del 5 % del PBI a precios constantes. También hay que considerar lo que aporta esta vía navegable al Estado, que el año pasado estuvo en el orden de los 2900 millones de dólares. Casi el 50 % de lo que genera el Canal se le retribuye al Estado; y esos fondos se utilizan para obras que tienen un impacto social.

PUBLICIDAD

-Luego de tomar posesión de su segundo mandato, el presidente de EE. UU., Donald Trump, cuestionó la presencia de China en el Canal.

-La posición política de Panamá ha sido explicar, comunicar y dialogar con EE.UU. para que entendiera que China no estaba operando el Canal. Lo que existía era una concesión a una empresa de Hong Kong, CK Hutchison. Cuando China recuperó la soberanía de Hong Kong, ella pasó a formar parte de un grupo empresario estatal semiprivado. Debemos recordar que la primera visita que hizo al exterior el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue a Panamá; y lo mismo ocurrió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Con respecto al Comando Sur, en virtud del Tratado de Neutralidad firmado con EE. UU., todos los años se desarrollan maniobras conjuntas destinadas a garantizar la defensa del Canal. El tema se ha manejado muy bien y podemos manifestar que nuestras relaciones son fluidas y muy buenas, recordando que EE. UU. es nuestro principal socio comercial.

PUBLICIDAD

En términos económicos, tenemos más de 10.000 trabajadores panameños muy calificados que trabajan allí y el Canal aporta alrededor del 5 % del PBI a precios constantes (Foto: archivo DEF)

-La Corte Suprema de Panamá declaró la inconstitucionalidad de ese contrato de concesión a CK Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal. ¿Cuáles han sido las decisiones que adoptó el gobierno panameño?

-Antes de asumir, el actual presidente, José Raúl Mulino, se había iniciado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente encontró violaciones en algunos de los artículos y declaró inconstitucional el contrato. Temporalmente, Panamá ha asumido la operación a través de dos grandes operadores, que también son usuarios del Canal: MSC y Maersk. Panamá va a convocar a una licitación internacional para que participen los operadores portuarios más importantes del mundo.

PUBLICIDAD

-¿Cuáles son las inversiones previstas en el Canal de cara al futuro?

-La Autoridad del Canal ha planificado inversiones por 13.500 millones de dólares para sumar dos puertos adicionales, uno en el Caribe y otro en el Pacífico. A partir de 2030, la capacidad instalada actual podría estar llegando a su punto de saturación, y estos puertos le van a dar al Canal capacidad de crecimiento. Además, cuando se amplió el Canal, muchos de los buques neo panamax de transporte de gas natural licuado (GNL) comenzaron a utilizar la nueva ruta. Ahora se ha aprobado una estructura de gasoductos que van del Pacífico hacia el norte del Caribe y del norte del Caribe hacia el Pacífico. Por otro lado, se iniciarán las obras de construcción de un nuevo acueducto, de 40 kilómetros, que nos permitirá conectar con el río Indio, un curso fluvial de gran calado, que va a suministrar agua al lago Gatún, lo que nos va a permitir garantizar la operación del Canal en el futuro.

PUBLICIDAD

La apuesta por el Mercosur y la agenda bilateral con Argentina

-¿Qué impacto tiene el reciente ingreso de Panamá en el Mercosur como Estado asociado?

-El presidente Mulino entendió que había que mirar hacia el sur. Tras su toma de posesión en julio de 2024, en diciembre de ese año, Panamá formalizó su ingreso como Estado asociado del Mercosur. Este estatus le permite a Panamá negociar de manera bilateral con cada uno de los socios del bloque. Puedo decir, con satisfacción, que estamos en plena negociación de un tratado comercial con Argentina. El ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó, y el canciller argentino Pablo Quirno han firmado los términos de referencia. Ahora, estamos intercambiando la lista de productos por incluir. El siguiente paso sería quitar las barreras arancelarias para que se fomente el comercio, bajo el entendimiento de que habrá algunas categorías de productos que Argentina y Panamá van a querer proteger. El espíritu de la negociación se está llevando adelante con altura, con una comunicación franca y abierta, y eso refleja las excelentes relaciones que tienen ambos gobiernos. Hay mucha compatibilidad entre nuestros países en el plano comercial.

Antes de asumir, el actual presidente, José Raúl Mulino, se había iniciado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente encontró violaciones en algunos de los artículos y declaró inconstitucional el contrato. Temporalmente, Panamá ha asumido la operación a través de dos grandes operadores (Foto: archivo DEF)

-¿Cuáles son los productos que Panamá quisiera apuntalar en sus exportaciones a Argentina?

-Queremos apuntalar el café, el cacao, el banano y otros productos agrícolas. Durante la visita oficial del ministro Moltó, se firmó un acuerdo entre Café Cabrales y un productor panameño para traer a Argentina, a partir de octubre, un café de alta calidad con la marca país de Panamá. El producto de esta negociación está dando frutos. Y así como Cabrales, hay una gran cantidad de empresas argentinas que están mirando a Panamá para instalarse en nuestras zonas francas.

-También se han firmado acuerdos bilaterales en los ámbitos de la seguridad y el combate al crimen organizado. ¿Qué puede decirnos al respecto?

-El crimen organizado es un fenómeno multinacional que atraviesa las fronteras. En 2025, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, visitó Argentina en dos ocasiones. Tuvimos muy buenas reuniones bilaterales con la entonces ministra Patricia Bullrich. Se firmaron acuerdos para fortalecer la cooperación y el intercambio de información. Actualmente, hay 56 cadetes panameños que están siendo entrenados y están estudiando en Argentina. Nuestros jefes policiales y de seguridad siempre destacan el alto nivel profesional de los egresados de las academias argentinas. Agradecemos mucho la oportunidad que se les brinda.