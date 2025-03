Brian Fonseca, académico de EE. UU.: “América Latina va a ocupar un lugar importante en la agenda de Trump”

En diálogo con DEF, Brian Fonseca se refirió a la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina y al potencial de desarrollo que tiene América Latina con la administración Trump (Foto: Giovanni Sacchetto)

Brian Fonseca, director del Instituto Jack Gordon de la Florida International University (FIU), es franco y directo respecto de la política de Donald Trump en América Latina, que tiene poco de principista. Trump es un negociador y poco le preocupan los consensos y el multilateralismo. “En el marco de su agenda de America First, él busca negociar y ver qué puede extraer de las negociaciones, y espera que la otra parte también lo haga, de manera de lograr el mejor acuerdo posible”, ilustra este académico.

Este académico será uno de los anfitriones de la próxima Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC), coorganizada por la FIU y la Fundación Taeda, que tendrá lugar en Miami el próximo 12 de mayo. “El espíritu de la conferencia es abordar los temas de la seguridad en la región de manera conjunta y no desde el punto de vista de Estados Unidos únicamente”, aclara. Y enumera los asuntos claves: “El crimen organizado transnacional, la pesca ilegal, los sectores estratégicos en la minería y el espacio exterior”. Aspira a que la HSC se convierta en “la convención más importante sobre seguridad hemisférica a nivel global” y que tenga un impacto en los decisores de políticas públicas y en la creación de una red de expertos líderes de opinión.

Según el experto, es posible que América Latina se convierta en una prioridad para Estados Unidos (Foto: archivo DEF)

-Con la administración de Trump, ¿se ha “securitizado” la agenda de Estados Unidos en América Latina?

-Creo que, por primera vez en mucho tiempo, es posible que América Latina se convierta en una prioridad para Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, siempre se ha interesado por la política latinoamericana. Su número dos, Christopher Landau, fue embajador en México. Por su parte, Ron Johnson, exembajador en El Salvador, es el actual embajador en México y es un actor importante en ese círculo. Estos signos me indican que América Latina va a ocupar un lugar importante en la agenda del gobierno y no es casual que el primer viaje al exterior de Marco Rubio haya elegido como destinos Panamá y otros países de la región.

-En esa agenda, ¿cuáles serán las prioridades?

-La primera prioridad será la inmigración, por lo que la repatriación de inmigrantes y la relación con los gobiernos centroamericanos será la preocupación número uno. Otro gran foco de interés en la región es la influencia de China en el hemisferio, que la administración de Trump intentará reducir. Y el tercer factor es el comercio: se buscará relanzar la economía estadounidense, incrementar las relaciones comerciales con socios en el exterior y recurrir a instrumentos económicos, como tarifas y sanciones. El espacio comercial y económico es una parte importante de la política exterior de Trump y de su agenda para las Américas.

"Un gran foco de interés en la región es la influencia de China en el hemisferio", expresó con preocupación a DEF Fonseca (Foto: Giovanni Sacchetto)

-Marco Rubio decía, en una columna cuando aún era senador, que las empresas chinas son utilizadas como un “activo geopolítico” por parte del gobierno de Pekín.

-Eso es absolutamente cierto. Las compañías chinas son una extensión de la política exterior de su gobierno. Ahora bien, tienen que generar ganancias, al mismo tiempo que funcionan como instrumento del Estado. Históricamente, Estados Unidos ha tenido un trato diferente con su sector privado: hay vínculos entre el sector público y el privado, pero siguen siendo espacios diferentes y no siempre están alineados. China, en cambio, utiliza al sector privado para servir a los intereses del gobierno. Lo que tiene que hacer el sector privado estadounidense es competir con el sector privado chino.

La repatriación de inmigrantes y la relación con los gobiernos centroamericanos será la principal preocupación (Foto: archivo DEF)

Venezuela: el fracaso de la “política de máxima presión”

-Usted ha publicado un análisis de la política de Trump hacia Venezuela en su primera administración y sostiene que la denominada “política de máxima presión” no funcionó en ese momento. ¿Qué debería hacer ahora?

-Yo creo que la “política de máxima presión” no fue efectiva: afectó a la población venezolana y terminó favoreciendo la inmigración masiva, lo que generó una serie de retos sociales y geopolíticos en todo el continente y en Estados Unidos. El 28 de julio de 2024, vimos que el gobierno de Nicolás Maduro no se va a rendir y va a seguir en la trinchera. El gobierno estadounidense tiene muy pocas herramientas a disposición para desplazar a Maduro. En ese contexto, ¿cómo puede influir? Yo creo que Washington debería utilizar al sector privado para recuperar espacio e influencia en Venezuela a largo plazo. No digo que deba levantar las sanciones contra el país, pero puede utilizar licencias específicas para aquellas empresas estadounidenses dispuestas a tomar el riesgo de invertir en Venezuela. Y debería impulsar a las empresas del resto del mundo que quieran operar en Venezuela a que lo hagan a través de sus filiales y subsidiarias en Estados Unidos. Todo esto, en el contexto de la agenda America First, de Trump.

"Vimos que el gobierno de Nicolás Maduro no se va a rendir y va a seguir en la trinchera", alertó el especialista de la FIU (Foto: Giovanni Sacchetto)

-Respecto del sector petrolero en Venezuela, el gran problema es actualmente PDVSA, actor central de esa industria en manos del gobierno.

-Hay un desmanejo de la empresa, que es muy poco efectiva y no está produciendo petróleo: su producción cayó de 3 millones de barriles diarios en 2013 a 600.000 barriles diarios o menos, una década más tarde. Eso ha sido el resultado de la falta de capacidad de gestión, la corrupción y la ineficiencia. Entonces, para las capacidades de Venezuela en este sector, se necesita del capital privado estadounidense. El desafío será separar la dictadura que gobierna el país del interés que Washington tiene en este sector y desplazar la posición dominante de PDVSA y sus socios chinos y rusos en favor de las empresas estadounidenses.

La producción de PDVSA cayó de 3 millones de barriles diarios en 2013 a 600.000 barriles diarios o menos (Foto: archivo DEF)

-Algunos analistas ven un giro pragmático de Trump. ¿Ha habido realmente cambios de fondo respecto de la administración de Biden?

-Hay tres objetivos que Estados Unidos tiene en Venezuela, desde una posición pragmática. Por un lado, traer a casa a los estadounidenses retenidos en ese país. Otro punto es que el régimen de Venezuela acepte los vuelos con delincuentes venezolanos deportados por Estados Unidos. Y el tercer punto es el acceso a los recursos petroleros y energéticos.

Ciertamente, la democracia y los derechos humanos forman parte de un interés más general, pero esos tres primeros puntos que señalé se alinean perfectamente. No es muy distinto de lo que buscaba la administración de Biden, por lo que hay continuidad en los objetivos. Lo que cambió es el enfoque: el gobierno de Biden se acercó discreta y cautamente al gobierno de Maduro; mientras que la gestión de Trump lo hizo abiertamente, con su enviado Richard Grenell twitteando su foto con los seis ciudadanos estadounidenses liberados por Maduro. Es una política exterior bien visible.

"En Venezuela hay un desmanejo de PDVSA, que es muy poco efectiva y no está produciendo petróleo" (Foto: Giovanni Sacchetto)

-Muchos venezolanos se preocupan por lo que pueda suceder con la oposición democrática liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, si Trump toma este nuevo rumbo.

-Marco Rubio ha dado siempre su respaldo a la oposición, pero la realidad es que la oposición no va a ser capaz de desplazar al régimen de Maduro. Los objetivos de la oposición no se alinean con los intereses de la Casa Blanca.

La oposición tiene una agenda de democracia, derechos humanos y restauración de las libertades políticas; mientras que los objetivos de la Casa Blanca son la inmigración, el petróleo y la situación de los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Todos quisiéramos que la democracia retorne a Venezuela; pero, honestamente, tampoco nos identificamos con la autocracia saudita o el régimen vietnamita y, sin embargo, debemos tener relaciones con ellos. Eso no significa apoyarlos.

Es cierto que, al establecer relaciones, corremos el riesgo de reforzar el gobierno de Maduro. Sin embargo, si logramos nuestros objetivos más inmediatos, podemos obtener cambios políticos a largo plazo. Esa es la idea.

El lugar de Argentina en la agenda de Donald Trump

-¿Qué lugar puede ocupar la Argentina en esta nueva administración, considerando la afinidad ideológica entre Trump y el presidente Javier Milei?

-No es algo completamente nuevo. Las relaciones entre Argentina y Estados Unidos se fueron intensificando con Macri, luego se mantuvieron con Alberto Fernández y siento que, en los últimos años, se han profundizado. Creo que hoy estamos ante una increíble oportunidad. Esto no significa que Trump no siga persiguiendo sus intereses, por ejemplo, con los aranceles. No creo que vaya a resignar sus posiciones, pero hay un respeto y alineamiento entre ambos gobiernos que ofrece grandes oportunidades para ambos países.

El ministro de Defensa argentino, Luis Petri, junto a Brian Fonseca (Foto: archivo DEF)

-¿Qué puede ocurrir con el tan mentado acuerdo de libre comercio, que Milei defiende, incluso a riesgo de enfrentarse con Brasil, el principal socio de Argentina en el Mercosur?

-El problema es que el Mercosur se ha convertido en un bloque más político que económico. No le estoy restando importancia al valor del Mercosur en términos comerciales, pero se ha politizado en las últimas dos décadas. Hoy tenemos una gran oportunidad y veo que tanto la Argentina como las economías de Paraguay y Uruguay están más alineadas con la estadounidense, y solo Brasil mantiene sus posiciones proteccionistas.

-Usted ha recibido en la FIU al ministro de Defensa argentino, Luis Petri. ¿Cuál es la agenda con Estados Unidos en ese ámbito? ¿Se limita al combate al narcotráfico y las amenazas transnacionales?

-No solamente, también está la cuestión de China y la posible cooperación en materia espacial entre Argentina y Estados Unidos. Estoy muy entusiasmado. Por un lado, es importante bloquear el avance de China; y, por otro, hay que profundizar los vínculos bilaterales. Es necesario fomentar el intercambio académico entre militares, porque eso crea un “tejido conectivo” y los tenientes de hoy serán los generales del futuro. No veremos los resultados hoy, pero sí en cinco o diez años.

-¿Qué pasa con los recursos naturales de Argentina y cómo pueden participar las empresas estadounidenses en su explotación? ¿Qué otros sectores pueden explorarse?

-China se está enfocando en los mercados menos maduros. Vemos cómo en Chile, por ejemplo, hay actores internacionales como Albemarle (minera australiana) y otras empresas estadounidenses. Son mercados menos riesgosos. En cambio, Bolivia parece el “lejano oeste” y ahí fue China con inversiones multimillonarias. En el caso de la Argentina, China está muy presente en la minería del litio. Yo creo que las tres áreas en las que debería acentuarse la cooperación entre Argentina y Estados Unidos son: la minería y la energía, sectores estratégicos; el espacio; y las tecnologías avanzadas. En mi opinión, deberían dominar la agenda y profundizar los vínculos económicos y geoestratégicos.

De acuerdo a Fonseca, Argentina y Estados Unidos deberían acentuar la cooperación en minería y energía (Foto: archivo DEF)

¿Adiós a la agenda multilateral?

-¿Qué podría pasar con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) en la administración de Trump?

-No creo que la administración de Trump vea la OEA ni cualquier otro organismo multilateral como un instrumento para involucrarse en la región. Pensemos en la OEA, que no ha logrado nada con el régimen de Maduro y, cuando estaba Chávez en el poder y creó Petrocaribe, usó a la OEA contra Estados Unidos. Creo que la OEA tiene que avanzar en una agenda de valores comunes y puede hacerlo. Cuando fue fundada, debía reunir a los gobiernos democráticos. Hoy, los gobiernos autoritarios se están imponiendo y la OEA no puede hacer nada para frenar esas dictaduras.

-Y, hablando del multilateralismo en general, ¿qué va a pasar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

-Creo que Trump va a privilegiar el vínculo bilateral con cada uno de los países. Recordemos que quien fuera presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, es su actual enviado especial para América Latina. Puede haber algún espacio para el BID, pero no será la vía preferida por Trump. Por otro lado, me parece que Estados Unidos está buscando formas de bypassear el BID y apostar a sus propios instrumentos para defender sus intereses en la región. Trump piensa en términos de “retorno de la inversión” y cuantifica las inversiones: si pone determinada cantidad de dinero en un programa, Estados Unidos debe ganar con ello y obtener resultados concretos. Por eso, busca que el dinero que se invierta en asistencia al desarrollo en el exterior se alinee con las prioridades de su administración.

