Unidad Especial Yahalom: ¿Cómo trabajan los ingenieros de combate de las FDI en los túneles de Gaza?

Coronel Claudio Cervigni (Fernando Calzada)

Desde su oficina en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el coronel Claudio Cervigni brindó detalles de la estrategia de Hamas en los túneles y se refirió al entrenamiento y capacidades de un grupo de élite, de ingenieros de combate, que integran las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para afrontar el desafiante escenario de confrontación planteado. Un detalle no menor: Cervigni fue Agregado de Defensa de Argentina en Israel hasta junio de este año. Quedó unido a ese país no solo por la experiencia profesional que le tocó vivir, sino porque uno de sus hijos eligió quedarse. Una historia que también merece ser contada.

Un grupo de ingenieros israelíes para operar en Gaza

-Cuando Israel anunció la incursión terrestre en Gaza llevó maquinarias e ingenieros, ¿por qué?

-Las FDI poseen elementos de ingenieros que tienen un concepto de empleo similar al que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Los ingenieros son potenciadores del poder de combate, a través del apoyo a la movilidad, con tareas de variada naturaleza que incluyen: construcción de puentes, aeródromos, caminos, apertura de brecha en obstáculos minados y no minados. Asimismo, ejecutan tareas de contramovilidad, como la instalación de obstáculos minados, demoliciones, destrucción de obras y, en este caso, de los túneles. En resumen, los elementos de ingenieros buscan facilitar la maniobra de las propias fuerzas y dificultar la del enemigo.

En el caso de Israel, los Ingenieros tuvieron participación en todas las campañas y guerras, desde la Guerra de la Independencia (1948) hasta la actualidad.

-¿Cómo es el sistema de túneles al que se enfrentan en este momento?

-La red de túneles subterráneos de Gaza se encuentra en un terreno compartimentado y muy reducido. Cabe destacar que la Franja de Gaza tiene la forma de un rectángulo de 14 km de lado y 40 km de largo: el límite occidental es el mar Mediterráneo, la frontera sur es con Egipto (donde hay un solo paso habilitado) y la frontera este y norte limita con Israel. Allí, el grupo terrorista Hamas construyó, a lo largo de los años, una amplia red de túneles de aproximadamente 500 km de longitud. La red más intrincada está debajo de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. De hecho, los túneles subterráneos son el pilar central de la doctrina de combate de Hamas: el sistema está designado para la contramovilidad de las fuerzas y así darle a Hamas una posición de superioridad estratégica en su terreno.

La red de túneles subterráneos se encuentra en un terreno compartimentado y muy reducido. Hamas construyó una amplia red de túneles de aproximadamente 500 kilómetros de longitud. La red más intrincada está bajo la ciudad de Gaza (AFP)

La unidad Yahalom: un cuerpo de élite con ingenieros de combate

-¿Cuál es la estrategia?

-Desde el punto de vista de Hamas –en el marco de una guerra de carácter asimétrico, en la cual se enfrenta a una fuerza militar superior en número y tecnología– la estrategia principal del combate subterráneo es atraer a las FDI a luchar en el terreno mejor conocido por los terroristas: debajo de la tierra, donde pueden potenciar sus tácticas de empleo y hacer valer el factor sorpresa. En términos escolásticos, la única libertad de acción que retiene el defensor es elegir el terreno donde va a defenderse.

El combate urbano es uno de los combates más restrictivos que existen, sobre todo considerando que en Gaza viven aproximadamente 2 millones de personas y que es una de las zonas más superpobladas del mundo.

-¿De quienes dependen los ingenieros de las FDI y cómo trabajan?

-El Estado de Israel posee cuatro comandos territoriales: el comando Norte, el Sur, el comando de Frente Interno y el comando Central. El Norte abarca lo que es la frontera con Líbano y Siria. De hecho, en este momento ellos tienen un frente de combate abierto allí también recibiendo ataques de Hezbollah, a través del lanzamiento de cohetes, morteros y artillería, desde el Líbano y el sur de Siria.

Luego, el comando central asume la responsabilidad de las acciones en Cisjordania, en el Este de Israel. El comando Sur es el que está junto a la Franja de Gaza. Por su parte, el comando de Frente Interno se dedica a todo lo que es protección civil. Cada uno de esos comandos tiene sus brigadas y cada una de ellas, elementos de ingenieros.

-¿Ellos son los que protagonizan los trabajos en Gaza?

-Hay una organización que se denomina Unidad Yahalom, que en hebreo quiere decir “diamante”. Este elemento forma parte del cuerpo de ingenieros de combate de las FDI, por fuera de las brigadas. Son fuerzas de élite, especiales. Ellos llevan adelante demoliciones, colocación precisa de explosivos y operaciones de asalto (estilo comando), contrainsurgencia y contraterrorismo. También se encargan de la desactivación y eliminación de bombas, minas terrestres y municiones, así como de desarrollos de métodos y herramientas avanzadas para la demolición y disposición de explosivos, sabotaje marítimo y apertura de brecha en obstáculos de todo tipo. Además, realizan reconocimientos y despejes de rutas, operaciones especiales contra guerra de guerrillas y el reconocimiento y destrucción de túneles.

-¿De cuántos efectivos estamos hablando?

-Esta unidad tiene el nivel de un batallón y estamos hablando de, aproximadamente, 500 efectivos. Está organizada por una compañía de ingenieros de fuerzas especiales; una compañía que realiza la disposición final de explosivos y bombas sin detonar; una compañía de Guerra Subterránea (la que opera en los túneles); una compañía de robots remotos; una compañía de Ingenieros QBN (especializada en amenazas químicas, biológicas y nucleares). Es una unidad de ingenieros muy calificada.

La estrategia principal del combate subterráneo es atraer a las FDI al terreno mejor conocido por los terroristas: debajo de la tierra, donde pueden potenciar sus tácticas y hacer valer el factor sorpresa (Archivo DEF)

Una intrincada red de túneles, la estrategia de Hamas

-En las imágenes de la incursión se vieron una importante cantidad de topadoras, ¿por qué?

-Están operando en Gaza, le dan muchísimo valor a estos equipos viales, en especial a las topadoras. Son elementos blindados con la misión de realizar aperturas de brechas en calles, destruir barreras y obstáculos artificiales, permitiendo la movilidad de los vehículos de combate (tanques y los vehículos de combate de infantería). Por ello, el lema de los Zapadores es: “Siempre primeros” o también: “Los primeros en llegar, los últimos en retirarse”.

-¿Cuáles son los modos de operar cuando se detecta un túnel?

-Al descubrir una boca (entrada o salida) de un túnel, se realiza un reconocimiento en superficie para detectar trampas explosivas o artefactos explosivos improvisados. Luego, con un equipo especial, se inyecta humo en la boca del túnel que han descubierto, con el objetivo de identificar la salida, asegurando posteriormente, tanto la entrada como la salida.

A continuación pueden ingresar con vehículos robots, cámaras y sensores. En ese momento identifican si es un túnel secundario, si hay almacenamiento de armas, minas terrestres o explosivos, o si hay personal. La próxima etapa es la de los perros de guerra, los que, a través del olfato, detectan si hay explosivos o minas enterradas.

-Luego, ¿cómo sigue?

-Una vez cumplidas estas etapas, ingresa la unidad de combate al túnel. Además, van en busca de documentación, computadoras o elementos que den cuenta de la presencia de rehenes. En esta instancia se toma la decisión de destruir o no el túnel.

Esta misión la puede concretar la unidad Yahalom o se transmiten las coordenadas a la Fuerza Aérea Israelí. Cabe aclarar que, hasta el momento, se han descubierto 800 bocas de túneles y se han destruido unas 500, aproximadamente.

La unidad Yahalom es parte del cuerpo de ingenieros de combate de las FDI, por fuera de las brigadas. Son fuerzas de elites, especiales. Entre otras operaciones, realizan el reconocimiento y destrucción de túneles (AP)

-¿Cómo es la red de túneles?

-Los túneles son confinados, con la presencia de trampas y artefactos explosivos improvisados. Además, existe una estrecha relación entre la ubicación de los túneles y los hospitales de Gaza: la alimentación de servicios de electricidad, red de agua, combustible y paneles solares es tomada de los nosocomios de la ciudad. Las fuerzas operativas de Hamas, especialistas en combate subterráneo, pertenecen a la Unidad de elite Nukhba, entrenadas y equipadas con armamento y equipos avanzados.

Existen dos recorridos dentro de los túneles: uno principal (a aproximadamente 20 metros de profundidad) y uno secundario que, además de conectar con la red principal, sirve como eje de ataque contra las fuerzas que hayan ingresado. Asimismo, existen pasadizos secretos y senderos bloqueados que permiten emboscar a las FDI por la retaguardia.

-¿Cómo se entrenan las fuerzas especiales que operan en los túneles?

-Yahalom utiliza numerosos centros de entrenamiento de las FDI, pero quizás el más completo y útil es el denominado “Mini Gaza”, ubicado en el Sur de Israel, en la base Zeelim. Se trata de un centro de entrenamiento de combate urbano, que representa a una ciudad simulada de unas 600 construcciones y contiene hasta un sistema de túneles. Es el más grande del mundo en su tipo.

Cabe señalar que la fuerza efectiva de Hamas no está bien clarificada, pero se calcula entre 15 y 20 mil combatientes, los cuales están mimetizados con la población civil.

Al descubrir una boca de túnel se realiza un reconocimiento en superficie para detectar trampas explosivas. A continuación pueden ingresar con vehículos robots, cámaras y sensores. Cumplidas estas etapas, ingresa la unidad de combate (FDI)

Desde Malvinas al presente: cooperación militar entre Argentina e Israel

-Estuvo dos años en Israel, ¿por qué es importante la presencia de un agregado militar argentino allí?

-Existe una importante y prolífica relación bilateral entre Argentina e Israel. Recordemos que la comunidad judeo-argentina es una de las más grandes del mundo. En materia de defensa, se encuentra en ejecución la modernización de nuestro TAM, por parte de la empresa israelí Elbit Systemsos. Asimismo, se ha concretado la adquisición, por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, del sistema de munición merodeadora HERO, de la empresa israelí UVISION, junto con cursos de capacitación y simuladores.

Y, en lo que respecta a aeronáutica, la empresa Elbit también participa en la elaboración de sistemas para nuestro IA 63 “Pampa”, como así también de sistemas de comunicaciones y ciberdefensa.

-En Malvinas, el aporte israelí fue clave.

-Antes de la Guerra de Malvinas, años 1977 y 1978, nuestros pilotos de Mirage V Dagger recibieron entrenamiento en Israel. Recuerdo, con orgullo haber asistido a una charla de un brigadier retirado de la Fuerza Aérea israelí, quien había participado, como piloto de combate, en tres de las cuatro mayores guerras que tuvo Israel. Me presenté y le hice una pregunta. En su respuesta, y frente a todo el nutrido auditorio, comentó: “en la Guerra de Malvinas, los pilotos de combate argentinos tuvieron un desempeño sobresaliente”. Habló del profesionalismo y heroísmo de los bravos pilotos argentinos.

-¿Qué le llamó la atención del estado de Israel?

-Es un país hermoso, es Tierra Santa y para nosotros, los que somos cristianos, allí está el origen místico de nuestra Fe. Hay un libro muy ilustrativo que se llama “Start up nation”. Lo leí antes de ir a cumplir mi función. Gran parte de la cultura del pueblo israelí y la explicación del milagro de su desarrollo y bienestar, están reflejados en él. ¿Cómo se explica que Israel, un país que prácticamente no tiene recursos naturales y rodeado de enemigos que buscaron su desaparición como estado desde su creación misma en 1948, haya sobresalido y se encuentre entre los países más desarrollados del mundo? La necesidad y las privaciones sirvieron de disparador. Les otorgó fortaleza y cohesión interna como pueblo, desarrollando un espíritu emprendedor, de resiliencia y férrea voluntad.

Existe una estrecha vinculación entre los túneles y los hospitales de Gaza: la alimentación de servicios de electricidad, red de agua, combustible y paneles solares es tomada de los nosocomios de la ciudad (AFP)

-¿Cómo es su historia familiar y por qué tiene una hija en Israel?

-Mi hija María Victoria, de 23 años, me acompañó durante los dos años de mi función como Agregado de Defensa. Luego, decidió quedarse a estudiar una licenciatura en Gobierno y Sustentabilidad. Además, inició una relación afectiva con un ciudadano israelí, quien estudia en la misma Universidad y es productor musical. Los eventos del 7 de octubre pasado hicieron que mi preocupación aumentara exponencialmente. Algunos de los muertos y heridos ese día en el recital eran conocidos y amigos del novio de mi hija. Fue un verdadero shock. Lo hablamos y le dije que tenía las puertas abiertas si deseaba regresar a nuestro querido país. Por ahora, la decisión es quedarse y terminar su carrera en Hertzliya, al norte de Tel Aviv. Allí no corre tanto peligro como si estuviera cerca de la Franja de Gaza, no obstante, sigue siendo un riesgo porque suenan las alarmas y más de una vez me atendió una videollamada desde un búnker. Por supuesto que le pido que se cuide, pero es el futuro que ella eligió y la apoyaré siempre.