Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de marzo al 3 de abril de 2026

Guía de Arte y Cultura de la semana del 27 de marzo al 3 de abril de 2026

MUESTRAS

Mercedes Larreta presenta El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua

La Galería Julia Baitalá presenta El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua, exposición de pinturas y dibujos de Mercedes Larreta que propone un acercamiento sensible al paisaje y a las múltiples formas de vida que lo habitan. La muestra reúne obras donde el agua, la animalidad y las presencias vegetales configuran un territorio pictórico en el que mirar se vuelve una experiencia de atención y de escucha.

Durante el período de exhibición se desarrollarán actividades abiertas al público, entre ellas una armonización sonora con cuencos tibetanos y de cuarzo, concebida como un espacio de pausa y contemplación en diálogo con el universo sensible de la artista.

Inauguración: 25 de marzo, cierre: 28 de abril.

Actividades

Miércoles 15 de abril — armonización sonora con cuencos tibetanos.

Jueves 23 de abril — recorrido por la exposición con la artista.

* Galería Julia Baitalá, Antezana 150, Villa Crespo, C. A. B. A.

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¿Quién te devora?, de Jane Batista

Muestra individual de fotografías y videos. Curadores: Aldonso Palacio y Manoela Elias. En el marco del mes de las mujeres, la Embajada del Brasil en Buenos Aires presenta la exposición ¿Quién te devora?, de la artista visual, fotógrafa y poeta Jane Batista. De origen afroindígena y autodidacta, Jane Batista, nacida en el estado de Piauí, se dedica desde 2020 a la fotografía, utilizando exclusivamente su teléfono celular como herramienta de captura y edición. En la primera muestra individual internacional de Jane Batista se exhibirán 50 fotografías, un video y fragmentos de sus poemas y escritos. Las obras abarcan diversos ciclos creativos de la artista entre 2022 y 2025. La exposición cuenta con el apoyo del Instituto Guimarães Rosa / Ministerio de Relaciones Exteriores, Cave Galeria (Fortaleza) y Galeria Claraboia (São Paulo).

Presentada en marzo, en diálogo con el Día Internacional de las Mujeres, la exposición destaca prácticas artísticas con fotografía y palabra. Más que una conmemoración, propone un gesto de visibilidad y responsabilidad mutua entre obra, público e institución, invitando a habitar la incomodidad del encuentro y a reconocer que toda imagen que nos atraviesa también nos transforma.

Abierta hasta el 30 de abril de 2026. De martes a viernes, de 12 a 18 y sábados de 14 a 18. Entrada libre y gratuita.

* Espacio Cultural del Palacio Pereda - Embajada del Brasil en Buenos Aires, Arroyo 1142, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Fernanda Laguna: Mi corazón es un imán, 1992-2025 . En los niveles 1 y -1. Del 13 de marzo al 25 de mayo . Fernanda Laguna es una de las figuras más influyentes del arte argentino de las últimas décadas. Su práctica, tan diversa como indisciplinada, encuentra belleza en lo cotidiano y diluye las fronteras entre vida y creación. A lo largo de su trayectoria, ha transitado con naturalidad entre la literatura, las artes visuales, el activismo y la gestión de espacios independientes, construyendo un lenguaje propio donde convergen luchas, deseos, generaciones y comunidades. Esta exposición ofrece la revisión más completa de su obra hasta el momento a través de 200 piezas –pinturas, dibujos, collages, bordados, esculturas, instalaciones y videos– junto con cuadernos, libros de poesía y novela, y material fotográfico personal. Está dedicada a los espacios y editoriales independientes. La retrospectiva está organizada en siete secciones que ofrecen un recorrido de su obra individual y colectiva entre 1992 y 2025. Ofrece por vez primera un panorama amplio de una obra suelta y atrevida que reflejó la urgencia colectiva de transformar estructuras patriarcales de valor que organizaban la discusión artística treinta años atrás. Curaduría: Miguel A. López . Visitas guiadas: lunes y viernes a las 17:00.

Olga de Amaral: Cuerpo textil . En el Nivel 2. Del 27 de febrero al 11 de mayo . Esta exposición propone una ambiciosa revisión de la práctica de la artista colombiana Olga de Amaral . Abarca desde la década de 1960 hasta principios de los 2000, incluyendo diversas etapas de su desarrollo artístico. Más de cincuenta obras provenientes tanto de colecciones públicas como privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York conforman este recorrido de seis décadas que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un cuerpo de obra de gran fruición visual y experimentación material. Curaduría: María Amalia García y Marie Perennès . Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Tercer ojo Colección Costantini en Malba (2022-2026). En el Nivel 1. Una exposición que reúne más de 220 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini. La muestra propone el despliegue de un acervo en transformación que va cambiando de forma a lo largo del tiempo, iluminando los momentos claves del arte de la región en diálogo con temas artísticos y sociales tanto históricos como contemporáneos. Se exhiben las obras maestras del museo –de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros–, junto con las grandes adquisiciones realizadas por Costantini en los últimos años. Muchas de estas piezas se presentan públicamente en esta ocasión luego de permanecer fuera del circuito internacional por varias décadas. Curaduría: María Amalia García. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 16:00. Incluidas con el ticket de ingreso al museo. Hasta el 6 de abril. La muestra presenta obras clave de la modernidad latinoamericana como Autorretrato con chango y loro (1942) de Frida Kahlo, Armonía (Autorretrato sugerente) (1956) de Remedios Varo, Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral, Baile en Tehuantepec (1928) de Diego Rivera, Omi Obini (1943) de Wifredo Lam, Las distracciones de Dagoberto (1945) de Leonora Carrington, Tocadora de banjo (1925) de Victor Brecheret, Autorretrato (1951) de Alice Rahon, y Cobra grande (1943) de Maria Martins.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Fragilidad y fortaleza, Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi)

La Galería Cecilia Caballero presenta Fragilidad y fortaleza, una exposición que reúne a Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi) en la cual se relacionan naturaleza, materia y tiempo. Desde distintas perspectivas, los tres proyectos reflexionan sobre la transformación como núcleo del proceso textil.

Elia Gasparolo investiga el ciclo del Bombyx mori, trabajando con restos de seda y capullos como huellas de una metamorfosis consumada. El capullo roto —descartado por no producir un hilo continuo— se convierte en evidencia de transformación y en elogio de la diferencia. Su obra traslada el movimiento orgánico del gusano y la mariposa al plano textil, afirmando que aquello que se aparta de la norma puede adquirir un nuevo valor simbólico. Joaquín González Bonorino construye tapices que combinan la rusticidad de la arpillera y la lana con ornamentos inspirados en el Art Nouveau, creando escenas exuberantes de fauna y flora en crítica amenaza. Su trabajo funciona como homenaje, celebración y advertencia, tensionando fragilidad y resistencia, naturaleza y artificio. Sur.chale, por su parte, recupera sedas y textiles nobles en desuso, resignificados a través del bordado artesanal y el ensamblaje. El proyecto sitúa el oficio en el centro de la práctica contemporánea y propone una ética del rescate: transformar el fragmento desplazado en pieza única.

El vínculo entre las tres propuestas es el proceso textil en diferentes estados y etapas: la seda como materia atravesada por un ciclo natural; el bordado y el tapiz como prácticas que requieren tiempo y repetición; y el “error” como punto de partida creativo.

La muestra propone pensarla como un tránsito entre un tejido donde la naturaleza y el textil evidencian que toda transformación implica continuidad.

Inauguración: jueves 19 de marzo, de 19 a 21. Se podrá visitar del 20 de marzo al 30 de abril, de lunes a viernes de 14:30 a 19 horas.

* Galería Cecilia Caballero, en Suipacha 1151, C. A. B. A.

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Sutil, de Víctor Grippo

Se inauguró en espacio FAN, ubicado en Galerías Larreta, donde funciona el colectivo de galerías de arte Affair, la exposición Sutil del artista conceptual argentino Víctor Grippo (Junín 1936 - Buenos Aires 2002).

Sutil es un conjunto de obras poco conocidas del artista. La selección, bajo el cuidado de los curadores Sol Echevarría y Carlos Godoy, incluye una serie de cajas blancas donde prima el trabajo con el yeso, acuarelas, dibujos, esquemas y diagramas que forman parte de la cocina del artista.

Sutil se puede visitar hasta el 16 de abril, de martes a viernes, de 15 a 19.

FAN, en Florida 971/San Martin 954, C. A. B. A.

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Muestras fotográficas Fotosafari UGANDA - RUANDA - KENIA y Fotosafari ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes

UGANDA - RUANDA - KENIA: Maria Alba Belen; Jorge Besteiro; Norma Bianco; Alicia Coroman; Silvia Corradi; Vanesa Laborde; Víctor Hugo Pallares; Patricia Pozzuolli | Daniel Preizler.

ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes: Jorge Besteiro; Norma Bianco; Gabriela Bisquerra; Marcelo Dall’Alba; Diana Feld; Andrea Minillo y Lidia Varela .

Inauguración: viernes 6 de marzo, de 18 a 21. Hasta el 11 de abril. Con cita previa después de la inauguración.

* ESPACIO BIANCO, Dorrego 843 timbre A, C. A. B. A.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Contrapunto II. Inauguración: 12 de marzo a las 18. En esta exposición curada por Julio Sapollnik, las artistas Patricia Altmark y Diana Schuster se presentan como una unidad de opuestos. Por un lado están los dibujos y una serie de papeles encuadernados de Schuster con los que ella crea pequeños “biombos de artista”: una posibilidad de separar sin aislar, dividiendo lo visible y lo oculto. Por otro lado, Altmark presenta pinturas y una serie de piedras pintadas, elementos naturales que ella interviene artísticamente, en relación a lo que permanece y resiste el paso del tiempo. Se podrá visitar hasta el 19 de abril inclusive. En la sala 13.

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977). La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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El Jardín del Edén

Muestra "El Jardín del Edén"

La naturaleza ha sido, desde siempre, una fuente inagotable de inspiración para los artistas. Sin embargo, durante siglos, el pensamiento estético ilustrado occidental restringió la reflexión sobre “lo bello” a la producción humana, relegando a un lugar secundario la experiencia estética sobre paisajes, formas orgánicas, animales o armonías en ecosistemas.

No fue sino hasta mediados del siglo XX —con aportes fundamentales de filósofos como Ronald Hepburn y Theodor W. Adorno— que la estética de la naturaleza recuperó centralidad, revelando que la percepción de la belleza natural no constituye solo una experiencia sensible, sino también un posicionamiento ético y un llamado a su preservación.

En este marco, Espacio Foto Arte Galería presenta la muestra El Jardín del Edén, con obras de Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto, tres artistas que, desde la cerámica, la porcelana y la fotografía, abordan la belleza de lo natural desde perspectivas contemporáneas y complementarias.

La exposición, que se inaugura el 15 de febrero, invita a reflexionar sobre la experiencia estética ligada a lo natural y sobre la importancia de preservar los ecosistemas como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. A partir del 15 de febrero y hasta mediados de marzo.

* Espacio Foto Arte Galería, Ruta 10 Km 166. 100 y calle 6, Altos de Punta Piedras, Punta del Este, Uruguay.

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Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. El viernes 20 de marzo a las 18 inauguró la exposición que reúne las obras que integran el Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. Se trata de más de 90 pinturas, esculturas, dibujos y grabados, seleccionados entre los 2400 trabajos presentados por artistas de todo el país por un jurado integrado por Rodrigo Alonso, Laura Casanovas, Andrés Duprat, María José Herrera y Julio Sánchez. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 3 de mayo en el primer piso de la Casa.

La ilustración en blanco y negro muestra una mano saliendo del agua con el pulgar hacia arriba bajo una luna creciente, simbolizando las recomendaciones de la Guía de Arte y Cultura para la semana del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Juan Reos, Álbum de motivos. Un conjunto de 62 dibujos realizados en tinta sobre papel, cada uno acompañado por su título. El conjunto se presenta como un archivo abierto de imágenes recurrentes en la práctica del artista: escenas, figuras, gestos y situaciones que conforman un imaginario desplegado. La muestra se podrá recorrer hasta el domingo 26 de abril en el microespacio de la planta baja. Los sábados 21 de marzo, 18 y 25 de abril a las 18 se llevará adelante la activación Una muestra para dar, que el artista Juan Reos desarrolla en el marco de la exposición. Se trata de una actividad en la que el público presente podrá llevarse una obra de las exhibidas, en un acto de entrega pero también de expansión de la exposición. La exhibición se transforma a lo largo del tiempo; los dibujos son retirados de la sala y regalados al público de manera paulatina, hasta que la sala queda vacía de imágenes y solo permanecen los títulos de las obras. El archivo inicial se desarma progresivamente. De este modo, en Álbum de motivos las imágenes se alejan de una lógica de acumulación o intercambio mercantil y entran en una forma de circulación marcada por el acto de dar.

La imagen presenta una pintura al óleo de una naturaleza muerta con un jarrón de flores rojas, un piano de cola en miniatura y la portada del álbum "Monk's Dream" del Thelonious Monk Quartet.

Mariano Benavente, Ceremonias para el fin de un verano. Una serie de pinturas de mediano y gran formato que entrelazan flores con objetos culturales como libros, discos y fotografías para crear escenas en las que lo efímero convive con lo duradero. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 10 de mayo en el cuarto piso.

Una figura con una llamativa escultura en la cabeza cruza la calle, destacando en la Guía de Arte y Cultura de la semana del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Alberto Sassani, La fragilidad como estructura. Una instalación de sitio específico que combina fotoperformance, objetos en 3D y bastidores de madera, cartulina y papel. La muestra explora la paradoja de la fragilidad como sostén y estará disponible hasta el domingo 10 de mayo en el tercer piso.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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La Casa Invita: Capítulo 5

La Casa Invita: Capítulo 5 es una nueva edición del ciclo de muestras colectivas de verano de la galería Tramo. Esta instancia propone el cruce de prácticas y trayectorias del arte contemporáneo argentino.

El proyecto cuenta con la participación de los artistas invitados Estefanía Arias, Clara Manetti y Sasha Minovich. En el primer montaje, se exhiben obras de Juan Astica, Natalia Cacchiarelli, Pompi Gutnisky, Valeria Maculan, Hernán Paganini, Julián Prebisch y Verónica Romano. La Casa Invita surge a partir del gesto de convocar a artistas cuyas prácticas establecen afinidades formales y conceptuales.

Se puede visitar hasta abril de 2026, de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

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Arte en el Centro Cultural Borges

Una instalación artística abstracta presenta una silla de madera inclinada con un cojín rosa y una bombilla encendida, reflejando las propuestas de la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

Una obra de arte contemporáneo con lágrimas de cristal y una estructura metálica representa la riqueza de eventos culturales presentados en la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

DIFÍCIL DECIR ADIÓS. Propone una reflexión sensible sobre los procesos de despedida, transformación y pérdida. A través de un conjunto de obras y un montaje concebido específicamente para el espacio, la muestra construye un recorrido que aborda la noción de vacío, permanencia y tránsito, invitando al público a una experiencia más perceptiva que narrativa. La exposición articula dimensiones espaciales, arquitectónicas y simbólicas, utilizando el espacio como un elemento activo del relato curatorial. El recorrido enfatiza pausas, distancias y silencios, generando un clima de introspección donde las obras dialogan entre sí y con el cuerpo del visitante. El proyecto subraya lo inestable y lo transitorio, reforzando la idea de que toda despedida implica una reconfiguración del lugar que se deja y del que se ocupa. Artistas participantes: Alfredo Prior, Carolina Arias, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Adriana Bustos, Eugenia Calvo, Delia Cancela, María Casalins, Chiachio & Giannone, Christo & Jeanne-Claude, Ángela Copello, Nicola Costantino, Marina De Caro, Petu De Mareca, Lucas Di Pascuale, Sofía Durrieu, Matías Duville, Alejandro Gabriel, Ana Gallardo, Edgardo Giménez, Nan Goldin, Verónica Gómez, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Carlos Herrera, Ignacio Iasparra, Cynthia Kampelmacher, Pablo Lehmann, Jorge Macchi, José Marchi, Matilde Marín, Celeste Martínez Abburrá , Gustavo Piñero, Francisca Rey, Jesús Rodríguez, San Poggio, Rosana Schoijett, Diana Schufer, Paula Senderowicz, Hernán Soriano, Pablo Suárez, Hiroshi Sugimoto, Alejandra Tavolini, Mariana Telleria, Paula Toto Blake, Nicolás Trombetta, Constantino Fischer Fieg. Curaduría: Daniel Fischer. Espacio Berni.

Una vibrante pieza de arte contemporáneo que representa una figura estilizada con cola, tatuajes y un tocado distintivo, como parte de la Guía de Arte y Cultura de la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

AFUERA SOLO EL MUNDO, de Andrés Matías Pinilla. Exposición curada por Joaquín Barrera, propone un recorrido por la producción reciente del artista colombiano Andrés Matías Pinilla a partir de dibujos, instalaciones, esculturas y videos. La muestra parte de una certeza cruel: el mundo ya no se presenta como un espacio estable y compartido, sino como un territorio atravesado por fricciones, desplazamientos y pérdidas. Espacio Borges.

Una composición abstracta en blanco y negro de escaleras y paredes texturizadas que representa la diversidad de perspectivas en la Guía de Arte y Cultura de la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

DESDE EL FINAL COMO PUNTO DE PARTIDA, de Jorge Miño y Amadeo Azar. La obra abre una escena sin bordes: un mundo que desborda el encuadre y se derrama en la sala. La imagen es arquitectura brutalista y se imprime en una sucesión de planos donde la repetición funda su propio tiempo. El hormigón no describe: impone un orden rítmico. Las imágenes respiran en módulos, en pulsos, en insistencias: memoria y permanencia como materia. En esa trama diluida, asoman sombras de M.C. Escher (artista visual, Leeuwarden, Países Bajos, 1898-1972) y del imaginario geométrico del videojuego “Fragmentos de Euclides” de Alice Zanuttini (desarrolladora de videojuegos, París, Francia, 1984): simetrías, rotaciones, traslaciones y transformaciones isométricas. Miño distorsiona lo visual: la perspectiva se fractura, los planos se pliegan. La geometría aparece como promesa de estabilidad y se revela como trampa perceptiva. Por momentos, la mirada sobrevuela —casi dron— y el espacio se vuelve un diagrama en movimiento. El diseño sonoro de Amadeo Azar (artista visual, Mar del Plata, Buenos Aires, 1972) no ilustra: edifica. Modela distancias, abre pasillos, levanta presiones en el aire. El sonido no sólo se escucha: se siente en el cuerpo como vibración, empuje y latido. Lo sonoro no envuelve: atraviesa. La videoinstalación compone una morfología de escalas —imágenes de distintos tamaños— y un vaivén entre proyección y emisión. La distorsión del punto de vista conversa con la vanguardia cinematográfica; el blanco y negro contrastado roza el Cine Noir de loas años 40 y 50. El espectador entra en un laberinto donde el tiempo se desarma y el sonido captura la materia misma de la mirada. Curaduría: Karina Acosta. Espacio Beta.

Esta imagen abstracta de luces de neón y formas translúcidas representa la diversidad y vitalidad de la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

Esta escultura de vidrio y cerámica forma parte de las exposiciones destacadas en la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

PLATINA, de Pablo Insurralde. Una exposición en la que la cerámica interactúa con otros materiales como el vidrio a través del movimiento, el roce y el sonido. Las obras se activan entre sí con gestos mínimos, produciendo una coreografía delicada donde el humor y la fragilidad ocupan un lugar central. Dispuestas sobre una gran plataforma que funciona a la vez como pedestal y como escenario, las piezas construyen una escultura de lo mínimo: un anti-monumento que, en lugar de exaltar lo heroico, pone en valor lo precario, lo sensible y lo inestable. El sonido emerge como resultado directo del contacto entre los materiales, invitando al espectador a una experiencia de atención y escucha. La muestra propone un espacio donde lo escultórico y lo performativo se entrelazan, celebrando lo frágil como forma de resistencia poética. Curaduría: Fernando Farina. Espacio circular.

La imagen abstracta, con sus colores vibrantes y formas geométricas, simboliza la diversidad de la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

El tiempo entre las manos. Mientras todo alrededor exige velocidad, respuesta inmediata y productividad constante, estas obras se construyen en otro régimen temporal. Un tiempo que no se detiene ni se aísla del presente, pero que avanza a su propio ritmo: el que se sostiene entre las manos mientras se teje, se borda, se insiste. Las obras reunidas en esta exposición trabajan desde esa simultaneidad de ritmos. Mientras el mundo acelera, estas piezas acumulan horas, repeticiones, gestos mínimos. No se sitúan fuera de la urgencia contemporánea: la sienten, la absorben, la traducen en materia. El hacer textil aparece así como una forma de atención prolongada, capaz de registrar lo que ocurre alrededor sin plegarse a sus lógicas de rapidez. Las artistas provienen de distintas regiones, trayectorias y contextos culturales. Algunas llegan desde el diseño de indumentaria, otras desde prácticas artísticas sostenidas en el trabajo manual, la transmisión de técnicas y la relación directa con los materiales. Esa diversidad no se resuelve en un lenguaje único, sino que permanece visible en las obras: en las fibras, en los tiempos de ejecución, en las marcas del cuerpo que trabaja. Bordar, tejer, anudar o coser no implica aquí una retirada del presente, sino otra manera de atravesarlo. El tiempo entre las manos propone pensar estas prácticas como espacios donde conviven distintos ritmos: el del mundo que presiona y el del hacer que resiste, escucha y transforma. En esa fricción, la materia conserva memoria, experiencia y una forma particular de estar en el tiempo. Artistas participantes: Alejandra Mizrahi, Antonia Pérez, Celina Mundet, Jessica Trosman, Manuela Rasjido, Mariela Segundo, Nicole Mazza. Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Una obra de arte orgánico con formas y colores vibrantes ilustra la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

ESTADIO INICIAL. El Centro Cultural Borges inaugura la sala del tercer piso de su edificio con el objetivo de brindar un espacio para que artistas menores de treinta años encuentren en su seno un primer territorio de ensayo institucional. Este ciclo que comenzó en 2026 nace como un laboratorio de práctica artística expandida desde el cual tensionar la producción contemporánea, las materialidades en uso y las formas poéticas de la práctica estética. Junto a un equipo curatorial joven que también está dando los primeros pasos en su profesión, tratarán de impulsar a aquellos artistas que se atrevan a desbordar los formatos tradicionales e integren, en su hacer, a otras disciplinas. Priorizarán para eso el sitio específico, la instalación, las exploraciones escultóricas de mediano a gran formato, los nuevos medios y a todos aquellos artistas que estén dispuestos a asumir la escala. Artistas: Leila Simonian, Yasmin Antún, Renata Molinari. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Juan Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. Tercer piso.

Una tira de película con escenas urbanas iluminadas se exhibe en una pared, representando la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

SIN TÍTULO, de Esteban Pastorino. El eje de la muestra se centra en la exploración de diversas formas posibles de representación del espacio-tiempo utilizando el medio fotográfico. Esta propuesta, que el artista ha desarrollado en los últimos años, y donde la técnica juega un papel central, se materializará en la exposición con una serie de obras de formatos diversos, cuyas técnicas van desde la fotografía aérea hasta las panorámicas analógicas de longitudes extremas. Espacio de fotografía.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Cuerpos, solo cuerpos, de Ana Negro

El cuerpo como territorio. El cuerpo como tensión, gesto y emoción. Una serie de obras intensas donde la figura humana se expande y desafía la gravedad, generando una experiencia visual poderosa que interpela al espectador desde lo más profundo de la materia y la emoción.

Muestra inaugurada el 18 de marzo, estará abierta hasta el 31 de marzo. Curaduría: Nazli Kalayci Art Dealer. Horario de visita de lunes a viernes de 11 a 21.

* ASOCIACIÓN CULTURAL ARMENIA, en ARMENIA 1366, C. A. B. A.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido hasta el 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

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¡Nacidos con Mazal Tov!: Una nueva exposición del Museo Judío de Buenos Aires

La exposición propone un recorrido por la tradición de los Wimpels, textiles rituales confeccionados a partir de la tela utilizada en el brit milá (circuncisión) y empleados para envolver los rollos de la Torá tras su lectura en la sinagoga. Más que objetos ceremoniales, los wimpels son portadores de una bendición, inscripta literalmente en su superficie, que acompaña a la persona a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta el bar mitzvá y el casamiento.

Aunque pertenecen a la comunidad, estos textiles conservan la memoria de historias individuales: nombres, fechas y deseos familiares quedan registrados en su tejido, convirtiéndolos en símbolos materiales de identidad, pertenencia y continuidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de junio de 2026.

Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs (último ingreso). Visitas guiadas: martes y jueves a las 11.00 y a las 15.00. Visitas grupales: reservar con anticipación en contacto@museojudio.org.ar.

* Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad, Libertad 769, C. A. B. A.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Elian Chali: Plano inesperado, hasta abril de 2026. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

Víctor Florido: Interiores, hasta el 29 de marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).

(Fuente)

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta mayo de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta junio de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Museo Casa Carlos Gardel

(Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

Secretos de un vínculo, dirigida por Natali Aboud

Secretos de un vínculo

El sábado 21 de marzo a las 16 se reestrenó Secretos de un vínculo, obra teatral se basada en el libro Emociones de la Maternidad, de la médica psicoanalista Doctora Grande. El trabajo de adaptación del texto se nutre bajo la dirección de Natali Aboud y gran elenco.

Secretos de un vínculo es una obra donde prima lo humano y lo vivencial. La puesta lleva al escenario una mirada profunda y sensible sobre los vínculos en la maternidad, explorando las huellas emocionales que atraviesan un grupo de amigas, ahora madres, antes hijas. Se despliegan así, recuerdos, aprendizajes y marcas emocionales que se traducen en acciones. En ese intercambio colectivo, algunas experiencias se ponen en jaque, otras simplemente se observan para comprender mejor el punto de partida.

Próximas funciones: sábados 28 de marzo; 4 y 11 de abril a las 16.

Elenco: Josefina Botto, Jennifer Moule, Bárbara Goldschtein y Emilia Rodríguez Griñó

* Border Teatro, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Centroamérica, de Lagartijas tiradas al sol

Centroamérica, de Lagartijas tiradas al sol

El 28 y 29 de marzo a las 17 (únicas dos funciones), la comunidad de artes escénicas Paraíso Club presenta CENTROAMÉRICA del grupo de artistas mexicano Lagartijas tiradas al sol, primer estreno internacional de 2026.

Centroamérica es un proyecto de investigación artística sobre la región centroamericana que se manifiesta como obra de teatro y como publicación. A partir de este trabajo, Lagartijas tiradas al sol se acercan a una zona del continente que, históricamente, México ha tendido a ignorar. La publicación recoge la investigación y las voces escuchadas por los artistas; mientras la puesta en escena expresa su mirada sobre el presente de la región basada en la experiencia vivida durante sus recorridos en dicho territorio.

Lagartijas tiradas al sol es un colectivo de artistas que viene trabajando desde hace más de veinte años sobre eventos de la realidad, creando y buscando un lenguaje escénico que les permita hablar de la historia del territorio que habitan. Localidades disponibles en https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1.

* Teatro de La Ribera del Complejo Teatral de Buenos Aires, Av. Don Pedro de Mendoza 1821, C. A. B. A.

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Osvaldo Lamborghini obras completas: Primera parte, con dirección de Ignacio Bartolone

Una emotiva escena capturada de una performance artística destacada en la Guía de Arte y Cultura para la semana del 20 al 27 de marzo de 2026.

A cuatro décadas de la muerte del autor de El fiord y El niño proletario, la Compañía La espada de pasto presenta la segunda temporada de Osvaldo Lamborghini obras completas: Primera parte. La propuesta, con dramaturgia de Ignacio Bartolone y Agustina Pérez, cuenta con las actuaciones de Hernán Franco, Juan Isola y Valentín Pelisch. La pieza podrá verse hasta 30 de marzo. Osvaldo Lamborghini obras completas: Primera parte recorre la producción del escritor y artista argentino Osvaldo Lamborghini, reconocido como una de las figuras más singulares del siglo XX por su apuesta estética sin precedente.

Funciones: lunes a las 20:30. Entradas por Alternativa, a $20.000.

* El Galpón de Guevara, Guevara 326, C. A. B. A.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos de marzo y abril a las 18. Localidades $24.000 disponibles en Alternativa Teatral.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrena el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos de marzo, abril y mayo. Funciones: domingos a las 18.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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SUDTEXTOS ARGENTINOS

Adaptación de grandes autores argentinos por Martín Kahan. ¿Cómo se narra la violencia de un país que parece repetirse en el tiempo? El15 de marzo, regresó a escena Martin Kahan con Sudtextos Argentinos, un unipersonal que atraviesa la historia nacional en un viaje de “atemporalidad simultánea”. A través de cuatro adaptaciones viscerales, la obra pone el cuerpo a textos emblemáticos que marcaron el pulso de nuestra identidad: El Matadero (Esteban Echeverría); “Astellas del mesmo palo” (inspirado en el Martín Fierro); “Incorrecto” (basado en Osvaldo Lamborghini) y “El Parroquiano” (de Tato Pavlovsky). Actúa: Martín Kahan. Dirección: Lucas Distéfano y Martín Kahan

Funciones: domingos a las 20. Duración: 40 minutos. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro Silencio de Negras, en Pres. Luis Sáenz Peña 663, C. A. B. A.

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Apenas en la tierra, de Sofía Brihet

Un pozo por el que asoman Una y Otra. Miran el mundo como por primera vez. En este espacio sin tiempo se preguntan por el amor, el tiempo y el lenguaje. Si Apenas en la tierra parece hablar de la muerte es porque esencialmente se pregunta por la vida que, como el agua, corre, se estanca y salta.

Actúan: María Soldi, Sofía Palomino.

Reestreno: sábado 7 de marzo de 2026. Funciones: sábados a las 21:30. Duración: 50 minutos.

* CASA TEATRO ESTUDIO, Guardia Vieja 4257, C. A. B. A.

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Castelli, el rayo

Castelli, el rayo

De Lía Salas, con dirección de Juan Manuel Correa.

Castelli, el rayo narra, los días excepcionales de Juan José Castelli, un abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, devenido en comandante del ejército revolucionario de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un lapso de poco más de un año y medio, totalmente frenético, febril, en una atmósfera de guerra externa e interna. Un caos corporal, él, quien fuera nombrado el orador de la revolución... Hoy su palabra sigue vibrando.

Funciones: sábados de marzo y abril a las 18. Entrada general $18.000 / $15.000 est. y jub. Compra online: https://publico.alternativateatral.com/entradas98471-castelli-el-rayo?o=14.

* Teatro Hasta Trilce, en Maza 177, C. A. B. A.

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Las vis cómica, de Mauricio Kartun

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

A partir del sábado 21 de marzo, funciones: sábados a las 19:30. Entradas desde $18.000/ Dto a estud y jub. Duración de la obra: 90 minutos.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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Qué hacer con todas estas cosas, de Alejandra Endler

En una casa familiar vacía, Laura decide filmar un documental sobre su vida. Acompañada por un joven actor que interpreta a su hermano, reconstruye escenas del pasado con objetos, recuerdos, grabaciones y fragmentos de una obra escrita por él. El tiempo se vuelve inestable: la memoria irrumpe, se superpone al presente, se confunde con la ficción. Lo que empieza como un registro se transforma en un ritual íntimo para habitar la pérdida y ensayar una identidad propia.

Luego de una primera temporada a sala llena y elogios de la crítica vuelve Qué hacer con todas estas cosas de Alejandra Endler. Fecha de reestreno: viernes 6 de marzo a las 20. Funciones: los viernes de marzo y abril a las 20.Entradas: $20.000 / dto a jub y estud. (con credencial). Reservas por Alternativa: https://www.alternativateatral.com/obra97653-que-hacer-con-todas-estas-cosas.

* Teatro El Grito, en Costa Rica 5459, C. A. B. A.

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La era del olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada

Con la actuación de Germán Rodríguez. Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo, sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es La era del olvido.

Un político joven lleno de ambición espera ser confirmado en un alto cargo del gobierno. La rosca política demora las cosas. La ansiedad se torna desesperación. Y el fantasma de la figura paterna se hace presente. Adrenalina, whisky y posteos desesperados…y el poder que está ahí nomás y parece escurrirse de las manos. Germán Rodríguez es el responsable de encarnar a esta criatura inquieta y paranoica que contra los mandatos, deseos familiares y sus propias vacilaciones, por momentos abismales, cree que su hora ha llegado.

Fecha de reestreno de la segunda temporada: sábado 7 de marzo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Entradas desde $15.500. Reservas: https://www.elcamarindelasmusas.com.

* El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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HARTO, unipersonal de Ángel Blanco

Con dirección de Julián Belleggia, se presenta la segunda temporada. Voz en off : Eleonora Wexler.

Gustavo mordió a su padre en la cara. Ahora debe enfrentarse a preguntas que intentarán descifrar por qué lo hizo. Durante la espera, en una cámara.

Domingos a las 20. Entrada general: $22.000 en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Método Kairós Teatro, en El Salvador 4530, C. A. B. A.

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ALMA MAHLER

La obra escrita por Víctor Hugo Morales, con la nominada al ACE por su actuación en unipersonal, Raquel Ameri, la música en vivo y original del pianista Juan Ignacio López, con Julián Menini al piano, y la puesta y dirección de Pablo Gorlero.

Un texto poético que cuenta la potente historia de una mujer muy adelantada a su época. Que osciló entre su talento como compositora y su rol de ama de casa. Marcando en sus memorias su mea culpa que se advierte en su promesa de defender su pasión por la música y su imposibilidad de llevarlo adelante.

Desde el 8 de marzo, todos los domingos, a las 20. Entradas disponibles en ALTERNATIVA TEATRAL o en la boletería del teatro

Basada en hechos reales, una genia perseguida por el nazismo y abrumada por sus recuerdos, en la intimidad de su casa evoca sus historias extraordinarias.

Musa inspiradora de genios, pintores y músicos de su época. Una puesta que recrea y magnifica ésta gran historia de vida, con proyecciones visuales y una música original, matizados con poemas de Alma y fragmentos musicales de Mahler.

* Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes al 1543, C. A. B. A.

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Le frigó, de Copi

Luego de una temporada estreno a sala llena en 2025, vuelve en su segunda temporada, a partir del jueves 5 de febrero de 2026 Le frigó, de Copi. Manu Fanego hace un unipersonal al límite bajo la dirección general de Tatiana Santana, y producción integral de Algán Producción Escénica.

Madame L se retiró de la moda y está escribiendo sus memorias. El día de su cumpleaños 50, la sorprende una heladera en el medio del living de su casa; fue su madre quien la envió como regalo. A partir de ese momento, inicia un viaje disparatado junto a los personajes de su vida: su amante, su editor, su chofer, un detective, su psiquiatra, su madre, su mucama. Cuando todo parece perdido y ya no encuentra razón de vivir, conoce a un amor especial que la acompañará en el final de su viaje.

Funciones: los jueves de febrero y marzo a las 22. Entrada general a $35.000, disponibles en Plateanet o en boletería del Teatro. Descuentos a través de Comunidad Picadero, Comunidad Futurock, Anfibia, Paraíso Club, Cels, Hoy Salgo, Club La Nación, y Clarín 365.

* Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, C. A. B. A.

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Con Federico, segunda temporada

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos. Hasta el 30 de mayo.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Teatro, humor y música judía

Se extiende hasta abril en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

31 de marzo , show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

7 de abril , la obra elogiada y multinominada a los ACE Incidente en Vichy , de Arhur Miller, con dirección de Pablo Gorlero.

14 de abril , La casa de atrás , de Gastón Brian Glikzstein, inspirada en El diario de Ana Frank .

el 21 de abril , Golda Meir, cuestión de estado , con la multipremiada Marina Munilla.

Y el ciclo cierra el 28 de abril, con La bobe, donde Diego Licht encarna a un nieto que visita a su abuela por última vez, con dirección de Gaby Goldberg.

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

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DANZA

Artes escénicas y performance en Arthau

Veneno . Director: Juan Onofri Barbato . Marzo: sábados 14 y 21, a las 16:30 . Lugar: Terraza Arthaus.



* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

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CINE

Proyección del documental Ramón Ayala en el Museo del Cine

Duración: 63 minutos.

En el marco de la exposición Marcos López. Fotografía 1975-2025 en la Fundación Larivière, el domingo 29 de marzo a las 18 se proyectará en el Museo del Cine el documental Ramón Ayala, dirigido por Marcos López.

El documental es un homenaje y redescubrimiento de la vida, la obra y el proceso creativo de Ramón Ayala, uno de los grandes poetas y autores del Alto Paraná, de la selva guaraní, que compuso grandes temas del folklore argentino.

Sus canciones hablan de los cosecheros de yerba mate, de los jangaderos, los mensúes, personajes clave de la historia de Misiones. Su poesía tiene el color de la tierra misionera.

A lo largo del documental está presente, en un diálogo permanente con la obra de Ramón, la impronta visual del director Marcos López, artista plástico y fotógrafo, con su particular visión de la cultura popular latinoamericana.

Actividad gratuita con inscripción previa a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxfw8jL9AmOysLlCvoIJAmUDHW4bqWeZaArhzehmRVoinddA/viewform?usp=publish-editor.

* Museo del Cine: Agustín R. Caffarena 51, C. A. B. A.

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Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi

Se estrena en Cinearte Cacodelphia (el jueves 19 de febrero a las 21) y en Arthaus (el viernes 20 de febrero a las 20) Un futuro brillante, segundo largometraje de Lucía Garibaldi, una ficción distópica que protagonizan Martina Passeggi y Sofia Gala.

Tras alzarse con premios en festivales como Tribeca y Huelva, esta coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania, sobresale en el panorama del cine latinoamericano por su relato distópico, su cuidada fotografía y su destacada factura estética.

Sinopsis: Elisa vive con su madre en un complejo habitacional detenido en el tiempo, donde las mascotas han desaparecido y la población es envejecida.

Es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde “se reescribe la historia sin errores”. La hermana mayor de Elisa fue enviada antes, y ahora su madre sueña con que las tres se reúnan. La llegada de Leonor, una nueva y enigmática vecina, sacude la rutina: Elisa descubre que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente.

Funciones: 20 de marzo y 3 de abril, a las 20.

* Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Cine en el MALBA

En marzo continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas; LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; Weser, de Fernando Spiner y The Souffleur, de Gastón Solnicki, con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna, los sábados a las medianoche; y Revista Caligari, también los sábados. Además se estrenan Los días chinos, de Santiago Loza, que irá los viernes a las 18:40, a partir del 6 de marzo; Tardes de soledad, de Albert Serra, los viernes a las 22:15, a partir del 6 de marzo, y Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, también los viernes.

Viernes 27 de marzo

A las 18:40 , Los días chinos , de Santiago Loza [Estreno].

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky [Estreno].

A las 22:15, Tardes de soledad, de Albert Serra [Estreno].

Sábado 28 de marzo

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un poeta , de Simón Mesa Soto [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Ocho a la deriva, de Alfred Hitchcock [Ciclo Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna.]

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En marzo, los viernes a las 18 se inaugura el ciclo Las chicas solo quieren divertirse, con filmes dirigidos por mujeres; mientras que los fines de semana, a partir del 7 de marzo, se inicia el ciclo Las locuras de Doña Anastasia, con filmes sin cortes ni censura. Se estrena, con función los jueves a las 18, Tres tiempos, de Marlene Grinberg, película en la que dos mujeres, una adolescente y su abuela, establecen una relación única a través de la danza. Pero en realidad es otra cosa: declinar la maternidad en, justamente, tres tiempos: el de la hija, el de la madre, el de la abuela. Continúan los ciclos mensuales Película sorpresa, con proyección el domingo 22 de marzo a las 18, y Sábados de superacción, con proyección el sábado 14 de marzo a las 18.

Viernes 27 de marzo

Un equipo muy especial, de Penny Marshall

A las 18:00, Un equipo muy especial, de Penny Marshall [Ciclo Las chicas solo quieren divertirse.]

Sábado 28 de marzo

A las 18:00, Se acabó el mundo, de Blake Edwards [Ciclo Las locuras de Doña Anastasia.].

Domingo 29 de marzo

A las 18:00, La vida de Brian, de Terry Jones [Ciclo Las locuras de Doña Anastasia.].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Cine en el Cosmos

Del 26 de marzo al 1 de abril. Entrada con descuento para estudiantes, jubilados y comunidad UBA (docentes y no docentes).

En la corriente , a las 21:00 , en la Sala 1. (Corea del Sur, 2024, 112’, ATP). Dirección: Dirección: Hong Sang-soo . Cuando un escándalo que involucra a varias estudiantes estalla en una universidad femenina, Jeonim, artista y profesora en el centro, pide como favor a su tío Sieon, actor y director teatral retirado, que dirija una pieza para el festival de su departamento. Con Kwon Hae-hyo, Kim Min-hee, Cho Young.

Love , a las 14:50 y 18:50 en la Sala 2. (Noruega, 2024, 116′, SAM16). Dirección: Dag Johan Haugerud . Marianne, médica, y Tor, enfermero, evitan las relaciones. Tras conocerse en un ferry donde Tor busca encuentros casuales, Marianne explora la posibilidad de una intimidad espontánea, cuestionando las normas sociales. Con Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Thomas Gullestad, Marte Engebrigtsen, Lars Jacob Holm.

Los músicos , a las 15:00 , en la Sala 1 y a las 17:00 , en la Sala 2. (Francia, 2025, 102′, ATP). Dirección: Grégory Magne . Astrid logra reunir 4 Stradivarius para un concierto único en el mundo. Pero los cuatro virtuosos convocados no pueden tocar juntos. Buscando una solución, Astrid convoca al único que tal vez pueda salvar el evento: Charlie, el compositor de la banda sonora. Con Emmanuelle Devos, Grégory Gadebois, Gustave Kervern, India Hair.

Fue solo un accidente , a las 20:55 , en la Sala 2. (Irán, 2025, 105′, SAM13). Dirección: Jafar Panahi. Vahid, un mecánico iraní, se cruza con Eghbal, en quien cree ver a su sádico carcelero. Con el recuerdo de su tiempo encerrado, reúne a sus viejos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal, mientras tratan de decidir qué harán si es quien creen. Con Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi.

Romería , a las 19:00 , en la Sala 1. (España, 2026, 115′, SAM16). Dirección: Carla Simón . Marina visita a la familia de su padre para reconstruir un relato de él y de su madre, que murieron cuando era chica. Pero la actitud de sus parientes se lo impide. Será un amor adolescente el que le permitirá, gracias al diario de su madre, reimaginar la historia. Con Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Marina Troncoso, Sara Casasnovas, Celine Tyll.

Sueños de trenes, a las 17:05, en la Sala 1. (EEUU, 2025, 104’, SAM13). Dirección: Clint Bentley. Robert es un jornalero que tala árboles durante la construcción del ferrocarril en el Oeste de los EEUU a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. Con ­Joel Edgerton, Clifton Collins Jr., Felicity Jones, Alfred Hsing.

Más info en: www.cinecosmos.uba.ar.

* Cine Cosmos - UBA, en Av. Corrientes 2046, C. A. B. A.

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En Arthaus

Un futuro brillante (98′). Elisa es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde se está haciendo historia. Todo su entorno, incluso su querida Madre, esperan con emoción su partida. Pero pronto Elisa se da cuenta de que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente. De LUCÍA GARIBALDI. Viernes 3 de abril, a las 20. Lugar: Terraza Arthaus

A partir de marzo:

Los tiburones (83’). Rosina vive en un balneario donde corre el rumor de que hay tiburones. Al conocer a Joselo, algo más grande que ella, experimenta el deseo de acortar la distancia entre su cuerpo y el de él. Para atraerlo, Rosina se moverá inspirada por los misteriosos depredadores. De LUCÍA GARIBALDI . Producida por Trapecio Cine - Melanie Schapiro. Función: viernes 27 de marzo, a las 20 .

Recordá esto , de Matías Capelli . Una mujer mira Buenos Aires y se pregunta por los muchos monumentos que pueblan la ciudad, explorando raíces históricas, disputas políticas y el peso inestable de la memoria. Monumentos existentes o nunca realizados, destruidos o desplazados, cobran vida en este ensayo documental marcando un contrapunto entre la escala humana del trabajador y la monumentalidad estatal, entre la condición ingrávida de la memoria y las miles de toneladas de bronce y piedra destinadas desde hace siglos a hacernos recordar. Sábado 28 de marzo a las 20 .

ECOS DE XINJIANG, de Pablo Weber. Ciencia ficción construida a partir de una infinidad de imágenes provenientes de los rincones más olvidados de la Tierra. A través de su protagonista, H —un policía experto en criptografía—, el director compone un relato hecho de fragmentos, logrando instantes de una belleza inusual y futurista. Sábado 4 de abril, a las 20.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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MÚSICA

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta el concierto Mundo Románticos I

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta el concierto Mundo Románticos I

El sábado 28 de marzo a las 20:00 horas, en el marco de su temporada 80º aniversario, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta con la dirección musical de Carlos Kalmar y el violonchelista Emanuel Graf. Junto al solista suizo-alemán interpretarán el Concierto para violonchelo de Édouard Lalo. El programa, titulado Mundos Románticos I, se iniciará con la Obertura de Semiramide de Gioachino Rossini, completándolo la Sexta sinfonía de Antonín Dvorák.

Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas y los domingos de 09:00 a 17:00 horas. O por Internet ingresando www.teatrocolon.org.ar.

Programa musical

PARTE I

Gioachino Rossini (1792-1868)

Obertura de Semiramide (1823)

Édouard Lalo (1823-1892)

Concierto para violonchelo y orquesta en re menor (1876-1877)

I Prélude. Lento – Allegro maestoso

II Intermezzo. Andantino con moto – Allegro presto

III Introduction. Andante – Allegro vivace

PARTE II

Antonín Dvorák (1841-1904)

Sinfonía n.° 6 en re mayor, op. 60 (1880)

I Allegro non tanto

II Adagio

III Scherzo (Furiant). Presto

IV Finale. Allegro con spirito

* Teatro Colón, Cerrito 628, C. A. B. A.

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Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Cantar juntas

Vuelve el ciclo Cantar juntas a la terraza del Recoleta en su segunda edición por el mes de la mujer. Durante este mes, cada viernes a las 19:30 reunirá a artistas en formato dúo y trío para compartir repertorios propios en un cruce de voces, estilos y sensibilidades. Una nueva oportunidad para celebrar y visibilizar a las cantantes y compositoras de nuestro país.

Lola Cobach y María Pien

Lola Cobach y María Pien. Lola Cobach y María Pien compartirán un show especial. Sus voces y canciones se entrelazan en un encuentro íntimo donde el soul, el folk-rock y la canción de autor dialogan y se potencian. Una noche para celebrar la creación y la música como puente. Lola Cobach es una cantante y compositora argentina que se destaca por su voz y su estilo, con influencias del soul, el folclore y el folk-rock de los años 70. Se ha presentado en los principales teatros de Buenos Aires y ha realizado giras por Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México y Uruguay. Actualmente, se encuentra presentando su nuevo álbum, Camino dorado, disco que cuenta con una edición especial editada en CD y vinilo por el sello japonés P-Vine. María Pien es reconocida por el carácter artesanal y la versatilidad de sus composiciones e interpretaciones. Su discografía incluye siete títulos entre discos y EP. REC or dando, el trabajo más reciente, fue nominado a los Premios Gardel 2025 en la categoría mejor disco de canción de autor. Viernes 27 de marzo a las 19:30. En la Terraza.

Antidomingos en el Recoleta

En su tercera edición, los Antidomingos regresan con más música y energía. Todos los domingos a las 19, una programación diversa recorre el rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas en vivo y nuevas sorpresas para transformar el cierre del fin de semana. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Ezequiel Tarica

Ezequiel Tarica. El músico protagoniza Atmósferas & Trío, un concierto con una ambientación sonora con aires de medio oriente y clima contemplativo. Se presenta en formato de trío junto a Alan Ansouria y Alejo Solla para reversionar canciones propias y presentar otras en el marco cálido e intimista de la Capilla. Cantautor y productor, explora los sonidos y géneros más diversos desde la transformación y expresión. La música es su espejo y quizás un amuleto en el que descubre y reinventa su destino. Domingo 29 de marzo a las 19. En la Capilla.

Música clásica

Gabriel Santos. El recital propone un recorrido por grandes obras del repertorio pianístico brasileño, como “Bachianas Brasileiras nº 4”, de Heitor Villa-Lobos y “Valsas de Esquina”, de Francisco Mignone, además de “Balada nº 3, Op. 47”, de Chopin y “Sonata nº 7, Op. 10 nº 3”, de Beethoven. Gabriel Santos es un pianista brasileño reconocido por su interpretación intensa y refinada del repertorio clásico y romántico. Se ha presentado en salas y festivales en Brasil y Europa, y se destaca por su musicalidad profunda y presencia escénica. Sábado 21 de marzo a las 19. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Festival Refresco - Edición Especial

El jueves 2 de abril a las 20, llega una edición especial del Festival Refresco, con una grilla íntegramente compuesta por mujeres y diversidades, que recorre géneros como pop electrónico, synthpop, música urbana y electrónica experimental. Luego de su última edición en febrero con entradas agotadas, el festival de tendencias invita a una exploración sonora que refleja la vitalidad de la escena actual. La jornada se presenta como un espacio de descubrimiento y experimentación, donde la cultura se concibe como un organismo vivo en constante transformación. Habrá ocho proyectos musicales, dos escenarios y ferias con propuestas afines.

En esta ocasión se estarán presentando: Lara91k, cantante y productora que se ha posicionado como una de las artistas emergentes destacadas de la escena electrónica local, combinando sensibilidad lírica y producción de vanguardia; BB Asul, una de las propuestas más singulares de la nueva escena pop argentina, reconocida por su dulzura melancólica, sonidos urbanos y guiños a la cultura animé; Carlota Urdiales, invitada internacional desde España, con un estilo que fusiona electrónica y synthpop; 143Leti y Big Frey, dos referentes imprescindibles para comprender los sonidos contemporáneos; y un bloque de DJs de lujo: Rumanians, Gogo Dansey y Juana Ruda, quienes recorrerán house, techno y electrónica para mantener la pista activa toda la noche. Cada proyecto refleja la creatividad y diversidad de la nueva generación, consolidando al Festival Refresco como un espacio de encuentro, innovación y celebración.

Las entradas se consiguen a en Venti, con la app AstroPay tenés un 50% de reintegro.

* Niceto Club, en Niceto Vega 5510, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES

Lagartijas tiradas al sol

En el marco de la visita del grupo de artistas mexicano se realizarán algunas actividades.

Workshop en Bs As, el lunes 30 de marzo, de 18 a 20 y martes 31 de marzo, de 17 a 19 . En Riobamba 1276, C. A. B. A. Arancelado, socios Paraíso 20% de descuento. Ficción y Temblores: taller de trabajo sobre las ideas de ficción y representación, sus posibilidades e implicaciones. Idea central: problematizar la relación entre ficción, realidad, mentira, verdad, impostura y originalidad.

Masterclass (gratuita), el martes 31 de marzo de 19 a 20:30. La verdad también se inventa. Recorrido por los 23 años de historia como colectivo para hablar de contextos, herramientas, metodología y estrategias de creación.

Inscripciones: https://eventos.udesa.edu.ar/149219/detail/workshop-de-creacion-escenica-lagartijas-tiradas-al-sol.html

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Versos y solidaridad por la Patagonia

El domingo 29 de marzo a las 18, sucederá un nuevo encuentro interciclos, Brote Poético y Las Flores de Circe -coordinados por Marina Cavalletti y Karina Lerman- unirán fuerzas en una jornada de carácter solidario por la Patagonia.

Por eso, la jornada de lecturas y música contará con una entrada voluntaria a beneficio de los afectados, de quienes combaten el fuego y los pobladores de la comarca andina.

La nómina de poetas que prestarán su voz para esta causa incluye a Gloria Arcuschin, María Amelia Díaz, Leandro Murciego, Mariana Finochietto, Jairo Rojas, María Gabriela Micolaucich, Cinthia Rascovsky y Miriam Berkowsky. Las melodías estarán a cargo de Cony Langone.

La propuesta busca que cada poema leído sea también un aporte material, en defensa del territorio, de los derechos humanos y la vida.

* Je suis Lacan, Balcarce 749, C. A. B. A.

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Presentación del libro Borges y El Eternauta, de Martín Hadis

Este libro presenta un descubrimiento trascendental e histórico: revela la amistad, hasta ahora desconocida, entre Jorge Luis Borges y H. G. Oesterheld, y las mutuas influencias entre sus respectivas obras. El Eternauta está fuertemente inspirado en textos de Borges; muchos de sus cuentos están, a su vez, directamente influidos por El Eternauta. A estas revelaciones las siguen otras de igual magnitud; todas ellas nos llevarán a replantear el mapa entero de la literatura fantástica.

Presentan Héctor Pavón y Martín Hadis, junto con Pablo Capanna, Andrés Racket y José M. Gutiérrez. Lunes 30 de marzo, a las 19.

* Sala Borges, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, Agüero 2502, C. A. B. A.

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Micromediaciones por Mi corazón es un imán

Lunes y viernes a las 17:00, a partir del 16 de marzo, niveles 1 y -1. El equipo educativo propone un ciclo de micromediaciones por la retrospectiva de Fernanda Laguna. Se trata de un recorrido en dialogo con el público, orientado a partir de preguntas que promueven el acercamiento al lenguaje visual y a las materialidades características del universo cotidiano y afectivo de Laguna. Desde las distintas percepciones sensibles que surjan en el intercambio con les visitantes, nos adentraremos en su obra desarrollada desde los años noventa hasta la actualidad, atravesada por los debates del llamado arte light, la crisis del 2001 y el activismo feminista contemporáneo. Se descubrirá su práctica artística diversa e indisciplinada -entre las artes visuales, la poesía, el activismo y la gestión de espacios independientes-, impulsada por el deseo y las luchas desde el trabajo cotidiano, la colaboración y la amistad. Una práctica poética que genera su propio lenguaje artístico, pero también proyectos colectivos y comunitarios donde la fantasía, el juego, el amor, la belleza y los ritos cotidianos del vivir son los cimientos de la producción artística contemporánea.

La muestra consiste de dos salas. Los lunes el recorrido es por la sala del Nivel -1 y los viernes por la sala del Nivel 1.

Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.No requiere inscripción previa.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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En Eterna cadencia

Teoría de conjuntos: Entrevista a Roberto Chuit Roganovich

Por Nacho Damiano. Un ciclo de entrevistas a autores de no ficción (ensayo, historia, divulgación científica, coyuntura política) que tiene como objetivo poner en juego ideas que nos ayuden a pensar el presente. En esta ocasión, Roberto Chuit Roganovich, hablará sobre su ensayo El archipiélago (El gato y la caja), en el que conjuga historia, filosofía y política y propone otra forma de mirar el desorden de nuestro tiempo: entender qué pasó, por qué nos fragmentamos y cómo podríamos volver a construir un “nosotros” en un mundo que se volvió archipiélago. Actividad abierta y gratuita. Miércoles 25 de marzo, a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

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Museo Ana Frank

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

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MONET INMERSIVO

Continúa la experiencia multisensorial del padre y creador del impresionismo que cautiva al público.

Desde su llegada al Centro de Experimentación del Teatro Colón, la muestra ya fue disfrutada por cientos de visitantes, que destacan su impacto visual, emocional y sensorial. La posibilidad de sumergirse en el universo de Claude Monet, a través de proyecciones monumentales, música envolvente y una narrativa cuidada, convierte cada recorrido en una experiencia memorable que continúa atrayendo público y se extenderá por varias semanas más, confirmando el interés sostenido por propuestas innovadoras que dialogan entre el arte clásico y la tecnología. MONET INMERSIVO es una experiencia multimedial inmersiva que te transportará directamente a la genialidad del reconocido pintor Claude Monet. A través de tecnología de punta, podrás adentrarte en sus obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial única, acompañada de música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés. El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para realizar fotografías inolvidables, cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportándote a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

Todos los días de 10 a 20.

* Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, C. A. B. A.

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ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

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EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada está en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

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Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

24 toneladas

La historia transcurre en un depósito abandonado repleto de libros declarados “prohibidos”. Una noche, Fermín y Boris entran sigilosamente a buscar un libro muy especial, un libro que tiempo atrás había desaparecido. Tienen que ser muy cautelosos. No deben ser descubiertos. De pronto, haciendo un gran estruendo, llega Amanda, la cuidadora de los libros, y los descubre in fraganti. Trata de advertirles lo peligroso que es estar allí, pero es tarde, cuando menos lo esperan, entra en escena la imponente comitiva militar encargada de contar, clasificar y pesar los libros, para luego realizar el acto más importante, burocrático y salvaje de la noche: prender fuego 24 Toneladas de ejemplares. ¿Podrán Boris, Amanda y Fermín evitarlo? Hay una sola manera de lograr que esos libros no sean quemados, y es únicamente con la ayuda de los niños y niñas del público que hoy serán protagonistas.

Temporada 2026. Funciones: domingo 29 de marzo a las 17. Entradas a la gorra.

* Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560, C. A. B. A.

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Alejandra y los mundos, una aproximación al universo de María Granata a través de los títeres

La encantadora fábula realizada por el Grupo de Titiriteros del San Martín se presenta ahora en el Cine Teatro El Plata de Mataderos. A partir del sábado 14 de marzo vuelve Alejandra y los mundos, la pieza escrita y dirigida por Analía Fedra García para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, que dirige Adelaida Mangani.

El espectáculo, que se presenta los sábados y domingos a las 14.30, cuenta con la participación de los titiriteros Emmanuel Abbruzzese, Lorena Azconovieta, Andrea Baamonde, Diego Baez, Myrna Cabrera, Pablo Del Valle, Ana Galati, Carolina Graff, Melisa Jos, Ayelén Laxalt, Paulina Lita, Fernando Morando, Ludmila Man, Esteban Quintana y Gabriela Zamboni.

La abuela de Alejandra le regala un mapa gigantesco para su cumpleaños. La niña le muestra el mapa a su amigo Agustín y, mientras escriben en sus cuadernos, sueñan con viajar. De repente, vientos huracanados y tormentas marinas los llevan a recorrer países donde conocerán a Enek, un niño esquimal, a Makena, una niña africana, y a muchos otros animales que se suman a la aventura para enfrentar a un peligroso cazador.

* Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Fantasmas en la literatura posmoderna: no hace falta ser una casa para estar embrujadx

Curso extracurricular del I.S.P Joaquín V. González destinado especialmente para profesores de Lengua y Literatura, estudiantes de Letras o Artes, bibliotecarias, bibliotecarios y docentes de otras áreas.

La propuesta, gratuita y virtual, invita a explorar en la literatura de fantasmas desde el gótico hasta nuestros días. La duración es cuatrimestral y quincenal.

Inicio: 13 de abril. Se otorgarán certificados. Horario: lunes de 18:30 a 20:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Nicolás Carballo. No otorga puntaje docente.

Más información: fantasmasyposmodernidad@gmail.com. Inscripciones: https://bit.ly/4syiKr5.

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Contrasexualidad en la literatura argentina contemporánea: En busca de una pedagogía cuir situada (Edición 2026)

Curso extracurricular del I.S.P Joaquín V. González destinado especialmente para profesores de Lengua y Literatura, estudiantes de Letras o Artes, bibliotecarias, bibliotecarios y docentes de otras áreas con deseos de incorporar una perspectiva queer/cuir y no binaria en la literatura y en el posicionamiento político-pedagógico. Es cuatrimestral, gratuito y quincenal.

La propuesta es gratuita y virtual, tiene una duración cuatrimestral y quincenal. Autores y obras que se leerán: José Sbarra (Plástico cruel); Manuel Puig (El beso de la mujer araña); Pedro Lemebel (Loco afán: Crónicas de sidario); Ioshua (Todas las obras acabadas); Facu Saxe (El cuerpo marica); Dalia Rosetti (El fuego entre nosotras) y Sylvia Molloy (En breve cárcel).

Inicio: 9 de abril. Se otorgarán certificados. Horario: jueves de 14:30 a 16:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Clau Bidegain. No otorga puntaje docente.

Más información: literaturacontrasexual.jvg@gmail.com. Inscripciones: https://bit.ly/3PqRegL.

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Clubes de lectura de marzo de La cúpula de papel

Importante: Todos los clubes cuentan con cupos limitados e inscripción previa. Más información: @lacupuladepapel en Instagram, Facebook y TikTok.

Tres luces , de Claire Keegan (virtual). Un encuentro para habituarnos a la ternura y el silencio de esta joya de la literatura irlandesa actual. Fechas: 18 de marzo a las 18:00 o 21 de marzo, a las 10:00 . Vía Google Meet.

Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica (virtual). Se analizará la crudeza y la maestría de una de las distopías argentinas más premiadas de los últimos años. Fechas: 26 de marzo a las 18:00 o 28 de marzo, a las 10:00. Vía Google Meet.

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INSCRIPCIÓN A TALLERES DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA 2026 DE VICTORIA ROLAND

Seminarios intensivos de verano:

MARZO 2026: HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos).

MARZO: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de MARZO, de 19 a 22.

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

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Taller anual

(1° cuatrimestre abril-julio 2026 / 2° cuatrimestre agosto-diciembre)

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Grupo 1: MARTES de 19 a 22

Grupo 2: MIÉRCOLES de 19 a 22

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Más INFO sobre los talleres e inscripciones, escribir a vicoroland@gmail.com.

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Cursos de verano en el MALBA

Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Talleres La Transformación

Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Taller de lectura y escritura. Nuevo grupo presencial, sábados a las 11, cada quince días, en la librería de Milena Caserola (Gurruchaga 440, C. A. B. A.). Lecturas grupales de autoras contemporáneas y escritura a partir de propuestas.

Taller Sentidos . Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses.

Club de lectura online La transformación. El tercer miércoles de cada mes, un encuentro grupal (por Meet) para comentar la obra de una autora. Lectura de marzo: Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá (18 de marzo, a las 19). Lectura de abril: Como bestias, de Violaine Bertot (22 de abril, a las 19)

Información e inscripción: latransformacion.escritura@gmail.com y www.latransformacion.ar

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Talleres a cargo de Malena Saito (virtuales y presenciales)

Taller El cuerpo . En esta época en la que se volvió a hablar del cuerpo sin parar, Saito llama a volver a leer y a escribir sobre ese asunto que somos y, a veces, olvidamos. Se van a leer fragmentos de Tununa Mercado, María Moreno, Virginia Feinmann, Héctor Viel Temperley, Mauricio Kartun, Tomás Litta, Estela Figueroa, Luci Quarleri, Ellen Bass y Sharon Olds, y a escribir a partir de algunas consignas lúdicas. Cuatro encuentros para indagar el envase y todas las historias que aloja adentro.

Taller La obsesión es un tema . Se elige un tópico que nos aturde y lo dejamos que enloquezca nuestra escritura. Se va a leer a Paula Peréz Alonso, Amélie Nothomb, Chris Kraus, I. Acevedo y Anne Lammot.

Taller La carta robada . Se trabajará en relación con estas preguntas: ¿Qué es la poesía? algunxs poetas responden, ensayamos respuestas. La importancia de la imagen. Cómo revelamos en verso. El ritmo. Cómo acelera y desacelera el poema. El corte de verso. Teoría y práctica sobre la respiración poética.

Taller La ciudad y sus affaires. Entre la poesía y el ensayo se vuelve a mirar la ciudad para escribirla. El principio de todo. ¿Cómo dicen que empezó Buenos Aires? Y bueno, soy porteño. La ciudad de las veredas rotas. Una fantasía que nos aloje.

Horarios:

El cuerpo , lunes de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

La obsesión es un tema , martes de 19 a 21 (virtual).

La carta robada , miércoles de 19 a 21 (virtual).

La ciudad y sus affaires , jueves de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

El cuerpo, viernes de 10 a 12, en Almagro (virtual)

En todos los casos, consultarle a Malena Saito, escribiendo al mail: soymalesaito@gmail.com.

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Concursos literarios del Centro Ana Frank

18° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”: para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: 15 de junio de 2026 . para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026 . para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

5° Concurso de Ensayos para América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Cierre del concurso: 22 de junio de 2026. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digitalCierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.