Guía de Arte y Cultura: semana del 6 al 13 de marzo de 2026

MUESTRAS

Sutil, de Víctor Grippo

Se inauguró en espacio FAN, ubicado en Galerías Larreta, donde funciona el colectivo de galerías de arte Affair, la exposición Sutil del artista conceptual argentino Víctor Grippo (Junín 1936 - Buenos Aires 2002).

Sutil es un conjunto de obras poco conocidas del artista. La selección, bajo el cuidado de los curadores Sol Echevarría y Carlos Godoy, incluye una serie de cajas blancas donde prima el trabajo con el yeso, acuarelas, dibujos, esquemas y diagramas que forman parte de la cocina del artista.

Sutil se puede visitar hasta el 16 de abril, de martes a viernes, de 15 a 19.

FAN, en Florida 971/San Martin 954, C. A. B. A.

———–

Muestras fotográficas Fotosafari UGANDA - RUANDA - KENIA y Fotosafari ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes

UGANDA - RUANDA - KENIA: Maria Alba Belen; Jorge Besteiro; Norma Bianco; Alicia Coroman; Silvia Corradi; Vanesa Laborde; Víctor Hugo Pallares; Patricia Pozzuolli | Daniel Preizler.

ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes: Jorge Besteiro; Norma Bianco; Gabriela Bisquerra; Marcelo Dall’Alba; Diana Feld; Andrea Minillo y Lidia Varela .

Inauguración: viernes 6 de marzo, de 18 a 21. Hasta el 11 de marzo. Con cita previa después de la inauguración.

* ESPACIO BIANCO, Dorrego 843 timbre A, C. A. B. A.

————

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Contrapunto II. Inauguración: 12 de marzo a las 18. En esta exposición curada por Julio Sapollnik, las artistas Patricia Altmark y Diana Schuster se presentan como una unidad de opuestos. Por un lado están los dibujos y una serie de papeles encuadernados de Schuster con los que ella crea pequeños “biombos de artista”: una posibilidad de separar sin aislar, dividiendo lo visible y lo oculto. Por otro lado, Altmark presenta pinturas y una serie de piedras pintadas, elementos naturales que ella interviene artísticamente, en relación a lo que permanece y resiste el paso del tiempo. Se podrá visitar hasta el 19 de abril inclusive. En la sala 13.

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977). La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

————

El Jardín del Edén

Muestra "El Jardín del Edén"

La naturaleza ha sido, desde siempre, una fuente inagotable de inspiración para los artistas. Sin embargo, durante siglos, el pensamiento estético ilustrado occidental restringió la reflexión sobre “lo bello” a la producción humana, relegando a un lugar secundario la experiencia estética sobre paisajes, formas orgánicas, animales o armonías en ecosistemas.

No fue sino hasta mediados del siglo XX —con aportes fundamentales de filósofos como Ronald Hepburn y Theodor W. Adorno— que la estética de la naturaleza recuperó centralidad, revelando que la percepción de la belleza natural no constituye solo una experiencia sensible, sino también un posicionamiento ético y un llamado a su preservación.

En este marco, Espacio Foto Arte Galería presenta la muestra El Jardín del Edén, con obras de Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto, tres artistas que, desde la cerámica, la porcelana y la fotografía, abordan la belleza de lo natural desde perspectivas contemporáneas y complementarias.

La exposición, que se inaugura el 15 de febrero, invita a reflexionar sobre la experiencia estética ligada a lo natural y sobre la importancia de preservar los ecosistemas como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. A partir del 15 de febrero y hasta mediados de marzo.

* Espacio Foto Arte Galería, Ruta 10 Km 166. 100 y calle 6, Altos de Punta Piedras, Punta del Este, Uruguay.

————

Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

MAGGIE ATIENZA LARSSON. OBRAS 1988-2008. Un conjunto de pinturas, objetos y collages que nos introducen en un espacio ambiguo entre la fragilidad y la resistencia, y que funcionan como pequeños santuarios del paso del tiempo. Objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada pieza funciona como una puerta hacia un recuerdo vívido, un sentimiento nunca compartido o una experiencia difusa del pasado. Hasta el 15 de marzo de 2026 en el tercer piso de la Casa. Gestión de colección: Lali Solari, Valeria De Marzi y Jennifer Roberts.

El viernes 6 de marzo a las 18:30, la Casa Nacional del Bicentenario tendrá la inauguración simultánea de tres exposiciones. Instalación, pintura y dibujo se entrelazan en propuestas que expanden los lenguajes visuales y ofrecen al público nuevas formas de creación y reflexión.

La ilustración en blanco y negro muestra una mano saliendo del agua con el pulgar hacia arriba bajo una luna creciente, simbolizando las recomendaciones de la Guía de Arte y Cultura para la semana del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Juan Reos, Álbum de motivos. Un conjunto de 62 dibujos realizados en tinta sobre papel, cada uno acompañado por su título. El conjunto se presenta como un archivo abierto de imágenes recurrentes en la práctica del artista: escenas, figuras, gestos y situaciones que conforman un imaginario desplegado. La muestra se podrá recorrer hasta el domingo 26 de abril en el microespacio de la planta baja. Los sábados 21 de marzo, 18 y 25 de abril a las 18 se llevará adelante la activación Una muestra para dar, que el artista Juan Reos desarrolla en el marco de la exposición. Se trata de una actividad en la que el público presente podrá llevarse una obra de las exhibidas, en un acto de entrega pero también de expansión de la exposición. La exhibición se transforma a lo largo del tiempo; los dibujos son retirados de la sala y regalados al público de manera paulatina, hasta que la sala queda vacía de imágenes y solo permanecen los títulos de las obras. El archivo inicial se desarma progresivamente. De este modo, en Álbum de motivos las imágenes se alejan de una lógica de acumulación o intercambio mercantil y entran en una forma de circulación marcada por el acto de dar.

La imagen presenta una pintura al óleo de una naturaleza muerta con un jarrón de flores rojas, un piano de cola en miniatura y la portada del álbum "Monk's Dream" del Thelonious Monk Quartet.

Mariano Benavente, Ceremonias para el fin de un verano. Una serie de pinturas de mediano y gran formato que entrelazan flores con objetos culturales como libros, discos y fotografías para crear escenas en las que lo efímero convive con lo duradero. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 10 de mayo en el cuarto piso.

Una figura con una llamativa escultura en la cabeza cruza la calle, destacando en la Guía de Arte y Cultura de la semana del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Alberto Sassani, La fragilidad como estructura. Una instalación de sitio específico que combina fotoperformance, objetos en 3D y bastidores de madera, cartulina y papel. La muestra explora la paradoja de la fragilidad como sostén y estará disponible hasta el domingo 10 de mayo en el tercer piso.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

La Casa Invita: Capítulo 5

La Casa Invita: Capítulo 5 es una nueva edición del ciclo de muestras colectivas de verano de la galería Tramo. Esta instancia propone el cruce de prácticas y trayectorias del arte contemporáneo argentino.

El proyecto cuenta con la participación de los artistas invitados Estefanía Arias, Clara Manetti y Sasha Minovich. En el primer montaje, se exhiben obras de Juan Astica, Natalia Cacchiarelli, Pompi Gutnisky, Valeria Maculan, Hernán Paganini, Julián Prebisch y Verónica Romano. La Casa Invita surge a partir del gesto de convocar a artistas cuyas prácticas establecen afinidades formales y conceptuales.

Se puede visitar hasta el 10 de marzo, de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

————

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Espacio circular del Centro Cultural Borges.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente. Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

————

Muestras en Arthaus:

FRACTURA EXPUESTA . Curadora: Silvia Gurfein . Sala 1. Artistas: Gala Altamare , Eugenia Braconi , Mara Caffarone , Yuyo Gardiol , Carla Grunauer , Delfina Liderjover . Hasta el 15 de marzo de 2026 . Horario: martes a domingos, de 13 a 20.

SEGUIR LA CORRIENTE. Artista: Eugenia Calvo. Curador: Sebastián Vidal Mackinson. Sala 2. Hasta el 15 de marzo de 2026. Horario: martes a domingos, de 13 a 20.

Todas las exposiciones son con entrada libre y gratuita.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, C.A.B.A.

______

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

————

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido hasta el 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

————

Muestras en el MALBA

Olga de Amaral: Cuerpo textil . En el Nivel 2. Del 27 de febrero al 11 de mayo . Esta exposición propone una ambiciosa revisión de la práctica de la artista colombiana Olga de Amaral . Abarca desde la década de 1960 hasta principios de los 2000, incluyendo diversas etapas de su desarrollo artístico. Más de cincuenta obras provenientes tanto de colecciones públicas como privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York conforman este recorrido de seis décadas que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un cuerpo de obra de gran fruición visual y experimentación material. Curaduría: María Amalia García y Marie Perennès . Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Tercer ojo Colección Costantini en Malba (2022-2026). En el Nivel 1. Una exposición que reúne más de 220 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini. La muestra propone el despliegue de un acervo en transformación que va cambiando de forma a lo largo del tiempo, iluminando los momentos claves del arte de la región en diálogo con temas artísticos y sociales tanto históricos como contemporáneos. Se exhiben las obras maestras del museo –de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros–, junto con las grandes adquisiciones realizadas por Costantini en los últimos años. Muchas de estas piezas se presentan públicamente en esta ocasión luego de permanecer fuera del circuito internacional por varias décadas. Curaduría: María Amalia García. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 16:00. Incluidas con el ticket de ingreso al museo. Hasta el 6 de abril. La muestra presenta obras clave de la modernidad latinoamericana como Autorretrato con chango y loro (1942) de Frida Kahlo, Armonía (Autorretrato sugerente) (1956) de Remedios Varo, Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral, Baile en Tehuantepec (1928) de Diego Rivera, Omi Obini (1943) de Wifredo Lam, Las distracciones de Dagoberto (1945) de Leonora Carrington, Tocadora de banjo (1925) de Victor Brecheret, Autorretrato (1951) de Alice Rahon, y Cobra grande (1943) de Maria Martins.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Elian Chali: Plano inesperado, hasta abril de 2026. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

(Fuente)

Víctor Florido: Interiores, hasta marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).

(Fuente)

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta mayo de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

(Fuente)

Tramoya: Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa, hasta el 1 de marzo de 2026. En esta exposición se presenta a Ayelén Coccoz (Rosario, 1973), Verónica Gómez (Morón, 1978), Leila Tschopp (Morón, 1978) y Antonio Villa (Esquel, 1988), cuatro artistas que trabajan en el encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas. Escenografías, telones, muñecos y vestuarios se traducen en pinturas, videos e instalaciones que revelan un detrás de escena imaginario. Tramoya celebra la experimentación, el juego, la invención poética y el truco sin disimulo. El título alude al artificio teatral de la ilusión y a los engranajes que sostienen las escenografías. Curaduría: Raúl Flores (Sala I).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta marzo de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

————

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrena el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos de marzo, abril y mayo. Funciones: domingos a las 18.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

————

Mazel Toc

Un artista con expresión jovial en el escenario, parte de los eventos que presenta la Guía de Arte y Cultura para la semana del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026.

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20.30 hs y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

————

Qué hacer con todas estas cosas, de Alejandra Endler

En una casa familiar vacía, Laura decide filmar un documental sobre su vida. Acompañada por un joven actor que interpreta a su hermano, reconstruye escenas del pasado con objetos, recuerdos, grabaciones y fragmentos de una obra escrita por él. El tiempo se vuelve inestable: la memoria irrumpe, se superpone al presente, se confunde con la ficción. Lo que empieza como un registro se transforma en un ritual íntimo para habitar la pérdida y ensayar una identidad propia.

Luego de una primera temporada a sala llena y elogios de la crítica vuelve Qué hacer con todas estas cosas de Alejandra Endler. Fecha de reestreno: viernes 6 de marzo a las 20. Funciones: los viernes de marzo y abril a las 20.Entradas: $20.000 / dto a jub y estud. (con credencial). Reservas por Alternativa: https://www.alternativateatral.com/obra97653-que-hacer-con-todas-estas-cosas.

* Teatro El Grito, en Costa Rica 5459, C. A. B. A.

————

La era del olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada

Con la actuación de Germán Rodríguez. Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo, sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es La era del olvido.

Un político joven lleno de ambición espera ser confirmado en un alto cargo del gobierno. La rosca política demora las cosas. La ansiedad se torna desesperación. Y el fantasma de la figura paterna se hace presente. Adrenalina, whisky y posteos desesperados…y el poder que está ahí nomás y parece escurrirse de las manos. Germán Rodríguez es el responsable de encarnar a esta criatura inquieta y paranoica que contra los mandatos, deseos familiares y sus propias vacilaciones, por momentos abismales, cree que su hora ha llegado.

Fecha de reestreno de la segunda temporada: sábado 7 de marzo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Entradas desde $15.500. Reservas: https://www.elcamarindelasmusas.com.

* El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

————

Apenas en la tierra, de Sofía Brihet

Un pozo por el que asoman Una y Otra. Miran el mundo como por primera vez. En este espacio sin tiempo se preguntan por el amor, el tiempo y el lenguaje. Si Apenas en la tierra parece hablar de la muerte es porque esencialmente se pregunta por la vida que, como el agua, corre, se estanca y salta.

Actúan: María Soldi, Sofía Palomino.

Reestreno: sábado 7 de marzo de 2026. Funciones: sábados a las 21:30. Duración: 50 minutos.

* CASA TEATRO ESTUDIO, Guardia Vieja 4257, C. A. B. A.

————

Le frigó, de Copi

(Fuente)

Luego de una temporada estreno a sala llena en 2025, vuelve en su segunda temporada, a partir del jueves 5 de febrero de 2026 Le frigó, de Copi. Manu Fanego hace un unipersonal al límite bajo la dirección general de Tatiana Santana, y producción integral de Algán Producción Escénica.

Madame L se retiró de la moda y está escribiendo sus memorias. El día de su cumpleaños 50, la sorprende una heladera en el medio del living de su casa; fue su madre quien la envió como regalo. A partir de ese momento, inicia un viaje disparatado junto a los personajes de su vida: su amante, su editor, su chofer, un detective, su psiquiatra, su madre, su mucama. Cuando todo parece perdido y ya no encuentra razón de vivir, conoce a un amor especial que la acompañará en el final de su viaje.

Funciones: los jueves de febrero y marzo a las 22. Entrada general a $35.000, disponibles en Plateanet o en boletería del Teatro. Descuentos a través de Comunidad Picadero, Comunidad Futurock, Anfibia, Paraíso Club, Cels, Hoy Salgo, Club La Nación, y Clarín 365.

* Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, C. A. B. A.

————

Con Federico, segunda temporada

(Fuente)

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

————

La obra siamesa, de Laura Sbdar

La obra siamesa, de Laura Sbdar, se puede ver todos los miércoles de febrero, marzo y abril a las 20 horas en Arthaus (Bartolomé Mitre 434). Dos reconocidos artistas en el pico del éxito de su carrera se preparan para ser padres por primera vez. Sus hijos nacen siameses, y ellos toman el hecho como un concepto artístico. Obsesionados declaran el nacimiento de “La obra siamesa”, una performance duracional que expone la vida de los siameses, como una obra de arte viviente. Luego de presentar la última parte de la performance en el museo más prestigioso del país, “La obra siamesa”, desaparece. Protagonizada por Nicolás Goldschmid y Laura Nevole, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

————

LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

————

Teatro, humor y música judía

Se realizará hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo , New day will rise , una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

31 de marzo (cierre), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

————

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

:::::::::::::::::::::::::::

DANZA

Artes escénicas y performance en Arthaus:

Bailarinas incendiadas . Dirección: Luciana Acuña . Sábado 7 de marzo, a las 20 . Domingo 8 de marzo, a las 20 . Entradas: consultar.

Chayka . Compañía LABRUSCA . Marzo: martes 10 y 17, a las 21 .

Veneno . Director: Juan Onofri Barbato . Marzo: sábados 7, 14 y 21, a las 16:30 . Lugar: Terraza Arthaus.



* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, Ciudad de Buenos Aires.

:::::::::::::::::::::::::

CINE

Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi

Se estrena en Cinearte Cacodelphia (el jueves 19 de febrero a las 21) y en Arthaus (el viernes 20 de febrero a las 20) Un futuro brillante, segundo largometraje de Lucía Garibaldi, una ficción distópica que protagonizan Martina Passeggi y Sofia Gala.

Tras alzarse con premios en festivales como Tribeca y Huelva, esta coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania, sobresale en el panorama del cine latinoamericano por su relato distópico, su cuidada fotografía y su destacada factura estética.

Sinopsis: Elisa vive con su madre en un complejo habitacional detenido en el tiempo, donde las mascotas han desaparecido y la población es envejecida.

Es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde “se reescribe la historia sin errores”. La hermana mayor de Elisa fue enviada antes, y ahora su madre sueña con que las tres se reúnan. La llegada de Leonor, una nueva y enigmática vecina, sacude la rutina: Elisa descubre que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente.

Funciones: 6 y 20 de marzo y 3 de abril, a las 20. En marzo, además, se presentará en el Gaumont y en Espacios Incaa.

* Arthaus, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

————

Quinografía

Quino, siempre único.

Con imágenes y testimonios inéditos, exploramos el lugar donde Quino forjó su creatividad. Junto a él descubrimos su trabajo, sus afectos y los espacios significativos de su vida. Luego de convertirse en una celebridad mundial, regresó viudo y casi ciego para despedirse de la luz de su infancia.

Horarios de proyección: 14:45; 16:00; 17:15; 18:30 y 19:45. Duración: 75′.

* Sala Artefacta, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Cine en el MALBA

En marzo continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas; LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; Weser, de Fernando Spiner y The Souffleur, de Gastón Solnicki, con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Yuzo Kawashima, con proyecciones los jueves 5 y 19 de marzo; Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna, los sábados a las medianoche; y el ciclo Revista Caligari, también los sábados. Además se estrenan Los días chinos, de Santiago Loza, que irá los viernes a las 18:40, a partir del 6 de marzo; Tardes de soledad, de Albert Serra, los viernes a las 22:15, a partir del 6 de marzo, y Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, también los viernes.

Viernes 6 de marzo

A las 18:40 , Los días chinos , de Santiago Loza [Estreno]. Un viaje que se ha postergado durante años y un día se concreta. Un plan para filmar, hacer solo una toma por día, casi como una rutina. Mirar, filmar y anotar. Llevar un diario, una bitácora para no perderse, para dejar señales de los lugares donde se estuvo. Ese registro es la crónica de un asombro. Una manera de adentrarse a un territorio lejano y pensar una y otra vez cómo seguir haciendo cine.

A las 20:00, Pin de fartie, de Alejo Moguillansky [Estreno]. Una niña y un ciego frente a un lago que borronea los límites del espacio. Dos actores que se juntan como amantes a ensayar una vieja obra de teatro en un país del sur. Dos viejos que viven dentro de un contenedor de basura frente al Congreso de ese mismo país del sur. Un hijo en perpetua despedida con su avejentada madre, una pianista ciega condenada a tocar Claro de Luna de Beethoven, porque es la única pieza que aún recuerda de memoria. Dos cineastas, acaso responsables de todo lo anterior, filman trenes, lunas, y dedican su tiempo a una actividad que ya no se sabe si aún existe: el cine.

A las 22:15, Tardes de soledad, de Albert Serra [Estreno]. Tardes de soledad es un documental que retrata a una figura central del toreo actual, Andrés Roca Rey, y propone una mirada introspectiva sobre la vivencia íntima del torero que asume el riesgo de enfrentarse al toro no sólo como una responsabilidad personal ligada a la tradición, sino también como una búsqueda estética. Ese desafío da lugar a una forma de belleza fugaz, nacida de la confrontación física y violenta entre la racionalidad humana y la fuerza indómita del animal salvaje.

Sábado 7 de marzo

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 19:30 , El sonido de la caída , de Mascha Schilinski [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock [Ciclo Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna.]

Domingo 8 de marzo

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Viernes 13 de marzo

A las 18:40 , Los días chinos , de Santiago Loza [Estreno].

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky [Estreno].

A las 22:15, Tardes de soledad, de Albert Serra [Estreno].

Sábado 14 de marzo

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 19:30 , El sonido de la caída , de Mascha Schilinski [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Rebeca, de Alfred Hitchcock [Ciclo Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna.]

Jueves 19 de marzo

A las 19:00 , El templo del ganso salvaje , de Yuzo Kawashima [Ciclo Yuzo Kawashima .]

A las 21:00 , La bestia elegante , de Yuzo Kawashima [Ciclo Yuzo Kawashima .]

A las 23:00, Las mujeres nacen dos veces (Diario de una geisha), de Yuzo Kawashima [Ciclo Yuzo Kawashima.]

Viernes 20 de marzo

A las 18:40 , Los días chinos , de Santiago Loza [Estreno].

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky [Estreno].

A las 22:15, Tardes de soledad, de Albert Serra [Estreno].

Sábado 21 de marzo

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un poeta , de Simón Mesa Soto [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, La sospecha, de Alfred Hitchcock [Ciclo Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna.]

Viernes 27 de marzo

A las 18:40 , Los días chinos , de Santiago Loza [Estreno].

A las 20:00 , Pin de fartie , de Alejo Moguillansky [Estreno].

A las 22:15, Tardes de soledad, de Albert Serra [Estreno].

Sábado 28 de marzo

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un poeta , de Simón Mesa Soto [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00 , The Souffleur , de Gastón Solnicki .

A las 24:00, Ocho a la deriva, de Alfred Hitchcock [Ciclo Hitchcock x 4/ Cineclub Nocturna.]

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En marzo, los viernes a las 18 se inaugura el ciclo Las chicas solo quieren divertirse, con filmes dirigidos por mujeres; mientras que los fines de semana, a partir del 7 de marzo, se inicia el ciclo Las locuras de Doña Anastasia, con filmes sin cortes ni censura. Se estrena, con función los jueves a las 18, Tres tiempos, de Marlene Grinberg, película en la que dos mujeres, una adolescente y su abuela, establecen una relación única a través de la danza. Pero en realidad es otra cosa: declinar la maternidad en, justamente, tres tiempos: el de la hija, el de la madre, el de la abuela. Continúan los ciclos mensuales Película sorpresa, con proyección el domingo 22 de marzo a las 18, y Sábados de superacción, con proyección el sábado 14 de marzo a las 18.

Viernes 6 de marzo

A las 18:00, Mirá quién habla, de Amy Heckerling [Ciclo Las chicas solo quieren divertirse.]

Sábado 7 de marzo

A las 18:00, Doña Flor y sus dos maridos, de Bruno Barreto [Ciclo Las locuras de Doña Anastasia.]

Domingo 8 de marzo

A las 18:00, Estado de sitio, de Costa-Gavras [Ciclo Las locuras de Doña Anastasia.].

Jueves 12 de marzo

A las 18:00, Tres tiempos, de Marlene Grinberg [Estreno.]

Viernes 13 de marzo

A las 18:00, La diabla, de Susan Seidelman [Ciclo Las chicas solo quieren divertirse.]

Sábado 14 de marzo

A las 18:00, El valle de Gwangi, de Jim O’Connolly [Ciclo mensual Sábados de superacción.]

Domingo 15 de marzo

A las 18:00, Se acabó el mundo, de Blake Edwards [Ciclo Las locuras de Doña Anastasia.]. Se repite el 28 de marzo.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Cine en el Cosmos

Del 5 al 11 de marzo. Entrada con descuento para estudiantes, jubilados y comunidad UBA (docentes y no docentes)

Nouvelle Vague , a las 17:05 , en la Sala 1. (Francia, 2025, 106’, ATP). Dirección: Richard Linklater . La historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como “Nouvelle Vague”, centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard Al final de la escapada , en 1959. Con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Bruno Dreyfurst, Benjamin Clery.

Sin aliento , a las 20:40 , en la Sala 2. (Francia, 1960, 89’, SAM13). Dirección: Jean-Luc Godard. El gran inicio como director de Jean-Luc Godard, homenaje al cine negro y al western, pero al mismo tiempo exponente perfecto de la Nouvelle Vague…Según Roger Ebert, ningún debut, desde Citizen Kane , había sido tan influyente en la historia del cine… Con Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger, Henri-Jacques Huet, Roger Hanin, Van Doude.

Love , a las 20:50 , en la Sala 1. (Noruega, 2024, 116′, SAM16). Dirección: Dag Johan Haugerud. Marianne, médica, y Tor, enfermero, evitan las relaciones. Tras conocerse en un ferry donde Tor busca encuentros casuales, Marianne explora la posibilidad de una intimidad espontánea, cuestionando las normas sociales. Con Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Thomas Gullestad, Marte Engebrigtsen, Lars Jacob Holm.

Los músicos , a las 19:00 , en la Sala 1. (Francia, 2025, 102′, ATP). Dirección: Grégory Magne. Astrid logra reunir 4 Stradivarius para un concierto único en el mundo. Pero los cuatro virtuosos convocados no pueden tocar juntos. Buscando una solución, Astrid convoca al único que tal vez pueda salvar el evento: Charlie, el compositor de la banda sonora. RepartoCon Emmanuelle Devos, Grégory Gadebois, Gustave Kervern, India Hair.

Bajo las banderas, el sol , a las 17:00 en la Sala 2. (Paraguay/Argentina, 2025, 90′, ATP). Dirección: Juanjo Pereira. A partir de horas y horas de fragmentos documentales encontrados en todo el mundo, la película reconstruye la dictadura de Stroessner en Paraguay, un régimen de 35 años cuyos efectos perduran aún hoy.

Fue solo un accidente , a las 15:05 , en la Sala 1 y a las 18:50 , en la Sala 2. (Irán, 2025, 105′, SAM13). Dirección: Jafar Panahi. Vahid, un mecánico iraní, se cruza con Eghbal, en quien cree ver a su sádico carcelero. Con el recuerdo de su tiempo encerrado, reúne a sus viejos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal, mientras tratan de decidir qué harán si es quien creen. Con Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi..

Hagas lo que hagas, está mal, a las 15:00, en la Sala 2. (Italia, 2025, 97′, ATP). Dirección: Gianni di Gregorio. Un profesor jubilado vive solo y en paz hasta que su hija engañada aparece con sus hijos: su paz se desvanece y su vida cambia por completo. Con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi, Iaia Forte.

Más info en: www.cinecosmos.uba.ar.

* Cine Cosmos - UBA, en Av. Corrientes 2046, C. A. B. A

————

En Arthaus

Un futuro brillante (98′). Elisa es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde se está haciendo historia. Todo su entorno, incluso su querida Madre, esperan con emoción su partida. Pero pronto Elisa se da cuenta de que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente. De LUCÍA GARIBALDI. Viernes 6 y 20 de marzo y viernes 3 de abril, a las 20. Lugar: Terraza Arthaus

A partir de marzo:

Los tiburones (83’). Rosina vive en un balneario donde corre el rumor de que hay tiburones. Al conocer a Joselo, algo más grande que ella, experimenta el deseo de acortar la distancia entre su cuerpo y el de él. Para atraerlo, Rosina se moverá inspirada por los misteriosos depredadores. De LUCÍA GARIBALDI. Producida por Trapecio Cine - Melanie Schapiro. Únicas funciones: viernes 13 de marzo, a las 20; viernes 27 de marzo, a las 20.

¡Últimas funciones!

Fuck You! El último show . Sumo , una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, durante los preparativos y el desarrollo de un concierto histórico: la presentación de su último disco en el mítico Estadio Obras, registrado un par de meses antes de que muriera su líder, Luca Prodan . De JOSÉ LUIS GARCÍA . Sábado 7 de marzo, a las 20 . LAS ENTRADAS ESTÁN AGOTADAS, PERO SE INVITA A PRESENTARSE EL DÍA DE LA FUNCIÓN. EN CASO DE NO RETIRARSE LAS ENTRADAS RESERVADAS, ADMITIRÁN EL INGRESO SIN RESERVA, POR ORDEN DE LLEGADA.

Recordá esto , de Matías Capelli . Una mujer mira Buenos Aires y se pregunta por los muchos monumentos que pueblan la ciudad, explorando raíces históricas, disputas políticas y el peso inestable de la memoria. Monumentos existentes o nunca realizados, destruidos o desplazados, cobran vida en este ensayo documental marcando un contrapunto entre la escala humana del trabajador y la monumentalidad estatal, entre la condición ingrávida de la memoria y las miles de toneladas de bronce y piedra destinadas desde hace siglos a hacernos recordar. Sábados 14 y 28 de marzo a las 20 .

ECOS DE XINJIANG, de Pablo Weber. Ciencia ficción construida a partir de una infinidad de imágenes provenientes de los rincones más olvidados de la Tierra. A través de su protagonista, H —un policía experto en criptografía—, el director compone un relato hecho de fragmentos, logrando instantes de una belleza inusual y futurista. Sábados 21 de marzo y 4 de abril, a las 20.

* Arthaus: Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Colectivo Panamera llega por primera vez a Argentina con un show especial en Buenos Aires

La banda española tocará el viernes 6 de marzo en La Trastienda en el marco de su gira aniversario Gira 10 años en movimiento.

Colectivo Panamera, una de las bandas más destacadas de la nueva escena española, confirmó su primer show en Argentina como parte de su Gira Latinoamérica 2026, con una fecha central en Buenos Aires.

Colectivo Panamera es una banda española compuesta por Nacho Taboada y Pepe Curioni que fusiona cumbia, rock y ritmos latinos en un sonido festivo y contemporáneo. Con una década de trayectoria, se consolidó como uno de los proyectos más singulares de la escena musical española, destacándose por la potencia de su show en vivo y su conexión con el público.

Show en Buenos Aires: 6 de marzo de 2026 a las 21. Entradas en Passline.

* La Trastienda, en Balcarce 460, C. A. B. A.

————

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Cantar juntas

Vuelve el ciclo Cantar juntas a la terraza del Recoleta en su segunda edición por el mes de la mujer. Durante este mes, cada viernes a las 19:30 reunirá a artistas en formato dúo y trío para compartir repertorios propios en un cruce de voces, estilos y sensibilidades. Una nueva oportunidad para celebrar y visibilizar a las cantantes y compositoras de nuestro país.

Ernestina y Camilú . Dos figuras del pop argentino actual interpretan sus canciones en formato acústico de voz y guitarra generando una conexión cercana y directa con el público. Camilú (Camila Noelia Ibañez) es una cantautora nacida en Puerto Madryn, Chubut. Con una impronta íntima y emocional, lanzó tres álbumes, Camilú , Que me duela y Amor de mi herida . Su sensibilidad artística y potencia vocal la llevaron a ser nominada a los Latin Grammy, para consolidarse como una de las voces más destacadas del pop argentino actual. Ernes (Ernestina Ambiela) es una joven artista pop surgida de TikTok que se posiciona con fuerza en la escena actual. Debutó en 2022 con “Relationshit”, un single pop-rock que se convirtió en su carta de presentación y un himno de desahogo y amor propio. Con una propuesta que fusiona pop-rock y matices urbanos, y un registro vocal potente, se encuentra preparando su primer disco solista con composiciones propias. Viernes 6 de marzo a las 19:30 . En la Terraza .

​Candelaria Zamar y Melina Moguilevsky . Candelaria Zamar y Melina Moguilevsky se presentan en formato íntimo en un doble concierto en el que repasarán las canciones de sus respectivas discografías junto a Ezequiel Burín en guitarra eléctrica como músico invitado. Candelaria Zamar es una compositora e intérprete argentina. En 2014 lanzó su primer disco, Un vaso de agua , y en 2019 presentó Una linterna , editado también en vinilo por el sello Sonamos. En 2024 publicó el EP Este presente junto a Carlos Britez. Fue nominada a los Premios Gardel 2020 en las categorías mejor artista nuevo y mejor álbum de pop alternativo. Compartió escenario y grabaciones con destacados músicos de la escena actual. Melina Moguilevsky es cantante, compositora, productora, performer, investigadora de la voz y docente. Su trabajo explora la voz como instrumento desde una perspectiva experimental dentro y fuera del género canción. Desde 2010 desarrolla su proyecto solista, con presentaciones en Argentina, España, Alemania, Suiza, Colombia, Brasil y Uruguay. Editó los álbumes Árbola (2012), Mudar (2016) y Huecos (2022), y compuso música para cine, teatro y danza. Viernes 13 de marzo a las 19:30 . En la Terraza .

Lali Ferreirós, Penélope Cúneo y Lolita Fiamma . La simpleza de lo íntimo con el trío de voces de Penélope Cuneo, Lali Ferreirós y Lolita Fiamma, cantantes y compositoras argentinas de la escena local de jazz y R&B, junto a Tomás Torres en guitarra. Van a interpretar canciones propias, algunas joyas de jazz y rythm & blues, arreglos a tres voces y el espacio justo para que todo respire, se mueva y pase algo real. Tomás Torres, de la banda Ekathe, es un guitarrista y músico cuya sensibilidad y precisión amplían el sonido y elevan cada interpretación. Penélope Cuneo, Lali Ferreirós y Lolita Fiamma son cantantes y compositoras argentinas de la escena local de jazz y R&B. Sus voces han pisado estadios acompañando como coristas a algunos de los artistas más importantes del país. En paralelo, vienen desarrollando una obra propia con identidad y carácter, con canciones atravesadas por arreglos vocales complejos y vivencias personales. Viernes 20 de marzo a las 19:30 . En la Terraza .

Lola Cobach y María Pien. Lola Cobach y María Pien compartirán un show especial. Sus voces y canciones se entrelazan en un encuentro íntimo donde el soul, el folk-rock y la canción de autor dialogan y se potencian. Una noche para celebrar la creación y la música como puente. Lola Cobach es una cantante y compositora argentina que se destaca por su voz y su estilo, con influencias del soul, el folclore y el folk-rock de los años 70. Se ha presentado en los principales teatros de Buenos Aires y ha realizado giras por Argentina, Chile, España, Estados Unidos, México y Uruguay. Actualmente, se encuentra presentando su nuevo álbum, Camino dorado, disco que cuenta con una edición especial editada en CD y vinilo por el sello japonés P-Vine. María Pien es reconocida por el carácter artesanal y la versatilidad de sus composiciones e interpretaciones. Su discografía incluye siete títulos entre discos y EP. REC or dando, el trabajo más reciente, fue nominado a los Premios Gardel 2025 en la categoría mejor disco de canción de autor. Viernes 27 de marzo a las 19:30. En la Terraza.

Antidomingos en el Recoleta

En su tercera edición, los Antidomingos regresan con más música y energía. Todos los domingos a las 19, una programación diversa recorre el rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas en vivo y nuevas sorpresas para transformar el cierre del fin de semana. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Glasé . La banda integrada por Mari Polé , Juana Gramigna , Candela Delorenzi , María Eugenia López , Dolores Arce y Lucía Hojman va a adelantar las canciones de su próximo disco. Es una apuesta a generar ambientes chil con secciones instrumentales, en los que la voz inmersiva de Mari Polé invita al público a sumergirse en un mundo de emociones y reflexión. Glasé es un grupo musical surgido en 2024 que crea canciones originales buscando fusionar el neo soul y el hip hop con el soul clásico y la música latina y dando lugar a la improvisación. Sus integrantes son músicas sesionistas de la escena local a las que se suma la cantante Mari Polé . Domingo 8 de marzo a las 19 . En la Terraza .

Ele Mariani . La compositora rosarina presenta un show íntimo basado en canciones de su álbum debut Paz y guerra , que cruza géneros como pop, bossa y matices flamencos que invitan al baile y convocan la emoción. Con 22 años ya compartió escenario con grandes artistas y continúa consolidándose como una voz fresca y versátil para la audiencia joven. Ele Mariani es una artista rosarina que fusiona pop, bossa y matices flamencos, llegando a un público joven y diverso. En 2025 lanzó Paz y guerra , un disco versátil de 12 canciones que mezcla frescura, modernidad, emoción y fuerza interpretativa. Su propuesta se destaca por una identidad auténtica y un sonido que transita entre lo introspectivo y lo bailable, capara consolidarse como una de las nuevas voces femeninas del pop argentino. Domingo 15 de marzo a las 19 . En la Terraza .

Manu Estrach . El compositor presenta en vivo su nuevo disco junto a canciones de su recorrido anterior. Será un show centrado en la canción, el sonido orgánico y la cercanía con el público. La propuesta invita a una escucha atenta, que recorre paisajes íntimos y emocionales en un formato que privilegia la presencia, la palabra y el encuentro. Manu Estrach es cantante, guitarrista y compositor argentino. Su obra se construye entre Buenos Aires y Barcelona, en diálogo con sus raíces latinoamericanas y europeas. La migración atraviesa su música como experiencia vital y poética, una experiencia en la que los folclores se transforman y dialogan entre sí. En su nuevo disco, Yendo así , grabado de manera completamente analógica, la canción funciona como espejo de los vínculos humanos y de los paradigmas sociales de nuestro tiempo. Domingo 22 de marzo a las 19 . En la Terraza .

Ezequiel Tarica. El músico protagoniza Atmósferas & Trío, un concierto con una ambientación sonora con aires de medio oriente y clima contemplativo. Se presenta en formato de trío junto a Alan Ansouria y Alejo Solla para reversionar canciones propias y presentar otras en el marco cálido e intimista de la Capilla. Cantautor y productor, explora los sonidos y géneros más diversos desde la transformación y expresión. La música es su espejo y quizás un amuleto en el que descubre y reinventa su destino. Domingo 29 de marzo a las 19. En la Capilla.

Música clásica

Vivalto da camera . Gabriela Martínez (piano) y Diana Gasparini (viola). El concierto reúne obras de Clara Wieck de Schumann, Robert Schumann y Johannes Brahms, tres músicos y tres historias que formaron un círculo creativo singular. El dúo también ofrecerá una obra de la compositora inglesa del siglo XX, Elizabeth Maconchy (1907-1944). Se formó en 2018, y desde entonces, se han presentado en salas y teatros destacados de CABA, Provincia de Buenos Aires y Argentina, participando en ciclos como Mozarteum Argentino, Música en Plural, Usina Ilumina, Teatro Argentino, entre otros. Como docentes del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), desarrollan una intensa labor educativa y de investigación. En 2023 lanzaron su primer álbum, Mujeres x mujeres, con obras de compositoras históricas, gracias al apoyo del INAMU. Sábado 7 de marzo a las 19 . En la Capilla .

Nuntempe . Pablo Boltshauser , Andrés Vaccarelli , Ariel Elijovich y Manuel Moreno forman el cuarteto de cuerdas Nuntempe , y van a interpretar “Austeras” (1977) de Oscar Bazán y “Music for Four Guitars” (2022) de Bill Orcutt en versión para cuatro guitarras eléctricas. El programa reúne dos formas de pensar la iteración. Nuntempe Ensamble es un cuarteto de guitarras argentino dedicado a la música contemporánea. Su propuesta combina la tradición de la música de cámara junto al eclecticismo de los lenguajes actuales, en los cuales conviven guitarras acústicas, guitarras eléctricas, procesamiento en tiempo real, electrónica y dispositivos tecnológicos, distintas manifestaciones estéticas desde una perspectiva experimental. En los últimos años, el aspecto escénico ha cobrado gran importancia en sus presentaciones, concibiendo al concierto con un concepto holístico entre lo visual, lo sonoro, lo espacial y lo temporal. Sábado 14 de marzo a las 19 . En la Capilla .

Gabriel Santos. El recital propone un recorrido por grandes obras del repertorio pianístico brasileño, como “Bachianas Brasileiras nº 4”, de Heitor Villa-Lobos y “Valsas de Esquina”, de Francisco Mignone, además de “Balada nº 3, Op. 47”, de Chopin y “Sonata nº 7, Op. 10 nº 3”, de Beethoven. Gabriel Santos es un pianista brasileño reconocido por su interpretación intensa y refinada del repertorio clásico y romántico. Se ha presentado en salas y festivales en Brasil y Europa, y se destaca por su musicalidad profunda y presencia escénica. Sábado 21 de marzo a las 19. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

El Coro Polifónico Nacional presenta Amor en el Aire

Presentaciones: miércoles 4 y 11 de marzo, a las 20.

Una pareja de conductores de un programa radial se enfrenta a la disolución del ciclo de emisiones mientras recorre distintas vicisitudes de su relación. En este marco, el Coro Polifónico Nacional transitará un selecto repertorio dedicado al amor interpretando obras de Johannes Brahms, Gustav Mahler, Georg Bizet, Giuseppe Verdi, Carlos Guastavino y Giacomo Puccini, entre otras. Un concierto-espectáculo que revaloriza el poder transformador de la radio, el amor y la voz cantada, con la dirección musical de Fernando Tomé, las actuaciones de Juan Gil Navarro y Verónica Pelaccini, con dramaturgia y dirección escénica de Lautaro Vilo y artistas solistas invitados. Entrada libre.

Coro Polifónico Nacional: Fernando Tomé, director principal invitado; con Juan Gil Navarro y Verónica Pelaccini; Claudio Santoro, en piano; Mónica Ferracani, soprano; Laura Penchi, soprano; Laura Domínguez, mezzosoprano; Luca Eizaguirre, tenor; Norberto Miranda, tenor.

Programa:

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Sicut cervus (Lo mismo que el ciervo)

Carlos Guastavino

“Quién fuera como el jazmín” (nº 2 del ciclo Indianas)

“Al tribunal de tu pecho…” (nº 5 del ciclo Indianas)

Johannes Brahms

Waldesnacht (Noche en el bosque), op. 62 n º3

“He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!” (“Gitano, pulsa las cuerdas”), de las Canciones gitanas op. 103

Georges Bizet

“L’amour est un oiseau rebelle” (Habanera), de Carmen

Solista: Laura Domínguez

Giuseppe Verdi

“Ave Maria”, de Quattro pezzi sacri

Pietro Mascagni

“Regina Coeli… Inneggiamo, il Signor non è morto” (“Reina del cielo… Cantemos himnos, el Señor no ha muerto”), de Cavalleria rusticana

Solista: Mónica Ferracani

Gustav Mahler

Liebst du um Schönheit (Si amas la belleza) (versión coral)

Giacomo Puccini

“Bevo al tuo fresco sorriso” (“Brindo por tu fresca sonrisa”), de La rondine

Solistas: Mónica Ferracani, Laura Penchi, Luca Eizaguirre, Norberto Miranda

Giuseppe Verdi

“Va, pensiero, sull’ali dorate” (“Ve, pensamiento, sobre alas doradas”), de Nabucco

Giacomo Puccini

Coro final, de Turandot

Solista: Mónica Ferracani

* Auditorio Nacional del Palacio Libertad, Sarmiento 151, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

En Eterna cadencia

Catas de libros + tinto de verano

En el Club Eterno, organizado por diferentes entidades en la librería Eterna Cadencia. Quienes escriben son, ante todo, grandes lectores. En estos encuentros informales se invita a poner sobre la mesa algunas de sus lecturas más significativas y compartirlas con un tinto de verano.

Libros sobre el arte de comer y cocinar por Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako. Kiako y Tenenbaum son autoras del lanzamiento de marzo de Vinilo editores, una correspondencia en la que comparten el amor y la obsesión por la comida y las palabras. Jueves 5 de marzo, a las 19. Esta actividad requiere inscripción por. Kiako y Tenenbaum son autoras del lanzamiento de marzo de Vinilo editores, una correspondencia en la que comparten el amor y la obsesión por la comida y las palabras.. Esta actividad requiere inscripción acá . Producido con Vinilo editora.

**

De cháchara, con Virginia Higa, por Anne-Sophie Vignolles

Entrevista abierta con la escritora y traductora Virginia Higa, autora de la novela Los sorrentinos y la crónica El hechizo del verano, ambos publicados por Sigilo. En El hechizo del verano, Higa acerca una mirada aguda y lúcida sobre Estocolmo, donde residió varios años. Miércoles 4 de marzo, a las 19. Actividad abierta y gratuita.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

————

Museo Ana Frank

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

————

MONET INMERSIVO

Continúa la experiencia multisensorial del padre y creador del impresionismo que cautiva al público.

Desde su llegada al Centro de Experimentación del Teatro Colón, la muestra ya fue disfrutada por cientos de visitantes, que destacan su impacto visual, emocional y sensorial. La posibilidad de sumergirse en el universo de Claude Monet, a través de proyecciones monumentales, música envolvente y una narrativa cuidada, convierte cada recorrido en una experiencia memorable que continúa atrayendo público y se extenderá por varias semanas más, confirmando el interés sostenido por propuestas innovadoras que dialogan entre el arte clásico y la tecnología. MONET INMERSIVO es una experiencia multimedial inmersiva que te transportará directamente a la genialidad del reconocido pintor Claude Monet. A través de tecnología de punta, podrás adentrarte en sus obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial única, acompañada de música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés. El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para realizar fotografías inolvidables, cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportándote a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

Todos los días de 10 a 20.

* Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, C. A. B. A.

————

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

————

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada está en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

————

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Yo estuve lavando ropa: literatura y política, por Marina Mariasch

A partir del 3 de marzo. Martes a las 18:30. Un recorrido por las tensiones entre literatura y política en Argentina y América Latina. De El matadero a las poetas de los 60, de las disputas culturales a los cruces entre poesía y militancia, el taller propone leer y debatir cómo se construyen identidades, conflictos y narrativas desde una perspectiva feminista.

Toda la información e inscripción en https://latfem.org/talleres.

Costo: Taller completo (dos meses): $100.000 o su equivalente en dólares. Taller mensual: $60.000 o su equivalente en dólares.

————

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA 2026 DE VICTORIA ROLAND

Seminarios intensivos de verano:

MARZO 2026: HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos).

MARZO: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de MARZO, de 19 a 22.

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

////

Taller anual

(1° cuatrimestre abril-julio 2026 / 2° cuatrimestre agosto-diciembre)

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Grupo 1: MARTES de 19 a 22

Grupo 2: MIÉRCOLES de 19 a 22

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Más INFO sobre los talleres e inscripciones, escribir a vicoroland@gmail.com.

————

Cursos de verano en el MALBA

Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

————

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar.

————

Talleres a cargo de Malena Saito (virtuales y presenciales)

Taller El cuerpo . En esta época en la que se volvió a hablar del cuerpo sin parar, Saito llama a volver a leer y a escribir sobre ese asunto que somos y, a veces, olvidamos. Se van a leer fragmentos de Tununa Mercado, María Moreno, Virginia Feinmann, Héctor Viel Temperley, Mauricio Kartun, Tomás Litta, Estela Figueroa, Luci Quarleri, Ellen Bass y Sharon Olds, y a escribir a partir de algunas consignas lúdicas. Cuatro encuentros para indagar el envase y todas las historias que aloja adentro.

Taller La obsesión es un tema . Se elige un tópico que nos aturde y lo dejamos que enloquezca nuestra escritura. Se va a leer a Paula Peréz Alonso, Amélie Nothomb, Chris Kraus, I. Acevedo y Anne Lammot.

Taller La carta robada . Se trabajará en relación con estas preguntas: ¿Qué es la poesía? algunxs poetas responden, ensayamos respuestas. La importancia de la imagen. Cómo revelamos en verso. El ritmo. Cómo acelera y desacelera el poema. El corte de verso. Teoría y práctica sobre la respiración poética.

Taller La ciudad y sus affaires. Entre la poesía y el ensayo se vuelve a mirar la ciudad para escribirla. El principio de todo. ¿Cómo dicen que empezó Buenos Aires? Y bueno, soy porteño. La ciudad de las veredas rotas. Una fantasía que nos aloje.

Horarios:

El cuerpo , lunes de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

La obsesión es un tema , martes de 19 a 21 (virtual).

La carta robada , miércoles de 19 a 21 (virtual).

La ciudad y sus affaires , jueves de 19 a 21 , en Almagro (presencial).

El cuerpo, viernes de 10 a 12, en Almagro (virtual)

En todos los casos, consultarle a Malena Saito, escribiendo al mail: soymalesaito@gmail.com.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Concursos literarios del Centro Ana Frank

18° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”: para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: 15 de junio de 2026 . para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026 . para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

5° Concurso de Ensayos para América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Cierre del concurso: 22 de junio de 2026. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digitalCierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

****************

* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.