Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de abril

Viernes 18 de abril a las 19:30. Barbie Martínez. La cantante y compositora Barbie Martinez aborda en esta presentación un repertorio clásico de standards de jazz acompañada por reconocidos músicos de la escena del jazz local: Pablo Raposo en piano y Ezequiel Dutil en contrabajo. Barbie Martínez ha compartido grupos y conciertos con muchos de los músicos más reconocidos de la escena jazzística local. Recibió la distinción Jazzología como Vocalista Revelación de la temporada 2008 y en 2014 recibió la Distinción Jazzología de Oro en el Centro Cultural San Martín. Editó cinco discos: “Swing!”, “Live at Thelonious Club”, “Walkin’ (Out the Door)”, “Here and Now” y el reciente “All or Nothing at All”.