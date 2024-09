Guía de Arte y Cultura: semana del 13 al de 20 de septiembre

MUESTRAS

IV Edición de la Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea: Circuito Buenos Artes

Como viene ocurriendo en cada una de las ediciones de la Bienal, Buenos Aires se viste de joyería contemporánea. Distintos puntos de la ciudad muestran en simultáneo exposiciones y otras acciones asociadas a la joyería contemporánea que otorgan a nuestro trabajo una presencia y visibilidad inéditas, en una ciudad de alta circulación local y turística. La Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea es un evento único en Latinoamérica, que reúne y celebra el trabajo que artistas de todo el continente llevan adelante en el campo de la joyería de arte. Este año se lleva adelante la IV edición. En Santiago de Chile se realizará la exposición del concurso CoDevenir, el circuito de exposiciones Ruta brava (25) y las jornadas de reflexión. El circuito Joyas al Sur tendrá muestras presenciales en La Rioja, Junín y Córdoba, y el recorrido expositivo de completará con seis exposiciones solo virtuales. En este marco, el Circuito Buenos Artes mostrará doce exposiciones y un evento a lo largo de la ciudad de Buenos Aires. Distintos espacios serán sede simultánea de exposiciones y otras actividades asociadas a la joyería contemporánea que otorgan al trabajo de quienes hacen joyería de arte una presencia y visibilidad inéditas. El Circuito Buenos Artes comienza el 6 de septiembre y finaliza el 8 de noviembre.

VIII Salón de joyería textil / Centro Argentino de Arte Textil

Exponen los finalistas de la convocatoria organizada por el Centro Argentino de Arte Textil al salón. Inauguración: viernes 6 de septiembre, a las 18. Cierre: viernes 11 de octubre de 2024. Horarios: Lunes a viernes de 16 a 19.

* Centro Argentino de Arte Textil, en Viamonte 1728, 2.° piso, dpto. E, C. A. B. A.

Convivencia, cinco miradas / Map, Museo de Arte Popular José Hernández

Expone Grupo Zinc O, formado por Paula Botto Fiora, Anne Luz Castellanos, Elvira Cibotti, Giselle Lekerman y Gaby Squassini. Inauguración: jueves 12 de septiembre a las 18. Cierre: domingo 27 de octubre de 2024. Horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

* Map, Museo de Arte Popular José Hernández, en Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.

Todos somos uno / Map, Museo de Arte Popular José Hernández

Exponen Vicky Biagiola, Marita Sario y Roxana Casale. Inauguración: jueves 12 de septiembre a las 18. Cierre: domingo 27 de octubre de 2024. Horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

* Map, Museo de Arte Popular José Hernández, en Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.

Una imagen mil palabras

50 figuras de la cultura argentina eligen su foto favorita. El jueves 29 de agosto a las 18 inaugura la muestra titulada Una imagen mil palabras, con la curaduría del escritor, periodista y traductor Guillermo Piro, donde 50 figuras de la cultura argentina (escritores, músicos, fotógrafos, actores, cineastas, deportistas y dramaturgos) seleccionan su fotografía favorita y explican las razones de la elección en un audio al que puede accederse por código QR.

Artistas y personalidades de la cultura como Mariana Enriquez, Renata Schussheim, Kevin Johansen, Nicola Costantino y Rafael Spregelburd, entre muchos otros, serán los artífices de este recorrido de imágenes e historias propuesto al público en las salas 2 y 3 (Sala Abierta) del Recoleta.

Una imagen mil palabras podrá visitarse a partir del 29 de agosto a las 18 y hasta el 2 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

Letizia Battaglia: Crónica, vida, amor

También el 29 de agosto a las 18 inaugura la muestra Letizia Battaglia: Crónica, vida, amor, de la legendaria fotoperiodista italiana, en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta.

La muestra, curada por el historiador y crítico de arte contemporáneo Marco Meneguzzo, y organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y con el patrocinio de la Embajada de Italia, propone una selección de 89 imágenes en blanco y negro pertenecientes al Archivio Letizia Battaglia en un apasionante viaje por algunas de las obras más destacadas de la fotoperiodista siciliana. Ahí está su mirada sobre Palermo, su ciudad natal, su belleza y contradicciones: desde la lucha contra las mafias hasta las fiestas y tradiciones populares, historias y vidas comunes.

Dos años después de su fallecimiento, en abril de 2022, la exposición se convierte en un homenaje a la mujer que, con su cámara, reveló tanto la oscuridad como la esperanza de su tierra natal.

Se puede visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a viernes, de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados, de 11:15 a 22.

Homenaje a Liliana Porter

El jueves 29 de agosto a las 18 se inaugura una nueva exposición temporal con obras de Liliana Porter dentro de la Sala Histórica, donde se rinde homenaje a los artistas que marcaron la vida del centro cultural.

León Ferrari fue el primero de los homenajeados, con la exhibición dos de sus obras: las cajas collage Rosas y Sin título. Y ahora llega el turno de Liliana Porter, con tres obras cedidas por la artista y la galería Ruth Benzacar: Situación (2014, técnica mixta), Situation with Boats (2017, acrílico y assemblage sobre libro vintage) y El cautivo - díptico (1988, óleo, assamblage). Javier Villa es el curador de la muestra.

A partir de 29 de agosto a las 18, y hasta el 2 de marzo de 2025 las obras de Liliana Porter podrán ser visitadas de martes a viernes de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La letra intensa: Ejemplares dedicados

Dedicatorias de Jorge Luis Borges a Silvina Ocampo, de Rodolfo Walsh a Arturo Jauretche, de distintos autores a Alejandra Pizarnik y de hijos de emigrantes argentinos en Tel Aviv a Evita, entre otras, se exhiben en la exposición.

El jueves 8 de agosto se inauguró la muestra La letra intensa. Ejemplares dedicados que exhibe ejemplares dedicados pertenecientes a las bibliotecas personales de figuras como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, entre otras, que conserva la institución.

Registro de los movimientos de la pluma sobre la superficie del papel, las dedicatorias de ejemplares comparten con los manuscritos el carácter de acontecimientos irrepetibles. La huella que los autores dejan sobre los libros en el acto de la inscripción los convierte en objetos marcados con identidad propia y con la relevancia conferida a las obras de arte. Entre los pliegues de lo textual y lo biográfico, las líneas de las dedicatorias manuscritas permiten infiltrarse en la intimidad de quien las produjo y, en numerosas ocasiones, también en la de quién las recibió. Al exhibir juntos los volúmenes de las distintas bibliotecas personales que la Biblioteca Nacional conserva, La letra intensa. Ejemplares dedicados reconstruye el diálogo que las dedicatorias entablan y deja al desnudo, en las páginas de guarda de los libros que escriben y regalan, las ambiciones, los compromisos, las obsesiones y las pasiones de sus autores.

De los casi 10 mil libros dedicados que se encuentran alojados en el acervo de la Biblioteca Nacional, se realizó una selección de 70 publicaciones para esta muestra. Dedicatorias de Jorge Luis Borges a Silvina Ocampo, de Rodolfo Walsh a Arturo Jauretche, de distintos autores a Alejandra Pizarnik y de hijos de emigrantes argentinos en Tel Aviv a Evita, entre otras, son solo algunas de las que estarán presentes en la exposición.

En tanto, en la Plaza del Lector Rayuela, se podrá ver un anticipo de la diversidad de materiales expuestos en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones. Allí, se observarán imágenes de libros dedicados pertenecientes a la biblioteca personal de Ocampo y Bioy Casares como, por ejemplo, un ejemplar de Discusión, de Jorge Luis Borges, dedicado por el autor a Silvina, pero también la primera edición de Las ciudades invisibles, dedicada por Italo Calvino a sus amigos argentinos; asimismo, otros que pertenecieron a Alejandra Pizarnik, algunos dedicados por distintos miembros del grupo Boedo y otros dedicados al editor Gonzalo Losada, por mencionar algunos.

La letra intensa. Ejemplares dedicados se puede visitar del 9 de agosto al 31 de octubre de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones y en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.

Salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones y en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

Aída Carballo, una puerta abierta a lo infinito

El Museo de la Cárcova presenta Aída Carballo, una puerta abierta a lo infinito, una exposición que reúne una selección de obras y documentos representativos de su trayectoria artística y, también, de su rol docente. Aída Carballo (Buenos Aires, 1916-1985) fue conocida especialmente por el estilo único de sus grabados en los que combina elementos de la vida cotidiana con un profundo compromiso social. La exposición se organiza en tres núcleos: La Cárcova, que pone en foco su paso por la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”; El alma de la Ciudad, donde se despliegan sus modos de habitar la urbanidad que, de algún modo, quedaron plasmados en su obra y Entre las aulas y el taller, dedicado a su tarea como maestra. Grabados, dibujos, documentos, cerámicas y fotografías componen el recorrido que ofrece una visión acabada de su legado. La curaduría de la exhibición estuvo a cargo de la investigadora Lucía Laumann, autora del libro Aída Carballo, maestra. Producción gráfica y derroteros institucionales en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX y es una coproducción del Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes y del Museo Nacional del Grabado, de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Acompaña la exhibición un programa de visitas guiadas y recorridos temáticos a cargo de la curadora e invitados especiales, talleres y actividades para infancias, diseñados para enriquecer la experiencia de los visitantes y fomentar el diálogo en torno a la obra de Aída Carballo.

Inauguración: 10 de agosto a las 15, abierta del 10 de agosto al 27 de octubre. Días de visita: Martes a domingos de 10 a 17 h (feriados cerrado). Entrada gratuita.

* Museo de la Cárcova: Av. España 1701, CABA.

Instantáneas en el Subte: Un viaje entre el día y la noche

Emova, empresa concesionaria de la red de Subte de Buenos Aires, inaugura una nueva exposición fotográfica donde se representan las diferentes facetas del subterráneo, enfatizando el contrapunto entre las actividades diurnas y las nocturnas.

Esta exposición será itinerante y se presentará en distintas estaciones, abarcando la totalidad de las líneas y representando en cada una de ellas un concepto distinto. Los autores de las fotografías resultaron seleccionados a partir de un concurso que realizó Emova que les permitió conocer en profundidad distintos espacios del Subte.

La exposición fue curada por Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo.

Inauguración martes 27 de agosto.

Septiembre: estación Humberto 1° – Línea H. El Subte en movimiento . El movimiento es capturado y a la vez liberado para transformarse en otras posibilidades.

Septiembre / octubre: estación J. M. de Rosas – Villa Urquiza – Línea B. Un día, un viaje. La fotografía es apertura, un diálogo entre los distintos tiempos que dan forma a nuestra movilidad diaria.

Disponible de lunes a domingo en horario de servicio. De acceso libre y gratuito.

Universos Convergentes

La Casa de las Artes Cristina Santander tiene el agrado de invitar a la muestra Universos Convergentes del artista Gotcha Gaios.

El artista georgiano-argentino Gaios realiza un muy interesante trabajo de posproducción utilizando como materia prima el papel en formato de libros, cartas o documentos. El universo de la Literatura es el sustrato de su trabajo artístico. Rescribe las páginas como un amanuense medieval utilizando grafías, signos, símbolos e ideogramas del universo de las artes visuales.

Las curadoras de la muestra son María del Carmen Magaz, Jorgelina Girotti y Andrea Tettamanti a las que se suma un equipo curatorial de alumnos de los posgrados en Curaduría de Arte Contemporáneo de la Facultad de Historia, Filosofía, Letras y Estudios Orientales.

La inauguración será el miércoles 14 de agosto a las 18 horas. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 15 a 18 hasta el viernes 13 de septiembre.

* Casa de las Artes Cristina Santander: Junín 1321, CABA.

Forma L, de Belén Romero Gunset y Selva Atlántica, de Florencia Echevarría, en Ungallery

Forma L, de Belén Romero Gunset, con curaduría de Diego Bianchi es una muestra, que pone el foco en la visibilidad lésbica, hacia adentro y hacia afuera de esa comunidad, incluye un video, registros de fotoperformances, piezas en acrílico de colores, una serie de imponentes esculturas en madera y un textil plástico de grandes dimensiones.

La exhibición condensa una serie de investigaciones de campo y artísticas que Romero Gunset desarrolla hace años y que comenzaron cuando experimentó en carne propia un episodio de violenta discriminación en Capital Federal. Para indagar en la percepción sobre el lesbianismo, hizo una serie de encuestas en Rosario a más de 200 personas, poniendo el eje en cómo son vistas las integrantes de esta comunidad.

Selva Atlántica, de la escultora y artista visual argentina Florencia Echevarría, con obras inspiradas en su visita a Awasi Iguazú como participante del Awasi Artist Immersion, se presenta en la sala 2.

Durante su residencia, Echevarría se aventuró por los senderos que penetran en la selva atlántica, cautivada por su biodiversidad y la riqueza sensorial que este ecosistema ofrece. La artista revela que la naturaleza siempre ha sido su principal fuente de inspiración, y esta experiencia la llenó de estímulos e ideas que impulsaron su creatividad. Además, tuvo la oportunidad de reunirse con una tejedora local de la comunidad guaraní para aprender sus técnicas auténticas de cestería y ampliar sus habilidades.

Ambas muestras se pode visitar de jueves a sábados, de 14 a 18.

* Ungallery, en Ministro Brin 1335, C. A. B A.

Muestras en el MACBA

El espejo y el desorden, de Natalia Cacchiarelli y Deriva utópica de Gilda Picabea

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires-Fundación Aldo Rubino presenta las exhibiciones El espejo y el desorden, de Natalia Cacchiarelli , y Deriva utópica, de Gilda Picabea, ambas con curaduría de Belén Coluccio. La programación se extiende por cuatro pisos del Museo y cuenta con más de ochenta obras. Hasta el 27 de octubre de 2024.

Se trata de dos muestras dedicadas en profundidad a la pintura de las artistas Natalia Cacchiarelli (Bahía Blanca, 1971) y Gilda Picabea (Buenos Aires, 1974) quienes, además, integran la colección permanente del MACBA. La curadora Belén Coluccio ha trabajado en una propuesta en el espacio de las salas que privilegia el protagonismo de las obras, muchas de las cuales son de producción reciente. Invitadas por la Dirección de MACBA a desarrollar un recorrido antológico por su obra, Cacchiarelli y Picabea demuestran ser artistas con trayectorias consolidadas en el oficio de la pintura. Las carreras de ambas se iniciaron a fines de los años 90 y en la actualidad se encuentran en plena expansión, con una identidad fuerte anclada en la abstracción geométrica.

* Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)-Fundación Aldo Rubino, en Avenida San Juan 328, C. A. B. A.

Experiencias contemporáneas de arte argentino

"Sonido memorial, trama humana" de la serie "Sonidos mentales" (2015) de Carolina Antoniadis

Experiencias contemporáneas de arte argentino se inaugura el próximo 3 de julio a las 18 en el Centro Cultural Borges. Las piezas, de diversas épocas y disciplinas, dialogan a partir de la fuerza del conjunto en el espacio. La exhibición está organizada por el Palais de Glace, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli y depende del Ministerio de Capital Humano.

La exhibición se enfoca en la centenaria colección del Palais de Glace y está integrada en su mayoría por premios adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales. Reúne 75 obras de arte moderno y contemporáneo realizadas por artistas argentinos en su mayoría premiados por el certamen artístico más antiguo del país.

Durante esta exhibición, se ofrecerá una agenda de actividades públicas que incluye visitas guiadas, actividades para infancias, activaciones articuladas con Fundación Julio Bocca y Fundación Leer y talleres para todos los públicos.

Hasta el 15 de septiembre de 2024, la exposición podrá visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20 hs con entrada libre y gratuita en el Espacio Bon Marché del 3er piso del Centro Cultural Borges, Viamonte 525 CABA.

Centro Cultural Borges

El Centro Cultural Borges presenta nuevas exposiciones

Filo, de Matías Maroevic y Paulo Fast

Ambos describen con imágenes directas la cara y contracara de esa clase de noche que se oculta en los pliegues de lo cotidiano, y que solo brilla bajo luces perturbadoras e imperceptibles.

Fiel a su premisa inicial en cuanto a transitar los bordes de sentido del lenguaje fotográfico, el espacio Bokeh expone la potente obra de estos dos jóvenes artistas argentinos.

Entrada libre y gratuita. Miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el Espacio BOKEH (ぼけ).

Nosotros, de Leo Vinci

Leo Vinci impregna las obras con sus vivencias. En su trabajo, los retratos de los cuerpos nunca son concebidos como una mera representación de los rasgos que vemos. Por el contrario, el artista aborda sus esculturas imaginando cómo cada hecho, cada circunstancia de la vida, nos va marcando, nos va escindiendo o deformando. Del mismo modo, no piensa en seres como entes anónimos o inexistentes, sino en aquellos que vamos cruzando en la calle o los que construimos a partir de toda la información que nos brinda la vida diaria. Cada uno de nosotros estamos atravesados internamente por diferentes problemas, que nos contaminan de a poco, hasta que afloran y se dejan ver. Esas marcas, que a veces creemos que son invisibles, están ahí, y Vinci las refuerza con la intención de señalarlas, y así obligarnos a enfrentar sus formas totémicas y asumirlas como parte de la realidad que muchos niegan. De la sencillez de estos pequeños mensajes nace una pregunta acerca de las formas de vivir mejor, de la certeza de que otro mundo es posible. Vinci es un maestro, un maestro de artistas, un sabio -por qué no decirlo- que reúne experiencias con conocimientos y muchas historias que lo atravesaron tanto a él mismo como a sus obras. Es un memorioso que se sigue cuestionando la manera en que nos sentimos obligados a vivir. Miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el primer piso.

*

Muestrario, de Andrés Sobrino

Una instalación que desarrolla cinco espacios a modo de capítulos que reflejan la manera en que el artista concibe sus obras. Cuatro de ellos funcionan como dispositivos o exhibidores, y el restante es un espacio abierto. Todos ellos, a modo de muestrario, hablan sobre el trabajo proyectual de Sobrino. Las claves de estos planteos están en el entorno urbano, su fuente más eficaz de inspiración. El artista recorta las zonas que su interés puntualiza, acentúa y desarrolla, apropiándose, redefiniendo y ahondando en la conformación de símbolos, signos y señales, que cuestiona y pone en evidencia. La economía de recursos, el uso de materiales industriales y el color no manipulado dan un mayor grado de síntesis y libertad a sus principios de ordenación constructivos. Miércoles a domingo de 14 a 20. Entrada libre y gratuita.

* Espacio Borges, en el segundo piso.

La piedra que predice, de Marcela Cabutti

La escultora argentina Marcela Cabutti exhibe un trabajo que explora la relación profunda entre el espacio, el tiempo y la intuición. Con una obra que conjuga lo artesanal con la reflexión conceptual, Cabutti invita a adentrarnos en un universo donde la piedra se convierte en un oráculo, un punto de conexión con la sabiduría ancestral y la fragilidad de la naturaleza. En esta exposición, la artista ofrece una lectura poética de la piedra como un elemento que vibra, que late, que se transforma a través de la erosión y el paso del tiempo. Sus piezas, elaboradas con materiales como ladrillo y cristal, evocan formas arquitectónicas y orgánicas, dialogando con el espacio de una manera sutil pero contundente. A través de instalaciones que juegan con la luz y la sombra, Cabutti crea un ambiente introspectivo, invitando al espectador a conectar con la energía y la historia contenida en cada una de las piedras. Su trabajo se inspira en la naturaleza, en la arquitectura, en las grandes industrias locales y en las tradiciones ancestrales, creando un diálogo complejo y fascinante. «La piedra que predice» es una muestra que invita a la reflexión, a la sensibilidad y a la conexión con lo esencial, a mirar más allá de la superficie, a explorar el misterio que reside en la piedra, en el espacio y en el tiempo mismo. Miércoles a domingo de 14 a 20. Entrada libre y gratuita.

* Espacio Berni.

Foto Estudio Luisita

El documental de Sol Miraglia y Hugo Manso recupera el trabajo de una mujer injustamente dejada de lado por el circuito prestigioso de la fotografía. En un departamento ubicado sobre Avenida Corrientes (Buenos Aires), epicentro de la noche porteña en las décadas del 60 al 80, viven tres hermanas solteras de Bogotá. La menor, Luisita, armó allí un estudio fotográfico donde subían a retratarse, entre otros, artistas de la talla de Atahualpa Yupanqui, Pepito Marrone, Libertad Lamarque, Susana Giménez y Amelita Vargas, su gran amiga. Hoy, Luisita está muy lejos del reconocimiento que debió darle su trabajo. Sol, una joven fotógrafa, descubre allí más de 25.000 negativos que jamás fueron vistos y decide dar a conocer la obra de esta fotógrafa sensible, apasionada y con una mirada original a una época de gran trascendencia en la cultura popular argentina. De Tita Merello y Susana Giménez a Olmedo, Porcel y Atahualpa Yupanqui, las celebridades que pasaron por el estudio fotográfico “de Luisita” son innumerables. El descubrimiento de estos negativos inéditos abre una ventana hacia un verdadero epicentro artístico de la cultura popular de nuestro país. Estas fotografías de ensayos generales del teatro revista en los años 70, pertenecen a Luisa Escarria, de Foto Estudio Luisita, que cuenta con una extensa producción y cuidadoso trabajo. «El archivo de Luisa», el cual ha estado oculto para todo el público hasta hoy, es el testimonio de la historia del espectáculo argentino. Miércoles a domingo de 14 a 20. Entrada gratuita.

* Sala Artefacta, segundo piso.

Secuencial, de Marcela Astorga

Secuencial es una serie de situaciones que guardan cierta relación entre sí, que se suceden una a otra. Un continuum. Se trata de un trabajo que surge a partir de la idea de que las telas o ropas que nos cubren funcionan como una membrana protectora y que, en el roce con los cuerpos, se funden en una misma vivencia dejando impresa sus huellas. Desde esa metáfora, la artista decide desarticular los hilos negros, quizás símbolos de las heridas que lo habitan y presentar un tejido desarmado, que queda expuesto en sus tramas y suspendido sobre pulidas estructuras de hierro inspiradas en el diseño modernista, friccionando con el estilo arquitectónico del espacio donde la obra es exhibida. El conjunto está formado por fragmentos que arman una secuencia como en un guion. Una narrativa visual en donde cada una de sus partes se asemeja. Se despliega en el espacio modelando un paisaje dramático de opacidades y transparencias, evocando arquitecturas o construcciones donde la subjetividad del espectador aporta la reflexión. En exposición. Entrada libre y gratuita.

* Octógono, segundo piso.

OJOSCONPATAS

Diego Martínez deja fluir la imaginación a través del dibujo haciendo recortes en papel, recreando paisajes fantásticos y oníricos en espacios efímeros. El artista crea grandes estructuras elaboradas artesanalmente en papel reciclable, cargadas de sensibilidad, diseñando formas orgánicas con texturas híbridas que remiten a lo vegetal y a lo animal, que se van adaptando especialmente para su interacción en el espacio, permitiéndole jugar con lo real y surreal. Hoy introduce lo fantástico en las vidrieras del Borges, dejando expuesto estos universos para la imaginación del espectador. “Todos tenemos sueños y fantasías, debemos saber qué hacemos con ello para poder realizarlos”.

* Vidrieras CC Borges (calles Viamonte y San Martín).

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A., de miércoles a domingo, de 14 a 20, con entrada gratuita.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Arte es educación : Programa de Exposiciones 2024, de enero a diciembre de 2024 . El Museo Moderno apuesta a una pedagogía del asombro, donde el aprendizaje va de la mano de la experimentación y el juego, al desarrollo de una experiencia concebida a partir del disfrute, la sorpresa, la curiosidad o el dolor que despiertan las obras de los grandes artistas argentinos, en la convicción de que el arte es un vehículo del conocimiento, que nos permite fomentar la observación, la interrogación y el pensamiento crítico sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos.

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, de abril de 2024 a enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. A través de una selección de 300 obras creadas durante los últimos 100 años, la exposición ofrece un recorrido por los movimientos del arte moderno y contemporáneo argentino bajo una mirada plural y federal. En el primer piso (Salas C, E y F).

El aprendizaje infinito [ Arte y educación ] , del 13 de junio de 2024 al 23 de marzo de 2025 . Esta exposición indaga en las relaciones entre arte y educación. Se centra en las experiencias desarrolladas en la Argentina entre los siglos XX y XXI. Estas fueron impulsadas por artistas, educadores, pedagogas pioneras y proyectos de democratización del saber, organizados desde las instituciones y sus márgenes, con una misma raíz igualitaria, experimental y transformadora. En la planta baja (Salas A y B).

Dibujar es crear mundos , de junio de 2024 a octubre de 2024 . Esta exposición reúne obras y proyectos de ocho grandes artistas expansivos de la escena argentina actual, cada uno de los cuales ha desarrollado un cuerpo importantísimo de obras, en las cuales el dibujo ha jugado y juega un rol central a la hora de articular sus muy diversas visiones sobre el mundo contemporáneo. Con infinita sensibilidad y empatía, cada artista de esta exposición explora los desafíos, los detalles y las sorpresas de la realidad actual, y construye sobre el papel, el espacio de la sala o la naturaleza misma, otra realidad posible. Esa otra realidad –el arte mismo– toma la forma de un paisaje, una escena, un momento, una mirada, una emoción. Cada trazo, cada gesto en el acto de creación, se presenta pleno de sinceridad, de amor y de dolor, de complicidad y de humor, y nos invita a seguir sus movimientos y vivenciar cada una de las escenas desplegadas en ellos. Artistas: Josefina Alen, Nicanor Aráoz, Viviana Blanco, Valeria Conte Mac Donell, Alfredo Dufour, Cervio Martini, Julia Padilla y Alberto Passolini. Curaduría: Raúl Flores, con la colaboración de Victoria Noorthoorn. Diseño museográfico: Iván Rösler. Producción: Martina Estelí. En el segundo subsuelo (Sala I).

Alberto Passolini: Soñar a borbotones , de junio de 2024 a diciembre de 2024 . El Museo Moderno tiene la alegría de presentar este gran mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968). Este mural cumple una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva Dibujar es crear mundos, en la que participa el artista. Esta obra es una invitación a jugar, imaginar, reflexionar, reír y soñar, a reflexionar sobre historias existentes y a imaginar nuevas historias a través del dibujo. Curador: Raúl Flores. Productor: Edgar Lacombe. En los espacios comunes de planta baja y segundo subsuelo.

Javier Soria Vázquez: El acto imprevisto , del 1 de agosto de 2024 al 27 de octubre de 2024 . Diseño museográfico: Iván Rösler. Productor: Edgar Lacombe. En el primer piso (Sala D).

Martín Legón: Solo las piedras recuerdan , de agosto de 2024 a abril de 2025 . Esta exposición de Legón construye un puente paradojal entre aquella educación formal profundamente analógica y la irrupción de una tecnología del saber que abre nuevos horizontes a la vez que, con su sola existencia, anuncia el final de aquel paradigma. Entre la autoría personal y la automatización maquínica, el caleidoscopio de sus obras nos provoca la incertidumbre de encontrarnos ante las imágenes de dos épocas que se funden. En esta encrucijada, Martín Legón interroga al presente de la experiencia humana y se pregunta cómo nos relacionamos con las imágenes, cómo construimos el saber y en qué lugar remoto quedará la marca de lo humano tal como lo conocimos hasta el presente. Diseño museográfico: Iván Rösler. Curaduría: Francisco Lemus. Productora: Laura Roldán. En el segundo piso (Sala G).

El atardecer de los pescadores (artistas: Victoria Volpini y Delfina Estrada ), de julio de 2023 a diciembre de 2024 . Curaduría: Álvaro Rufiner. Productora: Martina Estelí Garcia. Asistentes: Carolina Favre y Nicolás Sebastián Rodríguez. En el Café Moderno.

Elian Chali: Plano inesperado, de febrero de 2021 a febrero de 2050. Las paredes se alzan al ras del suelo; son caras de un cuerpo mayor que sostiene aquello que nos protege de la intemperie. También pueden funcionar como fronteras que dividen el adentro del afuera y acumular en sus capas el tiempo y guardar memorias de la vida pública, social y política de una comunidad. Muros nuevos e históricos, pequeños o robustos, cada superficie se presenta de frente y de perfil, y esa realidad no está exenta de misterios. Es posible que, súbitamente, una nueva dimensión se abra ante nosotros. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí. Con su construcción característica de imágenes geométricas, mínimos recursos de diseño y colores primarios, este gran artista proyecta nuevas luces sobre una superficie que hasta entonces estaba en sombras. Curaduría: Carla Barbero. En la fachada exterior del museo.

* Av. San Juan 350, CABA.

El aprendizaje infinito: Arte y educación en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

La exposición colectiva otorga reconocimiento a tantos artistas maestros de Argentina. Indaga sobre la posibilidad de mejorar las formas tradicionales del sistema educativo desde las prácticas artísticas, y sobre el rol de las instituciones cuando el arte es tanto el medio como el fin. De esta manera, pone en diálogo la tradición histórica de la enseñanza de las artes y los proyectos experimentales que han tenido lugar en las últimas décadas, con el propósito de poner en el centro el aprendizaje y su capacidad infinita de generar saber.

Con curaduría de Jimena Ferreiro, en colaboración con Alfredo Aracil y la participación de artistas como Andrés Aizicovich, Diana Aisenberg, Aída Carballo, Olga y Leticia Cossettini, Marina De Caro, Mirtha Dermisache y las Jornadas del Color y la Forma, Lucas Di Pascuale, Tomás Espina, Leonel Fernández Pinola, Graciela Gutiérrez Marx, Federio Klemm, Nicolás Martella & Manuel A. Fernández, Frente de Artistas del Borda, Diego Melero, Emilio Pettoruti, Amalia Pica, Emilio Renart, Eduardo Stupía, Marta Traba y Edgardo Antonio Vigo, entre otros.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

ARTES VISUALES en el CENTRO CULTURAL RECOLETA

Antología Flotante, nueva muestra integrada por 80 obras del artista visual Carlos Bissolino

Inaugura el 13 de junio en las salas 7, 8 y 9. Óleos, acrílicos, técnica mixta sobre tela, tinta sobre papel -entre otros formatos- son algunas de las piezas que reflejan el universo del artista en el que coexisten paisajes oníricos y atmosféricos de una intensa exploración técnica.

Oradaia, muestra individual de Jazmín Berakha (sala 6) con curaduría de Javier Villa

Hasta el 27 de octubre. Artista pionera de su generación en la reelaboración contemporánea de disciplinas como el bordado, el tapiz y/o el patchwork. Sus composiciones entremezclan la abstracción geométrica, la antropología y la moda para reimaginar al cuerpo y la femineidad.

* Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), CABA.

Los museos porteños celebran la diversidad artística de Buenos Aires

-Buenos Aires Museo (Defensa 223): “Del carro al cuadro. La historia del fileteado porteño”

El Museo presenta esta muestra que homenajea al fileteado porteño y propone una revisión de su historia y realidad contemporánea. Habrá material inédito perteneciente a la colección del Museo, junto a una investigación profunda que aborda la perspectiva de género dentro de este campo. La muestra destaca la presencia de las mujeres en la práctica del fileteado contemporáneo, quienes aportan una aproximación renovadora a esta práctica artística local. Se exhibirán obras de trece artistas mujeres fileteadoras, entre las que se encuentran Cecilia Calvet, Silvia Dotta y Cynthia Laura Bravo. Además, en la sala se expondrán tablas fileteadas que fueron realizadas por artistas referentes de este género original de arte local, como León Untroib, Carlos Carboni, Andrés Vogliotti, Enrique y Alfredo Brunetti, Luis Zorz, Enrique y Martiniano Arce, entre otros. Hasta noviembre.

-Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): “Explorando lo invisible”

Curada por Florencia Gallo, esta muestra será un recorrido por el universo sensible de la artista argentina Alejandra Stier. Para Stier, el arte es un territorio de invención y vida, donde encuentra la libertad para expresarse de manera total y auténtica. A través de sus colores y formas, saca a la luz situaciones dolorosas y de amor, invitando al público a contemplar la belleza y la complejidad de la existencia humana.

-Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373): “Hermandad”

Las hermanas Dolores y Mercedes Claver plantean una intervención conjunta en la que elaborarán un site-specific para el jardín del Museo de Arte Popular. El arte y la naturaleza se fusionan cuando las formas de las obras se contraponen a los colores de la tierra y rodeadas de árboles toman diferentes significados. El texto curatorial es realizado por Laura Batkis.

-Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291): “Adolf Methfessel. El pintor científico”

A lo largo de su vida, Adolf Methfessel desempeñó un papel crucial como ilustrador científico. Recorrió la Argentina y, particularmente, la provincia de Misiones, donde retrató la vida de las poblaciones cainguá y los paisajes de la selva misionera. Esta exposición evidenciará la destacada labor que el artista suizo realizó en el continente sudamericano, con una selección de obras que denotan el imprescindible preciosismo y la rigurosidad en su estudio. Curada por Leontina Etchelecu, la muestra contará con acuarelas y óleos que funcionan como verdaderas “radiografías” de la selva misionera y la vida cotidiana de sus ocupantes.

- “Intervenciones Mínimas II”

El Museo Larreta realizará la segunda edición de este programa que exhibe obras de artistas contemporáneos en diálogo con la colección permanente del museo. El visitante podrá hallar piezas que le remitan a temas, técnicas, materialidades y planteos visuales en relación a una colección histórica, sin interferir con el recorrido habitual de las salas. Se presentarán obras de las artistas Alita Olivari (cerámica), Luciana Rondolini (dibujo) y Andrea Alkalay (fotografía intervenida).

“Patrimonio consentido”

A la luz de una mirada actual, se presentarán más de 40 piezas de la colección del Museo, para advertir diferentes discursos, problemáticas y debates contemporáneos. La colección, integrada por artesanías tradicionales y contemporáneas, se vincula en esta muestra con construcciones simbólicas, sentidos y emociones. Evocaciones de la memoria, historias de vida, aromas, sonidos, texturas, colores, constituirán una experiencia sensorial para los visitantes. La propuesta es percibir estas piezas con todos los sentidos. Las obras patrimoniales mostrarán diversos niveles de lectura: el del contenido y el de la materialidad.

En la Sala Anexo.

* Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373)

“XX Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato”

El Salón es una convocatoria anual de la que participan artistas nacionales y extranjeros, organizada por la Asociación de Amigos y el Museo. Instalado en el panorama cultural argentino, crece año a año con una alta participación de artistas y propuestas que renuevan y amplían el campo artístico y textil. El visitante encontrará en las obras seleccionadas y premiadas un universo diverso de técnicas que combinan lo tradicional con lo experimental y materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos y que son, en su conjunto, un muestrario de texturas, volumen y color. El jurado estuvo conformado por Stella Carone, Berta Teglio y Ana Zlatkes.

* Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373)

“Señales de América. El legado contemporáneo de nuestros ancestros”

La exposición surge de una extensa investigación del artista argentino Pablo Madrid, quien ha realizado un estudio sobre el arte latinoamericano, profundizando en Argentina, Chile,

Bolivia y Perú. Y se materializa en un proceso creativo con obras que combinan materiales y técnicas tradicionales, recuperadas como novedosas, síntesis de la cosmovisión de los pueblos americanos. En este repertorio artístico contemporáneo prevalece el valor de la transmisión oral de saberes ancestrales, ritos y ceremonias presentes en el mundo andino. En esta línea reflexionan también, y con un lenguaje propio, las artistas invitadas Elsa Mareque y M. Viviana Paz, en pintura y técnica mixta. Sus obras se amalgaman en el itinerario visual y sensorial que propone Pablo Madrid. Además, la muestra homenajea a Alfredo Yacussi (1941-1996), gran referente plástico comprometido con el legado ancestral, cuya colección forma parte del patrimonio del Museo Perlotti.

* Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644)

ESTE ES MI LUGAR. VIDEOARTE CONTEMPORÁNEO ARGENTINO

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino es un recorrido por las diversas manifestaciones e investigaciones de la escena actual del videoarte, en las que se problematiza el territorio, el origen, y el lugar.

Con curaduría de Rodrigo Alonso, la exposición reúne artistas que indagan en los incomparables paisajes de la vasta geografía argentina con el fin de activar poéticamente aquello que los hace lugares significativos. En sus trabajos palpitan las bellezas y tensiones, actualidades y potencialidades de terrenos cargados de elocuencia y sensibilidad.

Las obras se proponen como una puerta abierta a la exploración de algunas de las infinitas facetas de lo que es un lugar, reconociendo en la construcción de la identidad el cruce entre la tradición y las nuevas tecnologías, la materia, el tiempo y el espacio, el afuera y el adentro, la historia, las distancias, los ámbitos desconocidos o cotidianos y las experiencias de vida.

Desde el cuerpo como hábitat hasta el territorio como metáfora, la exhibición profundiza en las formas de existencia y resistencia que se sitúan en cada geografía, atravesadas por las consecuencias de la tecnología en nuestros modos de habitar el territorio, tanto en los vertiginosos paisajes de la ciudad como en la inmensidad de los escenarios desérticos.

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino invita al público a detenerse, observar, recordar. A vislumbrar no sólo los futuros que imaginamos, sino también los orígenes desde los cuales proyectamos nuestro presente y nuestra realidad.

Curador: Rodrigo Alonso

Salas 203, 204, 205 y 206 - 2do piso. Sarmiento 151

Planeta Gasalla

Por primera vez, un espacio expositivo rinde homenaje a Antonio Gasalla para explorar los trazos más visuales de su humor tan gracioso como oscuro. La muestra recorre los grandes éxitos de sus entrañables y, recupera momentos poco conocidos de un Gasalla que transitó por el off, el pop art y el Di Tella. El desafío fue perderse en la parábola del artista de sótano que alcanzó el mayor éxito en el Maipo y luego en la televisión, recogiendo su lenguaje repleto de texturas, de maquillaje y de estereotipos propios y extravagantes de nuestra cultura argentina.

El resultado es una muestra nada lineal ni biográfica con Gasalla como epicentro. A través de un variado repertorio de obras de artistas contemporáneos como Flavia Da Rin, Zoe di Rienzo, Edgardo Giménez y Sofía Torres Kosiba, y con archivos, fotografías inéditas, videos y escenografías de sus programas más recordados, daremos cuenta del legado que Antonio Gasalla dejó en las nuevas generaciones de artistas.

Esta exhibición es posible gracias a la colaboración con instituciones públicas como El Museo del Cine, El Museo de Arte Moderno y la TV Pública, así como también por la generosidad de archivos privados.

Hasta el 22 de diciembre en el sexto piso.

De miércoles a domingos de 14 a 20.

*Palacio Libertad. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Parque de la Memoria

El Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado presenta: Lotty Rosenfeld. Entrecruces de la Memoria 1979-2020, con curaduría de Nelly Richard e investigación de Mariaris Flores (Chile) y Lo que puede un cuerpo, de Tamara Grinberg y con curaduría de Cecilia Nisembaum.

____________________________

Quién soy después del miedo

De Antonella Agesta, en Ungallery, la gran galería de La Boca que ocupa un antiguo depósito naval. En esta ocasión, la muestra es un proyecto colaborativo con la galería Grasa: ambas se unieron para exhibir las imperdibles obras de Agesta, quien reside en París.

Con sus óleos, la artista representa aspectos de nuestra Argentina desde un mundo fabuloso, onírico y ligado a su propia vida de migrante. Con sutileza, toma elementos del realismo mágico latinoamericano y alude a temas sociales ríspidos y a otros más personales.

Desde el punto de vista formal, se inscribe en la tradición pictórica latinoamericana y retoma el realismo mágico proveniente de la literatura. A primera vista, en sus lienzos es posible encontrar cierta aparente inocencia. Sin embargo, al acercarse es posible descubrir diferentes capas simbólicas que ponen en cuestión esa premisa. Detrás de esa ternura, hay un mundo inquietante, poblado de elementos sobrenaturales: espejos que reflejan dobles personalidades, zooms de distintas partes del cuerpo, imágenes de nuestro río de la Plata color león, el propio cuerpo que deviene pura extrañeza.

Además, en la Sala 2 se presenta el pop up La espuma y la nata del ciudadano, de Damián Santa Cruz. Se trata de una instalación lumínica y sonora con una bandera argentina tejida en un telar hecho con materiales encontrados. La bandera –un elemento sobre el que el artista reflexiona— integró la muestra por los 40 años de democracia “Ecos de persistencia”, en la estancia Jesuítica de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

MÚSICA

El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta el concierto Siete Miradas sobre Pierrot Lunaire del Ensamble Factoría

El sábado 14 de septiembre a las 20:00 horas, y el domingo 15 de septiembre a las 17:00 horas, el colectivo de intérpretes y compositores de música contemporánea argentina Factoría Ensamble presenta el concierto Siete Miradas sobre Pierrot Lunaire en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

Las funciones contarán con dirección general de Valeria Martinelli y diseño de iluminación y escena de Valeria Junquera, y de las mismas participarán, además, la soprano invitada María Paula Alberdi, y las compositoras invitadas Agustina Crespo y Patricia Bantar. Ambas presentaciones se llevarán a cabo con motivo del 150º aniversario del nacimiento del compositor austríaco Arnold Schoenberg, creador de la obra Pierrot Lunaire op. 21 que será puesta en escena conjuntamente con el estreno de siete micro piezas de compositores argentinos, basadas en diferentes referencias musicales y/o literarias extraídas de esta icónica obra.

Factoría está conformado por la flautista Guadalupe Planes, la clarinetista Griselda Giannini, la violinista/ violista Eugenia Amarilla, el violonchelista Bruno D’Ambrosio, la pianista Laura Daian, los compositores Matías Couriel, Diego González y Diego Gardiner, y la compositora, contralto y directora musical Valeria Martinelli.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

Factoría es un colectivo de intérpretes y compositores que ha formado parte de la escena de la música contemporánea argentina desde su fundación en 2009, acumulando 15 años de trayectoria.

Originariamente concebido como una plataforma para la creación y difusión de nuevas obras de compositores argentinos, Factoría ha abrazado una visión amplia y colaborativa del quehacer musical. Con un enfoque centrado en el estreno y la promoción de nuevas creaciones, pero también abordando obras del repertorio universal, el ensamble ha mantenido un recorrido de actividad sostenida realizando más de 50 conciertos.

Ha realizado además actividades pedagógicas, educativas y colaborativas con diversas instituciones, realizando proyectos conjuntos que combinan la práctica artística con la investigación y la educación.

Hoy con su compromiso renovado, Factoría continúa siendo un colectivo artístico en constante crecimiento y expansión para la escena musical argentina.

Programa

Factoría Ensamble

Flauta

Guadalupe Planes

Clarinetes

Griselda Giannini

Violín/viola

Eugenia Amarilla

Violoncello

Bruno D’Ambrosio

Piano

Laura Daian

Compositores

Matías Couriel

Diego González

Diego Gardiner

Compositora, contralto y directora musical

Valeria Martinelli

Soprano invitada

María Paula Alberdi

Compositoras invitadas

Agustina Crespo

Patricia Bantar

Diseño de iluminación y escena

Valeria Junquera

Dirección general

Valeria Martinelli

Matías Couriel - 1983

Variaciones interrumpidas sobre un tema de Pierrot Lunaire. (2024)

Para violín, violoncello y piano - 3′ - Estreno

Agustina Crespo - 1983

Brindis por Pierrot (lunaire). (2024)

Para voz, flauta y clarinete - 3′ - Estreno

Diego Gardiner - 1978

Cantilena a Pierrot, del Lunario Sentimental de Leopoldo Lugones. (2024)

Para voz y piano - 3′' 40′' - Estreno

Diego González - 1983

Oscuras Mariposas. (2024)

Para clarinete, violoncello y piano - 2′ 50′' - Estreno

Patricia Bantar - 1985

Luftspiegelung. (2024)

Para voz, flauta y violin - 3′ - Estreno

Valeria Martinelli - 1977

Lunecencias. (2024)

Para voz y Clarinete Bajo - 3′ 30′' - Estreno

Composición realizada por Matías Couriel, Agustina Crespo, Diego Gardiner, Diego González, Patricia Bantar y Valeria Martinelli

Prólogo a Pierrot. (2024)

Para flauta, clarinete, violín, violoncello, piano y voz - 4′- Estreno

Arnold Schoenberg. 1874 - 1951

Pierrot Lunaire op. 21 (1912)

Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds ‘Pierrot lunaire’, (“tres veces siete poemas de Pierrot Lunaire de Albert Giraud”)

Para voz (Sprechstimme), Flauta (+ Picolo), Clarinete (+ Clarinete Bajo), Violin (+ Viola)

Violoncello y Piano. 40 min.

soprano

María Paula Alberdi

Parte I

1 Mondestrunken (Ebrio de Luna)

2 Colombine (Colombina)

3 Der Dandy (El Dandy

4 Eine blasse Wäscherin (Una pálida lavandera)

5 Valse de Chopin (Vals de Chopin)

6 Madonna (Madre dolorosa)

7 Der kranke Mond (La Luna enferma)

Parte II

8 Nacht (Noche)

9 Gebet an Pierrot (Oración a Pierrot)

10 Raub (Robo)

11 Rote Messe (La Misa roja)

12 Galgenlied (La canción de la horca)

13 Enthauptung (Decapitación)

14 Die Kreuze (Las Cruces)

Parte III

15 Heimweh (Nostalgia)

16 Gemeinheit (Maldad)

17 Parodie (Parodia)

18 Der Mondfleck (Mancha Lunar)

19 Serenade (Serenata)

20 Heimfahrt (De vuelta a casa)

21 O Alter Duft (Oh, antiguo perfume!)

* Centro de Experimentación del Teatro Colón (Viamonte 1168).

El director Alejo Pérez y el contrabajista Julián Medina se presentarán junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Julián Medina y Alejo Pérez

El sábado 14 de septiembre, a las 20:00 horas. El programa tendrá el Concierto para contrabajo Nº 1 de Giovanni Bottesini y se completará con los Cuatro interludios de la ópera Intermezzo de Richard Strauss y la Sinfonía N° 2 de Jean Sibelius.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

Concierto Gratuito de la Orquesta Académica del Teatro Colón

El sábado 14 de septiembre, 17:00 horas.

Con dirección musical de Freddy Varela Montero, el programa tendrá obras de Schubert, Mendelssohn y Mozart.

Las entradas ya pueden obtenerse (hasta 2 entradas por persona) en www.teatrocolon.org.ar, o presencial en boletería (Tucumán 1171).

Dirección Nacional de Elencos Estables

Agenda de los conciertos y las funciones de los elencos estables nacionales .

Viernes 13 de septiembre, a las 20

Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Presenta Filiberto Rock: Almendra, con dirección de Ezequiel Silberstein. Artistas invitados: Emilio Del Guercio, Rubén Goldín y Mariana Bianchini. Curaduría, arreglos y orquestaciones: Juan “Pollo” Raffo.

Repertorio:

Laura va

Que el viento borró tus manos*

A estos hombres tristes

Plegaria para un niño dormido

Fermín

Ana no duerme

Figuración

Color humano**

Muchacha (ojos de papel)

Sábado 14 de septiembre a las 18

Coro Nacional de Niños junto a la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, con dirección del maestro Lucio Bruno-Videla.

Repertorio:

Tres miniaturas criollas (I. Junto al pozo II. Nocturno III. De palique), de Enrique CASELLA (1891-1948).

Cantata no.7, Op. 44 “Corrido de Leandro Rivera”, de Roberto GARCÍA MORILLO (1911-2003)

Sinfonía en re menor (1891), de Sergei RAJMANINOV (1873-1943)

* Facultad de Derecho - UBA, en Av. F. Alcorta 2263 - CABA

Domingo 15 de septiembre a las 19

Coro Polifónico Nacional de Ciegos, bajo la dirección del maestro Osvaldo Manzanelli.

Programa:

Repertorio académico, sacro y popular, universal y latinoamericano.

* Parroquia Santa Clara de Asís, Gurruchaga 1014, CABA.

En el Centro Cultural Recoleta

En el mes de la primavera, el Centro Cultural Recoleta estrena nuevo un nuevo ciclo de música clásica titulado Proust Músico y otro, Raíces, con referentes de la música popular y nuevas sonoridades del universo del folklore. La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos.

Sábado 14 de septiembre, a las 17, en la Capilla

Ensamble Tropi: agrupación estable dedicada a la divulgación de la música de cámara de los siglos XX y XXI. Es uno de los principales conjuntos de música contemporánea de Argentina desarrollando asimismo una proyección internacional. La formación aborda un vasto repertorio de obras de compositores internacionales, argentinos y latinoamericanos, como también el encargo permanente a jóvenes compositores. La versatilidad de sus propuestas artísticas incluye la interacción con nuevas tecnologías, la ópera de cámara, los espectáculos con danza y el teatro instrumental. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar a capacidad de la sala. No se suspende por lluvia. La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos.

CICLO PROUST MÚSICO

Sábado 7 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Fernanda Morello (piano) y Ana Cristina Tartza (violín): el primer concierto de “Proust músico” presenta un ciclo de piezas para piano de Hahn referidas a pintores y precedidas, cada una de ellas, por un poema de Proust. Además, incluye la pieza de Saint-Saëns que estuvo en el origen de la “Sonata de Vinteuil” de “En busca del tiempo perdido.”Programa: Portraits de peintres, de Reynaldo Hahn; Sonata para violín y piano n° 1 en re menor, opus 75, de Camille Saint-Saëns.

Sábado 21 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Ana Cristina Tartza (violín) y Maruja Calleja (piano) interpretarán a dúo Sonata para violín y piano en la mayor, de César Franck; Sonata para violín y piano en la mayor, de Gabriel Fauré.

Sábado 28 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Victor Torres y Mariano Manzanelli: el reconocido barítono Victor Torres junto al pianista Mariano Mannzanelli ilustrarán musicalmente la conferencia concierto que ofrecerá el ensayista, crítico y traductor Pablo Gianera sobre Proust Músico. Programa: Chansons grises, “D’une prison”, “L’enamourée”, de Reynaldo Hahn.

CICLO ANTIDOMINGOS EN EL RECOLETA

Domingo 1 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Ponfe: dúo conformado por los hermanos Joaquín e Isabel Ponferrada. Panchito. La presentación será en formato banda completa junto a: Villa en guitarra, Nicolás de la Puente en la batería y Kevin Borensztein en el bajo para recorrer distintos géneros musicales y anticipar el nuevo álbum.

Domingo 8 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Ruido: con Maia Koenig + Lucy Patané + Carola Zelaschi + Justice Yeldham (AU) y Richon-Bender. El mítico artista noise australiano Justice Yeldham colaborará con Maia Koenig (electrónica), Lucy Patané (guitarra) y Carola Zelaschi (batería) en el estreno latinoamericano de su nueva obra, Frankenstein Three. En esta pieza, el trío improvisa mientras su sonido es trastocado electrónicamente en tiempo real por Yeldham. A su vez, el dúo suizo Richon-Bender presentará Haciendo cantar al valle, obra que busca replicar artesanalmente en la sala la huella sonora de los Alpes.

Domingo 15 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Guillo Espel Cuarteto integrado por: Oscar Albrieu Roca (Vibráfono); Coti Moroni (Clarinetes); Alejandro Becerra (Cello); Guillo Espel (Guitarras y Dirección) y Guadalupe Farías Gómez (cantante Invitada).

Domingo 22 de septiembre, a las 18, en la Capilla

A un paso del tiempo espectáculo que cuenta con la interpretación de Irene Goldszer y Pablo Potenzoni y co-dirección de Vanina Falco. Escenografía: Paola Delgado. Iluminación: Ricardo Sica. Entrenamiento LSA: Natalia Tesone. Sonido: Luciano Santantonio. La propuesta fusiona música y escena introduciendo de manera poética la Lengua de Señas Argentina. A través de canciones, relatos y su relación con el espacio escénico se van superponiendo las distintas capas de texturas sonoras y visuales.

Domingo 29 de septiembre, a las 18, en la Capilla

Fernanda González (piano) presenta Las fases de la noche. Tomando la temática de la noche como hilo conductor y buscando propiciar el diálogo entre músicas de diferentes épocas y compositores, en este recital la artista interpretará tres obras emblemáticas del repertorio pianístico: «Harmonies du soir», el onceavo de los Études d’exécution transcendante S.139 de Franz Liszt, «Gaspard de la nuit» de Maurice Ravel y «Las fases de la noche» del compositor argentino Gerardo Gandini.

CICLO RAICES

Viernes 6 de septiembre, a las 20, en la Capilla

Lucas Heredia & Vicky Nycz: show en formato acústico con dos guitarras y dos voces que combinan composiciones y versiones del cancionero popular. Además, se suma la lectura de textos y poesías. Un ritual donde los colores de la canción latinoamericana hacen vibrar el escenario con ritmos que van desde el folklore argentino, rioplatense, hasta el jazz, la trova y los ritmos centroamericanos.

Viernes 13 de septiembre, a las 20, en el Patio del Aljibe

Cocaibica: nuevo proyecto de Mariana Baraj (Argentina), Leo Camargo (Bolivia) y Marcelo Baraj (Argentina). El show será la presentación del reciente disco Fuego Legüero donde el folklore electrónico orgánico se combina con sonoridades ancestrales e instrumentos emblemáticos del folklore andino. Artistas invitados: Sembrando Legüeros.

Viernes 20 de septiembre, a las 20, en la Capilla

Milena Salamanca: cantante y bailarina folclórica.

Viernes 27 de septiembre, a las 20, en la Capilla

Triada: Sol Bardi es cantautora y presenta su nuevo material “Hacia tu mar” en formato de trío con la pianista y cantante Giuliana Sosa y la cellista Titi Chiappero.El show invita al público a emprender un viaje por composiciones originales, sonidos latinoamericanos, folclóricos y populares.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Ciclo Molotöv

Curador: Fabián Jara. En el marco de los festejos de los 40 años del Rojas, en septiembre vuelve el Ciclo Molotov, que empezó allá por 1993 en formato proyección de videos y a partir de 1994, en la mítica sala Batato Barea. Algo muy inusual para la época, por ser un ámbito teatral con butacas, telón y un horario fijo muy temprano, las 21, ya que en aquellos tiempos los shows empezaban entrada la madrugada y, sobre todo, por la elección del día para realizarse: los martes. Poco a poco se convirtió en un clásico de la música independiente de la época, el público creció paulatinamente y asistía muchas veces sin saber quiénes serían los grupos que tenían que tocar.

La programación está compuesta por artistas que participaron en los 90, con diferentes proyectos y hoy con sus nuevos grupos y también, como corresponde al espíritu del ciclo, con bandas que estarán por primera vez actuando en la sala.

Martes 3 de septiembre a las 20:30: PEQUEÑO BAMBI / PLANES PARA UNA FUGA

Pequeño Bambi es una banda de punk rock enérgica y teatral. Encarna una mezcla entre la alegría de la pista de baile y la crudeza del punk que encuentra su inspiración en la rabia, el dolor, los fetiches y el peluche.

Planes para una fuga es un proyecto de Buenos Aires formado a fines del 2023 por Jacqui Casais en voz y guitarra, Eduardo Argandoña en guitarras, Serggin Sisniega en bajo y Matias Corbalán en bateria. Abordan el shoegaze con algunos tintes noise sobre estructuras de canción pop.

Martes 10 de septiembre, a las 20:30: OPINÈL / ADRIÁN CAYETANO PAOLETTI

Opinèl se formó a fines de 2018 en la ciudad de San Luis, Argentina. Liderada por Fran Ulrich en guitarra y voz, Bruno Tribelli en bajo y coros y Facu Criado en batería y coros. Inspirada principalmente por el rock británico de a partir de los 60, Opinèl propone un recorrido sonoro crudo y filoso que también coquetea con la canción pop.

Adrián Cayetano Paoletti nació el 7 de febrero de 1968 en Monte Grande. A los 12 años compuso sus primeras canciones para musicalizar sus poesías con una guitarra española de su hermana. Integrantes: Adrián Cayetano Paoletti en guitarra y voz, Nahuel Seranián en voz, Julián “Jula” Raffo en guitarra y teclados, Gonzalo Córdoba en guitarra, Hernán Balzarotti en bajo y Pablo “Pol” Córdoba en batería.

Martes 17 de septiembre, a las 20:30: UXIA HOCHSTEIN / MARIANA BIANCHINI

Joven pampeano inquieto y siempre interesado en manifestaciones artísticas, deportivas y también cultor, a su manera, de las tradiciones folclóricas del país, Uxia muestra una descarada fusión e integración de géneros tan disimiles como el trap, new metal, hip-hop con música autóctona de la Argentina, como el chamamé, la zamba y la milonga.

Mariana Bianchini es una cantante y compositora argentina, ganadora del premio Gardel al mejor álbum de rock alternativo por su álbum “Matrioska”. Editó cinco discos como solista y con su grupo de rock Panza publicó más de diez. Recorrió gran parte del país y de países vecinos. En 2015 editó su primer libro de cuentos e ilustraciones “Informes desde Villa Estruendo” y en 2016 se sumó a la agrupación “Pájaro de fuego” en una colaboración creativa para editar el disco “Universo Invertido”. En la actualidad presenta “Curtihembra” su última producción solista y escribe su segundo libro de cuentos.

Martes 24 de septiembre, a las 20:30: GUILLERMO PICCOLINI / DIE NOIA FUTURISZKA

Guillermo Piccolini es cantante, músico, productor y compositor.

Die Noia Futuriszka es el proyecto de Ferrán Pont Vergés (ex Rayos Catriel, FMH, Tecnofilia, y Horacio Nuevatemporada). Actualmente DNF está formado por Ferrán Pont Vergés y Diego Centurión en guitarra y voz, Un Snark en sintetizadores y bajo y Rudolph Heinz en bajo. En esta actuación en nuestra sala Batato Barea la banda presentará su nuevo material.

Martes de septiembre a las 20:30. Entradas: $4500. Las localidades se adquieren online o el mismo día de la función, en la boletería de la planta baja, desde dos horas antes del inicio y únicamente en efectivo.

* Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas UBA: Av. Corrientes 2038, CABA.

FACAFF 6

Sexta edición del multitudinario encuentro de más de 60 agrupaciones que ofrecen una mirada innovadora del tango actual. El FACAFF tendrá lugar durante el mes de septiembre en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF). Inauguración: viernes 6 de septiembre. Entradas populares desde $6000 en efectivo en boletería del club o por TicketHoy. Promociones 2x1 para estudiantes y jubilados. Transmitirá en vivo: Radio CAFF( www.radiocaff.com.ar )

El FACAFF (Familia del Club Atlético Fernández Fierro) es un festival cultural autogestivo que concentra artistas de diferentes disciplinas unidos por un lenguaje común: el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. Luego de cinco exitosas ediciones que tuvieron gran afluencia de público e importante repercusión de prensa, se lanza la sexta edición de esta cumbre del tango de hoy, el FACAFF 6, que este año tendrá importantes acontecimientos: la presentación oficial de Basta, el nuevo álbum de la Fernández Fierro (más data en: www.caff.ar/shows/687) ; la presentación de Retrato del Aire, nuevo disco de Pablo Jaurena en el marco del II Festival del Bandoneón “Osvaldo Ruggiero”, donde también Daniel Ruggiero presentará a la Piazzolla Orquesta. Asimismo, la banda icónica de tango Buenos Aires Negro de Hugo “Peche” Estévez presentará su disco inédito grabado en vivo en el auditorio de Radio Nacional en 2006. Músicos de la agrupación, en diálogo con el historiador Matías Mauricio recorrerán sus creaciones, su historia, su legado.

Programación:

Inauguración, viernes 6 de septiembre

MARISA VÁZQUEZ Y LA CONURBANA SILENCIO CROMÁTICO MANU BARRIOS TRIO QUIERO 24

Sábado 7 de septiembre. A las 18: BUENOS AIRES NEGRO presentará su disco inédito

ADRIAN MURGA- EDUARDO LUCENTE PAULA DORDOLO GRUPO JUAN PABLO GRECO Y EL TRIO GARRA CANDOMBERA QUINTETO NEGRO LA BOCA

Jueves 12 de septiembre

ALEJANDRO GUYOT DUO SEREN- HUILLER CINTIA TRIGO DUO MARCHETTI-PEDRETTI MICA SANCHO LOS HERMANOS BUTACA LUCAS FERRARA DUO AGUIRRE-LORENZO DIEGO BERGESIO

Viernes 13 de septiembre

RANAS & CHINO LABORDE CUCUZA CASTIELLO Y MATEO CARDENAL DOMINGUEZ, ARIEL ARGAÑARAZ

Sábado 14 de septiembre

La FERNÁNDEZ FIERRO PRESENTA SU NUEVO DISCO, Basta

Jueves 19 de septiembre

VALE VILASECA AMALIA ESCOBAR TRIO CALLE HIDALGO

Viernes 20 de septiembre

MARCOS LARRAÑAGA BORDONASNOCROMO CRIMINAL TANGO UMBRALES QUINTETO

Sábado 21 de septiembre

EN EL MARCO DEL II FESTIVAL DEL BANDONEÓN “OSVALDO RUGGIERO”, PABLO JAURENA PRESENTA RETRATO DEL AIRE

DANIEL RUGGIERO PRESENTA PIAZZOLLA ORQUESTA

Domingo 22 de septiembre

Gratis

A las 20, PRESENTACIÓN DEL LIBRO DERECHO DE NACIMIENTO. CRÓNICAS DE ISRAEL Y PALESTINA DE CAMILA BARON

CANTA JULIETA LASO

Jueves 26 de septiembre

LA COFRADIA DEL GOTAN TANGO FIERO ORQUESTA EL DESARME RUGGIERO TARGO

Viernes 27 de septiembre

GABRIELA NOVARO VERONICA BELLINI presenta LA CANCION DE LAS POETAS CHIFLADAS / FLOR COZZANI CAMILA ARRIVA QUINTETO

Sábado 28 de septiembre

ALEX MUSATOV DUO PEDRETTI BERGESIO ANA PATANE

Se solicita concurrir con un alimento no perecedero para donar a comedores. Entradas a partir de $6000. Se pueden abonar en boletería del CAFF y en TicketHoy. Descuentos a estudiantes y jubilados.

* CAFF, Bustamante 772, CABA.

DANZA

Nuevos estrenos en Fundación Cazadores: La danza rota, de Ailo y Potencial de acción

Fundación Cazadores presenta los proyectos seleccionados en la segunda convocatoria anual abierta para estrenos en su sala _lado b, donde se exhiben propuestas escénicas inéditas de teatro, danza, performance o cruces interdisciplinarios que buscan mover a las y los artistas de sus prácticas habituales o conocidas.

Las obras seleccionadas son proyectos en un último estadio de desarrollo, que transitan en _lado b la culminación y consolidación de su trabajo y sus exploraciones, el montaje y su estreno: el primer encuentro con el público.

El sábado 7 de septiembre a las 20 será el estreno de La danza rota, de Ailo y Potencial de acción. Una bailarina que intenta hacer clásico, trabajar en una oficina con zapatos de tap, o refugiarse en la fe y la historia divina. Mientras todo explota, ella baila. La danza rota que nace del cuerpo sin haber aprendido ninguna danza, o habiendo aprendido todas. Además del 7, habrá funciones el 14 y 21 de septiembre, y el domingo 29 de septiembre a las 20.

Las entradas para las obras de _lado b se pueden adquirir por Alternativa Teatral e incluyen una consumición, para compartir entre amigos y en un momento de intercambio con los artistas una vez finalizada la función, en el patio de Cazadores. Entrada general: $12.000 (incluye una consumición). Estudiantes y jubilados: $10.000 (incluye una consumición)

La danza rota, de Ailo y Potencial de acción. Idea, interpretación y dirección general: Ailo. Dirección en coreografía: Ailo y Micaela Shinká. Dirección en actuación: Tiago Mousseaud. Colaboración creativa en escenografía: Victoria Raffa. Colaboración creativa en vestuario: Catalina Pieres. Música y videos: Ailo y Potencial de acción. Duración: 50 minutos.

* Fundación Cazadores, Villarroel 1440 , C. A. B. A.

————

8CH0

Brenda Angiel pionera de la danza aérea con una intensa trayectoria internacional festeja sus 30 años con la danza aérea reponiendo este afamado espectáculo. Una nueva mirada sobre el tango, desde la danza como desde la música. Un espectáculo con trece artistas en escena, siete bailarines y seis músicos.

Manteniendo la esencia del género rioplatense e inspirado en uno de los famosos pasos del mismo nombre, 8cho fue creado por la coreógrafa Brenda Angiel. Los bailarines suspendidos en sogas y arneses crean una nueva forma de espacialidad y un cúmulo de nuevas posibilidades para el tango; sin perder la sensualidad, la nostalgia, el humor y la fuerza expresiva del mismo.

Los temas musicales originales y arreglos van desde tangos electrónicos, acústicos a tradicionales. La dirección musical es de Juan Pablo Arcangeli, (Integrante original de Astilleros) y Martin Ghersa. La orquesta está formada entre otros por el cantante Alejandro Guyot y excelentes músicos del género.

La obra, que tiene un extenso recorrido por diversos festivales de Europa, USA y América Latina, a finales de septiembre se presentará en el Festival Internacional de Teatro del Pacífico, en el Teatro Marrinsky de la Ciudad de Vladivostok, Rusia. Este Festival es parte del Festival Internacional Chekov, el evento cultural más importante de Rusia.

Las funciones en Buenos Aires, antes de la nueva gira internacional, se realizarán los domingos a las 18, desde el domingo 4 de agosto. Ese mismo día se inaugurará la muestra fotográfica 30 años de danza aérea. Una excelente oportunidad para disfrutar del arte en sus diversas formas, lenguajes y soportes.

Estreno para público y prensa: domingo 4 de agosto a las 18. Funciones: domingos a las 18.

* Aérea Teatro, en Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

TEATRO

ATRÁS DE ESTAS NUBES ESTÁN LAS ESTRELLAS, de Jimena Repetto

En El ombú, un pueblo de la pampa argentina, la joven Luisa es verdulera de día y poeta de noche. Leguizamón, bordeando los setenta años, ha sido un escritor aclamado, de una fama casi perdida, que vive refugiado en su departamento porteño. A partir del hallazgo de un libro flotando tras una inundación, casi por azar, en el pueblo de Luisa organizan un festival en honor al escritor: el “Festival Poético Leguizamón”, con la presencia del mismísimo poeta laureado. Y deciden hacerlo al aire libre. La tormenta de Santa Rosa llega antes de tiempo, el festival se muda a las corridas al polideportivo del pueblo, pero la silla de ruedas de Leguizamón se estanca en el barro. Luisa y Leguizamón, atrapados bajo un gazebo esperando que alguien los rescate, se encuentran en un tiempo suspendido y puro, donde lo trágico da pie a una aparición brillante en el medio de la noche mojada.

Domingos a las 20 horas, entradas por Alternativa teatral. Únicas funciones, septiembre.

* El Excéntrico de la 18, en Lerma 420, CABA.

El Bambi, de Nicolás Tete

Cansado de los vínculos con chicos de su edad y aburrido de su vida en general, un estudiante de clase media, recién llegado a Buenos Aires, comienza a salir con hombres mayores a cambio de regalos. Los regalos se vuelven cada vez más costosos y su vida va cambiando. Ahora, muchos años después, antes de que toda su vida cambie, él comienza a rememorar su historia, sus vínculos, sus amores, pero principalmente como llegó a conocer a su gran amor. Un encuentro con su yo del pasado, un volver a conocerse.

Protagonizada por Luciano Andrea y Franco Micheltorena, dirigida y escrita por Nicolás Teté, se estrena el 7 de septiembre a las 22:30. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro ÑaCa, Julián Álvarez 924, C. A. B. A.

————

Nuevos estrenos en Fundación Cazadores: Tu madre es una guanaca, de María Inés Prosdócimo, dirigida por Braian Alonso

Fundación Cazadores presenta los proyectos seleccionados en la segunda convocatoria anual abierta para estrenos en su sala _lado b, donde se exhiben propuestas escénicas inéditas de teatro, danza, performance o cruces interdisciplinarios que buscan mover a las y los artistas de sus prácticas habituales o conocidas.

Las obras seleccionadas son proyectos en un último estadio de desarrollo, que transitan en _lado b la culminación y consolidación de su trabajo y sus exploraciones, el montaje y su estreno: el primer encuentro con el público.

El viernes 6 de septiembre estrena en Cazadores Tu madre es una guanaca, de María Inés Prosdócimo, dirigida por Braian Alonso. Un delirio campestre situado en un casco de estancia durante una tarde de otoño, o quizás en una sofocante tarde noche de verano, o en lo profundo del invierno, en una zona rural de alguna provincia de Argentina. Una noche, olor a pólvora, huellas de sangre en un coto de caza. Todo aquello que delata entre aullidos de perros el vínculo de una cazadora y su peón, lo salvaje y los secretos de una herencia. También habrá funciones el 13 y 20 de septiembre, y los domingos 15 y 22 de septiembre.

Las entradas para las obras de _lado b se pueden adquirir por Alternativa Teatral e incluyen una consumición, para compartir entre amigos y en un momento de intercambio con los artistas una vez finalizada la función, en el patio de Cazadores.

Tu madre es una guanaca, de María Inés Prosdócimo, dirigida por Braian Alonso

Funciones: Viernes 6, 13 y 20 de septiembre, a las 21:30, domingo 15 y 22 de septiembre, a las 20 h.

Dirección: Braian Alonso. Intérpretes: Tomás Fernández Castaño y Natalia Lisotto. Música en vivo: Ramiro Saá y Luisina Evangelista. Dramaturgia: María Inés Prosdócimo. Asistencia de dirección: Ignacio Pozzi.Asistente de sonido: Luisina Evangelista.Diseño sonoro: Ramiro Saá. Diseño de iluminación: Rodolfo Eversdijk. Diseño de vestuario: Luisina Evangelista.Diseño de escenografía: Lara Stilstein. Realización de escenografía: Guadalupe Borrajo, Luciana Hernandez, Martina Petrocelli y Lara Stilstein. Realización de vestuario: Luisina Evangelista y Denise Gómez. Asesoría de movimiento: Nadia Gómez. Producción: Florentina Messina. Producción general: Pablito No Clavó Nada. Duración: 70 minutos.

* Fundación Cazadores, Villarroel 1440 , C. A. B. A.

Intemperie o el mundo a través de las flores

Luego de una temporada en el Teatro Beckett, Intemperie o el mundo a través de las flores, la pieza de Romina Oslé, creada a partir de Mateo y Stéfano de Armando Discépolo, vuelve a la cartelera porteña, ahora en el mítico Teatro Payró.

Intemperie o el mundo a través de las flores es una explosión poética. Intensa y bella; dolorosa y cruel. Emerge del universo discepoliano y lo estalla. Siete personajes en una carreta encallada, una música concertista que aparece en la oscuridad y un clima, donde lo grotesco y lo onírico confluyen.

Ante la imposibilidad de moverse, la carreta deviene en “casa”. Una casa que no tiene techo, que no protege de la intemperie, pero que amontona los cuerpos. Alrededor de la carreta, la “nada”. Los personajes son grotescos, pero se mueven en un mundo absurdo. El tiempo avanza, pero a partir de lo cíclico. Apareciendo la eternidad de lo absurdo y a su vez la muerte grotesca, de los vínculos, los sueños y los cuerpos.

Nueva temporada en el Payró: jueves 19 y 26 de septiembre a las 20.30 y los jueves 3 y 10 de octubre a las 20.30.

* Teatro Payró, en San Martín 766, CABA.

Nacidas con fórceps, por Las Ramponi

La Papo, La Enana y Turbina son amigas. Hace 17 años ensayan en un garage del conurbano que ahora están a punto de perder. Para recuperarlo, arman un show a beneficio. La banda es Nacidas con fórceps. El garage se llama El Manantial.

Las vidas rockeras son frágiles como un acople. Podrán morir las personas. El rock, nunca.

Funciones: domingos a las 20:30, desde el 1 al 15 de septiembre.

* Cultural Morán, en Pedro Morán 2147, C. A. B. A.

————

Para partir, de Ignacio Sánchez Mestre

El 3 de septiembre se reestrena Para partir, la obra escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre con funciones durante los martes de septiembre.

Interpretada por un elenco de lujo: Mara Bestelli, Mónica Raiola, Luciano Suardi, Daniela Korovsky, Pilar Mestre, Andy Pruss y Sofia Saborido, la pieza indaga sobre la pérdida de uno de los miembros centrales de una familia y en cómo los familiares que quedan enfrentan las historias y creencias que orbitan en torno a esa ausencia, desencadenando una serie de situaciones conmovedoras. Esta historia mágica, se despliega en un paisaje costero envuelto en niebla, donde los roles se invierten: el que ha partido se convierte en el gran anfitrión que no dejó un solo detalle al azar. Paradójicamente, la presencia más potente es la de quien ya no está.

Funciones: Martes 3, 10 y 17 de septiembre y de octubre a las 20. Localidades $16.000 disponibles en la boletería o en la web del teatro Astros.

* Teatro Astros, en Av. Corrientes 746, C. A. B. A.

Ceremonia, Circo Negro

El Club de Trapecistas cumple veinte años como espacio de experimentación, formación y entrenamiento en técnicas de acrobacia aérea, fusionando distintos lenguajes expresivos y técnicos. El espacio ubicado en las inmediaciones del Parque Centenario actualmente es referente mundial como escuela y espacio del circo contemporáneo. A lo largo de estas dos décadas ha sido lugar de creación y gestación de premiados espectáculos teatrales, de circo y musicales.

El hilo que une la trama es el de una mujer que encarna las voces de todas las mujeres del mundo y habla y canta y baila su dolor y su pena. Recuperando su entereza y descubriendo el rol de la creatividad femenina en el contexto de la salud y el cuidado de la vida y el intento de descolonizarnos del impacto del patriarcado y del abuso despiadado del capitalismo sobre nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestra dignidad. Las imágenes cuentan con movimiento lo que las palabras dicen con sus trazos. La violencia, la vergüenza, el miedo, aprendimos a vivir sin ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestros sentires. La danza, el circo, la música, los cuadros de las distintas obras que fueron parte de nuestra historia. Esta obra es un homenaje a María Teresa Ciarla, cantante e integrante de la compañía por 15 años.

Estreno para público: sábado 31 de agosto a las 21. Estreno para prensa y jurados: domingo 1 de septiembre a las 20. Funciones: septiembre y octubre, sábados a las 21 y domingos a las 20. Entradas: $9000 / estud. y jub. $7000. Reservas: por Alternativateatral.com.

* Club de los Trapecistas, en Ferrari 252, C. A. B. A.

La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana, de Marcelo Savignone

Funciones desde el sábado 31 de agosto a las 20. Funciones: martes y sábados a las 20.

Un teatro dentro del propio teatro. Una narración que sabe ser ficción y que se aleja de cualquier intento de verdad. La interpretación como un ejercicio de la historia, que desde Nietzsche hasta nuestros días ha dado cuenta de que ya no hay hecho solo interpretaciones.

Entradas: $10000/ 2 x $16000.

* Belisario Club de Cultura, en Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

Al bárbaro le doy paz

El exitoso varieté tributo a María Elena Walsh vuelve a escena desde el sábado 24 de agosto a las 21:30 horas.

Cuatro personajes, cada uno representa distintas facetas de la personalidad de María Elena Walsh. La obra, protagonizada por Flavia Pereda, Déborah Turza, Mariano Magnifico y Julián Pucheta, bajo la dirección de Pablo Gorlero.

Al bárbaro le doy paz es un homenaje a la multifacética artista argentina María Elena Walsh. Nominada a cinco premios Hugo y 4 premios ACE, busca rescatar textos y canciones relegadas al olvido y condenadas a las listas negras de la censura. En estas cuatro únicas funciones, el director Pablo Gorlero le suma su visión crítica y su identidad para mostrar el mensaje y la revolución de María Elena Walsh a través de sus canciones.

Funciones: del 24 de agosto al 14 de septiembre, los sábados a las 21:30 horas.

* Andamio 90, Paraná 662, C. A. B. A.

Habitar un pájaro (o la metamorfosis del Sr. López)

face_dts_fb

El jueves 22 de agosto a las 20:30 se estrenó esta obra con coreografía y dirección general de Gustavo Friedenberg en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación.

Ganadora del Programa Iberescena en la línea de coproducción internacional, la obra está inspirada en el cuento “La metamorfosis del Sr. López” del dramaturgo español Rubén Pérez Pombo (Premio Xuventude Crea 2015, Galicia) y explora las posibilidades narrativas y poéticas de la danza en su encuentro con los títeres y el teatro de objetos.

Habitar un pájaro (o La metamorfosis del Sr. López) se puede ver los jueves de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades: $8.000 disponibles en boletería del teatro o en Alternativa.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación: Avenida Corrientes 1543, CABA.

Perplejo, de Marius von Mayenburg

Desde el 9 de agosto, todos los viernes y sábados a las 21, se presenta la obra Perplejo, en la sala 3 del Centro Cultural San Martín. Las entradas pueden adquirirse personalmente en las boleterías o de manera online en entradasba.buenosaires.gob.ar .

El texto es de Marius von Mayenburg, y está protagonizada por Ceci Cavallero, Pablo Cusenza, Guillermo Mariscal, Tona Passarelli, con la dirección de Pablo Cusenza y Guillermo Mariscal. El diseño de escenografía es de Lara Stilstein, diseño de vestuario de Tona Passarelli, diseño de iluminación a cargo de José Binetti y música original de Alessio Tiracchia y Hernán Vaché.

SINOPSIS

Tona y Pablo regresan a casa tras unas vacaciones para descubrir que su hogar ha sido transformado por fuerzas inexplicables: hay una planta nueva en la cocina, su gato ha desaparecido y la electricidad fue cortada. Para su sorpresa, sus amigos Guillermo y Cecilia reclaman ser los dueños legítimos de la casa. Ante la confusión y la sospecha de una realidad alterada, Tona y Pablo deciden abandonar la casa. Pero al regresar, se encuentran con un giro inesperado: se han transformado en el hijo y la niñera del matrimonio de Guillermo y Cecilia.

Entre escenas frenéticas de fiestas de disfraces patagónicas, un Airbnb con una decoración inquietante y un apocalipsis donde todo lo que queda es una lata de duraznos, Perplejo desarrolla un enigmático laberinto de identidades donde los límites entre posibles realidades se desdibujan, llevando a los personajes a adaptarse a lo impredecible en una serie de escenas vertiginosas que desafían la percepción y la lógica.

Viernes y sábados a las 21.

* Sala 3 del Centro Cultural San Martín, Paraná 310 (esquina Sarmiento), C.A.B.A.

Las criadas, de Jean Genet

En esta puesta, está dirigida por Darío Serantes, y se presenta los viernes a las 22. Las entradas se consiguen a través de Alternativa.

Juego de roles, ceremonia secreta, perversa. Clara y Solange van hasta el límite y más allá, son capaces de todo, ellas creen. Ritual diabólico, preparadas para el crimen, adoran a la Señora, la envidian, husmean en sus cosas, como perras en celo, como huérfanas vagando por las calles, sin nada. Sólo con su odio. Mientras tanto, la Señora se luce, se pavonea, disfruta del dolor ajeno, goza con la tortura, resplandece con su risotada de triunfo. Quererse en la esclavitud no es quererse.

Funciones: Viernes a las 22. Hasta fines de octubre.

* Teatro Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, CABA.

Felices Fiestas, Reina

Con dramaturgia de Marcelo Saltal y dirección de Gustavo Reverdito se presenta desde el 4 de agosto los domingos a las 18.

Felices Fiestas, Reina sucede durante las horas de verano cercanas a las fiestas en algún lugar del interior del país. Allí se desencadenan los conflictos en los vínculos entre una madre y su hijo; una nieta, hasta ese momento desconocida, que acaba de llegar; el recuerdo de su marido ya muerto y un amor oculto que lucha por salir a la luz.

* Teatro Payró - San Martín 766, C. A. B. A.

Suipacha y Viamonte

Una familia de pasar holgado sufre un revés económico y se ve obligada a mudarse a una propiedad que conserva de sus ancestros en el Microcentro porteño. Supo ser esplendorosa –una gran casa con jardín, varios pisos, ascensor–. Ahora está muy venida a menos, encajonada entre torres vidriadas y maxikioscos. Es verano, las olas de calor ya son la norma. Afuera se oyen bombos, protestas por los cortes de luz, manifestaciones. Todo se cae a pedazos.

Dramaturgia y dirección: Cynthia Smart. Actúan: María Canale, María Cottet, Olivia Daiez, María Mayol, Nacho Miguens, Celeste Pierri, Agustín Scalise.

Hasta el 18 de octubre de 2024.

* ESPACIO CALLEJÓN, Humahuaca 3759, CABA.

VIEJOS LAURELES, de Cristina Sisca

¿Cómo contar la historia de los desafortunados, los ignorados de la escena nacional?

Actúan: Victor Anakarato, Hugo Mouján, Mirta Seijo. Sábados a las 18. Entradas por Alternativa Teatral.

Viejos laureles intenta recordar y homenajear a los anónimos actores y actrices que alguna vez integraron elencos teatrales y radiales desempeñando pequeños papeles, filmaron alguna lejana película como extras y siempre soñaron con figurar en las marquesinas, pero nunca vieron consumado ese deseo.

Se trata de la historia íntima de Cecilia, Enrique y Pascual, plena de deseos y decepciones, de culpas y arrepentimientos. Sólo el amor y la fe en sus sueños les permitirán seguir más allá del tiempo para brindar por los laureles conseguidos a lo largo de sus dilatadas y grises carreras.

Crónica de eternos figurantes, no triste, sino nostálgica, enérgicamente orgullosa, que transcurre entre entrañables recuerdos e irremediables desmemorias.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

COLECTIVO, de Laura Fernández

Se presenta desde este domingo 4 de agosto, a las 20, con dirección y puesta en escena de Diego Brienza. Con Mercedes Ferrería, Agatha Fresco, Pía Gentile, Eugenia Ghiselli, Claudia Mac Auliffe, Majo Ñañez, Analía Sánchez, Andrea Varchavsky. Músicos en escena: Manuel Eguía, Gabriel Gonzalo García.

Frontera entre Argentina y Bolivia. Es de noche. Siete mujeres en un micro de dudosa legalidad esperan que regrese una octava: los gendarmes acaban de bajarla por algún motivo. Las viajeras están ahí por variados impulsos: placer, aburrimiento, desesperación, plata.

La espera las vincula más o menos amigablemente, las hermana sólo por un momento. Les permite imaginar un destino común. Pero, claro, ni siquiera las circunstancias más hostiles igualan más que por un rato.

En el medio, las preguntas sobre la composición; sobre el cuerpo de quien representa y el cuerpo representado; sobre qué se legaliza –y siempre, por qué– en el juego de la representación y qué –y por qué– queda confinado a la marginación.

Domingos a las 20.

* Área 623, Pasco 623, C. A. B. A.

Parrandera´s Epifanía de un Rapto, de Laura Correa

Estrenos para público y prensa: viernes 2 de agosto a las 21. Funciones: viernes de agosto y septiembre a las 21.

La bella Helena es raptada por un trío de cumbia quienes la nombran su nueva líder y la alaban adjudicándole poderes milagrosos. Su hermano, Cástor, enviado por su poderoso padre, va a buscarla y queda anclado allí, siendo sin querer, parte de este nuevo culto. Todo se presenta precipitado y confuso. Helena ya no es quien era, y Cástor tampoco lo será. La mentira se funde con la verdad y el mito comienza.

Actúan: Ariel Mele, Nela Fortunato, Hernán Roitman, Gastón Chamorro y Omar Possemato. Diseño de luces: Lucia Feijoó / Diseño de escenografía y vestuario: Sol Soto / Realización escenográfica: Alfredo Cavilla / Composición musical: Juan Zuberman y Javier Guerra. Producción ejecutiva: Juan Mako / Asistencia de dirección: Facundo López Fraga. Dramaturgia y Dirección: Laura Correa.

* Abasto Social Club, en YATAY 666, C. A. B. A.

Se despide el campeón

SE DESPIDE EL CAMPEÓN

Un triángulo amoroso, un encendido drama pasional. Una máscara enfrascada en la raíz de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime fácilmente lo que se sale de la norma. Thriller pasional e unipersonal inspirado en hechos reales y protagonizado por Cristian Thorsen. El texto es de Fernando Zabala y la dirección de Mariano Dossena.

Todos los martes a las 20:45, hasta el 29 de octubre.

* Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027 CABA.

Lo que dura la lluvia

Una historia de amor desencontrado escrita por Laura Otermin, dirigida por Patricio Azor y con un elenco integrado por Emanuel Moreno Defalco, la misma Otermin, David Paez y Luli Zunino. La obra se pregunta sobre el amor en tiempos de tragedia, con cuatro personajes atravesados por la urgencia de atender aquello que siguen sintiendo.

Funciones: viernes a las 20:30, hasta el 27 de septiembre . Entradas por Alternativa Teatral.

* Itaca Complejo Teatral: Humahuaca 4027, CABA.

Qué hermoso era todo antes

Lisandro Fiks se inspiró en “La Gaviota” para darle vida a seis personajes situados en nuestra geografía. Con humor y perspicacia reflexiona sobre el arte y la vida cotidiana. La obra retoma el tono del famoso dramaturgo, para poder dar cuenta de la complejidad de sus criaturas (interpretadas por Romina Fernandes, Francisco Lumerman, Catherine Biquard, Guillermo Aragonés, Martina Zalazar y el mismo Lisandro Fiks) desde una perspectiva propia de la comedia.

Funciones: domingos, a las 17 hs. hasta el 29 de septiembre.

Moscú Teatro: Ramirez de Velazco 535

Entradas: por Alternativa/ Teléfonos: 2074-3718

EVITA, La más amada, La más odiada

Una función teatral privada estilo tertulia, en el marco de un espacio singular: el Taller Museo Juan Carlos Pallarols, guardián de un histórico legado familiar y cultural.

De la mano de Esther Goris, destacada actriz argentina, protagonista de la película Eva Perón, quien presentará a este personaje icónico, de reconocimiento internacional. Su infancia, sus sueños, su pasión y su dolor, aquellos aspectos que la convirtieron en una personaje inolvidable.

Este espectáculo teatral se distingue por el talento de la actriz para entrelazar su relato como protagonista de la película, acompañado con material de archivo de Eva Perón y destacados fragmentos cinematográficos.

La obra se presenta todos los lunes a las 19 hs., con disponibilidad de audio en español e inglés. Disfruta de la representación mientras compartes una copa de vinos selectos y una típica picada argentina.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia teatral única en este espacio increíble!

Para reservas y más información al: museopallarols@gmail.com - 1156511002 / IG

Cupos limitados en el Museo Atelier Juan Carlos Pallarols en Defensa 1094, San Telmo – C. A. B. A

La Madonnita

LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun.

Dirección de Malena Miramontes Boim.

Funciones los domingos a las 19:30 hasta el 15 de septiembre.

* Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, C. A. B. A.

Cita a ciegas

Una plaza, un banco y un famoso escritor ciego. Los caminos trazados o desdibujados por el tiempo y una cantidad infinita de ramificaciones que presentan otras posibilidades. Aquellos encuentros y desencuentros. Lo que sucedió y lo que podría haber sucedido. Hipótesis que ponen en jaque al destino de los personajes, historias que se enlazan con el amor. El amor que no siempre tiene la misma cara, el amor que sacude, el amor inevitable.

Mario Diament evoca, nada más y nada menos, que a Jorge Luis Borges y plantea la existencia de realidades paralelas. Cita a ciegas fue representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá. Y traducida a varios idiomas logrando ser un éxito en todas sus representaciones.

Domingos a las 17 hs. hasta el 29 de septiembre.

*El Método Kairós - El Salvador 4530.

Alcira Gijena: Todos estamos rotos

Alcira Gijena es un pueblo perdido en el dudoso límite entre Bs. As. y La Pampa. Esa tarde, el paso del Paris Dakar Latinoamérica, sacará a la luz los pactos invisibles que descargan su furia sobre una mujer, la mujer del intendente.

Dirigida por Paula Sánchez, y escrita y actuada por la compañía Muchitas Munay, la obra se presenta el primer sábado de cada mes, a las 21:30 en Café Artigas (Gral. José Gervasio Artigas 1850,CABA), con entrada a la gorra. Reservas por IG @alciragijenaobra y @cafe.artigas

Funciones: sábado 7 de septiembre, sábado 5 de octubre, sábado 2 de noviembre y sábado 7 de diciembre.

Consagrada

Gabi Parigi, actual actriz, acróbata y bailarina, encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? El podio – nuestro altar de sacrificio contemporáneo – será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

“Consagrada, el fracaso del éxito” es un biodrama que parte de la historia personal de Gabi Parigi como ex gimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección Nacional Argentina.

Viernes a las 21 hs. hasta el 16 de septiembre.

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

Palabras encadenadas

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos. La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario. Con personajes con una lógica de conductas que no reflejan aparentemente conductas lógicas, pero que en el devenir de la historia van cobrando sentido y nos obliga a cambiar de opinión. Con precisión quirúrgica, Galcerán estructura su obra milimétricamente, develando paso a paso, sin anticipar, los elementos que nos llevarán a tomar partido por uno o por otro.

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos.

La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario.

Sábado a las 21, hasta el 28 de septiembre.

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

De profesión maternal

La obra presenta el reencuentro de una madre Matilde con su hija Leticia, luego de cuarenta años de abandono. Completa la escena otro personaje: la pareja de la madre, Eugenia. Entre las tres mujeres llevarán adelante una exploración de los sentimientos que va del ridículo al rencor agudo, de la empatía a la ironía.

Nos invita a revisar la idea de familia tradicional, sus mandatos y, en muchos casos, su irresponsabilidad afectiva. En esta obra entra en contradicción el llamado “instinto maternal” impuesto en el imaginario socio cultural como un deber ser que colisiona con la negación del deseo de maternar como elección. ¿Es posible tramitar la imposibilidad de vinculación amorosa entre una madre y una hija?

La obra de Griselda Gambaro vuelve a presentarse luego de la hermosa temporada que hizo el año pasado. Está dirigida por Alejandro Vizzotti y cuenta con la actuación de Sol Cintas, Cecilia Labourt y Elvira Onetto.

Funciones: miércoles a las 20 hs.

* Fundación Sagai (25 de mayo 586, C.A.B.A.)

Una muerte compartida

“Una muerte compartida” narra la historia de la familia Benavídez. Nora llora la muerte de su hija Laura, cuya supuesta causa fue una enfermedad. Sin embargo, la llegada de Marcos, su otro hijo desconocido para el pueblo, sacude la versión oficial de la muerte de Laura. Una serie de eventos inesperados obligan a Nora y a los habitantes del pueblo a cuestionar sus prejuicios sobre la identidad y la verdad. “Una muerte compartida” invita al público a reflexionar sobre la aceptación, la diversidad y los secretos familiares.

Dirección: Pablo Giuliano

Sábados a las 22:30 horas.

*EL TINGLADO (Mario Bravo 948)

Coto de caza, de dos cazadores

Dos amigos que se conocen hace años, unidos por la pasión de la caza, van a pasar un fin de semana a una mansión en el lago Traful.

Entre copas se cuentan la vida y, en el fondo, hay más de lo que creen. Un pasado compartido y años de mentiras. Una venganza que se sirve muy fría, como el invierno de la Patagonia.

Dramaturgia y dirección Víctor Chacón

El texto que ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgias 2020 (FeDras) en Buenos Aires y de Teatro Virtual (Te.Vi.) en Lima. Además de contar con la publicación en papel de la editorial Policarpo Q.

Funciones Domingos 20:15hs

*Espacio Polonia: Fitz Roy 1477 - Palermo

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat. Dirección de Norberto Gonzalo

Sábados a las 18h

*Teatro: La Máscara. Piedras 736 (San Telmo)

Mandinga (La capilla del Diablo...)

La pieza reflexiona sobre el engaño, la traición y el miedo. Lo hace a partir de una historia real. En medio de una plantación de naranjos, una cúpula negra asoma su aguja en el campo de la provincia de Corrientes: La Capilla del Diablo. Un pacto y el tiempo sin tiempo que abre sus puertas y desata el infierno en la tierra y lo infernal en nosotros.

La obra, escrita y dirigida por Guillermo Parodi cuenta con un maravilloso elenco integrado por Lorena Szekely, Marcelo Rodríguez, Lucía Palacios, Camilo Parodi, Julia Funari, Natalia Rey y Lucas Soriano. Los músicos: Juan Pablo Martini y Nahuel del Valle.

Sábados a las 22:30h. Descuentos para jubilados, estudiantes y vecinos.

*Sala Somigliana del Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

El cazador y el buen nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove.

Lunes a las 20:30, hasta el 16 de septiembre.

* El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948, C.A.B.A.

El regreso de Saturno

La historia de una familia a lo largo de 30 años. Conformada por Valentina, Sergio, y el hijo de ambos: Rafael. La obra inicia en la década de los 90, retratará los altibajos de la familia, mostrando todas sus luces y sombras. En esta trama habrá risas, mateadas, fiestas, emociones y secretos. ¿En qué momento se deja de amar y se empieza a padecer? ¿En qué momento se deja de construir un hogar para pasar a construir una cárcel?

Por la compañía Instinto Raiz, con dramaturgia y dirección de Guido Inaui Vega y 9 artistas en escena

Viernes a las a las 20:30 horas.

* Inboccalupo Teatro (Virrey Arredondo 2495, CABA).

REVERSO ¿Qué es real y qué no?

Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?

REVERSO ¿Qué es real y qué no?, no solo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es una obra acerca de los duelos. Nos habla de cómo vivimos las pérdidas, y en este tiempo que nos toca vivir, cómo es el rol que juega la tecnología como plataforma donde exorcizamos nuestros dolores.

Escrita y dirigida por Matías Feldman

Funciones los viernes a las 21:30, sábados a las 19:30 y domingos a las 21.

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Autor: Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones sábados 20:30 hs. Entradas: $5000 – Jubilados y estudiantes $3000 – Pase vecino $2500

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

Proyecto conejos

Proyecto Conejos es una performance multidisciplinaria de artes escénicas que explora desde la actuación, elementos del biodrama, ilusionismo, danza teatro, música y del arte audiovisual. Un proyecto interpretado por Francisco Cerbino, Sol Ricci y Jonas Volman que propone indagar ¿por qué los magos no quieren que se sepan los secretos?, ¿hay forma de inhabilitar una ilusión develando su mecanismo secreto?, ¿qué es lo que se mueve detrás del secreto?

FUNCIONES SÁBADOS 20 hs.

Dirigida por Julieta De Simone y Andrés Molina.

* Teatro Ñaca (Julián Álvarez 924, Villa Crespo)

Vincent, el loco rojo

Vincent, el loco rojo, plantea un Van Gogh que irrumpe en la escena teatral moderna. Aparece para sumar a su extensa y reconocida obra, al hombre que fue Vincent, descarnado, frágil, sensible, violento y lleno de ilusiónes, para contar sus desamores, su pasión por la pintura, sus traumas de infancia y la frustración por no haber podido vender en vida, viendo que hoy es uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Un unipersonal con Joaquin Berthold. Dramaturgia y dirección: Flor Berthold

SÁBADOS 20:30 HORAS

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

Saverio el cruel

Los personajes de Saverio el Cruel se encuentran habitando dos mundos que parecieran diferentes y aislados. Sin embargo, la clase alta y los suburbios porteños de 1930 se verán entrelazados a partir de la crueldad que habita tanto en los personajes como en los ambientes.

Saverio, un sencillo vendedor de manteca, llegará a ofrecer sus productos a una casa burguesa cuyos habitantes lo envolverán en una farsa que organizan para divertirse a costa del trabajador. Saverio descubrirá en este camino tanto su propia crueldad como también la de quienes lo están usando para su propio beneficio.

Algunos personajes intentarán detener la farsa denunciándola como algo degradante y perverso. A la vez aparece un personaje fantasmagórico con una relación muy cercana a todos.

Con el correr de la obra, la farsa y su crueldad envolverá no sólo a Saverio sino a cada uno de los personajes.

De Roberto Arlt. Dirección y Puesta Gabriela Villalonga

Sábados a las 18, .

*TEATRO PAYRÓ. San Martín 766 – CABA

SHAMROCK. Comedia en verso

Despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos.

Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses abandonan sus tierras en busca de nuevos destinos.

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña con una argentina y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su amada Irlanda y en un país desconocido, Mary se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres: casarse y tener hijos. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: “quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo?

De Brenda Howlin. Elenco: Gaby Paez, Caro Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff

Dirección: Nano Zyssholtz

*Teatro Beckett. Viernes 20 hs.

Inestable

SUTOTTOS regresa a los escenarios de Bs As para festejar juntos a su público la 10ª temporada de INESTABLE en el Teatro Picadero (Pje. Enrique S. Discépolo 1857 CABA). Las funciones serán los sábados a las 18hs con entradas a la venta en boletería del teatro o por plateanet.com

INESTABLE de SUTOTTOS es una comedia sobre los miedos. Es sábado por la noche y hay que pasarla bien, pero Cesar y León no se animan a salir a la calle. Inestable toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites de lo real.

La obra, que estrenó en la Bienal Arte Joven 2015, está protagonizada por el dúo integrado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que durante casi veinte años de trabajo y con ocho espectáculos estrenados delineó una impronta personal en su modo de hacer humor.

Sutottos festeja los 10 años en cartel de INESTABLE, la obra que es suceso en España y que recorrió toda la Argentina, Uruguay, Bolivia y México.

Todo lo que nombro desaparece

Es un unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz, quien comparte dirección con Jesi González Ajón. Cuenta la historia de La Deseo: transformista que narra su propia invención.

Es la segunda temporada en Buenos Aires de esta obra que viene de realizar funciones a sala llena en España -Teatro L’estranger (Barcelona) y La Íntegra (Madrid)- y su reestreno se realizará el domingo 14 de abril a las 18:00 horas en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

SINOPSIS

La Deseo es transformista. Ni hombre ni mujer: voz que narra su propia invención. La promesa de un admirador que escribiría su biografía la mantiene en pie, pero el pasado se vuelve presente y el presente está infectado por los recuerdos. En una relación casi erótica con el lenguaje, la realidad se ficcionaliza, se maquilla para bordear algo que no se puede nombrar: una verdad que duele.

Realizado con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, PROTEATRO y el Fondo Nacional de las Artes.

PAMPA ESCARLATA

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión.

Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert

Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

Viernes a las 20. Hasta el 25 de octubre de 2024.

* EL EXTRANJERO (VALENTÍN GÓMEZ 3378).

Gómez-Brothers. Vodevil en tiempos de guerra

Corren los ¨alarmantes¨ años 40´, en el momento en que Norteamérica confirma su participación en la segunda guerra mundial. José quiere sostener su legado familiar en el vaudeville ya acabado, realizando actuaciones en lugares decadentes como su propia vida... Juan, el menor, ya consciente de la situación desea un cambio drástico que logra con las tropas aliadas.

Celos, envidia, manipulación, aceptación, perdón y amor son puntos claves en esta relación.

Protagonizado por Nicolás Armengol y Diego Bros, el espectáculo dirigido por Emiliano Samar cuenta con músicos en vivo. Describe la incertidumbre vivida por dos artistas frente en un momento bisagra del mundo y del esplendor de los medios de comunicación.

Sábados, 22:30 h

*TEATRO EL EXTRANJERO Valentín Gómez 3378

DORA. Un ingrediente especial

Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina comedor, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados: su horno y su mesa; el altar ideal para recibir y dar amor a cualquiera que llegue a esa casa. Todos entran y salen de su hogar, cuál puerta giratoria y Dora está allí para recibir todos los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión propia de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross.

De: Martin Goldber

Funciones: Lunes a las 20:30hs.

Espacio Callejón. Humahuaca 3759. CABA

Los pájaros

La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de Los Pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

Unipersonal dirigido por Juan Ignacio González y protagonizado por Marcelo Subiotto, con dramaturgia de Juan Ignacio González e Ignacio Torres.

Domingos a las 20 hs

* Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

Oh Dios mío!

Oh Dios mío! cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, y es nada más ni nada menos que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites, de los afectos y las necesidades de la existencia humana. Un apasionado debate entre dos modos de pensar y entender la vida. Un encuentro entre dos lógicas: la racional – científica y la teológica espiritual. Una invitación a descubrir ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?

Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Con puesta y dirección de Carlos Kaspar. Y las actuaciones de Lili Popovich y Juan Pagliere.

Domingos a las 18 h

*Nün Teatro. Ramírez de Velasco 419

Juramos no morir de amor

Tres mujeres, una artista conceptual, una feminista bolchevique y una mujer salida de una novela de Marguerite Duras, se despiertan en un lugar inclasificable y se ponen a conversar. Ana Mendieta, Inessa Armand y Lola V. Stein, salen una y otra vez del sueño para intercambiar palabras, para seguir pensando la condición femenina, la necesidad de amar libremente y de pisar fuerte las calles del mundo.

A partir de lo vivido buscan alumbrar nuevos modos de articular el deseo y así entran en diálogo con el presente que socava los estereotipos de género y de orientación sexual. Los relatos y las discusiones van desplegando amores, encuentros y desencuentros, rupturas y violencias y van destilando un compromiso repetido desde el título, el jurar no morir de amor.

De Ana Rodríguez de Arana. Dirección general: Laura Yusem, Ana Alvarado

Domingos 18 h

__________________

Tácito imperfecto

La paradoja nos atraviesa, convivimos con ella. Somos paradoja. Desde el título mismo, “Tácito imperfecto” contiene ya las contradicciones mecánicas de lo paradójico, lo tácito, algo que por sobreentendido ya sucedió y lo imperfecto, un tiempo verbal que señala condición de futuro.

En un ámbito paradójico, una conferencia sobre el tiempo, plagada de historias, citas apócrifas y combinado con la “clownidad”.

De Enrique Federman. Supervisión de dramaturgia de Mauricio Kartun

Sábados a las 21.

*Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Almagro

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)–

Viernes a las 20:30 h desde el 1 de marzo. Última Función: Viernes 8 de diciembre

* Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

“Secretos a la luz” es una comedia dramática, un policial paranormal con una orquesta que acompaña la pieza a cada momento, creado por Nilda Bona con dirección de Francisco Civit; se presenta todos los sábados a las 19:30 horas en Andamio 90 (Paraná 662, CABA). Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

La dramaturgia de Gilda Bona es abordada nuevamente por Francisco Civit. Esta dupla vuelve a darse varios años después de su último trabajo que fue la galardonada “24 horas viraje”, que cosechó premios y nominaciones como los Trinidad Guevara, Premio Municipal, Premios Ace, Teatro Del Mundo y otros tantos.

SINOPSIS

Esteban irrumpe en plena noche en el departamento de luz y Mariano pidiendo ayuda. Tiene rastros de sangre y está golpeado. Junto a sus dos amigos desentrañarán los hechos que lo llevaron ahí. Se adentrarán en un universo de traiciones, celos, mentiras, amenazas, venganzas, armas y mucha, pero mucha pizza.

Escape Room

Escape Room es una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Benja Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Sofi Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Funciones de miércoles a domingos. Entradas disponibles únicamente por PLATEANET o en BOLETERÍA DEL TEATRO

* Multitabaris Comafi, Av. Corrientes 831, C.A.B.A.

CINE

Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek

El jueves 19 de septiembre en salas del país y el sábado 21 de septiembre en Cine Arte Cacodelphia se estrena Los tonos mayores, ópera prima de Ingrid Pokropek (productora de films como Trenque Lauquen, La Edad Media o Clementina), que tuvo su premiere internacional en la Berlinale y cosechó varios premios en festivales internacionales como Jeonju, Málaga, Miami y Mar del Plata.

SINOPSIS

Ana tiene 14 años y vive junto a su padre Javier, un pintor y profesor de arte. Durante las vacaciones de invierno, Ana descubre que mediante la placa de metal que tiene en el brazo por un accidente que sufrió de pequeña, ahora está recibiendo un extraño mensaje en código morse. Un cuento fantástico de música, mensajes secretos y días de invierno.

————

TE PROMETO UNA LARGA AMISTAD, de Jimena Repetto

Se presenta en CATA DE GUIONISTAS, un ciclo de Cine al Vino, donde se ve una película y luego se tiene la oportunidad de conversar con su guionista sobre la creación de la obra. Una propuesta, una experiencia un momento especial en un hermoso lugar que podés acompañar con una copa de vino.

En esta oportunidad se trata de un film que combina formatos y narra la singular relación entre Victoria Ocampo y el cineasta Benjamín Fondane.

Domingo 15 de septiembre a las 18, en Sigue la Polilla. Entradas a la venta por Alternativa teatral.

* Sigue la polilla, en Castro Barros 874, CABA.

En el Centro Cultural Recoleta

En el mes de la primavera, el Centro Cultural Recoleta estrena nuevo ciclo de cine dedicado al género musical los días viernes y un homenaje a Buñuel durante los fines de semana. La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos.

Domingo 1 de septiembre a las 19, en el Cine. Ciclo: John Ford, más que una leyenda. Un tiro en la noche, dirigida por John Ford. En realidad, como Apocalypse Now o Titanic, toda la película es un largo flashback contado en modo “clásico” que se inscribe en una película de enorme modernidad formal. Es posible que quienes creen que es la mejor película de la historia tengan razón. La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos con reserva previa en EntradasBA. No se suspende por lluvia.

*

Viernes de musicales

Viernes 6 de septiembre a las 19, en el Cine. Cantando bajo la lluvia , dirigida por Stanley Donen . Obra maestra, llena de momentos brillantes y con algunas de las mejores creaciones coreográficas de Kelly (sus momentos con Cyd Charisse o la propia danza bajo la lluvia), sigue siendo un documento sobre cómo es el universo del cine.

Viernes 13 de septiembre a las 19, en el Cine . Un americano en París , dirigida por Vincent Minelli . El film es famoso, sobre todo, por la interpretación final del poema sinfónico que da nombre a la película, donde el enorme cuadro musical recorre toda la pintura impresionista, de Renoir a Lautrec. Pero la película es más que eso: con mucho humor y romance -más el debut en la pantalla de Leslie Caron- plantea la dicotomía entre arte y comercio, entre seguir los dictados de la normalidad o dejarse llevar por la pasión creativa o amorosa.

Viernes 20 de septiembre a las 19, en el Cine . Un día en Nueva York , dirigida por Stanley Donen . Tres marineros que nunca han estado en Nuevar York tienen 24 horas de permiso para conocerla. una película sobre el tiempo, sobre lo fugaz que es la felicidad, un registro del optimismo de la incipiente Era Eisenhower en puro Technicolor.

Viernes 27 de septiembre a las 19, en el Cine. Brindis de amor dirigida por Vincent Minelli. El regreso -tras “quedar demodé” en Hollywood- de un gran bailarín a Broadway, que es un poco la autobiografía de Fred Astaire. Por otro, la sátira amable de un “genio vanguardista del teatro” que quiere hacer a su manera un gran espectáculo. Una obra maestra de múltiples.

Para todas las funciones, la entrada es libre y sin costo para residentes argentinos con reserva previa en EntradasBA. No se suspende por lluvia.

*

Sábado 14 de septiembre a las 19, en el Cine. Ciclo: Sábados de superacción. Quo Vadis? dirigida por Mervyn LeRoy. La historia de la persecución a los cristianos en el Imperio Romano tiene su costado inspirador, pero es, sobre todo, un tremendo melodrama. Y aunque dura casi tres horas, no aburre nunca. La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos con reserva previa en EntradasBA. No se suspende por lluvia.

*

Sábados y domingos de septiembre: Luis Buñuel, el exilio surrealista

Sábado 7 de septiembre y domingo 29 de septiembre, a las 19, en el Cine . Los olvidados , dirigida por Luis Buñuel . la historia de unos niños y preadolescentes de zonas carenciadas volcados al crimen por supervivencia. También incluye otras historias y lo que sostiene el tema principal es la tensión en ese grupo de pequeños criminales que deriva en lo apasionado y lo trágico.

Domingo 8 de septiembre y sábado 28 de septiembre, a las 19, en el Cine . Él , dirigida por Luis Buñuel . Es la historia de un hombre muy amable y seductor que consigue a una bella mujer y que, poco a poco, se va consumiendo en celos cada vez más peligrosos. La tragicomedia alcanza en una secuencia específicamente anticlerical momentos de locura que la acercan al más anárquico cine cómico.

Domingo 15 de septiembre, a las 19, en el Cine . Viridiana , dirigida por Luis Buñuel . Basada en una novela de Benito Pérez Galdós , Buñuel hace de la historia de la monja que deja los hábitos para sufrir el sometimiento de toda clase de hombres una sátira social descarnada.

Sábado 21 de septiembre, a las 19, en el Cine. El ángel exterminador, dirigida por Luis Buñuel. Buñuel lleva todo al extremo y se divierte con y a costa de estas criaturas. Hay ovejas, hay osos, hay crímenes y sobre todo hay ironía, de la más feroz, incluso superior a la de esa joya del arte de agredir con imágenes que fue su primer largo, La edad de oro. Buñuel en la cima.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. C. A. B. A.

————

El escuerzo, de Augusto Sinay

Continúa presentándose con gran suceso en el Cine Arte Cacodelphia (ahora los jueves y sábados a las 19 hs.) El escuerzo, ópera prima del guionista y director cordobés Augusto Sinay que viene de alzarse con varios premios como Mejor Película en festivales internacionales y que conjuga elementos de diversos géneros como el terror, fantasía, western gauchesco y drama.

Esta semana, la película llegará a El Cairo en Rosario, al Cine Arte de Córdoba y a salas de varias provincias.

Con un elenco conformado por actores y actrices cordobeses y por el español Javier Pereira (merecedor del premio Goya), el filme fue rodado en paisajes naturales y muy inaccesibles del Valle de Traslasierra y tuvo como complemento escenas filmadas en estudio para crear ranchos de época, túneles subterráneos y escenarios propios del mejor género fantástico, algo infrecuente en el cine argentino.

El escuerzo es una película inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones que conllevó un proceso de siete años de producción que incluyó un exhaustivo trabajo de investigación histórica por su director.

SINOPSIS

Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición.

Cine Arte Cacodelphia: Jueves y Sábados 19 hs.

Cine Arte (Córdoba): a pedido del público funciones diarias a las 21 hs.

Espacio INCAA Cine Teatro Rivadavia (Unquillo, Córdoba): jueves, sábado, domingo y miércoles 21 hs.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Una Brecha publica nuevos audiocuentos

Ya está disponible la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que se incorporan 10 relatos nuevos. La plataforma, lanzada en 2016, contiene 115 cuentos que pueden ser leídos, escuchados y mirados gratis.

audiocuento.com.ar está dirigido a personas no videntes, a docentes y alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de manera libre y gratuita.

Esta edición incluye textos de Daniela Alcívar Bellolio (Ecuador), Fernanda Ampuero (Ecuador), Juan Cárdenas (Colombia) y Eduardo Halfon (Guatemala). Además, hay cuentos de Matías Alinovi, Jorge Carballo (Costa Rica), Alisa Lein, Milagros Porta, Luis Federico Traverso y Mariana Viñas, que fueron seleccionados por Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), luego de haber participado en una convocatoria a la que se presentaron 2375 autores.

Las lecturas están a cargo de Natalia Arenas, Cecilia Bona, Pablo Cecchini, Rosana Famularo, Nicolás Hochman, Laura Leibiker, Ana Negri (México), Luis Antonio Rincón García (México), Samantha Rojchman y Yamila Sar.

Las ilustraciones son de Manuel Boyero, Candela Córdova, Nicolás Lepka, Matías Moretta, María José Pita (Uruguay), Florencia Ramírez, Marcela Ribadeneira (Ecuador), Gustavo Rodríguez (Estados Unidos), Mariana Viegas Charneca y Pablo Zapata.

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

El malestar, en Cine.AR Play

La pesadilla del fin del mundo parece realidad cuando la derecha reaccionaria llega al poder democráticamente. Apoyado por las fuerzas de seguridad el gobierno avanza uno a uno sobre los derechos y garantías constitucionales. El Estado es ahora el garante de la precariedad que agobia al pueblo.

Gratis, por Cine.Ar

ACTIVIDADES

Nancy Fleita presenta su libro Bajo la espuma

La acompañarán Sonia Budassi, Claudia Risé y Emilia Cortina para conversar sobre su libro Bajo la espuma, una obra que invita a explorar la risa desde una perspectiva íntima y sumamente original.

La cita es el sábado 14 de septiembre, a las 17 en Tano Cabrón. Acompañarán con show de música: De vientos y cuerdas.

* Tano Cabrón, en Jean Jaures 715, CABA.

Miradores porteños

A partir del mes de abril, el equipo de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad inicia la temporada 2024 del convocante ciclo de visitas guiadas gratuitas a los miradores porteños, lugares privilegiados donde se pueden apreciar aspectos desconocidos de la arquitectura y la vasta extensión que abarca la Ciudad.

El programa de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico ofrece al público una mayor comprensión del crecimiento urbano y magnitud de la Ciudad, observándola desde lugares privilegiados que en escasas ocasiones se abren al público.

Entre los tesoros porteños destacados a visitar se encuentra el Edificio Cassará (1902) que permite contemplar, desde su terraza, el proyecto arquitectónico de la Avenida de Mayo. Las fachadas de este elegante edificio son de estilo beaux-arts y constituyen el paisaje tradicional de la avenida histórica de Montserrat. Y en Retiro, en la puerta de entrada de la Ciudad, otra joya es la Torre Monumental, que acompaña desde lo alto los movimientos urbanos desde 1916.

Feria de Mataderos

Una propuesta que combina artesanías, productos gastronómicos y espectáculos artísticos. La iniciativa, que se desarrolla todos los domingos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales de 11 a 19 h, es organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

La programación de la Feria de Mataderos se actualiza con distintas actividades que buscan preservar y fomentar la cultura argentina y sudamericana. Quienes se acerquen a la Feria podrán recorrer el Paseo de Artesanías y Productos Regionales para adquirir piezas manufacturadas por productores artesanales de todo el país, degustar lo mejor de la gastronomía autóctona a través en su patio gastronómico, y ver en vivo a artistas folklóricos locales y regionales.

Desde las 13 h, la jornada de apertura de la edición 2024 contará con espectáculos de los artistas Paula Suárez y el Lucero, Los López Heredia, Noelia Miranda - Mariel Olguín Dúo, Xavier Paredes, Kimba Candombe y el Ballet Folklórico Retumbo Argentino.

Nacida en 1986 y declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Legislatura, la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas es el punto de reunión de artistas orgullosos de sus orígenes. Posee más de 300 puestos ubicados frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, donde se pueden encontrar artesanías de primera calidad, desde piezas de platería hasta mates, ponchos, mantas, facones y objetos de cuero.

Además, los espectáculos de canto y danza van rotando cada semana. Dentro de su programación, suele haber festivales en los que se realizan payadas, danzas típicas y conciertos folklóricos.

Recorridos

-VISITAS PARA PÚBLICO GENERAL

Jueves a domingos, 16 y 18 h /Punto de encuentro: Planta baja. Hall central

De jueves a domingos se realizan visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus funciones. Una invitación a descubrir la historia de este espacio que nació en el siglo XIX como un Palacio de Correos y se convirtió en 2015 en el Centro Cultural más grande de Latinoamérica.

Duración del recorrido: 60 minutos

-VISITAS NOCTURNAS

De miércoles a sábado, 20h / Punto de encuentro: Hall de los buzones

Domingos 19:30 y 20:30hs.

Duración del recorrido: 50 minutos

Una experiencia bajo las estrellas en su recorrido nocturno por el noveno piso. Durante la visita, el público tendrá la oportunidad de explorar dos imponentes espacios de nuestro Centro Cultural: los miradores y La Cúpula. Los miradores permiten contemplar la Ciudad de Buenos Aires desde nuevas perspectivas, y revelan detalles históricos y arquitectónicos que cuentan la historia del centro cultural y su antecedente como Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Desde las alturas, los edificios del centro de la ciudad se convierten en narradores silenciosos de una época pasada y ofrecen una visión única de la evolución de Buenos Aires. La Cúpula, por otra parte, se ha convertido en un espacio admirado por quienes visitan cada semana el centro cultural. A través de sus amplios ventanales se puede contemplar el río, el cielo y la ciudad mientras se disfruta de diferentes eventos culturales. Un lugar donde el arte y la arquitectura se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

*Cupos limitados por orden de llegada.

* Sarmiento 151, CABA

_______________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

Visitas Guiadas en el Teatro San Martín

UNA APROXIMACIÓN A LA INTIMIDAD DEL GRAN TEATRO DE BUENOS AIRES

VISITA GUIADA AL “TEATRO FÁBRICA” Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires.

VISITA LÚDICA “BUSCANDO LA OBRA PERDIDA” Propone descubrir los secretos detrás de la escena del Teatro San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Se recorren los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del Teatro. En esta experiencia lúdica, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio teatro.

VISITAS GUIADAS CON LSA

En el marco del programa Teatros Accesibles, se realizan visitas guiadas con Lengua de Señas Argentina (LSA) para que todas las personas puedan disfrutar de las artes escénicas en igualdad de condiciones. El objetivo institucional del Complejo Teatral es seguir avanzando en la incorporación de herramientas de soporte para sus actividades, tanto para el público general como para las instituciones que requieran del servicio.

Lunes y viernes a las 12, 14 y 16 horas

Martes, miércoles y jueves a las 10, 12 y 14 horas

Horarios para la visita guiada lúdica y para la visita guiada teatro fábrica Únicamente para grupos

Sábados y domingos a las 10, 12, 14 y 16 horas

Visitas guiadas al teatro fábrica

Horarios para grupos y personas en forma individual.

Las entradas para personas particulares e instituciones se adquieren únicamente a través de reserva al correo electrónico: visitas@complejoteatral.gob.ar

Público general $ 2.000

Estudiantes y jubilados $ 1.500

Personas con discapacidad entradas sin cargo (presentando el CUD)

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

El Sitio Arqueológico La Cisterna

En Moreno 550, en el casco histórico porteño, permite comprender la complejidad urbana y la riqueza histórica de la ciudad a través de cuatro siglos. A la muestra permanente acompañan dos muestras temporales. En estos primeros meses, la misma rinde homenaje al Dr. Mario Jorge Silveira, pionero de la arqueología urbana y zooarqueología, y de larga trayectoria pública en la cultura y la educación. La segunda muestra temporal visibiliza el ambiente y la fauna que habitó la ciudad hace 10.000 años.

Horarios de apertura marzo: Miércoles, jueves y viernes de 13 a 18 h. Feriados cerrado.

Visitas guiadas para escuelas: Las visitas para instituciones educativas están destinadas a todos los niveles. Para reservar comunicarse al mail: actividadespatrimonio@gmail.com

Visitas guiadas: Miércoles, jueves y viernes 16 h, sin inscripción previa. Con capacidad limitada. El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos.

Todas las actividades son gratuitas.

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

CONCURSOS Y CONVOCATORIA

Se abrió la convocatoria al Programa Nuevos Investigadores 2024. Destinado a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país

Con el objetivo de fomentar la investigación y los espacios de debate e intercambio, el Programa Nuevos Investigadores de la Biblioteca Nacional convoca a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país a participar de una experiencia de formación en la investigación.

Durante el ciclo de este año se prevé un recorrido anual de aprendizaje en metodologías de la investigación mediante la realización de un trabajo grupal, haciendo uso del acervo que la Biblioteca pone a disposición. Los estudiantes inscriptos podrán elegir una temática dentro de la propuesta que actúa como disparador para realizar el abordaje a través de una serie de fondos únicos en el país tales como mapas de trenes y ciudades, diarios de colectividades en diversidad de idiomas extranjeros, fotografías de lugares emblemáticos, historietas, bibliotecas de expresidentes, archivos de grandes editoriales argentinas, audiovisuales, material en braille, material inédito de noticiarios cinematográficos, vinilos, partituras, etcétera.

A partir de la temática de interés seleccionada por cada grupo, comienza el camino que va de la reconstrucción de los hechos, la recopilación y el análisis de fuentes para terminar con la producción del escrito final y su socialización.

El Programa Nuevos Investigadores acompañará las producciones de los grupos con talleres, seminarios, asesorías y otros encuentros. Según la temática elegida, se podrá participar de forma virtual o presencial.

La inscripción se encuentra abierta hasta fines de mayo o hasta agotar cupos. Para consultar sobre las temáticas disponibles y los calendarios según la modalidad de trabajo, escribir a ni@bn.gob.ar

Se puede acceder al formulario de inscripción aquí.

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Clubes de lectura de septiembre, de La Cúpula de Papel

La Cúpula de Papel (@lacupuladepapel en TikTok e Instagram) abre las puertas de sus clubes de lectura con encuentros diseñados para explorar las experiencias personales de cada lector. Según el autor Javier Cercas, “la mitad de un libro la pone el autor, la otra mitad el lector”. En estos clubes, los participantes son invitados a bucear en esa mitad que es suya y compartirla con los demás, generando así un espacio para múltiples interpretaciones y perspectivas. Los encuentros coordinados por Rocío Ceccotti Ponte promueven charlas informales, donde se intercambian opiniones y sentimientos, ofreciendo una experiencia única de lectura compartida. Estos encuentros ofrecen la oportunidad de disfrutar de la literatura de manera cercana y reflexiva, donde cada lector aporta una parte única a la obra.

A continuación, los detalles de las próximas reuniones:

Desayuno Literario

Lectura: “El salón de baile del romance” de William Trevor. Lugar: Lema Café - Gorostiaga 2219, CABA. Fecha: sábado 14 de septiembre de 2024 a las 10:00. Actividad arancelada. Cupos limitados. Inscripción y consultas: lacupuladepapel@gmail.com.

FED24 - Club de Lectura

Lectura: “El síndrome de Núremberg” de Diego Muzzio. Lugar: Google Meet. Fecha: Martes 17 de septiembre de 2024 a las 18:00. Inscripción: Formulario de inscripción. Actividad gratuita. Cupos limitados.

Club de Novela - La Cúpula de Papel

Lectura: “El último encuentro” de Sándor Márai. Lugar: Google Meet. Fechas: Jueves 19 de septiembre de 2024 a las 18:00 o sábado 21 de septiembre de 2024 a las 10:00. Inscripción y consultas: lacupuladepapel@gmail.com. Actividad arancelada. Cupos limitados.

Club de Cuento - La Cúpula de Papel

Lectura: “La garza” de Alejandra Kamiya. Lugar: Google Meet. Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2024 a las 18:00. Inscripción y consultas: lacupuladepapel@gmail.com. Actividad arancelada. Cupos limitados.

————

Taller gratuito de crónica de viaje, a cargo de Federico Bianchini, en el Centro Cultural Borges

Durante cuatro encuentros, en este taller se charlará sobre qué es una crónica de viaje: las limitaciones y la potencialidad del género. Se pensarán los ejes del texto y se discutirá sobre cómo describir un paisaje. Se leerán textos de grandes escritores y se trabajará con apuntes o proyectos de viaje de los participantes para ensayar el mejor modo de narrar la experiencia.

El taller empieza el miércoles 18 de septiembre y estará dividido en cuatro encuentros, con una primera parte teórica en las que se analizarán textos, conceptos y se comentarán lecturas y, luego, una parte más práctica en la que se trabajarán los textos de los talleristas.

De 18 a 20, en el Aula Taller, del tercer piso.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525 CABA.

Taller de Lectura quincenal, coordinado por Clara Anich

En este taller de lectura, cada vez que un libro se acaba se abren nuevas vacantes porque se vuelve a elegir qué leer y es el momento ideal para sumarse. La idea es ir descubriendo voces y autores de manera participativa, destacando autores de narrativa actual pero echando luz sobre algún que otro clásico no tan clásico.

Día/horario: 2° y 4° jueves de mes, de 19 a 20:30, quincenal.

Modalidad: Presencial.

Zona Parque Centenario, CABA.

Contacto: clara.anich@gmail.com

Clara Anich, abre la inscripción al Taller de Lectura vía Artefacta. Artefacta es un Espacio de Formación en Literaturas y Pensamiento creado por un grupo interdisciplinario de docentes y talleristas que decidieron armar, de manera colectiva y cooperativa, un espacio de formación con un fuerte foco en la literatura, la escritura y el pensamiento. Tanto para participantes de Argentina como del resto del mundo.

Para conocer más sobre Artefacta, se puede ingresar a su perfil: @artefacta.maquinaria.colectiva

Talleres en La Libre

La arquitectura del poema

Días: viernes a las 18 hs. Cuatro encuentros. Modalidad: presencial. Valor: $20.000. Coordina: Joaquín Montico Dipaul.

La realidad y otras entidades espeluznantes

Días: miércoles a las 18 hs. Modalidad: presencial. Cuatro encuentros. Valor: $6.000 por encuentro. Coordina: Gonzalo Baz.

Lo cuir de la pornografía: aproximación a una posible imaginación sexual

Días: sábado 14 de septiembre a las 15 hs. Modalidad: presencial. Un encuentro. Valor: $7000. Coordina: Emma Song.

Círculo de lectura: Manifiesto de un feminismo para el 99%

Días: miércoles de septiembre a noviembre. Modalidad: presencial. Valor: Un encuentro x $10.000 (hay descuento si te anotás en más de uno). Coordina: María Soledad Ramos.

Clínica de poesía

Días: martes o jueves, presencial, a las 17 hs. Lunes, virtual, 17 hs. Valor: $19.000 por mes. Coordina: Paula Peyseré.

La Frontera, club de lectura

Día: sábado 28 de septiembre a las 16 hs. Libro: Ese que fui, de Candelaria Schamun (Sudamericana). Modalidad: presencial. Una vez al mes. Valor: $6.000. Coordinan: Anita Cerrato y Estefi Giaccone.

Los participantes de talleres de La Libre tienen beneficios por ser parte de la comunidad.

* La libre, Chacabuco 917, CABA.

Cursos en SAGAI

Durante el mes de agosto se dictarán cuatro cursos.

Neutro, a cargo de Carla Scatatarelli

Los viernes de 14 a 17, desde el 23 de agosto (12 clases). Sala Audiovisual.

El acento neutro es una herramienta fundamental para abrir puertas a nuevas posibilidades laborales en Latinoamérica. En este taller de 3 meses comprenderás el concepto del Neutro y sus aplicaciones. Mediante ejercicios de fonética se trabajará la dicción y pronunciación correcta de los fonemas. Se abordará la problemática de la melodía para diferenciarla concretamente del acento o erróneamente llamado ´´canto´´ de cada región o país y así poder construir las bases del acento de manera sólida. Se emplearán fonemas y melodías en ejercicios prácticos para que cada alumno y alumna pueda poner en práctica lo aprendido.

Técnica Meisner, a cargo de María Gowland

Los lunes de 17:30 a 20:30, desde el 19 de agosto (8 clases). Sala 2.

El taller consistirá en el abordaje de las diferentes prácticas: 1 .Ejercicios de repetición diseñados para forjar la conexión entre actores. 2. Improvisaciones diseñadas para eliminar intelectualización y explorar las reservas emocionales del actor. 3. Técnicas para que el actor personalice un texto y se prepare emocionalmente para una escena. 4. Construcción de un personaje a partir de descubrir su verdad emocional. 5. Trabajar una escena a partir de los conflictos esenciales contenidos en ella.

Yoga Swashya, a cargo de Leandro Cunha

Los lunes de 11 a 12:30, desde el 26 de agosto (8 clases). Sala Audiovisual.

Este taller de prácticas vivenciales del yoga, busca el desarrollo personal, la consciencia corporal y la vitalidad de cada participante. Se trabajará con las siguientes técnicas: pranayamas (respiración), asanas (técnicas corporales), yoganidra (relajación y visualización), concentración y meditación. Cada encuentro será diferente, poniendo énfasis en alguna característica particular de la práctica: flexibilidad, ritmos respiratorios, fuerza, permanencias y combinaciones.

* SAGAI, 25 de Mayo 586 – CABA.

Talleres Amigos del Bellas Artes

La Asociación Amigos del Bellas Artes abrió la inscripción para sus talleres. MÁS INFORMACIÓN

INFANTILES

FESPI, el Festival para las Infancias de UNICEF

El domingo 29 de septiembre llega la segunda edición del Festival para las Infancias (FESPI) de UNICEF. Un evento pensado para que chicas, chicos y sus familias disfruten en el Patio del Konex de una tarde llena de música y baile de la mano de reconocidos artistas y bandas musicales como Plim Plim, Anda Calabaza, Koufequin y Nilocos.

Las entradas ya pueden adquirirse en entradas.cckonex.org/event/fespi o por boletería. Además de los espectáculos, habrá espacios con actividades y sorpresas para divertirse. El horario de apertura de puertas y actividades será a las 14.30; los shows musicales darán inicio a las 15.45.

CC Konex, Sarmiento 3131, CABA.

————

24 Toneladas está basada en la quema de libros del depósito del Centro Editor de América Latina, ocurrida en un terreno baldío de Sarandí, Avellaneda, el 26 de junio de 1980, durante la última dictadura cívico militar. Es una producción del Grupo Los Payasos del Matute.

La historia transcurre en un depósito abandonado repleto de libros, Dos personajes, Fermín y Boris entran una noche para buscar libros muy especiales, sabiendo que está prohibido hacerlo. Amanda, la cuidadora de los libros, los descubre in fraganti y los aconseja. Pero no todo será tan fácil. Cuando menos lo esperan, entra en escena la imponente comitiva militar encargada de contar, clasificar y pesar los libros, para luego realizar el acto más importante, burocrático y salvaje de la noche: prender fuego 24 Toneladas de ejemplares. ¿Podrán Boris, Amanda y Fermín evitarlo?

Funciones domingos de agosto y septiembre: domingos a las 17h.

* Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556, CABA.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar

La Sala Leopoldo Marechal presenta la muestra Julio Cortázar: Instrucciones para viajar, organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional. El escritor e ilustrador Istvan Schritter invita a construir un libro acordeón a partir de las historias del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar exhibe un conjunto de manuscritos originales del autor presentados en torno a un recorrido lúdico y fantástico compuesto por instrucciones de juego. Cortázar viaja en tiempo y espacio cuando traduce, cuando escribe cartas desde distintos puntos del globo, pero también con los diversos personajes y universos que construye. La muestra comienza con la sala Instrucciones para leer, de la mano del cuaderno de trabajo de Cortázar, donde fue apuntando Rayuela, junto con capítulos de la novela que nunca fueron publicados. Continúa con la sala Instrucciones para explorar, un repaso por su oficio de traductor y su don epistolar, sus cartas con amigos, colegas y editores. Por último, la sala Instrucciones para jugar, donde, además de una reconstrucción de la biblioteca de Cortázar, se exhiben las ilustraciones realizadas por Isol sobre algunos cuentos del escritor.

La muestra no plantea un orden cronológico y los diferentes espacios pueden recorrerse en un orden distinto, incluso inverso al que se propone. Las instrucciones son sólo una primera indicación de juego.

La exposición propone tanto un primer acercamiento a la obra de Cortázar para chicos y jóvenes como un recorrido por pequeños tesoros que convoca a los más conocedores de la obra del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar se puede visitar hasta el 30 de noviembre de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, CABA.

GESTUAL | LENGUA DE SEÑAS

INFANCIAS CODA Y CREATIVIDAD

¡Empezamos! Nos juntamos con la premisa de JUGAR todo el año. Y, ¿sabés qué? ¡todavía podés sumarte!¿Por qué? Porque nos gusta encontrarnos, compartir y construir, con las ganas de cada unx, un espacio donde el juego y el arte nos habite. En simultáneo, madres, padres, tías, tíos, abuelxs comparten e intercambian experiencias y van descubriendo su propio espacio.

¿Qué nos une a todxs? La lengua de señas y nuestras muchas formas de comunicarnos. Mundo sordo y mundo oyente están en juego y movimiento.Actividad coordinada entre CODA Argentina y Viajeres del Aire Andariega, con la organización de GESTUAL y AReA623. Los materiales lúdicos son posibles gracias a la juegoteca Lekotek Argentina.

Edad sugerida de los niños: 4 a 11 años.

1° sábado de cada mes. 10:30 h Pasco 623, CABA - Inscripción obligatoria

Encuentro de familias oyentes que acompañen familiares sordes: inscripción aquí.

Encuentro de padres y madres sordes con hijes oyentes: inscripción aquí.

________________________

Dirección artística: Adelaida Mangani

Pulgarcita

Pablo Del Valle, inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen

Un día, tal vez por un misterio, o por un capricho de la Madre Naturaleza, nace, en el seno de una flor del irupé, un pequeño y mágico ser. Es una niña muy pequeñita a la que llamaron Pulgarcita. La niña, que es muy curiosa e inteligente, vivirá todo tipo de aventuras y peripecias. Debido a su extraño origen y a su tamaño diminuto, el mundo de la naturaleza le será muchas veces hostil y peligroso, y otras veces fascinante y atractivo. Atravesará dificultades y desilusiones, pero también conocerá la amistad y la solidaridad. Aprenderá que la compasión y el amor pueden iluminar el camino y guiarnos a la salida desde los lugares más oscuros. Y finalmente, ya segura de sí misma, podrá volar hacia la libertad.

Sábados y domingos a las 15 horas

Duración: 50 minutos

Localidades: $ 3.000 menores de 12 años $ 1.500

Cultural San Martín. Sala A

(Avda. Sarmiento 1551)

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

