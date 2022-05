Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de mayo al 3 de junio

ARTE





Uno + Uno

Obra de Pablo Sahores

Tres artistas, tres amigos se unen para presentar en Oda, una muestra que reúne la obra de cada uno bajo la curaduría de Marina Furlanetto. Lo hacen en Uno + Uno, un lugar que cuenta con un aura tan particular como único.

Tulio Gómez Alzaga presenta sus maravillosos dibujos que son un verdadero universo de expresiones, Pablo Sahores, sorprender con sus increíbles pinturas y Francis Verstraeten, comparte sus fotografías.

Juntos se presentan del 26 de mayo de 19:00 a 23:00 en Uno + Uno (Darwin 1351, CABA) y la obra permanecerá colgada hasta el 1 de junio.





La canción de la tierra

La tierra como metáfora se enlaza en el rompecabezas creativo de una naturaleza manifiesta en La canción de la Tierra, la muestra colectiva curada por Eduardo Stupía en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), que agrupa los trabajos del artista argentino y otros de Emma Herbin (1977), Juan Andrés Videla (1958) y Corina van Marrewijk (1966) proponiendo un diálogo de cuatro miradas sobre el mundo y sus representaciones a partir de una materialidad que es figura, desde líneas, rayas, pequeños objetos y leves esculturas.

* Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Alicia Moreau de Justo 1300, CABA), de martes a domingo de 11 a 19 horas, hasta el 12 de junio.

———

Querida Dignora

"Querida Dignora" es una muestra que se presenta en la Guía Calvaresi

En el marco del mes de la mujer, la Galería Calvaresi se complace en presentar esta exquisita exposición curada por la artista e investigadora Paola Vega, con obra de la artista argentina Dignora Pastorello. La muestra se enmarca en línea con un objetivo mayor: el de dar visibilidad a grandes artistas argentinas mujeres, cuyo trabajo fue olvidado, a pesar de haber desarrollado una destacada trayectoria artística y haber obtenido múltiples premios.

Pastorello (1913 - 2001) fue una gran pintora que tuvo una interesante formación artística, tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como en los talleres de Jorge Larco, Ramón Gómez Cornet y Luis Centurión. Con una destacada trayectoria en premios y exposiciones tanto a nivel nacional como internacional, - en particular durante los años sesenta, setenta y ochenta -, la artista formó parte del Grupo de los Cinco, con artistas de la talla de Ángel Fadul, Juan Ibarra, Andrés Fernández Taboas y Mario Vuono.

Paola Vega, la curadora de la muestra, anticipa: “La obra de Dignora se exhibirá en dos etapas - la primera de ellas con una duración de mes y medio-. En esta primera etapa se exhiben 18 obras de la artista, y en la segunda otras 18. “En ambos episodios se mostrarán diversas series que fueron marcando su obra y que de algún modo, nos brindan a modo de pinceladas, un perfil de artista y de persona”. Y enseguida, añade: “Son interiores, exteriores vistos desde ventanas, imágenes de diferentes lugares del mundo gracias a sus travesías, gatos negros, personas, naturalezas muertas. Algunas de estas facetas se verán en el primer episodio, y otras en el segundo”.

Desde el jueves 3 de marzo hasta el 31 de mayo.

* Galería Calvaresi, Defensa 1136, C. A.B. A.

_______

Sala inmersiva: una experiencia envolvente en el CCK

Con una programación inicial enmarcada dentro de la muestra Piazzolla 100, la sala inmersiva del Kirchner es el primer espacio de su tipo emplazado en una institución cultural del país. Equipada con catorce proyectores, un sistema de sonido de veinticuatro parlantes y un revestimiento acústico especialmente diseñado, la sala genera una sensación de inmersión en un entorno envolvente a través de las proyecciones en todo el espacio y de la utilización de técnicas de espacialización sonora. En este amplio lugar de doscientos metros cuadrados y seis metros de altura, los artistas locales exhibirán sus obras en un formato que brinda al público una nueva manera de abordar, sentir y disfrutar las producciones artísticas, y de completar la experiencia sensorial a partir de las piezas sonoras y audiovisuales que envuelven a los espectadores.

Abierta de miércoles a domingos de 14 a 20, la sala reproduce –en sus paredes, piso y techo– animaciones, fotos, videos, material de archivo y obras de arte inspiradas en momentos, ciudades y piezas fundamentales en la vida de Piazzolla. A su vez, el sistema de sonido confiere al público la posibilidad de completar la experiencia sensorial y descubrir nuevos detalles en la obra del músico a partir del tratamiento de las grabaciones multipista originales de clásicos como “Otoño porteño”, “Fuga y misterio”, “Adiós Nonino”, “Escualo”, entre muchos otros temas.

HASTA EL 26 DE JUNIO en SALA 207

*CCK. Sarmiento 151, CABA

______________

El cuerpo deshabitado

En el marco del MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas) la artista mexicana Yamina del Real presenta su muestra “El cuerpo deshabitado”, hasta el 29 de mayo en el Subsuelo 1, Sala 122 del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151).

“Algunas experiencias e ideas sobre el amor, el dolor, las injusticias y la muerte me han llevado a elaborar mi obra. Experiencias vividas por mí y por otras mujeres. Las de ellas, aquí las hago mías. Están en mi cuerpo. Sigo así la línea de Montaigne, cuando afirmaba que al hablar del mundo estaba siempre hablando de sí mismo. En mis ensayos fotográficos trato de reconocer y mostrar los límites concretos del yo insertada en el mundo”, expresa la artista.

Socióloga, fotógrafa artística, performer, cantante y sexóloga, Yamina es una reconocida activista en México, cuyas exposiciones han denunciado en ocasiones la violencia contra las mujeres, en una diversidad de formas. La Muestra cuenta con 26 trabajos seleccionados que han participado de otras exhibiciones de la artista y que abordan temas como el erotismo, la presencia, la ausencia y la muerte.

______________

Arte mediático y blockchain NFT: un radar para navegar la actualidad

El 28 de mayo se realizará el primer coloquio interdisciplinario sobre la relación entre arte mediático y blockchain. Especialistas argentinos e internacionales de los campos del arte, de la ingeniería y programación, periodismo y medios de comunicación, leyes y arquitectura, propondrán diferentes enfoques de análisis para entender y cuestionar la actualidad del arte vinculado al mundo cripto.

En relación con el tema del coloquio serán exhibidas obras de los artistas multimediales Paul Guzzardo y de la dupla Slashes Project (Clément Renaud y Lionel Radisson), quienes también participarán como oradores. La jornada finalizará con una performance y con la proyección de un recital –recuperado y remasterizado– del famoso músico indio Ustad Imrat Khan.

28 de mayo de 14 a 20 hs. En Auditorio 513

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________________

Verde y negro

Hache te invita a la inauguración de Verde y negro, la segunda exhibición de Florencia Böhtlingk en la galería, con curaduría de Santiago Villanueva, el martes 12 de abril de 17 a 21 h.

Verde y negro presenta obras recientes de Florencia Böhtlingk (Buenos Aires, 1966), donde se mezcla paisaje y calle, militancia y naturaleza. Los paisajes de Misiones aparecen, esta vez, despojados de relato; en el limbo de la propia paleta, sin comentario. También surgen palabras, que no reemplazan, sino que acompañan al mismo paisaje. En la serie de pinturas de marchas (8M, 24M, Cupo trans), Florencia traslada algo del espíritu constructivo con el que viene trabajando el paisaje desde hace años, a la mezcla de personas y consignas, que inevitablemente nos traen un aire de muralismo constructivo setentista, sobre todo la obra de Juan Manuel Sánchez. Aquí aparece algo nuevo que contrasta con la idea de la concreción del ideal político desde la huida a la naturaleza, como era el caso de la relación del paisaje en Carlos Giambiagi, al reclamo urgente y concreto, que no puede esperar. Casi dos tiempos en simultáneo, pero sin diferencias, dos tiempos que se acompañan, y que son posibles gracias a ese limbo.

HORARIOS: Lunes a viernes de 14 a 19 h. hasta el 8 de julio. Otros horarios con cita previa. www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires

___________

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________________

Contar Malvinas, en la Biblioteca Nacional

A cuarenta años de la guerra, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional propone una de las tantas formas de contar Malvinas.

El eje central de Contar Malvinas está conformado por los testimonios de ex combatientes que articulan su recorrido y que se ponen en diálogo con otros discursos, tales como los de la prensa y la ficción, y también, con documentos que la Biblioteca guarda en su acervo y que permiten recorrer tanto la dimensión geográfica como la histórica.

Se exhiben documentos del patrimonio de la Biblioteca Nacional en diversos formatos como: textos literarios e históricos, cartas y notificaciones conservadas en la Sala del Tesoro de la Biblioteca, mapas de la región en distintas épocas, fotografías de archivo y publicaciones periódicas de cada etapa de la guerra.

Los soldados y enfermeras ex combatientes que fueron entrevistados para la muestra comparten, también, materiales de la guerra que aún conservan: correspondencia privada con familiares, objetos recogidos en el campo de batalla, un almanaque en el que tachaban los días de combate, un birrete de guerra y hasta copia de un Documento de contrainteligencia del ejército que debieron firmar a su regreso.

Contar Malvinas se puede visitar hasta el 31 de julio de 2022 en la Sala Juan. L. Ortiz de lunes a viernes de 9 a 21 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

________________________

Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020

Fotografías, instalaciones, pinturas y videos de más de ochenta artistas y colectivos de todo el país integran un recorrido que propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo.

La propuesta curatorial estuvo a cargo de un equipo integrado por Valeria González, María Isabel Baldasarre, Viviana Usubiaga, Jimena Ferreiro, Luciana Delfabro, María Fukelman, Marcela Roberts, Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas, Julia Rosemberg y Eva Grinstein.

La muestra se despliega en la planta baja y pisos 1 y 2, y estará abierta hasta el 11 de septiembre de miércoles a domingos de 15 a 20 hs. Entrada gratuita.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

_____________

Juan Carlos Distéfano. La memoria residual

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 10 de mayo, a las 19, la muestra “Juan Carlos Distéfano. La memoria residual”, curada por María Teresa Constantin, que reunirá en el Pabellón de exposiciones temporarias una selección de esculturas y dibujos en los que el artista reinterpreta a sus grandes maestros de la pintura argentina y universal.

Por un lado, algunas de las esculturas tienen como punto de partida pinturas del renacimiento italiano o alemán, en las que la torsión de un cuerpo, un ínfimo detalle al margen del motivo central o la acritud del espíritu de la tela generaron objetos escultóricos centrales en la producción de Distefano. El segundo eje lo constituyen obras en las que el artista homenajea a pintores argentinos, como Lino Enea Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet y Enrique Policastro, entre otros. Se trata de un conjunto atravesado por preguntas referidas a cómo la escultura puede dar cuenta del paisaje o de qué modo poner en volumen las pinturas con las que se formó y que aún hoy lo conmueven.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

______________________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

SEGUNDO EPISODIO – MAYO 2022: Cuerpos contacto/ Cuerpos mutantes/ Florencia Rodríguez Giles: Sintomario/ La Chola Poblete: Ejercicios del llanto/ Cartón Pintado: Baile fantástico

Las nuevas salas se podrán visitar a partir del viernes 20 de mayo.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350, San Telmo.

_________________________

Dolce far niente

El 17 de mayo la galería Isabel Anchorena inaugura exhibición de Benjamín Aitala que reúne una veintena de nuevas telas en gran formato y una serie de acrílicos sobre papel que conjugan medios digitales y pintura de caballete. Aitala crea un mundo fantástico con fondos tornasolados, en los que muchas de las imágenes pueden verse solo cuando el espectador se mueve: surgen de un sutil juego óptico y lúdico. Con herramientas digitales complejas, manchas gestuales, pintura tradicional y pintura en aerosoles, sus creaciones surgen a partir de motivos de un archivo con miles de imágenes de Internet, Instagram y Pinterest, que fue construyendo con los años. Superpone motivos figurativos hasta lograr una trama abstracta: subvierte géneros y estilos.

Entre colores deslumbrantes, incluye palabras (con un fuerte valor simbólico en su vida) que se transforman en grafismos e imágenes. Pinta una y otra vez con pinturas y luego con fibrones. Las múltiples imágenes se superponen: vistas de Shangai, comidas, frases, libros, pinturas actuales y clásicas que lo conmueven, santos, flora y fauna de distintas latitudes, planos de ciudades. Y la lista sigue.

Desde el 17 de mayo a las 19h hasta el 30 de julio. Lunes a Viernes 11 a 20 h; sábado 11 a 15h

*Galería Isabel Anchorena. Libertad 1389, Recoleta

____________

Muestra conmemorativa a 40 años de Malvinas en la Biblioteca del Congreso

A partir del miércoles 23 de marzo, la Biblioteca del Congreso de la Nación inaugurará la muestra Destellos de lo vivido. Malvinas 40 años en el Espacio Cultural BCN situado en Alsina 1835, CABA.

La muestra podrá visitarse en forma libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 20 h.

A su vez, a partir del martes 5 de abril se realizarán visitas guiadas gratuitas sin necesidad de inscripción previa; los días y horarios pueden consultarse en nuestra página web.

A partir del lunes 4 de abril, la BCN ofrece visitas guiadas gratuitas destinadas a escuelas del nivel secundario con inscripción previa.

La propuesta contempla una exhibición de las Cartas de Malvinas en el Hall Central del Espacio Cultural BCN, un muestrario con epístolas que los soldados destinaron a sus familiares y amigos. Un material con un valor testimonial invaluable, que da cuenta de un momento particular y de un estado de situación de los combatientes, reflejando el sentir y el pensar de quienes vivieron rodeados de temor, incertidumbre y muerte.

A su vez, la Hemeroteca de la BCN aportará un material valioso para realizar un recorrido por esos fervientes días de guerra narrados en diarios y revistas editados en Argentina. Este repertorio visual y textual abarca desde los antecedentes próximos a la guerra, las diferentes posturas o accionar diplomático de los países frente al conflicto, el parte diario de la guerra, hasta las consecuencias políticas inmediatas, como el fin de la dictadura cívico militar y la llegada de la democracia.

En ese contexto se da la prohibición de música en inglés y el rock nacional alcanza su apogeo, a partir de lo cual se propone a realizar un recorrido sobre “Lo indeleble de la guerra en la música”. Esta instancia de la muestra puntualiza el rol de la música como forma sensible y artística de expresión socio-política, composiciones y letras nacionales e internacionales, canciones que conoceríamos ya con la consolidación democrática junto con testimonios actuales de artistas que fueron protagonistas de esa época.

Hasta el 24 de junio. Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

________________

Escuela de envejecer y Los órdenes del amor en el Parque de la Memoria

El Parque de la Memoria presenta la nueva programación para la temporada 2022. El sábado 12 de marzo inauguramos Escuela de envejecer, de Ana Gallardo, curada por María Alejandra Gatti y Lorena Fernández; y Los órdenes del amor, de Lucila Penedo y Novoa, curada por Cecilia Nisembaum.

ESCUELA DE ENVEJECER: ¿Cómo envejecer en un sistema que niega lo viejo? ¿Cómo envejecer frente a la idea del paso del tiempo como una amenaza que persigue la idea de utilidad? ¿Cómo crear las condiciones adecuadas para esa vejez?

LOS ÓRDENES DEL AMOR: Un proyecto que surge a partir de la investigación del archivo familiar de Lucila Penedo y Novoa, artista visual, fotógrafa y conservadora fotográfica. Construido a partir de la comunicación de una familia dividida por el exilio durante la última dictadura cívico militar Argentina, reúne una gran variedad de materiales personales como intercambios epistolares, postales, fotografías, dibujos, grabaciones y pasaportes que en esta muestra se hacen públicos para reflexionar en torno a las distancias y ausencias causadas durante el Terrorismo de Estado.

Las exposiciones se pueden visitar de martes a viernes de 11 a 17 hs y los sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs, en la Sala PAyS. Hasta el 03 de julio / Entrada libre y gratuita

*Parque de la Memoria. Rafael Obligado 6745, CABA

___________

Malvinas. Retratos y paisajes de guerra

FOTOGRAFÍAS DE JUAN TRAVNIK. Un proyecto integrado por 63 retratos fotográficos blanco y negro de excombatientes de la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, realizados entre 1994 y 2007. El conjunto abarca una selección de tomas realizadas a más de 250 veteranos en diversas ciudades de nuestro país, que se complementan con una serie de 12 paisajes tomados en las islas en mayo de 2007. Imágenes que enfrentan al espectador a los escenarios que transitaron los protagonistas. Para esta nueva presentación de la exposición en el nuevo aniversario de la Guerra, se incorporan fotos inéditas de las mujeres que participaron como enfermeras.

Hasta el 29 de mayo/ Martes a domingos de 14 a 20 horas/ Entrada libre. Fotogalería y Hall Alfredo Alcón (primer piso)

*Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

__________________________

Las pasiones alegres

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre

*Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715)

______________________

Las exposiciones del Bellas Artes en el Centro Cultural Borges

Desde el 19 de marzo, el Centro Cultural Borges es sede de dos muestras producidas por el Museo: “Bellas Artes/Bon Marché”, sobre los primeros años de la institución (1895-1909), e “Inaugurales. Sara Facio y la creación de la colección fotográfica del Bellas Artes”. Además, en la “Reserva-Taller Libero Badii”, el público puede presenciar el proceso de catalogación de la colección del artista.

De miércoles a domingo, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Ciudad de Buenos Aires

______________

Primer capítulo del año de Kilómetro 1 en el Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estrena el primer capítulo del año de Kilómetro 1, su ciclo de intervenciones artísticas que vinculan el museo con el barrio y que se presentan quincenalmente en su canal de YouTube. El objetivo de este programa es visibilizar, señalar, poner en valor y potenciar a los artistas, sus talleres y las propuestas creativas, sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad en el barrio.

En este primer capítulo del año de KM1, el artista Luis Pazos, convocado por el Museo Moderno para la acción, hizo entrega de 100 dibujos originales a paseantes y habitantes de San Telmo. Los dibujos, pensados por el artista como “shocks eléctricos” fueron realizados en una sola noche con fibras y papel blanco, como una forma catártica y espontánea de trasladar un estado anímico al papel. Inspirado en la capacidad de Alberto Greco para transformar lo cotidiano en propuestas estéticas complejas, Pazos se dispuso dar cada dibujo como un regalo a quien quisiera recibirlo. Durante algunas horas, el artista se acercó a las personas que estaban en la Plaza Dorrego de San Telmo y les ofreció su obra con un gesto humilde y cariñoso. A partir de esta acción, todas las personas que pasaron por la plaza en ese momento pudieron acercarse al arte y al artista de una forma próxima y cálida.

A lo largo del año, Kilómetro 1 continuará presentando una serie de acciones donde el museo sale al barrio y se conecta, a través de sus programas educativos y artísticos, con espacios de San Telmo como El Mercado, la Feria, los templos, el parque, la plaza y sus públicos específicos: niños, jóvenes, adultos, personas en situación de vulnerabilidad económica y social, educadores, personal de salud y sus respectivos deseos y necesidades.

En la próxima quincena, el museo presentará en KM1 una intervención de Jazmín Saidman.

El museo se puede visitar Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350, CABA

_________________

Un dibujo

La muestra propone un proyecto work in progress del artista Ernesto Ballesteros, quien intervendrá el museo en su totalidad por medio de la producción de una obra que se llevará a cabo ante los ojos del público. La realización de este dibujo comprenderá un período de 6 semanas y participarán en la concreción 15 artistas, trabajando bajo la coordinación de Ballesteros.

Los visitantes podrán vivir el proceso de producción, presenciando el avance del dibujo de sitio específico sobre las paredes de ambas plantas del museo, en dos recorridos semanales programados y con reserva previa (viernes a las 19 hs en el After del museo, y sábados a las 16 hs).

Esta obra se enmarca en una serie de piezas que el reconocido artista argentino viene desarrollando en los últimos años, a través de una exploración continua y heterogénea de disciplinas y materiales artísticos diversos.

Ballesteros y su equipo utilizarán lápices para la intervención del espacio. Los artistas participantes en el proceso son: Violeta Mollo, José Ignacio Fernandez, Laura Ojeda Bär, Ji Hyun Kim, Maximiliano Daniel Murad, Carlos Cima, María Mulder, Guido Orlando Contrafatti, Celina Eceiza, Lucia Reissing, Florencia Ferrari, Rocío Englender, Walter Andrade, María Valeria Maggi, Yael Desbrats, Triana Leborans y Juan Gabriel Miño.

A lo largo de estas 6 semanas en las que se esté desarrollando la obra, Ballesteros realizará un take over de las redes sociales del museo Marco, subiendo contenidos de manera periódica para habilitar el diálogo con el público, mencionar hechos puntuales de su trayectoria y contar detalles sobre “Un dibujo”.

La inauguración oficial de la exposición se realizará una vez haya terminado el proceso, a finales del mes de abril, y podrá visitarse hasta el mes de septiembre de 2022.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca Av. Almirante Brown 1031, Barrio de La Boca, CABA.

_______________

MUMORA: Nuestro jardín de randas, en MUNTREF

Foto: Guillermo Monteleone

Un trabajo colaborativo que investiga los motivos florales y vegetales que se habían abandonado en el siglo XVI, trayéndolos a la actualidad por las manos de las randeras tucumanas que colaboran con el Museo Móvil de la Randa, cuyo objetivo es acercar el trabajo artesanal a otros públicos y geografías, puede verse en MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes, bajo el nombre de MUMORA: Nuestro jardín de randas.

Curada por Alejandra Mizrahi, jardines y randas, se emparentan en la exposición que también alude a Tucumán, el Jardín de la República, el lugar en el cual hoy se sigue tejiendo este encaje y de donde provienen las artesanas.

Participan la artista e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán Alejandra Mizrahi y las randeras (tejedoras) del pueblo El Cercado (Provincia de Tucumán). Asimismo, esta propuesta incluye la participación de la antropóloga Lucila Galíndez y la historiadora Isabel Heredia, de la Dirección de Acción Cultural del Ente de Cultura de Tucumán.

Las visitas al MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes se realizan de martes a domingos entre las 11:00 y las 18:00 horas. La entrada es gratuita. No requiere reserva previa.

* MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1335. CABA

____________________

Carlos Fuentes: un recorrido por su legado

El nuevo Centro Cultural Borges presenta Carlos Fuentes: un recorrido por su legado. Una muestra fotográfica del fotógrafo y artista mexicano Barry Domínguez que reúne registros íntimos del espacio de creación literaria del gran novelista mexicano. El artista estará presente en la ceremonia de apertura de la muestra. El viernes 13 de mayo a las 18hs tendrá lugar la inauguración para invitados. Y el jueves 19 de mayo tendrá lugar una charla sobre la obra de Fuentes a cargo de Luisa Valenzuela y Noé Jitrik.

Por su parte, en Las palabras se las lleva el viento, la artista plástica Diana Schufer presenta una exposición cuya temática gira en torno al amor y los nuevos modos de relacionarnos. El desarrollo de la obra de Schufer se despliega a través de instalaciones, muchas de ellas sonoras, cuyo eje principal es el lenguaje de las relaciones interpersonales: el lenguaje del amor y el erotismo en todas sus variantes.

Las muestras se podrán visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h hasta el domingo 3 de julio

* Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_____________________________

Jorge Vernazza es así

“Un trabajo sobre la llamada cuarta edad, que lo llevé adelante retratando a mi papá, registrando su vida diaria y todo el esfuerzo que dedica para ejercitar su memoria a corto y largo plazo, y no perder sus recuerdos.” Con estas palabras, el reconocido reportero gráfico Maximiliano Vernazza definió el espíritu de su última labor fotográfica.

Con curaduría de Elio Kapszuk, la exhibición está compuesta por imágenes que muestran al padre de Maximiliano, en diferentes escenas cotidianas: en su jardín, en el living de su casa, en la calle y hasta mirando a cámara en un logradísimo retrato.

Inauguración: martes 24 de mayo, a las 18, en el Espacio de Arte AMIA, Pasteur 633.

_____________________________

Muestra “Malvinas, 40 años” en Aeroparque

“Malvinas, 40 años. Memoria, arte e imágenes en homenaje a los héroes de Malvinas y sus familias” es una instalación artística que homenajeará a veteranos y caídos en la guerra. Se exhibirá durante todo el mes de abril en el hall público del primer piso del aeropuerto. Cuenta con diferentes elementos significativos sobre este acontecimiento histórico, dentro de los que se encuentra el Cenotafio de recordatorio a los caídos (emplazado en el cementerio de Darwin), un video testimonial de los familiares que visitaron el cementerio en 2019, imágenes del fotógrafo Martin Magliano, una maqueta del cementerio, de Hugo Pinilla y pinturas de la obra del artista Javier de Aubeyzon. Además se emplazarán dos placas con la inscripción “SOLDADO ARGENTINO SÓLO CONOCIDO POR DIOS” en Aeroparque y en Ezeiza.

Desde el año 2004, AA2000 brinda soporte a La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur con la construcción y entrega del Cementerio Militar Argentino de Darwin, el mantenimiento del mismo y el traslado de los familiares al cementerio.

*Aeroparque Jorge Newbery. Av. Rafael Obligado S/N°, CABA

_________________

Ganadores del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels

Entre 2075 fotografías recibidas de 46 países de Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa, se anunciaron los ganadores de la primera edición del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels. El certamen, que se realizará anualmente y que en esta edición tuvo como tema la comida.

Las fotos premiadas integrarán la muestra de la primera edición del Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels junto con medio centenar de fotos seleccionadas. El premio de Reels quedó desierto. La muestra podrá verse desde el 29 de abril, de lunes a viernes de 11 a 18h. Además, se publicará un catálogo bilingüe.

*Espacio de exhibiciones de Peabody. El Salvador 5761/3, CABA

_____________________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

Desde el 7 de abril, podrán verse “CAYC Chile | Argentina | 1973-1985-2022. La exposición olvidada y una lectura a cuatro artistas chilenos”, junto con una exhibición que reúne más de 40 célebres fotografías de la artista argentina Sara Facio.

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público, desde el 7 de abril, “CAYC Chile | Argentina | 1973-1985-2022. La exposición olvidada y una lectura a cuatro artistas chilenos”, una exhibición que rescata dos muestras históricas impulsadas por el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de Buenos Aires durante las décadas de 1970 y 1980. También se presenta “Sara Facio: Fotografías 1960/2010″, que reúne más de 40 obras de la artista argentina, a modo de homenaje por su incansable tarea como gestora cultural e iniciadora de la colección fotográfica del Museo, en 1995.

Además, en el hall de ingreso al Museo, también se exhibirá desde el jueves 7 una de las siete obras de la serie “Identificaciones”, realizadas por el artista argentino Ernesto Deira en 1971, que regresan de Chile luego de medio siglo.

Las muestras podrán verse hasta el 19 de junio. Más información, AQUÍ

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

__________________

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715. C. A. B. A.

___

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre.

* Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821.

___________________________

El hábito de crear mundos

El Centro Cultural Recoleta presenta “El hábito de crear mundos”, una nueva programación que invita a descubrir los universos que creamos a partir de nuestros sueños celebrando la capacidad creativa que nos hace humanos y al arte como el territorio donde lo establecido se resignifica.

Una agenda de actividades con charlas, recitales, recorridos guiados por muestras, talleres, obras de teatro y más. Protagonizarán las actividades creadores como la artista plástica Renata Schussheim y el iluminador Roberto Traferri; Bárbara Cerro y Alexis Moyano, especialistas en arte digital; la poeta Diana Bellessi y la escenógrafa Mariana Tirantte. Lxs artistas visuales Mariel Uncal Scotti, Carolina Favre, Santiago Paredes y Lukas Alienígena exponen sus obras, mientras los recitales contarán con nombres como Andrea Echeverri (ex Aterciopelados), Dat García, Amor Elefante, Fransia, Natalia Spiner y Planeta Fungi. Habrá talleres de distintas disciplinas con Lea Caballero, Morgana Marchesi y Bruno Gianatelli, Mushe y Akira, Nayla Marc y Fernanda Blasco y también teatro con directores y dramaturgos como Jorge Thefs y Agustina Barzol Würth, Franco Verdoia y Laura Correa.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_____________________

En el Cultural San Martín

"Desde el gesto", una de las muestras que se presentan en el Centro Cultural San Martín

* In Illo Tempore, de Mónica Souza. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Espacio Sarmiento, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Desde el gesto, una muestra de Florencia Ferioli, Cristina Sille, Camila Godoy, Daniela Morán, Daniela Yechúa, Melisa Molina, Deborah Valado, Sofía Genovese, Camila Alonso Suarez, Noelia Marcia Guevara. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Hall de la Sala Muiño, 4° piso, de jueves a domingos de 15 a 21.

* Cromatología Vegetal, solsticio de verano, de Lucila Gradín. En el entrepiso, , de jueves a domingos de 15 a 21.

Además, continúa la muestra odorífica de Cecilia Catalin. Podrán visitarse de jueves a domingos de 15 a 21.

* ¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana. Entresuelo

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

____________

Juan Pablo Inzirillo en Wunsch Gallery

Luego de trabajar durante varios años en su provincia natal, Mendoza, Inzirillo regresa a Buenos Aires con la muestra “Vuelven las ferias de artesanías a Mendoza”, una propuesta que nos invita a conocer las últimas producciones del artista. Variedad de formatos y técnicas con especial hincapié en la pintura y una mezcla de cotidiano, mundano y artesano marcan la obra.

“Juan Pablo Inzirillo vuelve medio feriante, con sus bártulos al hombro, mudando su cotidianidad y lo doméstico de sus objetos y sus obras y además vuelve en modo artesano. Un artesano artista que se encarga de mezclarlo todo, de embarrarlo y confundirlo. Ese movimiento de desplazamiento, escurridizo y sencillo, es su marca personal. Una marca que respira datos móviles y barrio, grafiti, humor ácido, sesiones de terapia, contradicciones y fake news”, apunta el curador Federico Curutchet.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Elena, se podrá visitar desde el próximo 2 de junio y hasta agosto, con cita previa de miércoles a viernes de 17 a 21 hs.

* Godoy Cruz 1648 Timbre W, CABA, 1140942576, info@wunsch.com.ar

____________

La, La, La,

“La, La, La,” es el título de la muestra que el artista “Conde Divagante” exhibe en el espacio de arte de Menéndez Libros desde el 23 de marzo. Sergio Mónaco adoptó y patentó su actual seudónimo -”Conde Divagante”- por el cual es conocido.

INAUGURACION: 23 de marzo, 18 hs.

MENENDEZ LIBROS. Paraguay 431, CABA. T.E.: 4311- 6665

__________

Exhibición “Premio 2021 de Fotografía Digital Unión Europea en Argentina (UE)”

A partir del 19 de mayo se abre al público la exposición del Premio 2021 de Fotografía Digital organizado por la Delegación argentina de la Unión Europea (UE). La muestra, que se realiza en el Centro Cultural San Martín (CCSM), se hará en simultáneo con el Encuentro de Cine Europeo, para celebrar el Mes de Europa en Argentina en alianza con el Gobierno de la Ciudad. Podrá visitarse de jueves a domingo de 15 a 21h hasta el 30 de mayo.

La exhibición incluye 17 fotografías de reconocidos artistas argentinos, cuyas obras fueron seleccionadas entre más de 1200 fotos recibidas en respuesta a la convocatoria lanzada por la Delegación argentina de la Unión Europea (UE), que premió las imágenes que mejor revelan los profundos lazos entre esa organización internacional y Argentina. Entre las imágenes que ponen el foco en la música clásica y popular transmitida por las distintas corrientes migratorias que poblaron el país, hay fotos de un hombre tocando su bandoneón –proviene del acordion (vocablo alemán), cuyos orígenes se remontan a la Alemania del siglo XIX–, de músicos con sus violines en los paisajes de la pampa gringa, gaiteros en pleno ensayo antes de una celebración y de la majestuosa cúpula del Teatro Colón pintada por Raúl Soldi.

* Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

__________

Mamushkas

Mamushkas es un proyecto de exhibición basado en el material fotográfico del archivo familiar de la fotógrafa argentina Carla Lucarella. El personaje protagonista de la exhibición es Rosa Mogilevich, la madre de la artista, quien murió en 1978 a los 26 años de edad cuando Carla tenía 4 años. La exposición se estructura en una línea de tiempo compuesta por fotografías pertenecientes a diversos archivos familiares que retratan a la madre, en diferentes momentos de su vida, que fue muy corta e intensa.

Curaduría: Lorena Fernández. Hasta el 3 de julio. Soundtrack Imaginario: Diego Maxi Posadas.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, CABA

__________

Colección Comentada

Un encuentro entre obras de la colección y poetas, artistas visuales, historiadores y curadores, en donde la interpretación y el parecer generan otro espacio de intersección. ¿Qué es una colección? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántos huecos y vacíos histórico - políticos tiene esta colección? ¿Desde dónde habitar ese vacío? ¿Lo nuevo deviene en otras temporalidades? ¿Cómo se reescriben y resignifican las obras en función de los textos? ¿Qué antecede a qué? La colección como punto de partida. La sala en su estado original. A partir de estas preguntas, desde el Área de Artes Visuales del Conti en colaboración con el Área de Literatura, proponemos un acercamiento para revisitar una selección de obras de la colección del Conti.

HASTA EL 3 DE JULIO. MÁS INFORMACIÓN

Convocamos a comentar: Teresa Arijón / Marie Bardet / Ariel Cusnir / Fernando Davis / Mag De Santo / Gustavo Dieguez / Equipo PICT “Archivo Ricardo Carpani” (CIAP/UNSAM) / Natalia Fortuny / Verónica Gómez / Pablo Katchadjian / Nina Kovensky / Alejo Ponce de León / Florencia Qualina / Lucía Reissig / Sebastián Rey / María Laura Rosa

Colección del Conti: Artistas: Carlos Alonso / Carolina Andreetti / Fernando Bedoya / Ricardo Carpani / Juan Carlos Distéfano / Elena Diz / Diana Dowek / Mario Erlich / Omar Estela / Javier Bernasconi / Marcelo Montanari / Marcela Oliva / Luciano Parodi / Margarita Rocha / León Ferrari / Guillermo Forchino / Alejandra Lapacó / Luis Felipe Noé / Juan Carlos Romero / Marcia Schvartz / Daniel Santoro / Francisco Venturi

*Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, CABA

______

A plena luz del día / Encrucijada de presentes

Muestra colectiva en el marco de la Beca FNA – CONTI. Durante el 2021 el Conti, junto al Fondo Nacional de las Artes, realizó la Beca FNA - CONTI Programa de Capacitación y Producción en Artes, Derechos Humanos y Memorias con un enfoque transdisciplinar que incluyó a diferentes áreas del Centro Cultural: Música, Danza, Teatro y Artes Visuales. Es allí donde se inscribe esta muestra.

Curadoras: Karina Granieri y Julia Masvernat. Hasta el 3 de julio

Artistas becados: Brotes de Escarlata (Alma Szadurski, Gona Ripoll, Gregorio Castro, Marlene Fang, Ramiro Arsanto) / Carolina Favre / Emilia Castañeda Remón / Josefina López Muro / Júlia Barata / Lucía Sbardella / Luciana Pía Faccini / Lucrecia Lionti / Paula Salischiker / Santiago Fredes / Sofía Ungar

*Centro Cultural de la Memoria. Av. del Libertador 8151, CABA

____________

Claude Viallat en el MACBA

El MACBA inaugura su programación el viernes 4 de marzo a las 12 con Libertad de colores, una retrospectiva del histórico artista francés Claude Viallat, fundador del movimiento vanguardista Soportes/Superficies.

Es la primera vez que se realiza en la Argentina una exposición de este icónico artista, nacido en 1936, en Nimes, Francia. La exhibición, que podrá verse hasta el 12 de junio, está curada por Marie Sophie Lemoine y reúne las ochenta obras más representativas de Viallat, traídas especialmente de su estudio en Nimes.

La muestra se podrá ver en el MACBA y en el Shopping Alcorta hasta el 12 de junio.

* MACBA, Av. San Juan 328 y Shopping Alcorta, Salguero 3172, ambos en C. A. B. A.

________________________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

* Hermana Soltá La Panza es una muestra del colectivo Mujeres que no fueron tapa, fundado por Lala Pasquinelli. Reúne una serie de fotografías tomadas por mujeres sobre sus propios cuerpos, que dan cuenta de la diversidad, de lo que tiende a ser invisibilizado por ser distinto. Además, hay cientos de historias grabadas por las voces de mujeres de la comunidad que cuentan sus historias y preguntas que interpelan al público y que son una invitación a la búsqueda de respuestas. Inaugura el 11de marzo.

* Imaginario Urbano un conjunto de esculturas y relieves de María Juana Heras Velasco (1924-2014) realizadas entre los años 70 y 80. Utilizando materiales y técnicas industriales, la artista construye sus obras a partir de distintas referencias estéticas vinculadas a lo urbano.

* Cuarto paso en diagonal es un nuevo proyecto de sitio específico de Mariela Vita (La Plata, 1978) en el que continúa el estudio sobre la obra de la escultora María Juana Heras Velasco (Santa Fe, 1924 – Buenos Aires, 2014) que comenzó en 2021 en el marco del Laboratorio Federal en el Museo Sívori.

* Videntes y espumantes, un ritmo alucinante muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

* Las oportunidades se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

* CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

* Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

_____________

Lunática

Llega la II edición de Lunática, la muestra colectiva de arte que se lleva los halagos de los artistas más prestigiosos del país.

Luego del rotundo éxito aquella primera edición en Paseo de Las Artes vuelve LUNATICA NFT el próximo 1 de abril y continuará hasta el 29 de mayo del 2022. En esta nueva edición, alentando la cultura y las artes con las nuevas tecnologías, impulsará el conocimiento sobre los NFT e introducir a los artistas en este nuevo mercado a través de charlas informativas, con la posibilidad de generar un primer NFT. Asimismo la muestra presencial se complementará por una versión online, acentuando el espíritu inclusivo de Lunática y de este modo superar los límites físicos.

Nunca antes una muestra colectiva reunió a 680 artistas, entre los cuales 63 de ellos son grandes maestros premiados del Salón Nacional. Una audaz propuesta impulsada en el momento sanitario más difícil del 2020 y que superó todas las expectativas. Siendo la primera muestra que se pudo recorrer en auto o a pie desde el espacio público o de forma virtual a través de una plataforma online con un novedoso formato desarrollado por la empresa 360 Grados, gracias a la cual se puede continuar viendo en www.fundacionculturalanden2222.org

Desde el sábado 2 de abril a las 18 hs. Visita Lunática los viernes y sábados de abril y mayo

* PASEO DE LAS ARTES. AV PEDRO DE MENDOZA 650, CABA.

____________

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Marea Modular. Oráculo de la imagen en potencia

Es la cuarta exposición virtual producida por Espacio Pla y el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. En esta ocasión, con la curaduría de Malena Souto Arena y Merlina Rañi, se presentan las artistas Aldana Bit, Constanza Castagnet, Daira, Dano Marello, Prifma, QOA, Renee Carmichael y Vicky Lamas, en una exposición colectiva alojada en la web, programada por Renee Carmichael como una obra-sitio web que contiene y vincula el conjunto de obras visuales, piezas sonoras y poemas.

Daira, Dano Marello, Prifma, Vicky Lamas presentan 32 obras visuales que exploran desde el soporte digital; Aldana Bit, Constanza Castagnet y QOA, artistas provenientes del arte sonoro, presentan 16 piezas sonoras; 7 poemas que se desprenden de las piezas exhibidas de Laura Fuchs (Prifma), Aldana y Constanza; y por último Renee, que viene del campo de la escritura y el código, propone este sitio web.

La muestra invita al visitante a sumergirse en un espacio inicial donde conviven todas las obras. Si alguna pieza lo convoca, el visitante puede posarse en ella y activar el Oráculo de la imagen en potencia a través de un click.

El Oráculo de la imagen en potencia es una sala que aparece para conectar tres obras de forma aleatoria, es decir azarosa. El visitante puede consultar el oráculo las veces que desee y en cada oportunidad la imagen generada a través del vínculo entre las obras tomará una nueva manifestación. Cada experiencia es distinta, no hay una relación predeterminada, cada click conectará de manera totalmente diversa y arbitraria un poema, una pieza sonora y una obra visual.

_________________

Cardinales, camino a la ternura

El viernes 22 de abril inauguramos Cardinales, camino a la ternura. Poéticas visuales en territorio nacional, exhibición a cargo de artistas de Salta y Jujuy. Se trata de la primera muestra del ciclo de exposiciones colectivas El territorio no es un mapa, con la coordinación artística de Florencia Califano, que se exhibió previamente en el Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry”.

La muestra reúne obras de doce mujeres artistas: Graciela Coronel, de Los Paños, participa con de objetos, pinturas y una instalación; Milagro Tejerina, fieltrista y docente de Ledesma, con una instalación textil; la escritora Estela Mamaní, de La Quiaca, con una intervención del espacio con su poesía, y Ana López, Graciela López, Marilyn Belizane, Aurora Lucas, Patricia Pérez, Miriam Pérez, Margarita López, Estela Saavedra y Martina Arias, integrantes del grupo Tsinay Thá Chúmaás, de la comunidad wichi de La Puntana, Salta, con sus “nockattaj” (muñecas realizadas en fibra de chaguar).

Se podrá visitar en el cuarto piso de la Casa hasta el 31 de julio de 2022, de miércoles a domingos de 15 a 20.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

___________

Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros

El viernes 18 de marzo, a las 12h, se inaugurará la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros busca profundizar sobre aspectos que no han tenido mucha visibilidad en nuestra sociedad: las consecuencias en la vida de las sobrevivientes, después de salir del centro clandestino. ¿Cómo reconstruyeron los vínculos familiares y sus proyectos de vida?, ¿cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido -casi en la totalidad de los casos- violencia sexual?, ¿cómo las afectó el silencio y la falta de escucha?, ¿cómo fue para ellas participar en los juicios?

La muestra puede visitarse desde el 18 de marzo al 28 de julio, de martes a domingos de 10 a 17 horas.

La realizan el Museo de Sitio de Memoria Esma y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el financiamiento de la Embajada de Alemania en Argentina.

*MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA. Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA

___________________

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

Todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, C. A. B. A.

__________________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. De miércoles a domingos de 11 a 19 hasta el 30 de mayo.

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

* Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, CABA.

_______________

Anita Payró, muestra y presentación de libro

Herlitzka + Faria presenta el libro Anita Payró, escrito por Georgina Gluzman, el cual estará acompañado por una muestra con obras de la artista. Ese día se hará la presentación del ensayo con la autora, doctora en historia del arte y especialista en mujeres artistas y en enfoques feministas, quien conversará con la historiadora del arte Laura Malosetti Costa y con la artista Paola Vega sobre la flamante publicación editada por la galería.

Con esta muestra, que abarca tres prolíficas décadas de producción de la artista y con la edición del ensayo, Herlitzka + Faria busca repensar y revalorizar en términos simbólicos la obra de Payró. Esta exhibición es la primera muestra póstuma de la artista que se realiza desde 1981, cuando el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presentó Homenaje a Anita Payró, un año después de su muerte. Con una cuidada edición, la exhaustiva investigación de Gluzman aborda vida y obra de Payró, artista clave en la abstracción geométrica en nuestro país.

* Herlitzka + Faria. Libertad 1630, CABA

___________________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Juan Astica inaugura la muestra Tempo

A menos de un año de su incorporación al equipo de Smart, Astica presenta su primera exposición individual Con pinturas recientes y texto del maestro Tulio de Sagastizábal, TEMPO es el resultado de un proyecto realizado entre el 19′ y 21′ que inicialmente y como adelanto se presentó en la última edición de arteba 2021. Se puede visitar hasta el 30 de mayo 2022 de lunes a viernes | 13 a 19H.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 – PB, CABA

_______________________

Dioses Invisibles

El MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes, inaugura el 1 de abril a las 17:30 horas con entrada libre una instalación del consagrado artista cordobés Hugo Aveta que indaga en los modos actuales de percibir el espacio y el tiempo. Esta obra compleja y onírica, en la que convergen el dibujo, la fotografía, la escultura y el video, cuenta con la curaduría de la directora artística del MUNTREF, Diana Wechsler, y la interlocución creativa de Adriana Carrizo. Hasta el 25 de junio.

*MUNTREF Hotel Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n, CABA

_________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

_____________________________

DANZA

Grub

Un recital de danza dirigido por Ana Frenkel, cuyo proceso creativo tuvo lugar en el marco de las Residencias artísticas 2021 de El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Viernes y sábados a las 21.30h desde el 06/05 hasta el 02/07. Sala A. Duración 60′. Entrada general $800 por boletería o a través de tuentrada.com.

La producción obtuvo el premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas. La obra cuenta con el apoyo de Prodanza.

*Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

______________________________

Visitantes

Visitantes, la obra de Jovendanza BA, se presentará el viernes 27 de mayo a las 20.30hs en el escenario del Anfiteatro de Parque Centenario. Entrada gratuita hasta completar localidades.

La Compañía Jovendanza BA, con el apoyo de Mecenazgo Participación Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y la Fundación Santander Rio presentará su ópera prima bajo la Dirección y coreografía de Mirta Coronel y Yamila Manuele.

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Música invitan a participar del estreno de Visitantes, una obra que reflexiona sobre la fuerza del arte como creadora de vida. Con 14 bailarines en escena presentarán un espectáculo a pura danza para contar una bella historia, sorprenderse y sentir el movimiento vital junto a los bailarines en cada paso.

“La obra es un viaje al sueño de una artista. En él despierta su otro yo. Criatura mágica. Se arriesga, divierte y aprende a amar.”

Directoras y coreógrafas: Mirta Coronel y Yamila Manuele

Bailarines: Tomas Aimaretti- Ailen Shoeffler- Sofia Odiard- Mario Medina- Joao Garay Torres- Martina Centurion- Agustin Valenzuela-Tiago Lorenzo- Belen Ayala- Emanuel Estrada- Sofia Salerno- Valentina Goñi- Nahuel Guzman

Música original: Martin Bianchedi.

Realizador de objetos: Alejandro Bracchi.

Vestuario: Valeria Luque

Diseño/ redes sociales: Ailen Schoeffler

______________________________

Astor, nosotros

El nuevo espectáculo de la compañía de Leonardo Cuello, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad, propone celebrar los 100 años del nacimiento del músico argentino Astor Piazzolla a través de esta monumental obra de tango danza en viaje al interior del universo piazzolleano.

El espectáculo combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Protagonizado por diez bailarines en escena e imponentes estructuras escenográficas - móviles y de diseño urbano- “Astor, Nosotros” recorre el espíritu piazzolleano y compone diversos paisajes urbanos, en una ciudad que no se detiene transformando permanentemente a quienes la habitan.

Desde el 2 junio, ofrecerá nueve únicas funciones los jueves de junio y julio a las 20h en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA). Localidades $1800 disponibles en Alternativa Teatral y boletería del teatro.

_____________

Vuelve Experiencias en Escena al Borges

El ciclo creado y coordinado por la filósofa y coreógrafa Adriana Barenstein comenzará una nueva temporada en el Borges. Una vez por mes se presentará una obra de danza que emplee o cruce diversos lenguajes. Este año, la apertura —que será en mayo— estará a cargo de Ejercicio de libertad, de Natalia Tencer. En tanto que en junio será el turno de Renate Virtual y sus actuales, de Susana Szperling.

Cuándo: jueves 26 de mayo a las 19 h

Dónde: Centro Cultural Borges

Auditorio Astor Piazzolla

Dirección: Viamonte 525, Buenos Aires

Entrada: libre y gratuita

_____________

Ovillo de luna

El sábado 4 de junio estrena “Ovillo de luna”, la nueva producción de Amor Eterno, escrita y dirigida por Cecilia Gómez. Una obra que combina diferentes lenguajes como la danza, la performance y el movimiento aéreo del circo escénico actual.

“Ovillo de luna” ganó el premio CTBA a la creación y producción de artes escénicas en salas del circuito independiente 2021. Se trata de una co-producción de la compañía independiente Amor Eterno, el Club de Trapecistas y el Premio del Complejo Cultural San Martín.

Podrá verse todos los sábados a las 21 hs. Entradas: $1000 / Descuentos jub. y estud. $800 / Alternativateatral Duración: 50 min.

*Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252, Parque Centenario, CABA).

____________________

Boquitas pintadas

Un espectáculo de Renata Schussheim y Oscar Araiz sobre la novela de Manuel Puig con el Ballet del San Martín. Sábado 21 de mayo a las 20 horas

Las funciones se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Platea $ 850 Pullman $ 700 Viernes $ 450. Descuento 50% para jubilados y estudiantes. Duración: 95 minutos

*Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

_________________________

Jazz n’go

Una mujer, un hombre, otra mujer, cuerpos, muchos cuerpos. La atracción, la seducción, el deseo y la traición entre ellxs. Lo que se cuenta y lo que se oculta. El universo del jazz, de la noche, del sexo, lxs acompaña y lxs enmarca. Es una historia de encuentros y desencuentros, con la complejidad de vínculos inciertos, que se dejan llevar por lo que sucede en un encuentro fugaz pero intenso. Quizás nunca se vuelvan a ver, pero ¿Quién les quita lo bailado? Lxs espectadorxs son testigxs, y una de ellxs se inmiscuye. Una gran noche de pasión en donde las emociones están a flor de piel.

El espectáculo Jazz N’ Go es una idea original de Rodrigo Villani quien además guionó y realizó las coreografías que lleva a cabo un cuerpo de baile compuesto por 13 intérpretes que deslumbran con su performance. Ésta es la segunda temporada que comenzará el viernes 6 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764, CABA). Funciones los viernes de mayo a las 20.30. Las entradas se pueden comprar en Plateanet o en las boleterías del teatro.

______________________

TEATRO

PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

Autores: Betty Gambartes, Diego Vila. Dirección: Betty Gambartes. Intérpretes: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) o Hernán Iturralde.

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 29 de mayo. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

* Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

____

Julio César, de Shakespeare, en versión libre de José María Muscari

El sábado 7 de mayo a las 17 horas tendrá lugar el estreno de Julio César, de William Shakespeare, en versión libre y con dirección de José María Muscari. Protagonizada por Moria Casán, al elenco de esta muy personal adaptación del clásico shakespeareano lo completan Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca.

Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 17 horas. Duración: 80 minutos. Valor de las localidades: platea $ 1050 Pullman 550 (con visibilidad limitada)

* Cine Teatro El Plata. Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA

___________________________





___________________________

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos -Iluminada, Meneranda, Patricio de la Escosura, Honorato, Lucrezia y Anacarsis-, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas. En un clima humorístico de comedia negra, asistimos a la peripecia de estos personajes que desembocará, finalmente, en una tragedia imprevista. Como vampiros contemporáneos, la sed de posesiones materiales, el individualismo, la negación del amor y del erotismo, los va ganando por completo hasta llevarlos a urdir una siniestra gran estafa.

Dirección Marcelo Velázquez. Autor Marco Denevi - Adaptación Hernán Costa

Funciones: Domingos 20 hs. Entradas: $1000. Compra/ Reservas: www.alternativateatral.com

*La Carpintería - Jean Jaurés 858 - CABA

_____________________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

Obra musical de la dupla Manasseri – Provenzano.

SÁBADOS 21:00 HORAS desde el 14 de mayo. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

*ITACA COMPLETO TEATRAL Humahuaca 4027, CABA

_______________________

Toma tres

Estrena en la cartelera teatral, una obra que invita a conocer una toma de colegio puertas adentro. Una propuesta innovadora, donde el espectador transita distintos espacios y tiene un rol central.

De Valentino Grizutti. Proyecto ganador de la Beca Creación 2021 del “Fondo Nacional de las Artes” y Mención Especial del Concurso Nuestro Teatro del “Teatro Nacional Cervantes”.

Funciones: Viernes a las 21.30 horas.- Entradas $1.200. Estudiantes / Jubilados $900. Reservas en alternativa.

*Teatro Silencio de Negras. - Pte Luis Sáenz Peña 663, CABA

____________________

Vassa

Máximo Gorki concibió Vassa Zheleznova en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. Lo único que mantuvo de la original es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger. En esta versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

El próximo jueves 12 de mayo a las 20 horas se estrenará en el Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056) Vassa, de Máximo Gorki, en versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu, con dirección de Felicitas Kamien.

Humberto Tortonese como Vassa encabeza el elenco de este espectáculo que completan Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez y Diego Báez (integrante del Grupo de Titiriteros)

Las funciones tendrán lugar de jueves a domingos a las 20 horas. Platea $ 1.050 Jueves $ 550. Duración: 80 minutos

________________________

Frida Viva la vida

El domingo 8 de mayo llega a calle Corrientes en el escenario del teatro Multiescena, el unipersonal furor en más de 23 países de todo el mundo: “Frida Viva la vida”. Es el Día de los Muertos y la artista prepara una fiesta para recibir a sus invitados, Diego Rivera, Rockefeller y Trotsky, y debatir sobre México, Estados Unidos y Francia, cuando inevitablemente surge el recuerdo del accidente y la muerte comienza a ser el centro de la escena.

“Viva la vida” es el título que lleva la que es considerada su última obra de arte, realizada antes de su muerte. Es un canto a la vida, representa la pasión y esperanza de la artista mexicana. Frida Kahlo es interpretada por Maria Manuela Gonzalez.

Todos los domingos desde el 8 de mayo a las 2:00hs

*Teatro Multiescena, Corrientes 1764, CABA.

_______

Jíjop

Un carpintero fabrica un nuevo muñeco, Jíjop, uno más entre los muchos que habitan sus estanterías repletas de cajas. Jíjop cobra vida, se reconoce; asombrado, escapa. Quiere saber cómo es el mundo que lo rodea. Intrigado, entra en el rugido de la maquinaria urbana, que lo transforma, lo usa y lo cambia. Jíjop aprende, domina y avanza en los diversos niveles de la máquina y termina sometiéndola.

Jíjop es el resultado de una búsqueda que fusiona diversos universos expresivos y escénicos. Habita la escena con un lenguaje novedoso en donde lo físico cobra protagonismo, es la búsqueda de otras formas de relatar historias, en donde el universo dramático encuentra nuevas maneras de expresarse. En ella conviven distintos lenguajes escénicos como el teatro físico, teatro negro, mascara neutra, herramientas expresivas de la técnica Le coq y las danzas urbanas como el popping, que llevarán a los espectadores a un universo fantástico y surrealista compuesto por el actor y bailarín Emiliano Larea, la dirección de Gabriel Páez y la colaboración de un equipo de referentes de las artes escénicas.

Funciones: Sábados 19 hs en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA)

_______

Sabrina sin voz

Sabrina sin voz es una obra compuesta por cuatro obras cortas cuyos temas apuntan a visibilizar la violencia de género y el uso abusivo del poder. Es el conflicto de una docente y una madre cuya hija fue abusada sexualmente.

Fecha de estreno: 5 de junio de 2022. info y entradas

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

___________________

Embarazados

La llegada inesperada de un bebe en una pareja es un tema muy común y esto trae innumerables inconvenientes que podemos ver retratados en la obra Embarazados, una creación Juan Ignacio Bruzzo, Juan Álvarez Prado y Hernán Matorra. El espectáculo cuenta con la dirección general de Tomás Massun, la asistencia de dirección de Carolina De Gennaro y la dirección musical de Juana Lafita, mientras que el elenco está compuesto por Francisca Bodas y Juan López Boyadjian. El gran estreno será el 5 de junio a las 20:00 horas y las entradas se pueden comprar por Plateanet o en las boleterías del teatro.

* Teatro Picadilly. Av. Corrientes 1524, CABA

_____

Petit Hotel Chernobyl

Cuenta la historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza. Una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Una joven que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen. Se necesitan.

De Andrés Binetti. Con Silvia Villazur, Alejandra Oteiza, Jowy Sztrik y Martina Zapico. Dirección: Nicolás Manasseri.

FUNCIONES: Viernes a las 21:30 horas - Localidades: $ 1.000.- Duración aproximada: 50 minutos

*ÍTACA Complejo Teatral - Humahuaca 4027 – CABA

______

Del barrio La Mondiola

La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. Leopoldo Pena es un humilde empleado municipal, muy tímido y acostumbrado a las burlas y destrato de su jefe y una compañera. Leopoldo es un soñador que anhela ser un gran cantor de tangos y conquistar a Rosaura, una chica de barrio, de la que está enamorado y que gusta de él pero por su timidez nunca se atrevió a exponer sus sentimientos. Toda esta historia hilada con fragmentos de populares tangos como Garufa, Cuesta abajo, Nada y muchos otros.

De Jorge Lorenzo. Con Jorge Lorenzo, Silvia Geijo, Carlos Ledrag y Jesica Livorsi. Músicos: Esteban Morgado y Nicolás Perrone. Dirección: Mecha Fernández. CC25deMayo.

Funciones: martes a las 20 - Localidades: $ 1.000.- Platea / $ 800.- Pulman / Venta por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro

*CC25 de Mayo – Triunvirato 4444 – Villa Urquiza – CABA

________________

Torna amore

Vivi vive con su madre en su casa de siempre. Su vida pasa monótona hasta el regreso de Emilio, su ex. Este reencuentro después de treinta años lo revolucionará todo. Una historia de amor que transcurre en un pueblo del interior y que excede los límites territoriales como esos amores inolvidables.

Elenco (Por orden de aparición): Mayra Homar, Marita Ballesteros, Malena Resino, Benicio Chendo, Rubén de la Torre. Dramaturgia y dirección adjunta: Agustín Meneses. Dirección: Sebastián Irigo.

Funciones: Miércoles a las 20:30. Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa teatral

*El Extranjero - Valentín Gómez 3380 – CABA

____________________________

Moconá

Una pareja de descendientes de polacos vive y trabaja en una humilde proveeduría de ruta, de un pueblo pobre y alejado en la Provincia de Misiones, República Argentina. Se tienen a ellos mismos y a un hijo con rasgos animales. Además de la venta de alimentos, acarreados por su pobreza, se dedican a gestar y vender bebés. Mientras esperan la llegada de posibles compradores, reciben la visita de un joven misterioso que se presenta como interesado por adquirir las tierras que ellos ocupan.

Dramaturgia: Valeria Baranchuk. Con Carlos Kaspar, Agustín Daulte y Valeria Baranchuk. Dirección: Carla Scatarelli.

Estreno: Sábado 14 a las 22.30. Funciones: Sábados a las 22.30 - Localidades: $ 1.200 / Venta por Alternativa teatral

*Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

_____________

Rota

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra “Rota” de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

Funciones: Sábados a las 20hs. Localidades: $1200.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

____

La Falcón

LA FALCÓN es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané. Actúan: María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet, Sofia Nemirovsky. Dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: Domingos a las 16 hs. / Entradas: General $ 1.200.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 – Abasto

_________

Más que real

Es la historia de Claudia (Laura Manzini), una mujer de mediana edad empleada en una repartición estatal (PAMI) que lidia todos los días con la demanda de los ancianos y los médicos y con una madre que a pesar de estar postrada en una cama gobierna su vida y la tiene atrapada desde pequeña. Para escapar de esa realidad y después de trágicos fracasos amorosos Claudia comienza a fabular con el hombre de sus sueños (Max Accavallo) y crea en su cabeza al romántico héroe que supuestamente la rescatará de esa vida de angustia y desamor, pero lo que en un principio sucede en su cabeza comienza a invadir su realidad de manera ingobernable y a tener vida propia. Claudia intenta con varias técnicas y terapias deshacerse de su creación por eso recurre a una terapeuta muy particular quien supuestamente la ayudará a superar su problema. La historia esta hilvanada con canciones y números musicales, donde el humor será también protagonista y que, entrelazados en la dramaturgia, llevarán al espectador a un final inesperado.

De Laura Manzini. Funciones: Viernes a las 20:30 hsata el 27 de mayo. Localidades: $ 700.- Entradas por Alternativa teatral

*Belisario Club de Cultura – Av. Corrientes 1624 – CABA

____________________

Mayo en el CC 25 de Mayo

"600 caballos de fuerza"

Ciclo Teatro Mítico de Buenos Aires | Todos los viernes de mayo a agosto a las 20hs, se realizará este ciclo que propone amplificar la mirada e invita a toda la ciudad a disfrutar de reconocidas puestas teatrales, ahora en el hermoso escenario del Centro Cultural 25 de Mayo. Cuatro obras de gran formato nacidas en el circuito independiente de la ciudad, cuatro autores de distintas generaciones que cruzan estéticas experimentales y populares y cuatro mitos teatrales porteños actuales, pasados, futuros y eternos.

Viernes 6, 13, 20 y 27 de mayo - La fiesta del viejo, de Fernando Ferrer (Sala Principal) Viernes 17 y 24 de junio - Open House, de Daniel Veronese

Viernes 8, 15, 22 y 29 de julio - Imprenteros, de Lorena Vega

Viernes 19 y 26 de agosto - Clara, de Sofia Wilhelmi

Les Reyes |. Una versión del 1700, de tragedia isabelina, de lo dionisíaco y lo apolíneo, de protocolos, ceremonias y rituales ajenos. Obra ganadora de la Bienal Arte Joven Buenos Aires. Sala Redonda - Viernes de mayo y junio a las 21 hs

600 Caballos de fuerza | Dos hermanas camioneras recorren las rutas de la triple frontera guiadas por el fantasma de su padre. En las vueltas roban una supuesta obra de arte que las empuja a encarnar un destino de venganza. Una venganza ajena, acaso demasiado tarde. 600. Sala Redonda - Lunes de mayo, junio y julio a las 21 hs

Diosa | La nueva obra performática del colectivo MARTE. Diosa invita a les espectadores a despatologizar las identidades trans y no binaries a través de una obra en primera persona. Esta obra fue creada en residencia en el CC25. Sala Redonda - Sábados de mayo y junio a las 21 hs

Del Barrio La Mondiola | La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. La obra es de Jorge Lorenzo con coreografía y dirección de Mecha Fernandez. Música en vivo a cargo de Esteban Morgado y Nicolás Perrone. Sala Principal - Martes de mayo y junio a las 20 hs

Entradas por Alternativa Teatral.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

__________________

Clausura del amor

Clausura del amor, de Pascal Rambert, es una crónica sobre la separación de una pareja. Él actor, ella actriz, ambos en un buen momento de sus carreras profesionales. Él decide no callarse más y lanza un largo soliloquio de ruptura. Está preso en esa relación que se ha convertido en un mausoleo. Ella escucha, hasta que llega el momento y se expresa. Dos visiones de esa relación. Un combate brutal donde las palabras son misiles y destruyen todo. Actúan Cecilia Cósero y Mateo Chiarino, bajo dirección de Silvina Katz.

Sábados a las 21.30hs. Hasta fin de junio. Entrada general: $ 1000 / Est. y jubilados: $ 700 por Alternativa.

* Teatro Payró (San Martín 766, Caba).

____________

Cómo piensan el tiempo las tortugas (hermanas)

El próximo martes 7 de junio a las 21h estrena CÓMO PIENSAN EL TIEMPO LAS TORTUGAS (HERMANAS), protagonizada por Viviana Suraniti y Romina Sznaider, con dirección de Pilar Boyle en La obra pone el foco en este vínculo tan poderoso de dos mujeres que comparten una “misma” historia familiar. Pasado, presente y futuro se ponen en juego durante el viaje de María Lourdes y María Fátima a las termas, después de la muerte de su padre.

Escrita por el premiado dramaturgo y director cordobés Ricardo Ryzer, bajo la dirección de Pilar Boyle, la obra bucea en los vínculos y secretos familiares.

Desde el 7 de junio, funciones los martes de junio y julio a las 21h

*Nün Teatro Bar (Juan R. de Velasco 419, CABA).

_________________

Glamour de camping

Glamour de camping se desarrolla en un camping de Mar Azul. Rosa y Julián deciden cambiar sus vidas para dar un paso al frente en la vida y así aspirar a una nueva clase social. Sin embargo, una situación mundial cambiará sus vidas para siempre.

De Florencia Aroldi. Actúan: Patricia Durán - Gabriel Fernández - Sebastián Ursi Dirección: Jorge Graciosi. ESTRENO 16 DE ABRIL. Sábados 20:00 hs. hasta el 28 de mayo. Entrada: $ 900,00

*TEATRO LA MUECA, MUY TEATRO. José Antonio Cabrera 4255. Teléfonos: 1151602179

________________

Cómo juegan los perros

Nadia y Agustín se acaban de mudar a un PH con olor a nuevo. La pareja ha crecido, el pasado compartido y el futuro que tienen por delante son cada vez más grandes. Pero esta familia no está completa sin Aldo, su perro. Él no es un perro como cualquier otro: los trucos que puede hacer sobrepasan la lógica y las expectativas, sabe jugar al póquer. Subir el video a Youtube es sólo el principio del viaje; cada día aprende cosas nuevas y más extrañas. En esta casa ¿quién es el dueño y quién es la mascota?

Con dramaturgia de Lucas Ranzani y dirección de Rubén Viani. Desde el 2 de abril hasta el 28 de mayo, todos los sábados a las 20:30 hs. Entradas: $1200 / Alternativateatral. Reservas: 4831-9663. Duración: 60 min.

*El Método Kairós. El Salvador 4530, CABA

_______________________

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET.

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

_____________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Con Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty, Susana Pampín. Autor: Gonzalo Demaría. Dirección: Ciro Zorzoli

¡DESDE EL 12 DE ABRIL! ¡8 ÚNICAS FUNCIONES! Martes 20 horas. Entradas $2400 En venta por PlateaNet

*Metropolian Sura - Av. Corrientes 1343

____________

Quema la voz

Ivana, una joven que busca reencontrarse con su identidad, a partir de una canción que compone trata de desmontar una serie de puestas en escena que a lo largo de su vida le han impedido correr el velo de su propia historia personal, familiar y colectiva. Una historia permanentemente silenciada y negada, dentro de una familia en la que sus integrantes tuvieron que volverse otros u otras, construir personajes y sostener ficciones como una forma de sobrevivir.

Funciones: viernes 21:00 hs. Hasta el 24 de junio. Comprar entradas

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

_______________________

La bobe

Ariel visita a su abuela por última vez. Pero lejos de encontrarse con la tristeza de una despedida, reviven juntos su historia, las canciones que acompañaron sus vidas y comparten una sorpresa muy especial. LA BOBE, de Diego Licht protagonizada por Irene Almus y el propio Licht, acompañados en el piano por Esteban Rozenszain, es una obra que entrelaza el amor familiar, la picaresca cotidiana de la cultura judía, con un mensaje que nos es universal.

Dirección GABI GOLDBERG. ESTRENO 1 DE MAYO Funciones: Domingos 18h hasta el 22 de mayo. Entradas en venta por Alternativa Teatral

*EL MÉTODO KAIRÓS. El Salvador 4530, CABA

__________________________

Me encantaría que gustes de mí

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

La Compañía Trueno presenta Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presenta los jueves, a las 20.30 horas,

Localidades: $900 - Estudiantes y jubilados: $700 Entradas por Alternativa teatral: click Duración: 60 minutos

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 - CABA

_____________________________

Forever Young

La exitosa comedia musical originada en Noruega regresa para festejar los primeros 10 años del Teatro Picadero a partir del 23 de Mayo de 2022, los días lunes a las 20.30 hs, en versión adaptada por los catalanes de Tricicle. Con Dirección General de Daniel Casablanca, Dirección Musical de Gaby Goldman, Coreografías de Elizabeth de Chapeaurouge y Producción General de Pablo Kompel y Sebastián Blutrach.

FOREVER YOUNG es a su vez la comedia musical que marcó la reapertura del mítico Teatro El Picadero Pasaje Santos Discépolo 1857 (a media cuadra de Av. Corrientes y Callao) el 29 de mayo de 2012.

El elenco de esta versión de FOREVER YOUNG representa un verdadero seleccionado de la comedia musical en nuestro país: Walter Canella (Sweeny Todd), Christian Gimenez (Tita ), Melania Lenoir (Chicago), Andrea Lovera (Drácula), Ivanna Rossi (Raffaela, Germán Tripel( Avenida Q), acompañado por el maestro Hernán Matorras.

Estamos en el 2050. Siete ancianos pasan sus días placidamente en un geriátrico entre ejercicios de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y el rock & roll mágicamente toma vida y nuestros queridos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible: la música.

FUNCIONES LUNES 20:30 hs

Venta de entradas en boletería del teatro o por plateanet www.plateanet.com 5236-3000

Entradas $ 2500.-

* Teatro El Picadero Pasaje Santos Discépolo 1857

_______________________

La Capacitación

Reestrena el 27 de mayo. Funciones todos los viernes a las 20:30 hs, hasta el 1 de julio. Las entradas podrán adquirirse en Alternativa Teatral, a partir del 17 de mayo.

*Espacio Finnegans. Guevara 533, CABA.

__________

Delirio a dúo

De Eugène Ionesco. Delirio a Dúo muestra la discusión de un hombre y una mujer sobre si un caracol y una tortuga son o no el mismo animal. Mientras disputan quién tiene razón, en un espacio que habitan como refugio ante el caos y horror que transcurre afuera, la pareja comienza a desmoronarse hasta encerrarse en una espiral sin salida.

Dirección: Lizardo Laphitz

Funciones: Domingos 18 hs y 19.45 hs Entradas por Alternativa Teatral: $1000.-

*El Jufré Teatro Bar. Jufré 444 – CABA. TE: +54 11 3022 1091

_________________

Virginia y Victoria

Virginia y Victoria plantea un encuentro entre la escritora inglesa Virginia Woolf y la editora, escritora y mecenas argentina Victoria Ocampo, responsable de la traducción y publicación de sus obras en español. Ellas rememoran su relación, su amistad, algún que otro desencuentro y algunas de sus ideas principales respecto de la escritura y de la amistad entre mujeres. Lo hacen en un cielo que, como figura en esta obra, por estar allí Victoria Ocampo podría ser un “cielo de diamantes”.

Estrena el domingo 8 de mayo a las 17hs hasta el 29 de mayo, con dramaturgia y dirección de Irene Chikiar Bauer, con actuaciones de Gloria Morgan como Virginia Woolf y Malvina Ocampo como Victoria Ocampo. Las funciones son los domingos a las 17hs. Entrada general: $ 1000 / Est. y jubilados: $ 700 por Alternativa

*Teatro Payró (San Martín 766, CABA).

____________________

Fantasmatic invocación Stanislavski

Desde el próximo 7 de Mayo se presenta en el teatro El Portón de Sánchez la obra “Fantasmatic invocación Stanislavski”; con dramaturgia y dirección de Ciro Zorzoli y la actuación de Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez. 8 únicas funciones! sábados 18 horas.

En FANTASMATIC invocación Stanislavski un grupo de intérpretes se sumergirá en situaciones e instantes fugaces con el fin de lograr que emerja la emoción de manera sincera -como pedía Stanislavski-. Pero toda emoción es escurridiza y allí es donde se verán en figurillas para alcanzar su objetivo… Pues en su recorrido irán surgiendo interrogantes, dudas que van más allá del misterio de las emociones y que tienen que ver con las contradicciones de la propia naturaleza humana.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

_______________________

Digitales anónimos

Dos amigos en sus cuarenta y pico se someten a un grupo de autoayuda para tratar de solucionar sus problemas de adicción a la tecnología en general, y a las redes sociales en particular. Allí, una voz en off (Georgina Barbarossa) los obligará a adentrarse en una hilarante terapia de alto impacto en la que tendrán que participar de secuencias absolutamente disparatadas donde se pondrá a prueba su fuerza de voluntad para separarse del teléfono celular en situaciones extremas.

Desde el sábado 4 de junio 18hs el dúo humorístico “Hermanos Delay” presentan DIGITALES ANÓNIMOS, un espectáculo sobre la adicción a la tecnología, tomada con mucho humor. Tendrá un novedoso sistema de pago de entrada según nivel de satisfacción!!! Con dirección de Gabriel Wolf (Los Macocos), Hermanos Delay son los geniales Leandro Aita y Diego Carreño.

Funciones Sábados 18 horas.

Reservas: 4831-9663. www.alternativateatral.comPrecio de entradas: A calificar por el espectador, según su reacción al espectáculo, cuando éste finaliza: No me gusta: No abona/ Me gusta: $1000/Me divierte: $1200/Me encanta:$1500

*El Método Kairós: El Salvador 4530 CABA.

_____________________

Todo el dinero del mundo

Al millonario Sr. Norton le secuestran a toda su familia y no quiere pagar el rescate , su mayordomo será el mediador con los secuestradores , podrá recuperar a su familia? Todas las sospechas aparecen con su mujer que ha escapado de sus captores. Desopilante y llena de enredos, los espera un final inesperado!

Con Pablo Razuk, Romina Pinto y Yoska Lázaro. Dram. y dir. Pablo Cernadas.

Del 4 al 28 de Mayo. Miércoles: 4 funciones, de 22:45 hs. a 00:40 hs. Sábados: 5 funciones, de 22:45 hs. a 01:10 hs. Duración de la obra: 12 minutos. Entradas $500.

*Microteatro, Serrano 1139, CABA

____________

Y las arañas de Marte

Es un unipersonal performático inspirado en el universo de David Bowie. Cada jueves el cierre estará a cargo de musiques invitades.

De Ana Schmukler. Funciones: Jueves de Mayo, 21 hs. Entrada a la gorra (mínimo sugerido $600) por Alternativa

*Casa Brandon. Luis María Drago 236, CABA

________________

Jauría

3 de la madrugada del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos son cinco. Son “La manada”. El más joven y miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen para acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al pallier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la meten dentro. EL JUICIO QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS

Ganadora de tres Premios ACE. 4 ÚNICAS FUNCIONES CON PRECIOS A ELECCIÓN. Hasta el 29 de mayo. Para que nadie se la pierda, la producción de “Jauría” estableció opciones de precios que el público podrá elegir de acuerdo a sus posibilidades de pago: $500, $1000, $1500, $2000, $2500. Entradas en Plateanet o en boletería del teatro. Al ingresar a Plateanet para realizar la compra: Para pagar $500 elegir el descuento del 80%. Para pagar $1000 elegir el descuento del 60%. Para pagar $1500 elegir el descuento del 40%. Para pagar $2000 elegir el descuento del 20%. Para pagar $2500 elegir sin descuento.

* No habrá cupo límite por precio. * El precio no limita ubicación en la sala

Funciones: Domingos 16 hs

*Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

__________________

¿Qué pasó todo este tiempo?

“¿Qué pasó en todo este tiempo?” es una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está. Paralelamente también se hace una sátira sobre la teatralidad al plantear la dificultad que atraviesa uno de los personajes en su quehacer escénico. El teatro y el paso del tiempo, temas que movilizan a la autora, se reflejan en esta comedia de una hora de duración.

Autoría y dirección: Gabriela Izvocich. Desde mayo funciones los sábados a las 20 hs. Entradas $1000. Descuento estudiantes y jubilados $800. por Alternativa

*El portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

___________________

Pasado

El viernes 6 de mayo estrena Pasado, una obra con toques futuristas escrita por Federico Alí y dirigida por Paula Ransenberg. Pasado cuenta con la actuación de Federico Alí, Checho Castrillón, Anabella Di Santo, Emilia Rebottaro, y puede verse todos los viernes a las 22.30hs. Entrada general: $ 1000 / Est. y jubilados: $ 800. Por Alternativa

*Teatro No Avestruz (Humbolt 1857, Caba)

_________

Pieza para maniquíes

La pieza de Gabriel Penner, Pieza para maniquíes y un actor de reparto. (Documental sobre el silencio) es una dramaturgia condensada que desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en escena, en un bello juego escénico humorístico, irónico y crítico, a actores, objetos y espacio, con la absurda determinación de contestarse por qué hacemos teatro con tanta pasión. Los cuerpos de quienes actúan establecen un encuentro amoroso e intenso con el escenario, tanto tiempo añorado.

Funciones viernes a las 21hs, en la nueva Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leonidas Barletta (Diagonal Norte 943), Entrada general: $1000 - por Alternativa Teatral. Estudiantes y jubilados: $700 en la Boletería del C.C. de la Cooperación.

______________

Floresta

En una casa de familia aristocrática venida a menos, una madre viuda y sus dos hijas enfrentan un presente de pesares económicos y hambre.

SÁBADOS 20:00 HORAS

*ANIMAL TEATRO. Castro 561

________

Laponia

Mónica, Germán y su hijo de cinco años Martín han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Ana, su compañero finlandés, Olavi y la hija de los dos Aina de cuatro años. Cuando los cuatro se reúnen para celebrar en el paraíso de las auroras boreales, la tensión y las cuentas pendientes salen a relucir, en un entretenido y dinámico relato con diálogos inteligentes interpretados de manera efectiva y creíble, capaces de captar la atención del público, situando el hilo central en el debate de si se debe educar a los hijos fomentando la existencia de la magia y del propio Santa Claus como se asume socialmente o bien si es preferible dejar la imaginación a un lado para evitar que los niños vivan una mentira. Los secretos jugaran un papel clave a la hora de decantar la balanza.

Escrita por Cristina Clemente y Marc Angelet. El elenco está integrado por Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz, y Paula Ransenberg dirigidos por Nelson Valente.

ESTRENO 14 de MAYO 2022. Viernes y sábado 22:15 hs / Domingo 20:30 hs. Localidades: $ 2500.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje. Enrique S Discépolo 1857

____________

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

________________________

Der Kleine Führer

Un edificio gris en el centro de la ciudad. Allí en sus sótanos se esconde el proyecto secreto de la Bayer y la logia El Huevo de la Serpiente: Adolf, un niño, un nuevo Führer, nacido de una decisión política y empresarial. Pero algo no sale como se esperaba. El niño sufre una debilidad pulmonar y tiene que vivir encerrado durante años. Ahora, la Bayer ha logrado la vacuna que le permitirá salir al mundo. En el sótano del edificio se construye un circo. El niño será recibido por la alegría del mundo circense y sus payasos.

De Eugenio Soto. Funciones: Domingos 18 hs. Entradas por Alternativa.

*Teatro “Sala de Máquinas”, Lavalle 1145, CABA

____________________

Mandinga, el Diablo que vino de África

Matías es un afroargentino, víctima de racismo y de un amor que no pudo ser. En su afán de sanar esos dolores, evoca al Diablo. Sin embargo es Mandinga quien llega a él como puente con sus ancestros y sanación de su presente.

De Diego Damián Martínez, con Mauricio González, dirección Yamil Ostrovsky. Obra ganadora Festival Internacional de Nuevas Dramaturgias “Teatro D10″

Funciones: Sábados, 21:30 hs. Entradas $1000 en venta por Alternativa

*Hasta Trilce, Maza 177, CABA

_________________________________

Terrenal

El clásico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

Sábados y domingos 20hs

*Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

_________

Othelo

Décima temporada de Gabriel Chamé Buendia y su versión de la obra de William Shakespeare.

Viernes y sábados 22.30hs

*Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

____________________________________

Fantoche herido

Es una obra de teatro musical inspirada en la apasionada y tumultuosa historia de amor de dos personajes que fueron leyenda en la música de Buenos Aires: Enrique Santos Discépolo y Tania. Es una versión libre de ese explosivo vínculo sentimental a través de la poesía y la sublime música de uno de los grandes genios del tango del siglo XX.

Se cumplen 70 años de la muerte del gran Enrique Santos Discépolo y la obra Fantoche Herido retrata de gran manera una parte importante de su vida. El espectáculo es una creación de Luis Cícero quien además dirige a los protagonistas Alejandra Fontán y Martin Rebechi. Luego de una exitosa primera temporada regresan al Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA) los martes a las 21:00 horas hasta el 31 de mayo. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

_____________

Hijo del campo

Durante el verano se realizan los trabajos de campo. En ese contexto, mientras se desarrolla una jornada laboral, contemplamos en el devenir de las palabras la soledad del que se siente distinto. Obra de: Martín Marcou. Viernes 21hs hasta el 3 de junio. Entradas

*Espacio Tole Tole Teatro. Pasteur 683, CABA

_______________

Pequeña Pamela

Escrita por Mariana Chaud en diálogo con la obra de Nahuel Vecino. Dramaturgia y dirección Mariana Chaud.

El caño del desagüe arroja una etérea cascada de aguas servidas. Es el límite de dos mundos: uno marginal y un inframundo fantástico. Esta tragedia se funda en el desamor, el desencuentro y la violencia. Pamela ama a Ayax, quien va detrás de un amor imposible mediante sórdidos asesinatos; los secuaces de Ayax traicionan y son traicionados. Una cíclope cumbianchera, el fantasma del tío gay y el coro, oscilan entre estar dentro y fuera de la trama y de la muerte. En este universo proto-mitológico, lo delirante está hermanado con lo telúrico y el clasicismo cruzado por lo villero, todo esto nos acerca a pensar las complejas relaciones humanas contemporáneas.

Desde el jueves 28 a las 20 horas. Jueves a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 24 de julio. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.050 jueves $ 550

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715, CABA

_______________________

Geografías

Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo. Él le ofrece un pañuelo de papel; ella lo acepta. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geografías de la ciudad y el universo.

Viernes 20.30hs

*Patio de Actores. Lerma 568, CABA

_________________

La última cinta de Krapp

En Beckett, el vacío existencial y la espera constituyen dos tópicos esenciales que en esta época se han potenciado. La desesperación del personaje se potencia en su acto perpetuo de querer concretar su opus magnum nunca logrado, pero con el que intenta llenar ese vacío.

Lunes 20hs

*Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, CABA

_________________

¿Qué pasó en todo este tiempo?

Una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está.

Sábados 20hs

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

___________________

Tengo un muerto en el placard

Una comedia policial de Daniel Dalmaroni con ciertas connotaciones patéticamente mafiosas. Protagonizada por Pasta Dioguardi y Marcelo Serre, con dirección de Guillermo Ghio.

Miércoles 21hs

*NÜN Teatro Bar. Velasco 419, CABA

____________________

Alicia Confusión

Incómoda por la falta de libertad, Alicia ayuda a los habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada de una Reina que necesita que todo sea como debe ser.

Sábados 16hs

*Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, CABA

______________

Solsticios de cuna

Obra dramática transcurrida en los inicios del 90 sobre la relación abandónica de una madre (Inés Campos) convertida en famosa actriz y sus dos hijos (Norberto y Eduardo) uno de los cuales (Eduardo, el mayor) está padeciendo fase terminal de SIDA. El mayor de los hijos decide llamar a su madre sin decirle la verdad que atraviesan, a pesar de su enojo por un año de ausencia. Ella llega ajena a todo hacia una cena de reencuentro donde de pronto el alcohol descorre velos y los reproches de una vida entera de silencios y secretos se desbordan.

De Daniel Piedrabuena. GRAN REESTRENO DOMINGO 5 DE JUNIO 19:00 HORAS. Entradas por Plateanet o boletería del teatro.

*Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA)

__________________

Amor, ¿es amor?

Una historia de amor protagonizada por dos artistas populares que supieron tener una fuerte e inolvidable historia de amor y que quince años después vuelven a encontrarse en un escenario…

Los miedos, los fantasmas, la bronca por lo que no pudo ser y el deseo otra vez se hace presente entre ambos. Ficción y realidad se confunden una y otra vez. ¿Podrán resolverlo esta vez?

Amor, ¿es amor?, es una obra de teatro y tango bailado protagonizada por la pareja de actores – bailarines Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. Amor, ¿es amor?, es una versión libre de Gabriela Bianco y Evelia Romano de la obra Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá.

Funciones: viernes a las 21h

Teatro: Payró

Dirección: San Martín 766, CABA, Argentina

Entradas: $1000 /jub y estud $700

Informes: consultas@teatropayro.com / (+54-11) 4312-5922

_____________________

El público

Un director y un actor se debaten entre hacer o no una obra por los enormes riesgos que ésta conllevaría mientras el público espera ansioso no sólo por verla sino por protagonizarla.

Teatro de máscaras, disfraces y pelucas que marca la representación dentro de la representación al mejor estilo barroco. Texto que deconstruye Romeo y Julieta, la universal pareja shakesperiana, y permite aproximaciones a las teorías modernas de género y a la tendencia “queer”. Obra con ecos de Pirandello y de Cocteau, con influencias de Buñuel y Dalí que invaden el espacio escénico de imágenes cinematográficas y plásticas. Pieza precursora que anuncia a Artaud y a Beckett, al teatro de la crueldad y al teatro del absurdo. Dramaturgia que asombra en el siglo XXI.

De Federico García Lorca. Adaptación y puesta en escena: Carlos Di Lorenzo. Con Daniel Toppino y Federico Accorinti. Ganadora del Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénica del Instituto Nacional del Teatro

Estreno Sábado 4 de junio 20.30 hs. Funciones Sábados 20:30hs - hasta el 23/7/22. Duración de la obra en minutos: 60 min Precio de las entradas: $1000 – 2 x $1600

*Teatro de La Fábula: Agüero 444 - CABA

_________________

La princesa rusa

Julieta Abriola dirige una obra de Juan Ignacio Fernández sobre la necesidad de escribir y de que nos lean. Sobre lo que nos atraviesa el cuerpo y no entendemos. Sobre el deseo y su imposibilidad.

Domingos 15hs

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

__________________

Siesta

Siesta, de Nerio Tello, es una obra basada en la historia real de Ely Juarez, campesina que lucha para frenar la tala del monte santiagueño. La obra cuenta con la dirección de Silvia Andorno y las actuaciones de Samantha Cairo Kanashiro y Silvia Andorno.

Jueves a las 21hs, desde el 2 de junio. Duración: 55 minutos. Entrada general: $ 600 Por Alternativa

*Espacio Tole Tole (Pasteur 683, Caba)

____________________

Tres

De Pablo Bellocchio, está protagonizada por Gastón Cocchiarale, Lara Crespo, Pedro Risi y Mariana Blanco Vitorero. La dirección a cargo de Antonela Scattolini Rossi lleva a escena una obra que invita a la reflexión. En un momento social de deconstrucción constante, la obra desde el humor nos lleva a seguir preguntándonos por las formas del amor y la violencia o el dolor que encierran. Una noche y una cena como cualquier otra Mario y Belén deciden sorprender (o emboscar) al hermano de ella, Danilo, con una cena de parejas intempestiva. Es que mientras ellos parecen estar en el mejor momento de su relación, Danilo no puede dejar de hablar de su ex. Con la llegada de Paula se va a instalar mucho más que un momento incómodo. La mirada de un otro, ráfagas del pasado y sobre todo preguntas que nunca se hicieron van a ir descartando esa supuesta armonía hasta dejarlos a ellos (y a nosotros) en carne viva. La obra de Pablo Bellocchio “Tres” contará con funciones todos los viernes a las 20.30h en el Método Kairos, a partir del viernes 8 de abril.

Viernes 20.30 hs hasta el 27 de mayo

*El Método Kairos. El Salvador 4530, CABA

_________

El día en que me voy a morir

El día en que me voy a morir es una pieza teatral que relata la historia de Dafne, una mujer que en el día de su cumpleaños número treinta y tres tendrá que enfrentar sus vínculos rotos tras mucho tiempo de estar encerrada en su casa. La relación con su madre; su mejor amiga - de la que siempre ha estado enamorada - y a todos sus fantasmas que, muy sorpresivamente, la visitan para recordarle lo que tiene que hacer. Dafne tendrá que decidir si enterrar el cadáver de sus recuerdos o vivir con ellos para siempre.

Es una creación de Laura Medina, que tiene la dirección de China Andrea Villagrán y un elenco compuesto por 3 actores en escena que representarán una impactante historia. Una impronta creativa chileno-argentina que se presentó en octubre del 2021 en el marco del Festival Akroasis Dramaturgia, y ahora se presenta los sábados de mayo y junio a las 22:30 horas en La Pausa Teatral (Luis Viale 625, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro. ________

Berisso

El próximo viernes 22 de abril estrena BERISSO, la comedia escrita y actuada por Julia Di Ciocco, con co-dirección de Julia Morgado en el teatro Área 623 (CABA).

Ante el fallecimiento del abuelo Roque, ¿qué hacer con sus cenizas? BERISSO es una comedia que describe de forma ácida y descarnada los laberintos del duelo familiar. La muerte resuena como gran disparador de una pieza teatral que plantea con inteligencia, humor y acidez la profundidad de los vínculos familiares, los legados, recuerdos y deseos transmitidos. BERISSO además propone cierto extrañamiento respecto de las representaciones tradicionales de las familias y sus historias narradas desde el living del hogar. La comedia de Julia Di Ciocco subvierte los roles familiares clásicos desplegando cierta mirada crítica sobre una “normalidad” supuesta que pone en cuestionamiento las jerarquías generacionales.

Viernes a las 21h.

*Área 623 (Pasco 623, CABA).

________________

La obra pública

Unos años antes del primer centenario patrio, en pleno clima de conflictividad social, el Estado se propone legitimar y promover artistas para fundar las bases del arte nacional. Sobre este terreno de transformación y cosmopolitismo, en donde la identidad se presupone como algo a moldear desde todos los frentes, un escultor porteño, que nunca viajó a Europa, que descree de las emociones impresionistas y trabaja a contrapelo de las inminentes vanguardias, busca financiamiento para un proyecto monumental e imposible: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales por todo el país, con motivo de ensalzar un pasado legendario y fijar así una memoria común. Esta obra es su diario íntimo, el mapa errante de su búsqueda y el manifiesto afiebrado de su lucha por la forma.

Con la dirección de Ignacio Bartolone. Protagonizada por Julián Cabrera y con diseño sonoro y música original de Franco Calluso.

Desde el lunes 11 de abril a las 20.30 horas Hasta el lunes 30 de mayo. Entradas por Alternativa: click Localidades: $1200 - Estudiantes y jubilados: $1000. Duración: 60 minutos

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 - CABA

_______________

Lorca / Dalí

La obra Lorca/Dalí es una creación de Martin Barreiro, que relata el profundo sentimiento entre el poeta y el pintor, quienes son personificados por Luciano Crispi y Jonahtan Di Costanzo. El estreno será el próximo sábado 7 de mayo a las 18:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en las redes sociales del teatro o por Alternativa Teatral a $800 o $600 para jubilados y estudiantes.

* Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

_____________________________

La Madonnita

El próximo domingo 3 de abril estrena una nueva versión de La Madonnita de Mauricio Kartun, sin duda uno de los mejores dramaturgos y directores de la escena nacional. Con dirección de Malena Miramontes Boim, esta exquisita versión del clásico de nuestro teatro nacional- cuando han transcurrido casi diez años desde su estreno- propone una nueva lectura de la obra, desde el presente, en tono tragicómico.

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun. En palabras del autor, la Madonnita es una posible indagación sobre “la fantasía de mantener inalterable una imagen transmitida a la cabeza del amante. Perfecta. Sin el deterioro del tiempo ni la vulgaridad cotidiana de la relación. La carne deseada mantenida lejos de su propia carne, olvidando, claro, que la carne duele”.

La Madonnita explora la complejidad de la psicología humana y sus vínculos. La pieza cuenta una historia de amor que pone en primer plano al escurridizo objeto de deseo. El deseo, herramienta fundamental para poder sobrevivir en un mundo hostil.

ESTRENO: 3 de abril, 19.30h. Hasta el 29 de mayo. Funciones: domingos a las 19.30. Localidades $1000, descuento estudiantes y jubilados $900 disponibles en Alternativa teatral

*Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027, CABA

________________________

Astor, nosotros

El 2 de junio estrena ASTOR, NOSOTROS, el nuevo espectáculo de la compañía de LEONARDO CUELLO, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad.

El espectáculo combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Protagonizado por diez bailarines en escena e imponentes estructuras escenográficas - móviles y de diseño urbano- “Astor, Nosotros” recorre el espíritu piazzolleano y compone diversos paisajes urbanos, en una ciudad que no se detiene transformando permanentemente a quienes la habitan.

ESTRENO 2 DE JUNIO, 20h. 9 ÚNICAS FUNCIONES ! Localidades $2400 disponibles en Alternativa Teatral y boletería del teatro. Reservas en Instagram y Facebook

*CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN. Av. Corrientes 1543, CABA.

__________

Prórroga para una despedida

Omar fallece en su cama la tarde de un domingo cualquiera. Nené entra al cuarto y lo encuentra ya sin vida. En ese momento llega a la casa Marina, la hija de ambos. Nené, sin poder todavía reaccionar, decide demorar la noticia. Sobre el manto de este ocultamiento, la casa es tomada por un tiempo extraño, aquel que acompaña la pérdida de un ser querido ¿acaso más lento? ¿acaso irreal? La obra transcurre en ese instante que tarda la conciencia en empezar a asimilar una muerte.

Esta obra de Florencia Nussbaum, ganadora del primer concurso de escuelas públicas de dramaturgia de Argentores, se representará los domingos bajo la dirección de Natalia Villar y un elenco formado por Eugenia Alonso, Tamara Kiper, Gonzalo Ruiz y Leonardo Evrard.

Domingos a las 16 horas. Localidades $ 1000 Se abonan on line con tarjetas de débito-crédito o en efectivo a través de Rapipago o Pago Fácil. Hasta el 29 de mayo.

*Teatro Timbre 4. Avenida Boedo 640, CABA

_______________________

Éter retornable

Elmer y Madelón se están separando, pero nunca terminan de hacerlo. Desde el humor absurdo, la obra aborda temas como el conformismo, o el no conformarse con nada, la forma de querer, el tiempo desperdiciado en pensar en un futuro que todavía no llegó, la vida y la muerte como una analogía sobre la felicidad y el concepto del “Eterno retorno” de Nietzsche.

Una historia de amor absurda y tragicómica (sobre texto de Angie Oña). Actúan: Pablo Rusconi y Camila Sebio. Dirección: Laura Cecilia Alvarez

Todos los domingos de Mayo, 21.30 hs. ENTRADAS $1200 A LA VENTA POR Plateanet

*CPM MULTIESCENA. Av. Corrientes 1764-CABA

_______

La Conversación infinita, sobre poemas de Juano Villafañe

Un viaje a través de la literatura intensa de Juano Villafañe: interpelada, deconstruida e interrogada por otro poeta, por otro actor, por otras actrices. “La conversación infinita” propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro.

El estreno de La Conversación infinita es parte de la serie de acciones artístico culturales que el poeta y ensayista Juano Villafañe preparó para conmemorar su primer medio siglo en el campo cultural argentino y latinoamericano.

Funciones: domingos a las 20 hs Entradas: $1.000, en venta por Alternativa. Duración: 50 minutos Informes: 5077-8000

* Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543, CABA

______________________

La vis cómica

La vis cómica es la producción de Mauricio Kartun que sigue a la exitosa “Terrenal, pequeño misterio ácrata”, en cartel en su novena temporada. Fue estrenada en septiembre de 2019 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín de Buenos Aires. Realizó allí una segunda temporada durante 2020.

Direccion: Mauricio Kartun. Horario: Jueves y Viernes 20 horas. Entradas $1000. Hasta el 27 de mayo.

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037, CABA

_______________

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Habitación Macbeth fue galardonada con tres Estrella de Mar en Mar del Plata en los rubros Drama, Actuación Protagónica de Drama e Iluminación.

Funciones: sábados a las 21hs/ domingos a las 20hs. Hasta el 31 de julio. Informes y reservas: 5077-8000 www.alternativateatral.com Duración: 85′

*Centro Cultural de la Cooperación-Sala Solidaridad. Av Corrientes 1543, CABA

_____________

La casa ache

La Casa Ache es una propuesta teatral diferente, un género que no suele realizarse habitualmente, y que cuenta con la dirección y dramaturgia de Fabiana Micheloud con un elenco compuesto por 5 artistas. Gracias a la buena recepción del público y las excelentes críticas de la prensa especializada, comenzarán su sexta temporada a partir del sábado 4 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Artebrin (Ministro Brin 741, CABA). Las entradas se pueden conseguir por la plataforma de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

____________________________

Montaña Hoguera, por Grupo de títeres chinos Caminantes del Universo

Espectáculo de títeres tradicionales chinos, adaptado al español de la novela más popular y canónica del folklore chino, “PEREGRINACIÓN AL OESTE”. Interpretado por artistas chinos y argentinos, promete un viaje inolvidable hacia el corazón del gigante asiático. Será una experiencia única que permitirá revivir esta perla cultural que ha entretenido a grandes y chicos desde hace más de 1500 años.

Funciones: Sábados 16hs (del 23/abril a 28/mayo 2022) Duración del espectáculo: 60 minutos

Perfil del público: ATP, para toda la familia. Entradas $700 por Alternativa o en la boletería del teatro.

*Centro Cultural de la Cooperación: Av. Corrientes 1543 – Sala Tuñón, CABA

________________

Cocinando con Elisa

En una cocina de estancia, se establece un extraño y siniestro vínculo entre una cocinera Nicole, y su ayudante Elisa. Mientras la inexperiencia de Elisa se hace cada vez más notable y su ingenuidad y juventud invaden la tradicional cocina, Nicole inicia una secuencia de maltratos y sadismo que tornará el aprendizaje de su ayudante en una tortura. A través de la metáfora culinaria y la intertextualidad esta obra alude a los mecanismos de violencia represiva implementados durante la dictadura.

De Lucía Laragione. Puesta y dirección de Mariana Giovine. Funciones: sábados a las 18.30 hs. hasta el 4 de junio. Entradas: $1200 y $800. Informes: 4867 5185

*Teatro BECKETT. Guardia Vieja 3556, CABA

_________________

Pacífico

Una mujer, sola, en un puesto de aduana fronterizo en la Patagonia. Es más difícil la aventura cuando se necesita un sueldo todos los meses. Es más fácil equivocarse cuando ninguna opción es tan buena. Es más fácil sentirse enamorado cuando afuera es todo llano y árido. Es más difícil salir ileso de la tragedia cuando todo esto se da junto, todo a la vez.

Viernes 20.30hs. hasta el 27 de mayo. Entradas: $1.000 y $800 para estudiantes y jubilados.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

_________________

Zumbidos

Isabella y Eloy, madre e hijo, se reencuentran, después de no verse por un año, para celebrar el natalicio del Nono, padre de ella y abuelo de él... El joven, apicultor y cineasta, registrará el encuentro para darle un cierre a su opera prima: Biopic Ausente. Isabella, la actriz, intentará cumplir los pedidos y las demandas de su hijo durante el proceso de grabación... ¿El lenguaje podrá dar cuenta de la realidad en la que están inmersos?

Dramaturgia y dirección: Federico Ponce. Funciones los sábados a las 21hs. hasta el 18 de junio. Entradas $1000

*La Gloria Espacio Teatral - Yatay 890

________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Closer

Cuatro extraños se encuentran y se dejan llevar por el deseo. Dan, Alice, Anna y Larry se ven envueltos en dos relaciones que se entrecruzan continuamente. La posesión, los engaños y la búsqueda desmedida de la verdad pondrán al descubierto la imposibilidad de estos seres de ser felices y de estar juntos. De una forma u otra vuelven a estarlo. ¿Son suficientes el deseo y el amor cuando no hacen más que lastimar?

De Patrick Marber. Dirección: Corina Fiorillo. Adaptación: Federico González del Pino y Fernando Masllorens. Actúan: Sofia Gala Castiglione (Alice), Juan Gil Navarro (Larry), Gonzalo Valenzuela (Dan) y Carolina del Carmen Peleritti (Anna).

Estreno 27 de abril. Funciones de miércoles a domingo- sábados 2 funciones. Venta por Plateanet.

*Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283)

___________________

Cruel mujer

La obra relata el encuentro de dos mujeres muy diferentes, en un improvisado camarín antes del estreno de un tango. Es 1927 y la letra del Tango “Otra no te queda” lleva la firma de un hombre a pesar de haber sido escrita por una mujer. Una palabra fue modificada sin el consentimiento de la autora y esto la impulsa a cometer un acto de rebeldía que parece pequeño, pero que jugado en la voz de otra se vuelve gigante. Este trabajo es el resultado de una investigación acerca del tango y las mujeres que han hecho de esta música popular una de las más exitosas del Río de La Plata desde comienzos del Siglo XX.

Una creación de Judit Gutierrez, que además dirige a las protagonistas Victoria Arrabaça y Marina González en un musical imperdible. Entradas por Alternativa o en la boletería del teatro. Hasta el 29 de mayo.

GRAN REESTRENO DOMINGO 3 DE ABRIL 19:00 HORAS

*Machado teatro. Antonio Machado 617, CABA

______________

Sutottos presenta Perdón

Después de 7 temporadas de “Inestable” a sala llena, Sutottos presenta su nuevo espectáculo en La Carpintería desde el sábado 2 de abril a las 20 horas. Luego de su estreno en España y Uruguay llega a Buenos Aires, nominado como “Mejor Comedia” en los premios Estrella de Mar 2022

De Andrés Caminos y Gadiel Sztryk

“Perdón”. La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Funciones: Sábados a las 20 horas. Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral. Hasta el 28 de mayo.

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

_________________

Tierra del Fuego

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. Veintidós años después decide visitar y encontrarse con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua.

Dramaturgia: Mario Diament. Dirección: Daniel Marcove

Funciones: MARTES 20:30 - ¡8 ÚNICAS FUNCIONES!

*METROPOLITAN SURA. Corrientes 1343, CABA

___________

Ciclo De A Dos: Dos obras - Dos personajes cada una

El ciclo propone llevar a escena textos de autoras y autores de todo el país. Coordinación: Eleonora Maristany y Anabella Valencia.

TODOS LOS SABADOS DE MAYO, 17:30 HS. Entrada general $ 1200.- Reservas Duración del espectáculo: 60 min. Teatro El Popular (Chile 2080). CABA.

-”Canto de delfín” De Sofía Lemir Gómez

Elenco: Sofía Lemir Gómez-Pablo Cortez. Voz en Off: Diego Del Valle. Dirección: Irene Bazzano. Autoría: Sofía Lemir Gómez

Todas las personas tenemos un pequeño talón de Aquiles. Escuchar. No escuchar. Oír. No oír. Comprensión. Incomprensión. Desidia. Tiempos a destiempo. Respeto. Inclusión. Intolerancia. Vergüenza. Humillación. Amor. Canto de Delfín propone vivir la experiencia de transcender la dificultad, y convertirla en el puente que conduce a descubrir nuestra propia voz. En un terreno árido y burocrático, Delfina se topa con diferentes guías, que la impulsan a enfrentar sus miedos más profundos para transformarlos en el océano, a través del cual, nadará hacia sus sueños.

-”El cautiverio de nuestra especie”. De Isabel Sala.

Elenco: Charlie Lombardi - Federico Sepulveda. Dirección: Marcelo Silguero. Autoría: Isabel Sala

Y de repente, como si se tratara de ciencia ficción, lo que creíamos lejos estaba muy cerca. Una peste azoró a la humanidad entera y nos transformamos en la especie cautiva. Un mal sueño, una pesadilla colectiva, de la que quizá solo nos acercamos al final, porque eso, el final, también lo hemos soñado todos... Y con tanta fuerza. "

___________

”Limítrofe. La pastora del sol”, de Bosco Cayo

Actúan: Mariela Kantor, Graciana Urbani, Elizabeth Cancino, Alejandra López Molina, Moni Acevedo, María Pastur, Sergio Grimblat. Voz en off: Patricio Contreras. Asistenta de dirección: Belén Portaluppi. Directora: Florencia Bendersky. Autor: Bosco Cayo

Esta obra está basada en un caso real. En el año 2007 Chile se conmovió con la historia de Gabriela Blas Blas, la pastora de llamas que fue acusada de asesinato por la desaparición de su hijo de 3 años, Domingo Eloy, mientras ella pastoreaba en pleno altiplano chileno. Seis años de proceso legal, convirtieron el caso de Gabriela en el más largo de la historia de Chile, volviéndose un ejemplo del abuso de un sistema jurídico que violó los derechos de sus pueblos originarios.

“Limítrofe. La pastora del sol”, es el resultado de una investigación en torno a este caso y el significado de los límites culturales.

Domingos, 15 h. Teatro El Popular (Chile 2080). CABA.

___________________

Lo No Dicho

Comedia dramática de Gimena Racconto Giunta y Leopoldo Minotti que nos invita a reflexionar sobre lo no dicho, los silencios que se comienzan a gestar en el seno de una familia, la incomunicación, la soledad y la pérdida de rumbo, luego de la muerte de Amanda, la madre y bastión de la familia. Una familia de clase media del conurbano bonaerense, que vivió los avatares de las reiteradas crisis económicas de nuestro país.

Funciones: Domingos 17hs - Teatro La Mueca: José A. Cabrera 4255, CABA

___________________

¿Una y mil?

Tomando como punto de partida la noche inicial de “Las mil y una noches” en el que Sherezade se entrega al sultán, y el relato oral como herramienta que utiliza para salvar la vida de miles de mujeres musulmanas, se construye este juego teatral que mezcla relatos personales de la vida de quienes actúan con opiniones sobre el mundo que se fueron creando.

De Sebastián Suñé y Jimena del Pozo Peñalva. Dirección: Jimena del Pozo Peñalva. Miércoles y viernes 20.30 hs. Entradas en venta en Tuentrada.com y en la boletería del CCGSM. Entrada general $ 800.- Hasta el 27 de mayo.

*Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA.

___________________________

Un almuerzo argentino

Una mesa larga, fideos con salsa y copas de vino. Un brindis. Un compromiso. Una llegada inesperada. Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de ahora.

De Bernardo Cappa. Funciones: Domingos 13 hs. Entradas: $1000 (incluye una empanadita y una copita de vino de gentileza) en www.hastatrilce.com.ar

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA

_________________

Montaña Hoguera

Por Grupo de títeres chinos Caminantes del Universo Espectáculo de Títeres Tradicionales Chinos: “MONTAÑA HOGUERA”. Adaptado al español de la novela más popular y canónica del folklore chino “PEREGRINACIÓN AL OESTE”. Interpretado por artistas chinos y argentinos, promete un viaje inolvidable hacia el corazón del gigante asiático. Será una experiencia única que permitirá revivir esta perla cultural que ha entretenido a grandes y chicos desde hace más de 1500 años. Funciones: Sábados 16hs (del 23/abril a 28/mayo 2022)

*Centro Cultural de la Cooperación: Av. Corrientes 1543 – Sala Tuñón

___________

1975

La acción se desarrolla en la ciudad de Montevideo (Uruguay) en época actual. Una mujer de edad madura, Teresa, regresa a la casa familiar ya deshabitada. Entre los recuerdos, objetos, papeles que pueblan la casa, encuentra su cuaderno de geografía de la escuela secundaria que fue su diario en el pasado. Allí anotaba lo que le sucedían y conmocionaba.

Las anotaciones, con fechas precisas, la retrotraen a su historia familiar. Dentro de la misma hay un hecho dramático: la desaparición de su único hermano. Quien supuestamente huyó desde Montevideo hacia Buenos Aires. Jamás supieron nada de él. Ella nos cuenta cómo siguió su vida y la de su familia después del trágico suceso.

La obra titulada “1975″ es una creación de Sandra Massera que interpreta la actriz Silvia Franc con la dirección de Elba Degrossi. Luego de unos años en cartel, se vuelve a estrenar en Buenos Aires y se presenta los domingos a las 18:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro Ana Frank (Superi 2639, CABA)

___________________

Mujererío, voces y cuerpo

“Mujererío, voces y cuerpo” es un espectáculo en el que la música y las voces de ocho mujeres, se entrelazan con poemas y textos en una puesta en escena sutil y poética. En consonancia se suma una bailarina haciendo de este show algo único, donde las voces y el cuerpo de estas nueve mujeres nos cautivan en tensión y atención amorosamente. Obras de Violeta Parra y los Hnos. Nuñez, junto a la de jóvenes compositoras como Clara Aita, Maite Fleischmann y otros numerosos autores; abordan la temática del ser mujer y su diversidad. Todo en arreglos a capella.

Domingos de junio: 5, 12, 19 y 26 - 19H

Entradas anticipadas $1000 por alternativa teatral. Entradas en la puerta $1300

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA

_________________________

El bar, una experiencia emocional

Una obra escrita y dirigida por Néstor Rosendo que nos lleva a reflexionar sobre la mirada que tenemos de la vida que llevamos y como queremos relacionarnos con la gente. Las entradas se pueden conseguir por la plataforma de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

VIERNES 21:30 HORAS

*Teatro Artebrin (Ministro Brin 741, CABA).

________________________

Mary x Mary

Mary Wollstonecraft (Londres 1759-1797), considerada una de las pioneras del feminismo, se atrevió a defender la igualdad entre hombres y mujeres. Sus obras novedosas y rompedoras, y su propia persona se convirtieron al poco tiempo en fuente de controversia. Su obra capital “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) nos interpela como seres humanos y es una clave para abordar la desigualdad estructural y conseguir la justicia de género. Tuvo a Fanny, su primera hija (extramatrimonial) con su primer gran amor, por el que tuvo dos intentos de suicidio. Finalmente William Godwin, uno de los precursores más importantes del pensamiento anarquista, fue su verdadero y más profundo amor. Con él tuvo a Mary, su segunda hija, quien fue la autora de Frankestein. Mary Wollstonecraft murió a los diez días de dar a luz de fiebre puerperal.

Dramaturgia: Paloma Pedrero/ Dirección: Marcelo Moncarz

Funciones: Martes 20 horas

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

_______

Entre durmientes

Historias y música habitan un andén de trenes y un bar. La mirada de Humberto Costantini nos acerca a personajes que suelen pasar inadvertidos, nos detiene a observar sus vidas en lo cotidiano y en su poesía. Funciones: Domingos 18hs -

*Teatro anfitrión. Venezuela 3340- CABA

____________________

Stefano

Nuevo grotesco musical, basado en el clásico “Stefano. La silenciosa música del alma”. Funciones: domingos 19.30hs.

*Teatro Andamio, Paraná 660

_________________

Redención (La religión en el cuerpo)

Cruda mirada sobre la Iglesia evangélica. Una historia de culpa y fe. ¿Hasta dónde serán capaces de reprimir sus deseos para seguir el camino que marca su Señor y encontrar por fin Redención? - De Máximo Duem

Puesta en escena y Dirección General: Leonardo Gavriloff Funciones: Domingos 20hs

*Bar de fondo: Julián Alvarez 1200 – Tel. 1130312382

______

La Mudita

De y por Irina Alonso. La mudita está basada en la historia real de la tía abuela de Irina: Inés Bianco. Ella fue víctima de un hecho de violencia infligido por quien era su marido. Hoy es un nuevo aniversario del máximo despojamiento al que fue sometida. Es 14 de julio de 1975 y ella intenta trabajar en su peluquería como un día cualquiera, pero empiezan a cobrar peso los recuerdos, las emociones escondidas, y así pronunciará por primera vez el relato de su verdadera historia.

Funciones: Domingos 16 hs, hasta el 26 de junio. Entrada general $1000/ $800 estudiantes, jubiladxs y docentes. Entradas por Alternativa.

*CELCIT - Moreno 431, CABA -

_________________

Deviniendo Tato

La obra “Deviniendo Tato” se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo Tato Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Deviniendo Tato es un reconocimiento – homenaje a todo lo vivido y trabajado con Tato en sus sesiones grupales.

A modo de patchwork, se ligan estos elementos heterogéneos que componen escenas, a medida que surgen líneas de sentido. Los fragmentos de obras de Tato Pavlovsky están en la pieza “Deviniendo Tato” desterritorializados de las obras originales del autor. Es así, que ligados unos a otros, y con frases de artículos y anécdotas, resultan reterritorializados en las escenas de Deviniendo Tato.

Domingos 19.30 hs hasta el 29 de mayo. Entrada: $800. Entrada Solidaria: $1.000 y $1.200

*Teatro: Belisario. Av. Corrientes 1624, CABA

___________________

La noche del 16 de enero, un drama con participación activa del público

La obra se desarrolla en el marco de un juicio por la trágica muerte de Bjorn Faulkner, un conocido magnate financiero. El 16 de enero, cerca de la medianoche, su cuerpo es encontrado sin vida al pie del rascacielos que lleva su nombre. A su lado, se encuentra la secretaria, Karen Andre, presa de una crisis de llanto. Señalada por la policía como principal sospechosa, es llevada a juicio. La fiscalía alega muerte por asesinato, mientras que la defensa sostiene el argumento del suicidio. Será labor del jurado determinar el veredicto de esta causa.

Todos los viernes a las 20hs. hasta el 3 de junio. Conseguí tus entradas. Si querés participar como jurado, escribí a @didascaliasroja

*Teatro El Cubo, Zelaya 3053, CABA

Los actores infelices

Los actores infelices, escrita y dirigida por Gabriel Gavila, es una performance biodramática que echa luz sobre un tema del cual se habla muy poco: la precarización laboral en el teatro independiente. Se presentará desde el 7 de mayo, todos los sábados a las 18hs. La entrada será a la gorra.

*Teatro Polonia (Fitz Roy 1475 - Caba).

Utopía

Marcelo Insúa reestrena UTOPIA en el Bar Mágico Teatro. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario.

Se presentará a partir del 2 de abril, todos los sábados a las 21 horas, Las entradas se pueden conseguir en www.barmagico.com.ar

*Bar Mágico. Carlos Calvo 1631 (Ciudad de Buenos Aires).

Pequeñas anécdotas sobre la república

La historia ocurre en el interior de “La República”, una chacra ubicada en algún lugar de la Argentina. En ella viven la señora dueña del lugar, relacionada con el poder y asociada a negocios turbios, y dos hermanas que son sus empleadas domésticas. La obra explora la relación entre estas tres mujeres, el poder y el sometimiento pero también la rebelión. En este universo de pobreza y humillación, las hermanas intentan escapar de su destino a través del juego y la representación. Una ceremonia secreta que irá creciendo hasta llegar a un final inesperado.

Dirección: Alejandro Mazza. Con: Gabriela Ramos, Eva Matarazzo y Danisa Tabares

Domingos 18.30 hs.

*Mil80 Teatro (Muñecas 1080. CABA)

Lorca, el teatro bajo la arena. Invocación X

En un futuro más o menos cercano, donde las corridas de toros están prohibidas, dos investigadoras argentinas disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros recientemente cerrada, en Almería. Allí, sobre la arena, formulan acaloradamente diferentes versiones sobre la vida y la producción del poeta granadino: sus piezas canónicas, sus declaraciones, sus textos malditos. Mientras suceden las aguerridas exposiciones, el antiguo personal de la plaza deambula, sonámbulo y desocupado, y recita, cada vez que puede, el romancero gitano.

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita al estreno de Lorca, el teatro bajo la arena, con dirección de Laura Paredes. Se trata de la décima obra del ciclo Invocaciones, el cual se encuentra coordinado por Mercedes Halfon y Carolina Martín Ferro desde el año 2014.

Sábados a las 21h y domingos a las 20h desde el 09/04 hasta el 12/06. Sala 3. Duración 60′. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

CINE

11va. edición del Festival Internacional de Cine Político

El Festival Internacional de Cine Político es una oportunidad para acercarse a lugares distantes y conocer situaciones que rara vez trascienden por el enmarañado mundo de la información, y así, extendiendo la mano a otros pueblos a través de la pantalla, poder hacerles conocer a los centros de poder que son muchos los que siguen haciendo cine con los pocos medios que se tienen a mano para demostrar que la soberanía se ejerce.

Para conocer la programación y las sedes del festival, consulte en la página del festival.

Del 26 de mayo al 1 de junio 2022. En formato presencial y online con entrada libre y gratuita.

Cine en el CTBA

Encuentro con el nuevo cine coreano

Siete largometrajes recientes que reflejan la vitalidad y riqueza de una de las cinematografías contemporáneas más pujantes, desde el centro de la producción industrial a las obras más personales del cine independiente.

Viernes 27

15 h: Todo sobre mi esposa (Nae anaeui modeun geot; República de Corea, 2012)

Dirección: Min Kyu-dong. Con Lim Soo-jung, Lee Sun-kyun, Ryu Seung-ryong. (121′; DCP).

21 h: La suerte de Chan-sil (Chansilineun bokdo manhji; República de Corea, 2019)

Dirección: Kim Cho-hee. Con Kang Mal-Geum, Youn Yuh-jung, Kim Young-min. (96′; DCP).





Sábado 28

14.30 h: A mover la tumba (I jang; República de Corea, 2019)

Dirección: Jeong Seung-o. Con Jang Ri-woo, Lee Sun-hee, Gong Min-jeung. (98′; DCP).

17 h: Asesinato (Amsal; República de Corea, 2015)

Dirección: Choi Dong-hoon. Con Gianna Jun, Lee Jung-jae, Ha Jung-woo. (140′; DCP).

20.30 h: A Taxi Driver - Los héroes de Gwangju (Taeksi woonjunsa; República de Corea, 2017)

Dirección: Jang Hun. Con Kang-ho Song, Thomas Kretschmann, Hae-Jin Yoo. (137′; DCP).





Domingo 29

15 h y 21 h: El trono (Sado; República de Corea, 2015)

Dirección: Lee Joon-ik. Con Song Kang-ho, Yoo Ah-in, Moon Geun-young. (125′; DCP).

18 h: Luck-Key - Llaves cruzadas (Leokki; República de Corea, 2016)

Dirección: Lee Gae-Byeok. Con Yoo Hae-jin, Joon Lee, Jo Yun-hie. (112′; DCP).





Corsini interpreta a Blomberg y Maciel (Mariano Llinás, Argentina, 2021)

Un grupo de personas se junta en una vieja casa del barrio de San Telmo para volver a grabar un disco que conocen a la perfección. Detrás de esa empresa se adivina un héroe a reverenciar: Ignacio Corsini, el máximo cantor argentino. Pero también, como una bruma, se adivinan los años de sangre de la vieja Buenos Aires, que insisten en hacerse presentes. En el centro de esa bruma, inaccesible y fantástico, el tirano Rosas (que algunos, hay que decirlo, no califican de tirano).

7 únicas funciones: Jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a las 21 horas. Martes 24, jueves 26 y viernes 27 a las 18 horas.





Mae West, sex symbol

En 1932, luego de una exitosa carrera en el teatro de vodevil, Mae West (1893-1980) inició una breve pero explosiva filmografía en Hollywood. El programa está integrado por los seis primeros largometrajes de la celebrada actriz neoyorquina, que supo brillar en el comienzo del período sonoro, transformándose en la enemiga pública número uno de los avances de la censura cinematográfica.

Del martes 31 de mayo al miércoles 8 de junio. Se puede consultar el programa aquí.





*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). Entrada general: $350. Estudiantes/jubilados: $200.

Cine en el Cultural San Martín

Ciclo espacio documental

El teorema de Mosner (Esteban Perroud y Daniel Melingo, Argentina, 2020)

A Ricardo Mosner, artista argentino radicado en París, le encargan un trabajo que podría salvar su carrera en decadencia. Al mismo tiempo irrumpe en su vida un hombre misterioso, interpretado por Daniel Melingo. A veces lo ayuda; otras, lo hunde. El Teorema de Mosner es la lucha de un pintor con los fantasmas de la creatividad.

Funciones confirmadas: Sábado 7 y domingo 8 de mayo, a las 17hs. Viernes 13 y domingo 15 de mayo, a las 19hs. Jueves 19 y sábado 21 de mayo, a la 19hs. Viernes 27 y domingo 29 de mayo, a las 19hs.

El arponero (Mirko Stopar, Noruega – Argentina, 2022)

Siguiendo la estructura de Moby Dick, el film cuenta la historia de Lars Andersen, el arponero noruego que cazó más de 7.000 ballenas y cuya reputación cayó en picada luego de que colaboró con los nazis. Esto forzó su exilio en Argentina, donde se relacionó con Perón y Onassis.

Funciones: Viernes 6 > 19hs; Domingo 8 > 19hs; Jueves 12 > 19hs; Sábado 14 > 19hs; Sábado 21 > 17hs; Domingo 22 > 17hs; Jueves 26 > 19hs; Sábado 28 > 19hs

Retratos del Futuro (Virna Molina, Argentina, 2021)

Antes de la pandemia, la cineasta Virna Molina realizaba un documental sobre las trabajadoras del subterráneo en Buenos Aires, pero el confinamiento lo interrumpió y varias protagonistas del film murieron por el COVID 19. El futuro distópico del que hablaba la película se transformó en un presente nunca imaginado. Virna convirtió este proyecto interrumpido en un nuevo relato que es un ensayo existencial, filosófico y humano sobre la nueva “normalidad” que afecta a la humanidad, experimentando con los recursos cinematográficos que el aislamiento le permitió. El lenguaje de las redes y las pantallas redimensionan la realidad cotidiana, mientras el amor es un foco de resistencia desde los archivos personales de la directora.

Funciones: Jueves 5 > 19hs; Sábado 7 > 19hs; Sábado 14 > 17hs; Domingo 15 > 17hs; Viernes 20 > 19hs; Domingo 22 > 19hs; Sábado 28 > 17hs; Domingo 29 > 17hs

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA. Entrada general: $200. Estudiantes y jubilados: $150.

Cine en el CCK

Durante mayo, mes del Trabajador y de la Revolución de Mayo, el espacio permanente de cine ubicado en el sexto piso del Centro Cultural Kirchner invita a a pensar en aquello que se incluye y aquello que se excluye en cada gesta. Las exclusiones son variadas: por raza, género, clase; del mundo material y concreto, por no poder acceder a “las cosas”.

Bajo el lema De este lado de la reja, las reflexiones en torno a estos temas llegan al espacio de cine de la mano de tres documentales (Lluvia de jaulas, Qué hago en este mundo tan visual y Cuerpos juzgados) y una ficción (Las motitos), que se proyectan en la sala 612 de cine contemporáneo. Además, allí se ofrecen los programas de cortometrajes De cerca nadie es normal y 2001, odisea del desastre, junto con los ciclos Cine alemán, coproducido con el Goethe Institut, Al cinema, coproducido con el Instituto Italiano di Cultura, y Cine cubano, coproducido con la Embajada de Cuba en la Argentina.

En la sala 614, el ciclo Filmoteca en vivo ofrece una selección de proyecciones en fílmico curada por el crítico, investigador, divulgador y docente Fernando Martín Peña.

Además, durante mayo el Kirchner será sede del festival Latinarab y del Festival Internacional de Cine Político.

Las actividades son gratuitas y no requieren reserva: el ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada sala. El público asistente deberá seguir las indicaciones del personal, respetar las disposiciones y los protocolos sanitarios vigentes. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Cine en el CC 25 de Mayo

En el mes de mayo, el Cine Urquiza cumple 93 años y se festeja a lo grande con estrenos nacionales, ciclos para grandes y para chicos. Esta es la única sala de cine en el barrio y alrededores y está llena de historia, muchos actores, directores han pasado por este emblemático espacio y en el mes de su cumpleaños se celebra todo su recorrido.

Ciclo de Cine Mecenazgo | Lunes 20 h

Lunes 30 - NOSOTROS NUNCA MORIREMOS de Eduardo Crespo

Sala Principal - Lunes de mayo a las 20 hs

Entradas gratuitas, con reservas por Alternativa Teatral.

Ciclo Docujueves ADN | Ciclo realizado por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina ADN.

Jueves 26 a las 20 hs - EL ARPONERO de Mirko Stopar *Con instalación fotográfica y conversatorio previo a la función sobre el intercambio cultural entre Argentina y Noruega

Sala Principal - Jueves 26 a las 20 hs

Entradas en https://cc25.org/cine/

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

Ciclo de cine portugués contemporáneo

Entre mayo y junio se estrenarán seis películas portuguesas que pasaron por los festivales más importantes del mundo en el Cine York (Olivos).

Los títulos programados son los siguientes:

Amor Fati, de Cláudia Varejão.

Tres realizadoras portuguesas, que reúne los cortometrajes Día de fiesta, de Sofia Bost; Perros que ladran a los pájaros, de Leonor Teles; y Ruby, de Mariana Gaivão. (20 de mayo a las 20h)

¡Un placer, camaradas!, de José Filipe Costa. (26 de mayo 20 h)

Suzanne Daveau, de Luisa Homem. (8 de junio 20 hs)

Visões Do Império, de Joana Pontes. (9 de junio 20 hs)

No Taxi Do Jack, de Susana Nobre. (10 de junio 20 hs)

*Cine York. Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Buenos Aires

Lo que escriben los espejos

Una película de Alfredo Martín e Ignacio Verguilla. Largometraje documental del proceso de creación de una obra de teatro independiente (2017-2020)

Una compañía de teatro independiente lleva a escena un texto teatral y registra el trabajo desde sus inicios. Una fina línea bifurca el registro documental y construye la ficción poética. ¡Un espectáculo para toda la familia!

Funciones: sábados 21 y 28 de mayo a las 20.30hs comprar entradas

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

Bellas Artes Cine 2022

En esta ocasión con la colaboración del Goethe Institut. Los viernes y sábados del mes de mayo se presentarán una selección de cinco películas -cuatro documentales y una ficción- que reflejan gran parte de la cultura y la música pop alemana.

Desde los años ochenta, Alemania se transformó en una caja de resonancia para todos los movimientos políticos y estéticos que buscaban un cambio de paisaje en Europa. La vanguardia musical tuvo en ciudades como Berlín un hogar y en la experimentación germana un norte, movimiento que hasta el día de hoy genera ondas que llegan a todas partes.

El ciclo Pop y Libertad es un catálogo de rupturas que quiebra también la frontera entre lo académico y lo masivo: desde un diario sobre las relaciones entre el punk berlinés y el sonido de Manchester hasta la historia lateral de las fiestas electrónicas o el recuerdo un poco lírico de lo que fue ser un músico de rock en estos paisajes, más una impresionante colección de cortos experimentales musicales. Programador: Leonardo D’espósito.

Las entradas son gratuitas y se adquieren sólo de modo online, a través de su reserva previa. Programación, reseñas y reservas

-Gundermann (Alemania, 2018). Dirección: Andreas Dresen. Duración: 128 minutos. Función: viernes 6 de mayo, a las 19.

-Magical Mystery (Alemania, 2017). Dirección: Arne Feldhusen. Duración: 111 minutos. Función: sábado 7 de mayo, a las 19.

-Corazón salvaje (Alemania, 2017). Dirección: Charly Hübner y Sebastian Schultz. Duración: 90 minutos. Funciones: viernes 13 de mayo, a las 19; sábado 21 de mayo, a las 19.

-B-Movie: Lujuria y música en el Berlín Occidental (Alemania, 2015). Dirección: Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck y Heiko Lange. Duración: 92 minutos. Funciones: sábado 14 de mayo, a las 19; viernes 27 de mayo, a las 19.

-Si pienso en Alemania de noche (Alemania, 2015). Dirección: Romuald Karmakar. Duración: 105 minutos. Funciones: viernes 20 de mayo, a las 19; sábado 28 de mayo, a las 19.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

Dolce Fine Giornata

La ganadora del Premio Nobel, Marie Linde (Krystyna Janda), una mujer judeo-polaca de espíritu libre que vive junto a su familia en la Toscana, mantiene un affaire secreto con un joven egipcio dueño de un hotel de la playa cercana. Cuando un suceso atroz sacude los cimientos de la vida de ambos, Marie se propone resistir ante la histeria que se ha generado a su alrededor. Decidida a cambiar las cosas, y aprovechando que recibe un premio local, Marie pronuncia un discurso que crea un auténtico caos a nivel personal y social para el que no estaba preparada.

CALIFICACIÓN: SAM 13 / DURACIÓN: 96 min.

Ya se puede ver en varias salas del país

Historias en los márgenes

La Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de documentales nacionales recientes. En los últimos años, han surgido muchos largometrajes que desde un registro más cercano a lo observacional, por no encasillarlos en una sola forma, hacen un seguimiento honesto de los protagonistas de cada historia, sin recurrir a ciertos artificios visuales para captar esa imagen de lo real.

Muchas de estas historias se encontraban invisibilizadas, hasta que este tipo de producciones permitieron develar ciertos hechos sociales y descubrir otras realidades que se encuentran más allá –o mejor dicho, más acá– de las nuestras.

PROGRAMACIÓN

Domingo 29 de mayo. 19.30 HS/ Miserere (2019)/ Dir. Francisco Ríos Flores

Es un día de verano agobiante en Buenos Aires, la plaza Miserere y la estación de trenes de Once están saturadas de personas. Invisible entre la masa de gente un grupo de muchachos trabajadores sexuales callejeros ofrece su servicio. Sus reflexiones emergen silenciando el bullicio opresivo y el ensordecedor ruido de los trenes. Miserere aborda una problemática invisibilizada: la prostitución de hombres jóvenes provenientes de sectores humildes en las grandes ciudades latinoamericanas.

Domingo 5 de junio. 19:30 HS/ Waldemar y los libros (Corto. 2018)/ Dir. Diego Villaveirán

Un recorrido por los espacios de encierro y de libertad que marcaron profundamente a Waldemar Cubilla. Nos revela el vínculo que tiene con los libros, las bibliotecas que él mismo funda y las universidades que le salvaron la vida, transformándolo en un referente social.

Pabellón 4 (2017)/ Dir. Diego Gachassin

Alberto Sarlo, un abogado y escritor de La Plata, Argentina, intenta un proyecto utópico: enseñarles filosofía, literatura y boxeo a 52 presos del Pabellón 4 de la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela, en el conurbano bonaerense. Carlos Miranda, un preso que acaba de salir en libertad, hace las veces de ayudante. Para muchos de ellos es la viva imagen de que la redención es posible. La cultura y la voluntad hicieron de Carlos un hombre nuevo.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Muestra Internacional de Cine Independiente de El Palomar

CINE EPA comienza su temporada 2022, y del 27 al 29 de mayo presenta una nueva Muestra Internacional de Cine Independiente de El Palomar en el Cine Teatro Helios (Blvd. San Martín 3076, Ciudad Jardín, El Palomar).

La misma cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del programa Gestionar Futuro (Secretaría de Gestión Cultural) y será de entrada libre y gratuita.

En esta edición se desarrollarán las siguientes secciones:

Muestra Internacional de Largometrajes y Cortometrajes

Crónicas de un exilio , de Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar (Argentina, Perú, 2021, 93 min)

Esquí , de Manque La Banca (Argentina, 2021, 74 min)

Noh , de Juani Fernandez, Ignacio Ragone y Marcos Canale (Argentina, Japón, Alemania, 2021, 72 min)

Excavar y recordar , de Pablo Salvador Boido (Argentina, 2020, 11 min)

Sete anos em maio , de Affonso Uchôa (Brasil, 2019, 42 min)

We love life , de Hana Vojackova (República Checa, 2022, 29 min)

Un cráneo , de Mariano Cocolo (Perú, 2021, 4 min)

Érase una vez en Quizca , de Nicolás Torchinsky (Argentina, 2021, 12 min)

El gran desfile , de King Vidor (Estados Unidos, 1925, 131 min.) con música en vivo interpretada por Carmen Baliero

Función clásica de trasnoche

Los ojos sin rostro , de Georges Franju (Francia, 1960, 88 min)

Taller

Guerra de guerrillas o cómo musicalizar una escena y no morir en el intento. Dictado por Carmen Baliero

PROGRAMACION DIARIA

VIERNES 27 DE MAYO

14.45 H. Taller Guerra de guerrillas o cómo musicalizar una escena y no morir en el intento - Dictado por Carmen Baliero en la sala Helios 2. Entrada gratuita con inscripción previa.

El taller consiste en trabajar y resolver en un tiempo breve diferentes posibilidades de musicalización o sonorización de una escena en grupo e individualmente. Se trabajarán diferentes elementos que hacen al discurso sonoro: acústica, espacialidad, discursos tonales, climas, referencias emocionales, subjetivas, texturas, entre otros.

Requisitos: Ser estudiante de cine, teatro música o tener cierta experiencia en alguna de dichas disciplinas. Formulario de inscripción

_________________________________________

Mariano Pensotti / Grupo Marea presentan tres películas acerca del impacto que tiene el teatro sobre los espectadores

El domingo 15, 22 y 29 de mayo, se proyectarán en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), tres películas con guión y dirección de Mariano Pensotti: El Público (filmada en Buenos Aires), The Audience (filmada en Atenas) y Le Public (filmada en Bruselas). Por primera vez se exhiben las tres juntas. Las entradas se podrán adquirir a través de: https://www.malba.org.ar. Cada película cuenta la historia de unos espectadores que van al teatro y sobre la ciudad donde viven. También es la historia de una obra de teatro que sólo conocemos a través de sus narraciones. Con respecto a las actuaciones, cabe destacar que El Público, filmada en Buenos Aires, cuenta con un elenco conformado por Pilar Gamboa, Susana Pampín, Juan Minujín, Lorena Vega, Agustina Muñoz y Luis Ziembrowski, entre otros. The Audience (Atenas) fue producida por The Onassis Stegi. Ha sido presentada en: Thessaloniki International Film Festival (Atenas - 2020), deSingel (Amberes - 2020), Hellenic Film USA (New York - 2021) y Onassis You tube channel (Atenas - 2022). El Público (Buenos Aires) fue producida por el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) & Grupo Marea y se estrenó en Buenos Aires en enero 2020. Ha sido presentada en: FIBA (Buenos Aires - 2020), Berliner Festspiele (Berlín - 2020), Temporada Alta (Girona - 2020), deSingel (Amberes - 2020), Noonderzon (Groningen - 2020) y Ruhrtriennale (Ruhr - 2020). Le Public (Bruselas) fue producida por Kunstenfestivaldesarts en coproducción con Wrong Men, Théâtre des Martyrs, Shelter prod.

<br/>

*MALBA. Figueroa Alcorta 3415, CABA

____________________

En el cine Gaumont

26/05/2022 al 01/06/2022 CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE 14:30, 17, 19:30, 22 Inés Barrionuevo FICCIÓN

26/05/2022 al 01/06/2022 STUD, FREE PUB Ariel Raiman DOCUMENTAL

26/05/2022 al 01/06/2022 EN LA MIRA 17:30 Carlos Gil, Ricardo Hornos FICCIÓN

26/05/2022 al 01/06/2022 MATAR A LA BESTIA 12:30 Agustina San Martín FICCIÓN

26/05/2022 al 01/06/2022 EL SISTEMA K.E.OP/S 22:30 Nicolás Goldbart FICCIÓN

26/05/2022 al 01/06/2022 VIRUS: 32 15:00 Gustavo Hernández FICCIÓN

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro estrena su nueva programación

La nueva programación 2022 estará ordenada en tres ejes: temáticas y figuras clásicas del canal; renovación de formatos y contenidos en temas contemporáneos de derechos humanos, ciencia, tecnología, sociedad, feminismos, disidencias y consumos; la presencia en las aulas brindando herramientas para la enseñanza y el aprendizaje.

La señal, además de contar con voces de especialistas, tendrá en pantalla a figuras reconocidas, entre ellas Ana Cacopardo, Gisela Busaniche, Florencia de la V, Darío Sztajnszrajber, Tomás Balmaceda, Lula Bertoldi, Maite Lanata, Lalo Mir, Identidad Marrón.

CLÁSICOS

MENTIRA LA VERDAD. FILOSOFÍA CON EL CUERPO – Temporada 5. Serie docudanza. 8 capítulos - 15 minutos. Conducción de Darío Sztajnszrajber. Lunes 2 de mayo a la 1:00 (después de la medianoche) y 17:00. Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 22:00

ENCUENTRO EN EL ESTUDIO - Temporada 8. Serie musical. 8 capítulos - 52 minutos. Con la conducción de Lalo Mir. Estreno: lunes 2 de mayo a las 0:00 (después de la medianoche) y 19:00. Desde el 5 de mayo, los jueves a las 22:00. En esta temporada, llegan Valeria Lynch, Jorge Rojas, Ráfaga y Nacha Guevara, entre otros artistas ya consagrados.

HISTORIAS DEBIDAS: UNA AGENDA QUE ILUMINA DEBATES PENDIENTES – Temporada 10. Serie documental. 4 capítulos - 52 minutos. Con la conducción de Ana Cacopardo. Estreno: lunes 2 de mayo a las 10:30. Desde el 3 de mayo, los martes a las 21:00

REDES EN CONFLICTO. Serie documental. 4 capítulos – 26 minutos. Con la conducción de Gisela Busaniche. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a la 1:30 (después de la medianoche) y 17:30. Desde el 6 de mayo, los viernes a las 20:30

LA MIRADA DE LESTIDO. Serie documental. 4 capítulos - 26 minutos. Desde el 6 de mayo, los viernes a las 21:30. Adriana Lestido es una de las más grandes fotógrafas argentinas contemporáneas. Comprometida desde muy joven con la militancia, vivió de cerca el horror de la dictadura y encontró en la fotografía un medio de expresión y quizás también, un modo de traer luz en medio de tanta oscuridad.

EINSTEINS DEL REINO ANIMAL . Serie documental. 6 capítulos - 52 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 16:00. Desde el 5 de mayo, los jueves a las 23:00. Cada episodio se encuentra con animales que han dominado una habilidad diferente, desde mentes maestras hasta usuarios de redes sociales, estafadores y comunicadores.

NUEVOS TEMAS, NUEVOS FORMATOS

MARRÓN. ANTIRRACISMO EN TIEMPO PRESENTE. Serie documental. 4 capítulos – 26 minutos. Con Colectivo Identidad Marrón . Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 22:30. Desde el 9 de mayo, los lunes a las 22:30

LO JUSTO. DETRÁS DE LA LEY. Serie documental. 4 capítulos – 26 minutos. Estreno: previsto para la segunda semana de mayo. A través de un caso jurídico específico, cada capítulo echa luz sobre conceptos claves que nos permitirán entender mejor cómo funciona la Justicia.

RETUMBANDO LA PALABRA. Serie documental. 4 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 9:00 y 21:30. Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 22:30. El freestyle rap es la práctica de rapear con ritmo o flow de forma improvisada o con una letra escrita sobre una base rítmica. A la persona que improvisa se la llama “raperx”, “MC”, “freestyler” o “gallo”. Retumba(ndo) la palabra es un formato de no ficción que busca llevar a la pantalla esta nueva tradición de la juventud, para demostrar su relevancia coyuntural, histórica y política como movimiento juvenil que desde Argentina busca comerse al mundo.

QUEREME TRANS. UN INFORME NECESARIO . Serie documental. 10 capítulos - 15 minutos. Con la conducción de Flor de la V. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 15:00. Desde el 6 de mayo, los viernes a las 21:00. Un informe necesario es una serie que se propone visibilizar algunas de las problemáticas centrales que atravesaron, y atraviesan, las personas trans.

LOS 90. LA DÉCADA QUE AMAMOS ODIAR . Serie documental. 10 capítulos – 20 minutos . Con la conducción de Tomás Balmaceda. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 8:30. Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 21:30. Cada capítulo se centra en un año e intenta recorrer diferentes tópicos desde el material de archivo y con entrevistas a personas que vivieron y pensaron la época. Con un ritmo ágil y veloz, este ciclo se propone representar una serie de acontecimientos hilvanados de tal forma que logran mostrar los signos de un pasado que ayuda a explicarnos nuestro presente.

HABITAR (Chile). Serie documental. 9 capítulos - 15 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 23:30 . Desde el 5 de mayo, los jueves a las 21:00. Habitar retrata formas actuales de vivir en Chile, poniendo énfasis en la relación entre habitante y vivienda. A través de nueve capítulos –cada uno conformado por cuatro personajes y sus viviendas–, indagamos en la diversidad de estos hogares.

LOS DISCOS QUE NOS CAMBIARON. Serie documental. 4 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 23:00. Desde el 9 de mayo, los lunes a las 23:00. Realizada junto con el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural Kirchner, esta serie recorre cuatro discos que fueron emblemáticos en los años 80 (Silencio/ Los Encargados, Wadu Wadu/ Virus, Soles/Marilina Ross, y Viuda e Hijas de Roque Enroll con su primer disco) a través del relato de músicas y músicos, periodistas y bandas actuales que reconstruyen la memoria sonora de una generación.

HOMENAJES. GRACIAS POR EL CANTO - Una coproducción junto al Centro Cultural Kirchner. Serie documental. 8 capítulos - 15 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 14:30. Desde el 6 de mayo, los viernes a las 22:30. En esta serie realizada junto con el Ministerio y el Centro Cultural Kirchner, músicas consagradas como Susana Rinaldi, Charo Bogarín y Julieta Laso homenajean a grandes cantantes latinoamericanas de la canción (Chavela Vargas, Violeta Parra y Ramona Galarza, entre otras) a través de su voz y un recorrido por la historia personal que las marcó a lo largo de sus carreras.

LA OLLA BRUJA. COCINA POPULAR. Serie documental. 13 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 10. Desde el 3 de mayo, los martes a las 19:30. En este programa cocineras/os reconocidos como Dolli Irigoyen, Narda Lepes, Lele Cristóbal se encuentran a cocinar con quienes sostienen los comedores populares diariamente e intercambian secretos y técnicas sobre la preparación de frutas y verduras, con recetas sabrosas y nutritivas.

IMPULSO SONORO. CIENCIA Y MÚSICA. Serie documental . 4 capítulos - 26 minutos. Música y ciencias presentadas por Lula Bertoldi. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 9:30. Desde el 6 de mayo, los viernes a las 22:00. Una serie documental conducida por Lula Bertoldi –música, guitarrista y cantante de Eruca Sativa–, quien, junto a distintos profesionales, nos ayudará a entender la relación permanente entre la música y la ciencia.

EXPRESO FUTURO (Brasil). Serie documental. 5 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 8:00 y 18:00 . Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 20:30. La tecnología ya está presente en las actividades fundamentales de nuestra vida. Para entender este universo, que ya se hizo presente, Expreso Futuro, a través Ronaldo Lemos –director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janiero–, nos trae desde Nueva York un análisis de las profundas transformaciones impulsadas por la tecnología, examinando y explicando temas como inteligencia artificial, realidad virtual, ciudades inteligentes e, incluso, el futuro de los empleos.

PARA LA ESCUELA

ESI. APRENDER PARA DECIDIR . Microprogramas. 10 capítulos - 3 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo, intercalados en la programación

SER/ ESTAR . Serie de ficción . 6 capítulos – 13 minutos. Con la conducción de Maite Lanata. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 7:30. Desde el 5 de mayo, los jueves a las 21:30. Despliega, a través de la ficción, algunos de los contenidos de la Ley Nacional 26150, de Educación Sexual Integral (ESI), donde se concibe la sexualidad desde una perspectiva integral. En cada uno de los seis capítulos, se van desarrollando algunos de los ejes centrales de la ESI: los afectos, las relaciones sexuales y el consentimiento, los métodos de cuidado, los embarazos no deseados, la importancia del cuidado, el género, la transición. Historias protagonizadas por jóvenes ‒en la escuela, en las casas, en los espacios de cultura‒ para reflexionar y debatir.

DATA PARA LLEVAR: MATEMÁTICAS Y LENGUA Y LITERATURA. Microprogramas . 15 capítulos - 3 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo, intercalados en la programación

SS3. CONOCIENDO AL PLANETA TIERRA . MICROS AMBIENTE Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS. Microprogramas. 15 capítulos - 3 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo, intercalados en la programación. La serie de micros SS3 combina una trama de animación que narra los pasos de los exploradores y habitantes de Biorok a medida que descubren y examinan los secretos de la Tierra, con diferentes secuencias documentales que ellos mismos producen sobre dos ejes temáticos: los desafíos ambientales y la naturaleza del planeta Tierra, y cómo sus habitantes lidian con el consumo problemático de sustancias y con otras prácticas propias de su especie.

PARQUES NATURALES (Argentina). Serie documental. 10 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 11:30 y 20:00. Desde el 9 de mayo, los lunes a las 20:00

SECRETO ANCESTRAL . Serie documental. 12 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 21:00. Desde el 9 de mayo, los lunes a las 21:00. En doce episodios, esta serie documental rescata el valor de la medicina utilizada por los indígenas propios de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile, y que son testigos de cómo el desarrollo de las ciudades arrasa y amenaza los bosques, las montañas, los ríos y a cada integrante de la naturaleza, lo que los lleva a compartir sus conocimientos.

ESCÁNDALOS ÉTICOS (Argentina). Serie documental. 5 capítulos - 26 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 18:30. Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 20:00. Escándalos éticos es una miniserie documental en la cual el doctor Bernardo Kliksberg presenta la lucha de cinco Premios Nobel contra las desigualdades del mundo: Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Amartya Sen, ShimonPeres y Muhammad Yunus. ¿Es posible cambiar el mundo?

LOS PLANETAS . Serie documental. 5 capítulos - 52 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 12. Desde el 4 de mayo, los miércoles a las 23:00

GRANDEZAS DE MÉXICO (México). Serie documental. 12 capítulos - 24 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 15:30. Desde el 3 de mayo, los martes a las 20:00

SIMÓN SCHAMA: LOS ROMÁNTICOS Y NOSOTROS . Serie documental. 3 capítulos - 60 minutos. Estreno especial por el lanzamiento: lunes 2 de mayo a las 13:30. Desde el 3 de mayo, los martes a las 23:00. En esta serie, SimonSchama revela cómo estas ideas –forjadas durante una revolución de un siglo en el arte y la cultura–, todavía impactan nuestras vidas hoy. Con contribuciones de Sir David Attenborough, Pete Doherty y Piotr Anderszewski, entre otros.

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

_______________

“Los discos que nos cambiaron”, estreno en Canal Encuentro

En una coproducción entre el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Canal Encuentro presenta Los discos que nos cambiaron, una serie de cuatro capítulos que analiza discos emblemáticos de los años 80 –Silencio de Los Encargados, Wadu Wadu de Virus, Soles de Marilina Ross y Viuda e Hijas de Roque Enroll del grupo homónimo– a través del testimonio de músicas y músicos, periodistas y bandas actuales que reconstruyen la memoria sonora de una generación.

Durante mayo, cada lunes a las 23 h se estrena un programa, que luego se repite los martes a las 4 h, miércoles a las 10 h, jueves a las 14 h, viernes a las 9:30 y 18:30 h, sábados a las 2:30 h, 10 h y 22:30 h, domingos a las 15 h y lunes a las 13:30 h.

“Homenajes. Gracias por el canto”, estreno en Canal Encuentro

En una coproducción entre el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Canal Encuentro presenta Homenajes. Gracias por el canto, serie documental integrada por ocho capítulos en la que cantantes como Susana Rinaldi, Charo Bogarín y Julieta Laso rinden homenaje a figuras clave del continente como Chavela Vargas y Violeta Parra a través de su voz y un recorrido por su historia personal.

Durante mayo y junio, cada viernes a las 22:30 h se estrena un programa, que luego se repite los sábados a las 8:30 h y 18:30 h, domingos a las 00:00 h y 13:30 h, lunes a las 3:30 h y 14:30 h, martes a las 9:30 h, miércoles a las 14:30 h y jueves a las 17:30 h.

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

Nuevo horario, sábados a las 18.

Más información.

Contar presenta una retrospectiva del Festival Internacional de Cine Político

Poco antes del inicio de la 11.a edición del certamen, la plataforma pública y gratuita propone una selección de los títulos destacados de 2021; habrá películas con temáticas políticas nacionales e internacionales.

El Festival Internacional de Cine Político (FICiP) lleva once años ofreciendo una puerta al cine político de Argentina y el mundo. El jueves 26 de mayo, comenzará su 11.a edición, con una selección de 78 obras de 25 países diferentes, curadas con una temática potente: “La soberanía se ejerce”.

Como anticipo de esta nueva entrega del festival, la plataforma pública y gratuita Contar presenta una selección de seis títulos destacados de la 10.a edición del FICiP: Con nombre de flor, Fabricando mujeres, A nossa bandeira jamais será vermelha, Gaza, No viajaré escondida y Mal.

Los filmes estarán disponibles para todo el país por una semana, palpitando la llegada de esta nueva edición del certamen, que también tendrá lugar en la plataforma pública y gratuita a partir del jueves 26 de mayo y hasta el miércoles 1.° de junio.

10° temporada de BCN Radio

A partir del lunes 14 de marzo comienza la décima temporada de BCN Radio, la radio web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La emisora arranca otro año emprendiendo nuevos desafíos, consolidando un proyecto de comunicación institucional que poco a poco fue cumpliendo sus metas desde aquel 1° de marzo de 2013, cuando -con tan solo 8 programas en la grilla- comenzó a transmitir en vivo desde la Asamblea Legislativa de aquel año.

Diez años después la radio cuenta con más de 40 programas y alcanzó en 2021 más de 31 mil escuchas, con una gran variedad de cuentos y relatos que se replican por diversas plataformas digitales.

Este año, BCN Radio está de festejo y celebra junto a su audiencia la primera década al aire. Se puede acceder a toda su programación en www.bcnradio.com.ar y en las redes sociales de @bcnradio (Spreaker, Twitter, Youtube, Facebook, Instragram, Spotify). Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. Más información.

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

Estrena Visita Guiada, nuevo programa en Sonido Cultura

Visita guiada invita a realizar recorridos atípicos por los museos y patrimonios nacionales. Se emite todos los lunes a las 18 h en Sonido Cultura. El programa, producido por el Centro Cultural Kirchner y la Secretaría de Patrimonio Cultural, se estrena este lunes 2 de mayo a las 18 h y se emitirá todos los lunes por Sonido Cultura. Además, lo replicarán diversas radios de las distintas provincias del país y se subirá al perfil de Spotify de Sonido Cultura en formato podcast.

Visita guiada invita a recorrer los pasillos internos de los museos, a conocer obras de arte, historias y objetos muy especiales, y a acercarnos a los patrimonios culturales que hacen a la diversidad cultural de nuestro país. El programa será conducido por Francisco Aquino y María Isabel Baldasarre. Abarcará distintos ejes, como género y diversidad, los museos y sus comunidades, y la conservación y divulgación del patrimonio cultural.

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura.

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- Cande y Paulo

Después de presentarse en múltiples ciudades de Gran Bretaña, Suiza y Portugal, el ensamble sanjuanino Cande y Paulo cierra su gira con un concierto en la Sala Argentina, que se transmite en vivo por la radio Sonido Cultura.

El grupo, que se convirtió en fenómeno global por su versión de “Barro tal vez”, de Spinetta, hit viral en YouTube donde tuvo más de catorce millones de visitas, está integrado por Cande Buasso en voz y contrabajo, Paulo Carrizo en piano y Santiago Molina en batería. 27 de mayo a las 19 hs en Sala Argentina

- Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional continúa su temporada anual con un concierto que contará con la participación de Lucía Zicos como directora invitada y Daniela Tabernig como soprano solista. Se escucharán las Cuatro últimas canciones de Richard Strauss, el Poema de los mares australes de Alberto Williams y la Konzertmusik para cuerdas y metales de Paul Hindemith. 27 de mayo a las 20 hs en Auditorio Nacional.

El viernes 3 de junio, a las 20:00, realizará en la misma sala una nueva presentación con el Mtro. Carlos Vieu como director invitado y la actuación de Eduardo Vasallo (cello) y Diego Vasallo (violín). La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará el estreno mundial del “Doble concierto para violín, cello y orquesta” de Alejandro Civilotti y la “Sinfonía Nº 10, en mi menor op.93″ de Dimitri Shostakovich.

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

Disney y el Teatro Colón presentan Star Wars: El Imperio contraataca en concierto

La reconocida banda sonora de STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA compuesta por el ganador del Oscar® John Williams, incluida “La Marcha Imperial”, será interpretada por la Orquesta Estable del Teatro Colón mientras se proyecta la película.

El nuevo espectáculo en vivo presentará tres funciones en idioma original con subtítulos el 12, 13 y 14 de julio a las 20:00 horas y una función doblada al español el 15 de julio a las 11:00 horas.

Las localidades ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir de manera online en www.teatrocolon.org.ar y de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

Agenda de conciertos de Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales

-Almendra - Almendra (1969). Dirección: Andrés Beeuwsaert y Nadia Larcher. Sábado 14 de mayo, 20 h - Auditorio Nacional

-Pescado Rabioso - Artaud (1973). Dirección: Loli Molina y Hernán Jacinto. Sábado 11 de junio, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 7 de junio

-Invisible - El jardín de los presentes (1976). Dirección: Lucio Mantel. Sábado 6 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 2 de agosto

-Luis Alberto Spinetta - Peluson of milk (1991). Dirección: Juan Carlos “Mono” Fontana. Sábado 27 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 23 de agosto

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

Festival Internacional de Música de Bariloche

Como el sonido del viento en el bosque y en la cumbre de una montaña o el murmullo del agua a orillas del lago, el Festival Internacional de Música Bariloche despierta un sinfín de sensaciones en un evento que fusiona el contexto natural y único de la ciudad de Bariloche con lo mejor de la música nacional e internacional.

El festival contará con artistas de la talla de Toquinho, Lito Vitale y Baglietto, Ana Prada, entre otros.

Del 25 al 29 de mayo en San Carlos de Bariloche (Río Negro)

La Mona Jiménez en el Obelisco

La Ciudad de Buenos Aires le rendirá homenaje a uno de los íconos de la música popular argentina. Será con un show gratuito al aire libre el domingo 29 de mayo que contará con la transmisión en vivo para todo el país a través de Vivamos Cultura.

Para celebrar sus 55 años de trayectoria con un género musical que es parte de la identidad de los argentinos, la Ciudad de Buenos Aires homenajea al cantante Carlos “La Mona”

Concierto de Coral Joven

El grupo está compuesto por cantantes con distintos conocimientos musicales, desde pianistas, docentes de música, estudiantes de dirección coral, guitarristas y hasta bailarines.

Coral Joven Sociedad Coral Alemana Villa Ballester (Bs. As. Argentina), nace en el año 2011. Liderado por el maestro Federico De Ferrari, imprimiendo el grupo un estilo personal e inimitable. Su repertorio, abarcan obras en su gran mayoría de compositores y/o arregladores argentinos, latinoamericanos y contemporáneos.

Su música e interpretaciones intentan captar la esencia de cada uno de los temas transmitiendo el placer y el gusto de cantar. En esta oportunidad el Coral Joven, organiza su concierto en tres bloques musicales.

Sábado 11 de junio- 19:00 hs - Entradas e información click aquí

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

__________________

Programación musical en el Centro Cultural Torquato Tasso

-La actriz y cantante Susana Rinaldi se presenta en Torquato Tasso bajo la dirección de Juan Carlos Cuacci en formato de quinteto. La reconocida estrella comienza a despedirse de los escenarios, en un ciclo que estará presente todos los viernes de mayo con muchos artistas invitados. ¡VIERNES 6, 13, 20 Y 27 DE MAYO! VENTA EXCLUSIVA ANTICIPADA $4000

APERTURA DE SALA 20:30HS, COMIENZO DEL SHOW 22:00HS La ubicación de los lugares es por orden de llegada.

-Ariel Ardit y Lidia Borda vuelven juntos al escenario del Torquato Tasso después de 14 años, en un espectáculo que realizarán durante los cuatro sábados de mayo. Un reencuentro notable que promete ser memorable y que ningún amante de la música porteña querría perderse. Acompañados por dos grandes pianistas: Daniel Godfrid y Andres Linetzky. ¡SÁBADOS 7, 14, 21 Y 28 DE MAYO! VENTA EXCLUSIVA ANTICIPADA $3000

APERTURA DE SALA 20:30HS, COMIENZO DEL SHOW 22:00HS La ubicación de los lugares es por orden de llegada.

*Centro Cultural Torquato Tasso. Defensa 1575, CABA

Julieta Laso

La cantante y actriz Julieta Laso presenta su cuarto álbum solista Cabeza Negra (Ultrapop), un trabajo conceptual que por la complejidad de la interpretación, del repertorio y de la instrumentación podría inaugurar un nuevo género musical en el que conviven como sangres mezcladas la copla y el tango, las músicas del monte y del arrabal. Autores históricos como Horacio Guarany, Alfredo Zitarrosa, Violeta Parra o Daniel Toro conversan con actuales como Tomi Lebrero, Alfredo “Tape” Rubín, Alejandro Guyot, Edgardo González, Yuri Venturin (que además es el arreglador y director musical de este disco) y Palo Pandolfo, bajo el tamiz desgarrado, profundo y luminoso de la voz de esta intérprete personalísima que es Laso.

Sábado 11 de junio, 20hs. Entradas en boletería y por PassLine

*Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, CABA

__________________________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

Stand by me

El coro Buenos Aires Gospel Soul está compuesto por una diversidad de voces y edades, que se unen en una sola voz cuando suena cada canción. Esta vez interpretará una rama del Black Gospel, estilo que rompe los esquemas más conservadores del gospel, mezclando con energía la tradición con otros géneros musicales como el soul, funk, el rock y el blues. Forman parte del repertorio canciones como: Stand by me, We are family, Can’t help falling in love, Uptown Funk, Footloose, Ain’t no mountain high enough, Like a Prayer, entre otros. Coro invitado: Vivo Per Lei.

Sábado 28 las 20.30 h en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, Chacarita).

_____________

Música para Volar en concierto sinfónico “a la carta” con canciones de Gustavo Cerati

El grupo iniciará la gira 2022 de sus espectáculos orquestales, recorriendo el repertorio que le dio visibilidad internacional. Las canciones a interpretar serán elegidas por el público. Más de 50 músicos, con orquesta y coro polifónico, participarán del espectáculo, interpretando canciones de toda la carrera de Cerati, desde sus inicios en Soda Stereo hasta los discos de su etapa solista. La particularidad de este recital será la modalidad “a la carta”, ya que la lista de canciones surgirá de la votación de la audiencia a través del sitio de la banda.

El Sábado 4 de Junio a las 21 hs. Las entradas pueden conseguirse en boletería y www.mpvolar.com.ar.

*Teatro Broadway. Corrientes 1155, CABA

__________________________

Riel - Buenos Vampiros - Altocamet - Sol Stietz

JUEVES 9 DE JUNIO 20hs – Entradas a la venta por Passline

*LA TANGENTE. Honduras 5317, CABA

Loli Molina en La Trastienda

En el show de La Trastienda, Loli estará acompañada por Hernan Hecht (batería), Juan Pablo Arredondo (guitarra), Elizabeth Ridolfi (viola) y Daniel Schnock (teclados) más algunos invitados de lujo que aún no serán develados.

Jueves 16 de junio a las 21:00 hs

*La Trastienda. Balcarce 460, CABA

Noche salteña en Buenos Aires

GASTÓN CORDERO Presenta en La Trastienda NOCHE SALTEÑA EN BUENOS AIRES. El cantor salteño dueño de una voz versátil y de gran éxito en Bolivia, Gastón Cordero, llega por primera vez a La Trastienda de Capital Federal el viernes 3 de junio a las 20:30 hs con un show único: “Noche Salteña en Buenos Aires”, que contará con el mejor folklore del Norte Argentino, bailarines e invitados especiales. ENTRADAS: www.tuentrada.com

*La Trastienda. Balcarce 460, CABA

Silvestre y La Naranja

Una de las bandas referentes de la escena indie argentina y latinoamericana llega al Teatro Vorterix para darle un cierre a la gira de “SUPERSTICIONES” (2021), su último trabajo discográfico.

VIERNES 10 DE JUNIO 20 HS TICKETS A LA VENTA VIA ALLACCESS.COM.AR

*TEATRO VORTERIX. (Av. Federico Lacroze 3455)

Hernán Lucero

Presenta su octavo disco “Las noches que han pasado”

8 DE JUNIO 20 HS. ENTRADAS

*BEBOP - URIARTE 1658 – CABA

Agite musical por Daniela Herrero

Durante los últimos años, los movimientos en contra de la violencia de género hicieron surgir expresiones artísticas que reflejan la energía política y cultural del momento histórico. En esta sintonía, Agite musical convocó a autoras que compusieron canciones con este espíritu a participar de un concurso a nivel federal. Las obras seleccionadas fueron reversionadas por Daniela Herrero en un concierto online grabado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.

Ciclo “Músicas Originarias” en la Biblioteca Nacional

El ciclo fue pensado desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional como un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus instrumentos y sus lenguas originarias. El ciclo se extiende durante cinco fechas.

El Centro de Estudios de Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional ya se encuentra trabajando en la tarea de unificar los fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales referidos a la historia de los pueblos originarios con el fin de difundir y promover la herencia de las diversas culturas que habitaron y habitan el suelo argentino.

Los shows son a las 19 hs. en el Auditorio Jorge Luis Borges

8/6: Nadia Larcher

13/7: Alba Llaleq

10/8: Carina Carriqueo

La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras. CABA

Manu Hattom

El artista argentino estrena su quinto álbum de estudio “La Canción Perdida”, con importantes colaboraciones de Juliana Gattas (Miranda), Rosario Ortega y María de la Flor (España). El sábado 28 de mayo lo presentará en vivo en Camping en Buenos Aires. El 3 de junio pasará por Casa Brava (Rosario), para luego emprender una gira por España que comenzará con una fecha en Sala Búho Real (Madrid) el 20 de ese mes.

28 DE MAYO. TICKETS

* Camping (Av. del Libertador 999, CABA)

Festival 911

“Amuletos” es el debut y primer lanzamiento discográfico de ELNUEVEONCE, banda integrada por Nazareno Gomez Antolini en la voz (Ex Deny), Gonzalo Gallo en guitarras (Siamés), Nikko Taranto en batería (Ex Infierno 18) y Franco Barroso en el bajo (Parteplaneta). El disco está co-producido por la mismísima banda junto a Luciano Tano Farelli y el mastering de Diego Warrior.

Un festival a beneficio de Amigues Por Las Calles. VIERNES 10 DE JUNIO EN GROOVE 18 HS - TICKETS VIA TICKETEK.COM.AR y en Groove

*Groove (Av. Santa Fe 4389)

Feli Colina en Niceto Club

En este tercer y nuevo álbum, Feli Colina retruca sus raíces y lleva su imaginario al extremo. Ese mundo nutrido por una fantasía criolla que con su poesía interpela directamente la realidad de hoy en día, da luz a doce nuevas canciones. “El Valle Encantado” es un viaje por los orígenes de Feli. De ahí, de sus raíces, la cantante salteña toma lo que quiere para reinventarlo, para darle una nueva vida a la música latinoamericana. Uno no elige donde nace, pero sí toma de su contexto lo que puede/quiere y a su manera.

SÁBADO 9 DE JULIO 20 HS TICKETS VIA PASSLINE.COM

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

Arquero presenta “El mundo aparte” en vivo

ARQUERO es uno de los mayores exponentes del rap uruguayo en la actualidad. Nacido en Sevilla y criado entre España y Uruguay ocupa actualmente un lugar fundamental en la escena de la nueva generación de artistas.

“El mundo aparte” define nuevos rumbos para ARQUERO, quien se mete de lleno en una mezcla musical que le permite navegar por diferentes ritmos y buscar nuevas melodías dentro del abanico de sonidos que lo identifican, sin alejarlo de lo urbano.

3-6 20 HS. CC GÜEMES - GÜEMES 2808- ROSARIO (JUNTO A CALIOPE FAMILY)

4-6 20 HS. NICETO CLUB - N. VEGA 5510 - CABA (JUNTO A 1915)

5-6 20 HS. CLUB PARAGUAY - AV M. T. DE ALVEAR 651 - CORDOBA CAPITAL (JUNTO A 1915)

Juanse festeja sus 60 años con una ceremonia histórica en el Luna Park

Juanse cumple 60 años y los festeja el 3 de junio en el Luna Park con sus amigos músicos y los fans de toda la vida. El líder prepara una ceremonia histórica, un show largo que recorrerá todos los discos de Los Ratones Paranoicos y su etapa solista, acompañado de su banda, integrada por Pablo MEMI en bajo, Ponch en guitarras y Juan Colonna en batería.

El creador de hits como “El Rock del Pedazo”, “Rock del gato”, “La Nave” y “Sigue Girando” y “Para siempre”, entre otros, promete un show único e inolvidable, repleto de sorpresas.

Entradas a través de ticket portal y Boletería del Luna Park

*Estadio Luna Park. Av. Eduardo Madero 470, CABA

Gabriel Moss

El cantautor melódico presentará su nuevo show “Sueña Conmigo”, en el Teatro Gargantúa, donde a finales del pasado año dio a conocer en vivo “Entre Sueños” su primer material discográfico, a sala llena, con entradas agotadas. Este nuevo espectáculo contará con presencia de la banda completa, bailarines e invitados sorpresa. La cita es el sábado 4 de junio a las 21hs.

Gabriel Moss artista independiente, como músico es un gran admirador de Sandro, en 2016 publicó su primera novela “La eternidad de la rosa” en homenaje al ídolo.

*Teatro Gargantúa (Av. Jorge Newbery 3563 - CABA)

Lany llega a Argentina

En el marco de su gira mundial “gg bb xx tour”. Nominada entre las mejores giras pop

DOMINGO 5 DE JUNIO Entradas ya a la venta a través de All Access

*TEATRO VORTERIX. Av. Federico Lacroze 3455, CABA

The End, laser + Pink Floyd

The End vuelve con su interpretación de lo mejor de Pink Floyd. Esta vez, a su habitual puesta en escena de luces y videos, sumará la presencia de proyecciones láser nunca antes vista en la Argentina.

Pink Floyd estuvo siempre muy vinculado a la utilización de láser en sus shows, priorizando la imagen y puesta en escena de sus espectáculos para llevarlos a otro nivel. Para la banda liderada por Roger Waters y David Gilmour, el aspecto visual fue siempre un elemento de suma importancia, con grandes puestas de luces, proyecciones y rayos láser.

The End realizó en 1991 su primera presentación en vivo buscando transmitir el espíritu de Pink Floyd. Su desembarco en las grandes salas de Buenos Aires se produjo en el 2002 cuando se presentaron por primera vez en el Teatro Coliseo y donde desplegaron un espectáculo con una puesta en escena de características internacionales. A partir de ese entonces la banda llegó al Teatro Gran Rex agotando sus 3.300 localidades, consolidándose además como la banda que mejor transmite el legado de la banda Pink Floyd.

Sábado 4 de junio. Comprar tickets

*Teatro Gran Rex. Av. Corrientes 857, CABA

Lucrecia Merico

Presenta EN AMOR ANDO Boleros y tangos atravesados por el amor. Artistas Invitadas: Mirta Alvarez y Marisa Wiedmer. Domingo 5 de junio a las 18 hs. ENTRADAS

*Pista Urbana: Chacabuco 874 – CABA –

Arbolito

Arbolito celebra sus 25 años en un evento que convoca al encuentro de su música con quienes han compartido sus historias en este camino. Una fiesta donde celebrarán junto a invitados especiales, estos años de música, lucha y amor.

13 DE AGOSTO 19 HS. A.T.P (niños menores de 10, gratis, acompañado por mayor) APROVECHÁ LOS DESCUENTOS DE LA PREVENTA

*COMPLEJO ART MEDIA. Corrientes 6271. Chacarita, CABA

Cavetown por primera vez en Argentina

El artista, también conocido como Robin Skinner y que tiene más de 7,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, llega a la Argentina para cantar sus grandes éxitos junto a su banda completa. El espectáculo de apertura está a cargo del estadounidense spookyghostboy. Viernes 27 de mayo. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

ACTIVIDADES

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

Diálogos Bienasur - Experimentar la ciudad

La vida en las ciudades hoy ha cambiado. Pensar lo urbano y sus diversas dimensiones socio -culturales desde el arte, será el motivo de la charla entre los artistas, Jordi Colomer de España y Voluspa Jarpa, de Chile, en el primer Diálogo BIENALSUR 2022, junto a las curadoras e historiadoras del arte, la argentina Diana Wechsler y la italiana Benedetta Cassini, el próximo 27 de mayo a las 18 horas, en el Auditorio del Rectorado de UNTREF, Juncal 1319.

El encuentro presencial, estará abierto a todo público, con transmisión vía streaming desde bienalsur.org y traducción simultánea al inglés.

27 de mayo a las 18 horas. Juncal 1319. Gratis.

Ciclo de Conversaciones Discusión - 7 Tardes

En el encuentro de apertura de este ciclo coordinado por Ezequiel Grimson, con el título “La patria sublevada” y la obra de Borges de fondo, conversarán el artista Daniel Santoro y la crítica, docente y curadora de arte Feda Baeza.

* Centro Cultural Borges (Viamonte 525, Buenos Aires), sábado 29 de mayo 18 h. Entrada libre y gratuita.

2° Encuentro - Ciclo Conversaciones 2022

El Ciclo Conversaciones 2022 de la librería Medio Pan y un Libro se presenta como un espacio de encuentro y participación entre las nuevas editoriales independientes, lxs lectorxs y el sector del libro en general, dando cuenta del dinamismo que atraviesa el universo editorial argentino en la actualidad.

El próximo sábado 28 de mayo, en la librería Medio Pan y un Libro, presentamos junto a la editorial Omnívora la nueva novela de Yamila Bêgné, Estas Piedras.

Será a las 16:00hs en la esquina de Virrey Avilés (3700) y 14 de julio. Junto a la autora conversarán la escritora y periodista Cecilia Szperling, y el escritor Martín Sancia.

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

TALLERES

- Taller de literatura a cargo de Melisa Papillo. Martes 17 de mayo / 14 HS

En este taller tomaremos la figura emblemática del Eternauta y la desarrollaremos en un entorno familiar: la escuela y los estudiantes, los abordajes de la memoria. En ese entorno, la maestra se volverá una viajera del tiempo y juntxs vamos a recrear personajes propios que luchen por la justicia, la solidaridad y el compañerismo.

- Taller de historieta a cargo de Ezequiel García. Viernes 20 de mayo / 10 y 14 HS

A partir de la obra El Eternauta, el taller enseña a contar una historia personal en forma de historieta, creando personajes y desarrollando un mundo propio, tomando como disparador alguno de los tantos temas de la historieta de HGO: el héroe colectivo, la solidaridad con el prójimo, el estar en un lugar nuevo, la invasión extraterrestre, el viaje en el tiempo o la plena aventura. No es necesario tener conocimiento previo ni “saber dibujar bien”, sino querer aprender a contar una historia con dibujos.

- Taller de dibujo a cargo de Mercedes Pujana. Martes 31 de mayo / 10 y 14 HS

El propósito de este taller es brindar a los chicos un espacio donde divertirse y expresarse libremente a través de la técnica del dibujo. Partiendo de la apropiación de El Eternauta, invitar a que cada uno elabore una visión, un imaginario propio para poder ser compartido. La propuesta es trabajar con consignas elaboradas en forma de juegos colectivos y así abordar las distintas temáticas de la historieta: personajes, paisajes, universos.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151 – CABA

Ciclo de Literatura Infantil y Juvenil en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza nuevos encuentros literarios: este año lanza los Sábados a pura literatura, comenzando con el ciclo de Escritores y escritoras argentinos de Literatura infantil y juvenil, dirigido especialmente a las y los mediadores de la lectura.

Esta propuesta abre un espacio de lecturas y conocimiento sobre la escritura infantil y juvenil. La propuesta tiene como objetivo el uso de la biblioteca, su función social y el placer de la lectura. Los encuentros este año se llevan a cabo de manera mixta: presencial y virtual. Los sábados en el Auditorio Jorge Luis Borges se presenta un escritor o escritora y doscientos participantes y se continúa con la plataforma Zoom.

A la actividad en el auditorio, se le suma un recorrido por la Biblioteca Nacional. Además, se ofrece el taller en línea previo al encuentro Tejiendo lecturas, pasando por nosotr@s mismos.

En esta oportunidad, la escritora invitada es Adela Basch, cuyo primer texto escrito es la obra de teatro Abran cancha, que aquí viene don Quijote de La Mancha, estrenada en el año 1979. Oiga, chamigo aguará fue su primer libro publicado, mientras que El planeta de los aljenfios, actualmente parte del volumen Saber de las galaxias, fue su primer libro de cuentos.

Estos encuentros están organizados y desarrollados por el sector de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional.

Apertura: Sábado 30 de abril | 11 hs. | Auditorio Jorge Luis Borges

Programación

Mayo: Sábado 28 14 hs. Paula Bombara

Junio: Sábado 11 14 hs. Silvia Schujer / Sábado 25 14 hs. Patricia Suárez

Julio: Sábado 2 14hs. Verónica Parodi / Sábado 16 14hs. Mario Méndez.

Actividad con inscripción previa en lecturainfantilyjuvenil@bn.gob.ar. La entrada es libre y gratuita.

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

11º Filba Nacional Mar del Plata

El festival es co-organizado junto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon. Tres días de literatura: conversaciones, entrevistas, lecturas, paneles, talleres, catas de libros, escritura en vivo.

Después de 10 festivales en los que ya pasamos por Azul, Bahía Blanca, Bariloche, Mar del Plata, Santa Fe, San Rafael, La Cumbre, Santiago del Estero, Rosario y Santa Rosa este año el Filba Nacional vuelve a la ciudad de Mar del Plata.

Del 26 al 28 de mayo, participarán 50 escritores y artistas de distintos puntos del país en más de 40 encuentros, presenciales y virtuales.

Todas las actividades -presenciales y virtuales- serán gratuitas.

¡Abrieron las inscripciones del Filba Mar del Plata!

Talleres, encuentros, caminatas, clínicas de poesía: todas actividades son gratuitas con cupos limitados.

De todas las actividades del Filba Nacional, hay algunas que requieren inscripción previa. Ya podés anotarte en los talleres presenciales que darán Osvaldo Baigorria, Mercedes Halfon, Emilio Teno y Mariano Taborda. También ya están disponibles las inscripciones a los talleres virtuales y a la actividad Voy con audio, donde todas las noches del festival un escritor o escritora compartirá, en su propia voz y como si fuera un secreto, unos poemas a través de un audio de Whatsapp. Para que lo escuches cuando puedas y como quieras.

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Tecnópolis abre la convocatoria a proyectos de danza para coproducciones situadas

La inscripción comienza el 11 de mayo con el objetivo de apoyar a hacedores de danzas para que trabajen en articulación y coproducción desde una perspectiva situada en Tecnópolis y su territorio de acción. La convocatoria está destinada a artistas, elencos, grupalidades o colectivos de danza de CABA y Conurbano Bonaerense para desarrollar proyectos en coproducción que se presentarán en un festival abierto a la comunidad en Tecnópolis durante 2023.

En esta oportunidad se seleccionarán doce proyectos para realizar coproducciones situadas en Tecnópolis. Los proyectos seleccionados serán acompañados por pares de artistas-gestores de la danza y contarán con un período de coproducción intensivo de tres meses, situados en Tecnópolis, y en convivencia con otros proyectos seleccionados. Para ello deberán contar con la disponibilidad para trabajar durante el período de coproducción situada que dará comienzo en el mes de noviembre de 2022, con cuatro jornadas de trabajo en la que se realizarán actividades de intercambio, territorialización y presentación colectiva de los proyectos.

Cada proyecto recibirá una suma de $350.000 en concepto de presupuesto de coproducción artística para el desarrollo y realización de la coproducción situada, y un monto a definir, en concepto de cachet por participación en el Festival Danza en Tecnópolis.

Premio de Literatura Mujica Láinez

Organizado por la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro, el Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez abrió el 9 de abril la inscripción a su edición XVI, internacional, gratuita, digital, abierta a cuentos en habla hispana, con premios que incluyen dinero en efectivo y la publicación en 2023 de una antología con las diez mejores obras. Además, como siempre, un jurado de lujo que este año estará integrado por Alan Pauls, María Sonia Cristoff y Martín Felipe Castagnet.

Los autores deberán ser mayores de 18 años y tendrán tiempo hasta el 13 de junio, inclusive, para participar con hasta tres cuentos de no más de diez páginas cada uno (Hoja A4, letra Times New Roman, tamaño de fuente 12 e interlineado doble), inéditos y de tema libre, que deberán subir AQUÍ

En esta edición los premios en dinero en efectivo serán de $70.000 y $50.000 para los dos primeros puestos, además de diplomas, y ocho menciones, que también recibirán sus respectivos acreditaciones. Además, hay otras facetas del concurso muy valoradas por los participantes, como ser leídos por un jurado de renombre y formar parte de la antología con los diez cuentos finalistas que será publicada en formato físico y también en modo digital en BajaLibros.com, con descarga libre y gratuita desde cualquier lugar del mundo.

El jurado, que tendrá la colaboración de un prejurado de selección de veinte integrantes, a cargo del primer corte, se expedirá el 19 de septiembre y todas las dudas se disiparán el 11 de octubre cuando en un acto público, al que se invitará a los diez finalistas, se den a conocer los ganadores.

Concurso literario “Ahora que sí nos leen” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación convoca a mujeres y diversidades de todo el territorio nacional mayores de 18 años a participar de la primera edición del concurso literario “Ahora que sí nos leen”.

El concurso aspira a visibilizar identidades de género que históricamente han sido ignoradas o invisibilizadas a través de relatos vinculados a la cultura en clave de género como un aporte a una sociedad cada vez más equitativa y libre de violencias.

La convocatoria contará con dos categorías: una sobre historias de vida de mujeres y diversidades; y otra sobre relatos ficcionales sobre temáticas de género.

Para poder participar será necesario completar el formulario de inscripción. Allí mismo se puede consultar las bases y condiciones del concurso, cuya fecha límite para recepción de materiales será del 1 de mayo al 30 de junio.

Un jurado de personalidades destacadas de la literatura y la militancia de género seleccionará 20 relatos ganadores. El premio será la publicación e impresión de dichos textos en un libro editado por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

La Feria de Editores abre la convocatoria al Premio a la labor librera

La librería ganadora recibirá $350.000 para comprar libros en la FED y un 50% de descuento en los stands adheridos.

El objetivo es reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino.

La Feria de Editores (FED) abrió la convocatoria para la segunda edición del Premio a la labor librera, en la que pueden participar todas las librerías del país, hasta el 16 de junio inclusive. La ganadora obtendrá 350.000 pesos para comprar libros y un 50% de descuento en los stands adheridos que participen en la FED 2022, que se realizará el 5, 6 y 7 de agosto. Allí se anuncia a la librería ganadora.

El jurado tendrá en cuenta la capacidad que tuvo la librería durante 2021 para generar actividades y llevarlas adelante en relación con su tamaño físico. También tomará en consideración la variedad y la originalidad de su propuesta, y el que cumple para la comunidad. Se evaluarán los métodos utilizados para difundir las novedades y los fondos editoriales, el vínculo con los proveedores y cómo puede impactar el premio en el desarrollo de la librería.

La postulación debe hacerse a través de este formulario. Toda la información se encuentra en: https://feriadeeditores.com.ar/premio-a-la-labor-librera/

Los participantes del jurado, compuesto por cupos vinculados a la realización del libro, son: Mariano Blatt (editor y poeta), Soledad Urquía (escritora y editora), Natalia Gelós (escritora y periodista), Federico Gori (promotor cultural), Santiago Subiela (librero y escritor) y Enrique Avogadro (Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires).

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Impulso Cultural y Mecenazgo.

AySA convoca al “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″

Con motivo de la puesta en valor del edificio Torreblanca del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que constituye la sede central de la empresa, AySA organiza por primera y única vez el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″.

El concurso estará dirigido a artistas visuales, profesionales del ámbito del diseño, la arquitectura y el urbanismo de todo el país, y tendrá como objetivo la presentación de un proyecto en forma individual o grupal para la realización de una instalación artística de grandes dimensiones para su adquisición, producción y emplazamiento en la fachada del edificio Torreblanca. La obra deberá representar (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) el recurso natural del AGUA y/o el espíritu y los valores que hoy lleva adelante la empresa.

Para la selección y premiación se conformará un jurado con destacados referentes de la cultura y las artes visuales integrado por Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes; Matilde Marín, presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes; Nicanor Aráoz, reconocido artista visual; Adrián Russo, arquitecto representante del Estudio Monoblock; y Malena Galmarini, presidenta de AySA. El mismo seleccionará diez (10) proyectos finalistas, que recibirán una Mención Honorífica. De los proyectos postulados con Mención Honorífica, el Jurado seleccionará a un único proyecto ganador, que será el adjudicatario del premio; y dos “Menciones Especiales”.

Los proyectos para el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua” se recibirán hasta el 21 de junio de 2022 inclusive. Podés acceder a las Bases y Condiciones y al formulario de inscripción a través del siguiente link: https://www.aysa.com.ar/Concurso_Homenaje_al_Agua

Programa de Fomento al Sector del Libro 2022

El Ministerio de Cultura presenta el Programa de Fomento al Sector del Libro, a través del cual se otorgarán ayudas e incentivos económicos destinados al ecosistema del libro argentino y las revistas culturales, con el objetivo de favorecer el desarrollo interno y externo del sector editorial argentino, uno de los sectores comprendidos en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

El Programa está estructurado a partir de distintas líneas de financiamiento que contemplan una serie de ayudas específicas orientadas a promover y estimular la producción editorial, favorecer la continuidad y sostenibilidad de las librerías, impulsar la presencia de la industria editorial argentina en el exterior, contribuir a la profesionalización del sector, y reconocer iniciativas de promoción de la lectura.

La convocatoria comprende las siguientes 3 líneas concursables:

1.Línea Publicación: orientada a impulsar la producción editorial de sellos de capital nacional y de revistas culturales con el objeto de enriquecer los catálogos, promover el pensamiento crítico y la bibliodiversidad. Se seleccionarán proyectos para la publicación de colecciones y revistas culturales tanto en formato físico como en digital, y en formatos accesibles y adaptaciones inclusivas. Monto máximo de la ayuda para formato físico: $250.000. Monto máximo de la ayuda para formato digital: $150.000.

2.Línea Innovación: orientada a fortalecer y/o diversificar la gestión y el modelo de negocios de editoriales, distribuidoras y librerías independientes, con el fin de asegurar su continuidad y sostenibilidad. Podrán postularse iniciativas orientadas a la adquisición de bienes de capital tangibles e intangibles (equipamiento, licencias, plataformas, distribución, capacitaciones, etc.) destinados a la modernización e innovación de sus establecimientos y a la expansión de su capacidad productiva. Monto máximo de la ayuda: $200.000.

3.Línea Internacionalización: orientada a poner en valor, diversificar e impulsar la presencia de la industria editorial nacional y de nuestros/as autores/as en el exterior. Se seleccionarán solicitudes destinadas a garantizar la participación y asistencia de los diferentes actores del sector (autores/as, editores/as, libreros/as, traductores/as, ilustradores/as, distribuidores/as etc.) en instancias internacionales del libro y la lectura como ferias, congresos, encuentros, festivales, etc. Monto máximo de la ayuda: $250.000.

El Reglamento de Bases y condiciones de esta convocatoria y los requisitos específicos para cada una de las líneas se pueden revisar en la web del Ministerio de Cultura, en este link.

Podrán participar de este primer llamado editoriales, revistas culturales y distribuidoras de sellos de capital nacional; librerías independientes; autores/as; entre otros actores que conforman el ecosistema del libro y de la lectura en todo el país. Consultá más detalles en las Bases y condiciones.

Las y los interesados podrán aplicar a UNA única línea. Para participar, primero es requisito estar registrado en el Registro Federal de Cultura de la plataforma Somos Cultura.

Fechas de la convocatoria: El primer llamado de esta convocatoria estará disponible a partir del 28 de abril y hasta el 27 de junio.

Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a dnppc@cultura.gob.ar.

Más información en la web del MICA.

Convocatoria a becas para estancias de investigación en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación lanza la primera convocatoria a 12 becas para estancias de investigación de uno a dos meses, con el fin de brindar a las y los becarios la posibilidad de avanzar en proyectos vinculados con las líneas de investigación propuestas por la BCN y participar en diálogos interdisciplinarios con otros/as investigadores/as visitantes de su Unidad de Investigación y Vinculación Científica. Las y los becarios harán uso de los fondos bibliográficos y colecciones especiales de la Biblioteca en las salas de lectura y referencia, generando, asimismo, un espacio de diálogo científico entre las y los investigadores y la comunidad.

El requisito mínimo para una solicitud es poseer un título universitario y estar realizando un doctorado en el momento de presentar la solicitud. Pueden también presentarse a la convocatoria investigadores/as posdoctorales o investigadores/as de carrera. Las postulaciones se recepcionarán hasta el 20 de junio de 2022 inclusive.

Las líneas de investigación propuestas para la convocatoria 2022 son: Circulación de conocimientos y cooperación científica y tecnológica regional./ Imaginarios sociales y construcción de la identidad y la alteridad en medios de difusión de la información. Pasado y presente./ Debate intelectual y cultura política en las colecciones especiales de la BCN.

Premio Itaú de Cuento Digital

Las Fundaciones Itaú de Argentina, Uruguay y Paraguay anuncian que se encuentra abierta la inscripción online para participar de la 12° edición del Premio Itaú de Cuento Digital, a través de su sitio web (https://www.premioitau.org/). Del certamen participan año a año estudiantes, escritores emergentes y personajes destacados de la literatura, quienes son encargados de elegir y premiar los cuentos destacados.

Como en años anteriores el Premio cuenta con dos categorías: Categoría General destinada a mayores de 18 años que cerrará el 4 de agosto, y Categoría Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años, que cerrará el 24 de agosto. En cuanto a los premios, en Categoría General los tres primeros cuentos premiados recibirán 2.000, 1.000 y 500 dólares respectivamente y, en Categoría Sub-20, el cuento destacado obtendrá una orden de compra por un dispositivo móvil. Además, los cuentos publicados en la Antología Internacional de ambas categorías recibirán una tablet. También habrá premios otorgados por las organizaciones aliadas y órdenes de compra para equipamiento multimedial de hasta $300.000 para las escuelas argentinas destacadas, además de dispositivos móviles para los educadores argentinos con más estudiantes seleccionados para ser publicados.

La historia del Premio y a las y los jurados de cada edición, puede encontrarse en el sitio de la Fundación (https://www.fundacionitau.org.ar/historia-del-premio-itau-de-cuento-digital/).

A su vez, a comienzos de este año, la Fundación Itaú lanzó la Antología “Voces de un mundo nuevo”, donde se encuentran las obras que fueron seleccionadas por el jurado internacional para integrar tanto la Antología Internacional de Categoría General conformada por 21 cuentos de escritores emergentes argentinos, uruguayos y paraguayos; como la Antología Internacional Sub-20 conformada por 24 cuentos de estudiantes secundarios de los tres países organizadores. A esto se suma la publicación de la Antología Federal Argentina y las Antologías Regionales Sub-20 de Patagonia, Buenos Aires, CABA, Cuyo, NOA, Litoral y Córdoba, todas estas conformadas por cuentos seleccionados debido al puntaje que obtuvieron en la ronda final por parte del Comité de Lectura.

________________________

Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble”

Abrirá su convocatoria el 20 de mayo con un total de 1.200.000 pesos en premios, dirigido a proyectos en desarrollo y con tutorías profesionales a los ganadores. La quinta edición del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” ya está en marcha con el foco puesto en aquellos artistas o colectivos de artistas contemporáneos interesados en experimentar, ensayar y explorar.

De alcance nacional y digital, la convocatoria permanecerá abierta del 20 de mayo al 17 de julio próximo, inclusive, está dirigida al desarrollo de proyectos o conjunto de obras, y este año ofrecerá $1.200.000 en efectivo y en concepto de premios para repartir en sus tres categorías, además de su habitual tutoría profesional para las propuestas ganadoras.

Las bases estarán disponibles en la página www.cultura.sanisidro.gob.ar y los proyectos deberán presentarse en premioartesvisuales@sanisidro.gov.ar o en siartesvisuales@gmail.com, también habilitados para recibir consultas.

Como siempre habrá tres categorías: Gran Premio ($600.000); Premio Beca Joven para artistas de hasta 35 años ($300.000) y Premio Beca Residente para residentes en el municipio ($300.000), además de tres a seis Menciones Honoríficas, mientras que el jurado de selección y premiación del certamen lo integran este año Mariana Marchesi, Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes, y los artistas visuales Gabriel Baggio y Marcela Cabutti, bajo la coordinación del artista visual, investigador y curador independiente Andrés Labaké, que además tendrá a su cargo la tutoría profesional.

Subsidio Nuevo Teatro y Obras en Espacio Finnegans

Finnegans, una empresa nacional en sistemas de gestión con más de 30 años en el país, está haciendo una doble convocatoria hasta el 10 de junio relacionada con las artes escénicas y el teatro independiente:

1. “Subsidio Nuevo Teatro” está dirigido a artistas, creadores o grupos teatrales emergentes que estén iniciándose en las artes escénicas. Se brinda un espacio y recursos para desarrollar una obra de teatro: un lugar de ensayo de hasta dos veces por semana, dos fechas para presentar ensayos generales y hasta $ 250.000 para aplicar a los gastos iniciales de la obra.

2. Convocatoria “Obras en Espacio Finnegans”. Se valorarán las propuestas con temáticas relacionadas con oficinas o espacios laborales. Para esto, Espacio Finnegans se ofrece como anfitrión de obras o instalaciones artísticas que aprovechen la configuración singular del lugar. El alcance de esta convocatoria abarca el espacio para la presentación de la obra, disponible durante 2 meses (de 4 a 8 funciones totales). Además, el total de las ganancias recaudadas corresponderá a los artistas.

________________

Convocatoria abierta Orquesta Popular del Conti (OPC)

Para iniciar un nuevo ciclo convocamos a los siguientes instrumentos a sumarse a nuestra Orquesta Popular del Conti que ensayará quincenalmente los miércoles a las 18.30 en el Conti, a partir del 16 de marzo.

Convocatoria para violín, vientos, cantantes, guitarra y bandoneón.

Dirección: Nora Sarmoria. Inicio: Miércoles 16 de marzo / 18.30 HS. Ensayos quincenales

Información e inscripción: musicadelconti@gmail.com

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

La Biblioteca del Congreso abre la inscripción a los talleres culturales gratuitos

La Biblioteca del Congreso de la Nación anuncia la apertura de inscripciones a los talleres presenciales gratuitos que se dictarán desde abril en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción será virtual, a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar a partir del día lunes 11 de abril a las 10 horas. Será obligatorio el uso de barbijo/tapabocas durante todo el tiempo de permanencia dentro del Espacio Cultural y se deberán respetar las normas de seguridad e higiene exigidas por el personal de la Institución. Una vez cubiertos los cupos para cada taller, el público usuario se podrá seguir anotando en lista de espera.

La propuesta de cursos y el detalle de los contenidos es el siguiente: Teatro para Jóvenes/ Introducción a la Fotografía/ Audición para nuevas voces del Coro BCN/ Tango/ Escritores en acción/ Entrenamiento Actoral/ Apuntes Sobre el Rock/ Apuntes sobre estética: fantasma, locura, poder/ Pensar con imágenes/ Taller de escritura con perspectiva de género/ Monólogos teatrales/ Taller de Acrílico y crítica/ Dibujo I.

Para leer a Donna Haraway, con Colectiva Materia

En cuatro clases presenciales, los viernes de mayo de 18 a 20 h en Sala 513 se explorarán ideas clave de la filósofa y pensadora estadounidense Donna Haraway con la guía especializada de la colectiva de pensamiento filosófico Colectiva Materia, equipo formado por investigadoras del Conicet y Doctoras en Filosofía.

La actividad es gratuita y con cupo limitado, por lo que requiere inscripción previa.

Tanto en el ingreso al edificio como en las salas, el público asistente deberá seguir las indicaciones del personal y respetar las disposiciones y los protocolos sanitarios vigentes.

Para conocer más sobre los talleres de Proyecto Ballena, consultá en: https://proyectoballena.cck.gob.ar/talleres/

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Seminario “Los Estilos Fundamentales del Tango”, por Ignacio Varchausky

El tango, en sus diversos estilos, formas y expresiones, está presente en el nuevo Borges. Para quienes se interesen no solo en el disfrute de la escucha musical, sino también en la comprensión y la apreciación de cada orquesta típica en todos sus matices, recursos y patrones, llega el seminario Los Estilos Fundamentales del Tango, a cargo del músico y productor Ignacio Varchausky, quien propone un viaje al corazón de las orquestas desde una perspectiva original que revela los secretos de los estilos en un lenguaje claro y accesible para todos.

Cuándo: los miércoles 25 de mayo, 1, 8 y 25 de junio a las 18 h. Las clases no son correlativas

Dónde: Sala Alberto Williams, pabellón I, segundo piso

Inscripción. Capacidad limitada. Costo: no arancelado

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

Taller de arte y vestuario gratis en el Museo de Arte Oriental

Ya está abierta la inscripción al curso de arte y vestuario, inspirado en la novela Kitchen, de la autora japonesa Banana Yoshimoto. Arranca en junio, tiene frecuencia semanal y es GRATIS.

En el curso vas a aprender sobre dirección de arte y vestuario, conocer las etapas de planificación, diseño y proceso creativo, de la mano de Vanesa Casado, diseñadora de Indumentaria y Textil, diseñadora de vestuario escénico audiovisual para cine, danza y publicidad. El curso se realiza gracias a la Beca Formación 2021 del Fondo Nacional de las Artes.

Podés escribir a vanvastudio@gmail.com o a mnao@mnao.gob.ar para más información sobre el programa o el desarrollo del curso. ¡Anotate, hay pocas vacantes!

*Museo Nacional de Arte Oriental. Av. del Libertador 1902, CABA

Diplomatura en Dramaturgia en la Región Nuevo Cuyo

Residentes de las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis podrán inscribirse a esta propuesta de formación en Dramaturgia hasta el 27 de mayo.

La Diplomatura de Extensión Universitaria en Dramaturgia en la Región Nuevo Cuyo es llevada adelante por el Centro Cultural Universitario Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en cogestión con el Instituto Nacional del Teatro y el acompañamiento de la Dirección de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura.

La capacitación será realizada de manera virtual los días martes de 10 a 13 horas y los viernes de 9 a 13 horas a partir del 2 de agosto de 2022. Consta de 11 módulos, entre teóricos y prácticos, los cuales se integran un seminario optativo a elegir entre tres. Además, se complementará la formación con charlas abiertas a la comunidad, encuentros con figuras destacadas, etc.

La inscripción está abierta hasta el 27 de mayo de 2022 inclusive mediante el sitio web de convocatorias disponible en www.inteatro.gob.ar

Toda la información e inscripción en Diplomatura de Extensión Universitaria en Dramaturgia en la Región Nuevo Cuyo-INT.

Italiano a través del cine - L´italiano al cinema

Propuesta integradora para la práctica y profundización del aprendizaje del Italiano como lengua extranjera y como cultura, a través del Cine y la riqueza de su lenguaje y contenido. Una hipótesis práctica y didáctica donde “se adopta el cine como texto, pretexto y contexto” para promover y ampliar la competencia cultural y las habilidades comunicativas en el idioma.

Destinado a: Estudiantes de Italiano y Amantes del Cine y de la Cultura italiana. (No es excluyente el nivel de conocimiento o desconocimiento del italiano). NOTA: Se enviará la película a los alumnos y material de estudio. Films que se analizarán y sobre los que se trabajará en las clases: “Benvenuti al Sud” (2010) y “Benvenuti al Nord” (2012) del director Luca Miniero

Profesoras: Lic. Lilian Morello y Carla Alliegro. 4 clases. Viernes de 19 a 21 hs. Comienza el viernes 27 de mayo. Las clases serán los días: 27 de mayo, 3, 10, 17 de junio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $5400

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________________

Talleres gratuitos en el Centro Cultural Kirchner

-Destaller de exploración sonora e insonora. Con Reynols (Roberto Conlazo y Alan Courtis)

- Destaller de arte emancipado. Con Diego Bianchi

- ¿Por qué “destalleres”?

-Leyendo a Donna Haraway. Con Colectiva Materia

- Leyendo a Rita Segato. Con Florencia Cremona

- Talleres de lectura acompañada. Para subrayar en compañía

Inscripción desde el 19 de abril. MÁS INFORMACIÓN

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa

Cursos Online : Podés hacerlos cuando y donde quieras. Ingresando al campus virtual de la escuela para:

- Realizar las actividades programadas: ejercicios de escritura, lectura para escritores, video-reuniones con el docente, intercambio en foros con el docente y el resto del grupo.

- Acceder a los materiales teóricos y prácticos, y a las devoluciones personalizadas del docente a través de video-correcciones.

- Están organizados en quincenas.

*Primer año del Programa Formativo en Escritura Narrativa

Técnicas y herramientas. Docente: Nicolás Mavrakis. Duración: 16 quincenas / inicio: lunes 13 de junio

*Palabras en juego: Leer y escribir textos para chicos

Curso anual. Docente: Natalia Méndez. Duración: 15 quincenas / inicio: lunes 27 de junio.

*Tres apuntes para escribir un cuento

Coordina: Ariel Idez. Una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

*La gramática soñada

Coordina: Pablo Ali. Curso complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología. Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

Cursos por videoconferencia en vivo: Podés tomar las clases en directo, como las presenciales, pero desde casa:

- Interactuar con el docente y con el resto del grupo.

- A través de una plataforma Zoom, de fácil acceso y uso.

- La cursada es semanal.

*Procedimientos de la memoria

Taller de lectura y escritura. Coordina: Mariana Docampo. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 16.30 a 18.30 hs. / inicio: 14 de junio

*Cuentos: alineado y balanceo

Taller de lectura y escritura. Coordina: Luciano Lamberti. 6 encuentros de 2 horas / viernes de 20 a 22 hs. / inicio: 10 de junio

*Taller de novela corta

Cómo escribir una novela corta en doce semanas. Coordina: Ariel Bermani. 12 encuentros de 2 horas / lunes de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 13 de junio

*Un archivo propio

Taller de lectura y escritura. Coordina: Virginia Ruano. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 20 de julio

*El comienzo y el fin: El texto como un todo

Curso de lectura para escritores. Coordina: José María Brindisi. 4 encuentros de 2 horas / viernes 19 a 21 hs. / inicio: 10 de junio

Más información en el sitio Casa de Letras

La Ópera Alemana, de Beethoven al siglo XX

En este curso abordaremos la ópera alemana a través de sus mayores exponentes: Beethoven, Weber, Wagner, Strauss y Berg. Analizaremos los cambios que se introdujeron en el género, en cuanto a lo musical y compositivo, los temas que tratan y cómo los tratan y entenderemos por qué son estas las obras más importantes de la historia de la música.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Las clases serán los días: 30 de mayo, 6, 13, 20 de junio. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Luchino Visconti, un creador total

Por su actividad de Director Cinematográfico, de Opera y de Teatro, Luchino Visconti es considerado uno de los Artistas más importantes de siglo XX. Difícilmente se encuentre un director de cine que haya hecho una utilización tan valiosa de sus conocimientos de todas las artes logrando plasmarlos tan magistralmente en su obra. Un creador “Total”, que poseía una amplia gama de registros estéticos y temáticos. Junto a Roberto Rossellini y Vittorio De Sica fue uno de los precursores del Neorrealismo Italiano

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases/ Miércoles de 19 a 20:30 hs/ Comienza el 11 de mayo/ Las clases serán los días 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio/ Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo/ Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

El alma y la belleza. Una introducción al pensamiento de Plotino

Presentamos el segundo curso de la Formación en filosofía de Pitagórica centrado en la figura de Plotino y el noeplanismo durante los siglos III y IV d.C. en vistas de sistematizar una aproximación a los núcleos principales del pensar auténtico basados en el estudio de las fuentes de la época. Los cursos se pueden hacer de forma independiente, unos de otros.

Profesor: Agustín Brousson. 4 encuentros Modalidad virtual. Inicia: Martes, 24 de May de 2022. Finaliza: Martes, 14 de Jun de 2022. Hora: 19:00 a 20:30 hs. MÁS INFORMACIÓN

WORKSHOP | Materiales no convencionales y prácticas artísticas

A cargo de Pino Monkes y Andrés Ceriotti. Con inscripción previa en este FORMULARIO.

Ya está abierta la inscripción para el workshop que dictarán Pino Monkes (Jefe de Conservación/Restauración del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires) y Andrés Ceriotti (Integrante del laboratorio de Recubrimientos Orgánicos del Centro INTI-Procesos Superficiales) que se llevará adelante el sábado 28 de mayo de 15 a 18 en la Casa. La propuesta será: Transmitir estudios de casos sobre usos, problemas y desafíos en torno a la conservación de las obras de arte y el patrimonio cultural. ¿Cómo trabajan los conservadores frente a las obras? Generar un intercambio directo y ajustado a las preguntas y experiencias de los artistas participantes. Establecer colectivamente preguntas recurrentes al escoger ciertos materiales. Proponer herramientas técnicas para evaluar opciones de materiales que garanticen tanto la intención del artista como la estabilidad de la obra con el correr de los años.

Organizan Laura D’Aloisio y Lucía Ulanovsky, con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias.

Talleres gratuitos de producción de espectáculos

Estudio Urbano abre inscripciones para cuatro talleres vinculados con la producción de espectáculos en vivo, presenciales y gratuitos.

La modalidad de cursada será mixta, con una mayoría de clases presenciales en la sede de Estudio Urbano, combinadas con algunos contenidos virtuales. La inscripción y la participación son totalmente gratuitas.

Son 4 cursos dictados por profesionales de prestigio y trayectoria en sus respectivos rubros, que abarcan diversas áreas de conocimiento técnico:

-Producción de espectáculos. Herramientas conceptuales y técnicas para la producción de un espectáculo de bandas musicales en vivo. Por Tamara Alonso y Luciano Campodónico. | Martes, 19 hs, desde el 7 de junio.

-Iluminación de espectáculos. Taller que explora el conocimiento de la luz, artefactos, filtros de colores y equipos para la realización de un show de iluminación con una banda en vivo. Por Marco Pastorino. | Martes, 19 hs, desde el 7 de junio.

-VJ. Visuales para música en vivo. Proyección y manipulación de imágenes en tiempo real para espectáculos musicales. Por Mariela Bond. | Lunes y viernes, 19 hs, desde el 6 de junio.

-Fotografía musical. Un espacio de búsqueda creativa para explorar las posibilidades de la fotografía en relación con la música. Por Pablo Mekler. | Lunes, 19 hs, desde el 6 de junio.

INSCRIPCIÓN

A partir del miércoles 18 de mayo a las 12 hs hasta el viernes 27 de mayo a las 20 hs, en buenosaires.gob.ar/estudiourbano/cursos

CURSADA

La cursada es mixta, con mayoría presencial en Estudio Urbano (Curapaligüe 585, CABA) y contenidos virtuales.

DURACIÓN

8 clases durante junio y julio, los días lunes o martes (según el taller) de 19 a 21hs

Taller de Dramaturgia y ESI

En El Sábato espacio Cultural, Judit Gutiérrez, dictará el Taller DRAMATURGIA y ESI, que parte de esta experiencia de investigación y escritura MÁS INFORMACIÓN

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

Taller virtual “Deporte, literatura y periodismo” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

A partir del lunes 25 de abril a las 10 h se podrá completar el formulario de inscripción. De todos modos, quienes no logren inscribirse y así lo deseen, pueden participar como oyentes de las clases a través del sitio oficial de la BCN y/o del Facebook @Biblioteca del Congreso.

El taller concibe el deporte como una excusa para contar. Está destinado a quienes estén interesados e interesadas en pensar al deporte desde otra disciplina. De este modo, se hará referencia a textos y libros de autores y autoras que trabajan la parte más sensible del deporte. Se leerá a Leila Guerriero, Hernán Casciari, Ezequiel Fernández Moores, Juan Forn, Roberto Fontanarrosa, Gay Talesse, Norman Mailer, Osvaldo Soriano, J.R. Moehringer y Alberto Salcedo Ramos, entre otros.

La actividad contará de 10 encuentros a través de la plataforma Zoom a realizarse cada lunes de 19 a 20.30 horas, iniciando el próximo 2 de mayo y finalizando el 4 de julio. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos que lo soliciten

Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

Talleres de Escritura FILBA

Ya están abiertas las inscripciones para los talleres de Betina González, Clara Muschietti, Nicolás Schuff y Paloma Valdivia y a las clases magistrales de Diego Golombek, Darío Sztajnszrajber y Guillermo Martínez. Si estás interesado en alguno de los talleres que aún no abrieron su inscripción, podés dejarnos tu mail en la página de cada taller y te avisaremos cuando puedas anotarte. Consultas: talleres@filba.org.ar

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

Club de lectura de cuentos “Lunes de terror”, a cargo de Lala Toutonian

Tras estos últimos tiempos donde traspasamos el terror como parte cotidiana de nuestra realidad, sumerjámonos en la narrativa que nos acoge y reconforta en sus brazos. A lo largo del año repasaremos la obra de Horacio Quiroga, Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mariana Enriquez, Howard Phillips Lovecraft, Silvina Ocampo y Bram Stoker.

Cuatro cuentos por mes que leeremos y debatiremos de manera virtual (así llegamos a todo el mundo), solo tienen que prender la computadora o el teléfono celular, ahí les llegarán los relatos que elegimos dentro del género del terror, el último recurso del romántico, y nos veremos las caras y nos escucharemos sumar análisis a estos textos extraordinarios de semejantes autores y autoras, másters de la corriente que nos pone los pelos de punta. De placer.

Empezamos en marzo con Horacio Quiroga los lunes 7, 14, 21 y 28 a las 18 hs en Argentina y veremos un cuento (que les enviaré con tiempo) por día. Luego se continuarán los más arriba detallados.

El valor de este club que nos reúne a lectores apasionados es de 3.000 pesos argentinos o 16 dólares por mes. Es más, si te interesa cursar tres de los talleres, el cuarto te lo invito de todo corazón. Por información e inscripción: latoutonian@gmail.com

Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso

Curso online. Profesora: Lic. Lilian Morello/ Duración: 4 clases/ Sábados a las 16:30 a 18:30 hs/ Comienza el 21 de mayo/ Las clases serán los días 21, 28 de mayo, 4, 11 de junio/ Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo/ Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Escuela de improvisación de Gabriel Gavila

Te invitamos a participar de nuestros talleres anuales de Impro, seas un improvisador experimentado o un ignoto en la materia. Tenemos una propuesta para vos. Nuestras clases se dictan a diario.

Tenemos cursos a diario: Lunes 20 hs: NIVEL INICIAL. Martes 20 hs: NIVEL INTERMEDIO. Miércoles 20 hs: NIVEL AVANZADO. Jueves 20 hs: GRUPO DE ENTRENAMIENTO. Sábados 13 hs: NIVEL INICIAL

*Teatro “La Sodería”. Vidal 2549 (Belgrano), CABA.

Vislumbres del colapso

“Cuando crece el peligro, también crece lo que salva” HÖLDERLIN. La expresión del poeta Hölderlin puede ser inspiradora para afrontar el punto crucial del momento actual. El mundo pasa sin duda por una situación muy significativa. La pandemia, los desequilibrios ambientales, los peligros de destrucciones masivas, la injusticia social, las enfermedades mentales resultan manifestaciones de un proceso que se prevee desde décadas pasadas. Todas ellas apuntan a la negación humana de la dimensión de lo sagrado . En estas reuniones se presentarán los testimonios – tanto de las tradiciones y como del pensamiento occidental – del panorama apocalíptico para preguntarnos qué significa realmente la salvación.

Profesor: Lic. Leandro Pinkler. Modalidad virtual. Lunes de 19:00 a 20:30 hs. 4 encuentros. Inicia: Lunes, 23 de May de 2022. Finaliza: Lunes, 13 de Jun de 2022. Más información

El alma y la belleza

Formación en filosofía -Modulo 2 - Antigüedad tardía

Con “neoplatonismo” se designa ese último gran momento de la filosofía antigua, que se desarrolla entre los siglos III y VI d.C. y que tiene como uno de sus primeros y máximos exponentes a Plotino. Su compleja obra representa una novedosa exégesis del pensamiento platónico, en la que la filosofía de Platón se combina con elementos del aristotelismo y del estoicismo. La propuesta del curso es presentar de manera introductoria los elementos principales del pensamiento plotiniano a partir de la lectura del tratado “Sobre la belleza” y de pasajes de otros tratados.

Profesor: Agustín Brousson. Modalidad virtual. Martes de 19:00 a 20:30. 4 encuentros. Inicia: Martes, 24 de May de 2022. Finaliza: Martes, 14 de Jun de 2022. Más información

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

INFANTILES

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

Sábado 7 de mayo a las 16 hs | Querida encogí a los niños

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 7 de mayo, 4 de junio,2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

Festival Chispa

El viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo llega Chispa, un nuevo festival para las infancias, donde se podrá disfrutar de distintas propuestas artísticas gratuitas como talleres, música, danza, ciencia, ferias, juegos, proyecciones y exposiciones, en el Multiespacio Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento (José León Suárez 1751, Los Polvorines).

Chispa es un festival infantil artístico y cultural, destinado a niñxs de 2 a 13 años, que tendrá como objetivo celebrar dos acontecimientos importantes: el día de los jardines de infantes y el día internacional del juego.

Presentando distintas propuestas, este festival busca generar un nuevo espacio donde se asegure a las infancias su derecho a jugar, participar, interactuar, conocer, explorar, ampliar y profundizar sus experiencias, como así también, favorecer su desarrollo en las capacidades creativas, de comunicación y expresión a través de diferentes lenguajes verbales y no verbales.

Todas las actividades son gratuitas.

Programación completa:

Viernes 27/05

13: 00 hs Comienzo del festival 13:30 hs Les Bucles (Clown - teatro) 14 hs. Taller de música - Escuela Infantil UNGS- 14 hs. Taller de juego espontáneo - Escuela Infantil UNGS- 15 hs Show música “Pitipa” 16 hs Banda de música “Sinfonía popular”-SENAF- De 13 a 18 hs | Muestra Antiprincesas y Antihéroes - Chirimbote | Sala de lectura.

Sábado 28/05

13 hs. Comienzo del festival. 14 hs Taller de Zootropos - Máquinas de Mirar. 14 hs Taller de burbujas gigantes de jabón - Museo Imaginario. . 15 hs. La Perinola - Show de Música. 15:30 hs. Taller de cohetes de agua - Museo Imaginario. 15:30 hs Taller “Programa Participamos” -SENAF. 16:30 hs Registro comunitario de todo tipo de miedos. 17 hs Orquesta Municipal de José C. Paz. De 13 a 18 hs | Muestra Antiprincesas y Antihéroes - Chirimbote | Espacio Paka Paka | Feria emprendedores infantiles | Sala de lectura | SENAF Espacio de juego para niños y niñas de 2 a 5 años.

Domingo 29/05

13 hs. Comienzo del festival. 14 hs Talleres Espacios culturales: música, danza y pintura. 15 hs. Pentagramux de los hermanos Guerra- (Teatro). 16:30 hs Historias para la libertad (Teatro) . 17 hs Gran show de cierre: EL GRAN DESAFÍO DE ZAMBA Y NINA De 13 a 18 hs | Muestra Antiprincesas y Antihéroes - Chirimbote | Espacio Paka Paka | Feria emprendedores infantiles | sala de lectura.

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

Vocaciones. Acciones en la Boca

Un ciclo de música y danza del que participarán más de mil niños y jóvenes músicos y bailarines, con entrada gratuita

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el próximo sábado 7 y durante todo el mes de mayo tendrá lugar en el Teatro de la Ribera (Avda. Pedro de Mendoza 1821), el ciclo de música y danza Vocaciones. Acciones en La Boca, del que participarán las orquestas que forman parte del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles (que se desarrolla en la órbita de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos de la Dirección Escuela Abierta del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y los alumnos del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín.

Duración aproximada de cada concierto: 90 minutos. La entrada es gratuita. Las localidades se retiran en la boletería del Teatro de la Ribera desde 2 horas antes del inicio de cada función.

Pakapaka lanza la publicación digital Nosotras contamos

Nosotras contamos es una campaña de Pakapaka impulsada en marzo junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social y con Tecnópolis, perteneciente al Ministerio de Cultura, que invitó a las chicas de todo el país a que nos cuenten en primera persona cuándo se sienten fuertes, libres y cuidadas.

El proyecto busca, por un lado, reconocer el rol de las niñas dentro del entramado social y, por el otro, hacer audibles sus voces en el mundo en general. Nosotras contamos es, por lo tanto, también un compromiso del mundo adulto para acompañarlas, escucharlas y respetarlas. En sus páginas se pueden encontrar palabras y dibujos de niñas que se animaron a contarse ellas mismas, videos y canciones para expresarse y propuestas participativas para reflexionar.

La publicación se encuentra subida a la página de Educ.ar, donde puede descargarse de forma gratuita. Se está trabajando, a la vez, en una versión impresa que estará disponible después de mitad de año.

¡Comienza una nueva edición del Consejo Inventar Pakapaka!

El viernes 22 de abril, comenzará a funcionar el nuevo Consejo Inventar Pakapaka. Después del éxito de su primera edición –una experiencia inédita y única en su tipo–, vuelve a conformarse un grupo de chicos y chicas de todo el país que acompañará el desarrollo y los contenidos del canal durante un año.

El Consejo Inventar Pakapaka abrió su inscripción en febrero pasado para la edición 2022. Para anotarse, el único requisito fue la franja etaria (tener entre 7 y 11 años) y, por supuesto, contar con muchas ganas de participar. Al cierre de la convocatoria, el lunes 28 de febrero, se contabilizó un récord de aspirantes ya que, en tan solo un mes, se inscribieron más de setencientos chicos y chicas de todo el país. Entre todos/as los/las inscriptos/as se realizó un sorteo por región para garantizar la representatividad de distintas provincias y la pluralidad de género.

Así, se conformó un grupo de veintiún niños y niñas de 7 a 11 años, de distintas partes del país, que a partir de hoy, se reunirán, desde abril hasta diciembre de este año, en un espacio de participación con el propósito de imaginar, analizar y crear propuestas culturales en el marco de Pakapaka. Habrá representación de Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, CABA y Buenos Aires (Avellaneda, Lanús y Almirante Brown).

El consejo estará en permanente vinculación con el canal y propondrá pensar, de forma colaborativa, propuestas, programas y actividades que el canal Pakapaka pueda ofrecer. El objetivo principal de este consejo es que las voces de las infancias sean parte activa del diseño del canal, que estén presentes desde los inicios de cada proyecto para fortalecer la participación colectiva, y el derecho de los chicos y las chicas a expresarse libremente, a comunicar, actuar e intervenir desde el arte y la cultura en el mundo que los rodea.

Las ideas elaboradas por el Consejo serán puestas en diálogo con el canal. A lo largo del año de trabajo, se espera generar encuentros y reuniones con el equipo del canal y profesionales del arte y la cultura que amplíen la experiencia.

Sitio del consejo: https://consejo.pakapaka.gob.ar/

Programación de mayo en el Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

En mayo, el piso del Centro Cultural Kirchner dedicado a las infancias invita a participar de una programación extensa y variada, repleta de actividades y talleres pensados en torno a los oficios y al trabajo.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

El día que cambió la vida del Sr. Odio

Basada en el premiado texto del joven venezolano Oswaldo Maccio, llega a Buenos Aires El día que cambió la vida del Sr. Odio, una adaptación para el teatro de títeres y objetos, escrita y dirigida por Mariana Calderón y Vanessa León. La obra - destinada a niños a partir de 5 años y a toda la familia- cuenta con la destacada participación en vivo de la cantora Amanda Querales, referente de la música tradicional latinoamericana. Con atractivas técnicas de manipulación de títeres como el fantoche, títere bocón, bunraku y técnicas mixtas, el espectáculo nos invita a una aventura por el reconocimiento de la otredad.

FUNCIONES: Domingos de mayo a las 15hs. Entrada General: $ 1000 - Promo familiar: 2x$1600 - por Alternativa. Duración: 70 minutos

*El Método Kairós Teatro. El Salvador 4530, CABA

A las cinco de la tarde (Lorca para niños)

El toro Federico (Lucía Adúriz Bravo) y el torero Ignacio Sánchez Mejías (Ulises D’Atri) eran amigues en su infancia y se reencuentran sorpresivamente enfrentados en una corrida de toros. Se reconocen con alegría, deciden no pelear y escapar de los otros toreros a toda velocidad. Acuerdan encontrarse al otro día a las cinco de la tarde, pero en el apuro introducen un equívoco: ¿En la plaza de Pamplina o en la plaza de Pamplona? Toro y torero viajan por el río y bosque para reencontrarse y en el camino se cruzan con personajes entrañables de las obras de Federico García Lorca: Mariana Pineda, las lavanderas de Yerma, Adela y Pepe el Romano de La Casa de Bernarda Alba, La Novia y Leonardo de Bodas de Sangre, los caballos, el Reloj, la Luna y el Director de El Público que, manteniéndose fuera del relato, va llevando adelante este ritual.

Desde el 23 de abril funciones todos los sábados a las 5 de la tarde. Entradas desde $800 en venta en la boletería del teatro o a través de Eventbrite.

*ÁREA 623 (Pasco 623, CABA)

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20.

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

