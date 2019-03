Una obra de teatro que plantea "La potencia de no". Un personaje que sin quererlo se ha convertido en mito. El mito del futbolista que le dice que no al éxito, al dinero, a la fama. El mito del personaje que dice "no". Lo cierto es que el humor popular le ha puesto miles de palabras a ese "no", que la vagancia, que la bebida, que las mujeres. Nunca se podrá saber a qué dijo "no" el trinche. Lo que sí sabemos es que con ello nos deja a las puertas de un vacío más que interesante para interrogarnos acerca de quiénes somos, qué hacemos y qué queremos.