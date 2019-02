* 10 años de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea

22 de febrero, 19.30 horas

Anfiteatro Parque Centenario

Leopoldo Marechal 832 – CABA

Entrada libre y gratuita

Impulso Cultural es el programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad para apoyar y financiar proyectos culturales. En este caso el director cinematográfico Iair Said se presentó al Régimen de Promoción Cultural, también conocido como Mecenazgo, y al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, con el objetivo de realizar la película “Flora no es un canto a la vida” y fue seleccionado para acceder a ambos beneficios.

Lía Dansker entrega finalmente su exploración de uno de los territorios más quintaesencialmente argentinos que existen hoy en día: el culto al gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez o Gauchito Gil a secas. La directora trabajó durante muchos años en el registro de lo que pasa en Mercedes, provincia de Corrientes, en torno al santuario del Gauchito y las multitudes que lo visitan, y tomó la decisión de mostrar ese proceso por completo, su maduración, el paso del tiempo y hasta los cambios técnicos, en la película misma.

Dansker utiliza imágenes de 2008 y registros mucho más actuales, pero siempre con el mismo dispositivo: una serie de lentos travellings que cubren el fenómeno en términos físicos y voces en off que dan cuenta de su dimensión espiritual. La directora está allí y está en serio, no de modo turístico, no de manera utilitaria, y por eso su retrato de ese país que no podemos no mirar cala muy profundamente, asombra, atrapa y asusta.