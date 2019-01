Desde 2008, la banda franco-argentina NANAeNADA crea un universo muy original de cabaret surrealista. Sus canciones, cuyo género transgrede las fronteras de la chanson francesa, incursionan en los sonidos y ritmos rioplatenses para proponer un estilo único. En vivo suenan composiciones propias, como covers franceses revisitados, en los que se fusiona la chanson con el jazz, el tango o la cumbia. Cada show de NANAeNADA es una invitación a viajar.

Nana, cantante-performer oriunda de París, Pablo Droeven en teclados y Santiago Hernandez en batería.

* “NANAeNADA”

Viernes 11 de enero, 21 horas

Bebop Club

Moreno 364, subsuelo – CABA

________

TEATRO

El equilibrista

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie.

* “El equilibrista”

Estreno: sábado 22 de enero. Funciones: martes, 21 horas

Chacarerean Teatre

Nicaragua 5565

__________

Como si pasara un tren