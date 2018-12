Mi reina, exhibición de Diego Figueroa

En Mi reina, Diego Figueroa continua explorando las tensiones entre lo “legítimo” y lo popular, operando con solvencia mediante procedimientos como la cita y el desplazamiento, la parodia y el sarcasmo aplicados a iconografías canónicas de la historia del arte y la cultura occidentales, mediante una personal gramática de materiales cotidianos, cuyo uso altera y desvía. Su curador, Francisco Ali-Brouchoud, escribe en el texto de sala: ¿Cómo puede lo popular -un imaginario y unos materiales asociados a esa condición- incorporarse a un pensamiento visual contemporáneo, es decir, a la tarea central que debe retomar el arte, y que es la recuperación de la potencia de la imagen?

En su muestra actual integrada por pinturas y esculturas, Figueroa propone una nueva interrogación acerca del juego de tensiones entre lo popular y lo clásico, y las inevitables relaciones de clase y poder que representan, trasladando esas tensiones a los materiales con los que trabaja.

* “Mi reina”

Martes a sábado, de 14 a 19 horas. Otros horarios con cita previa: www.hachegaleria.com info@hachegaleria.com

Hasta febrero de 2019

Hache galería

Loyola 32 – CABA

Entrada libre y gratuita

Las mujeres coparán la Usina del Arte de la mano de las Guerrillas Girls

La noche en la que el arte no duerme el colectivo de artistas feministas llega por primera vez a Buenos Aires con “Guerrilla Girls: El arte del mal comportamiento”, una retrospectiva de sus treinta años de resistencia y acción. La apertura de la muestra dará comienzo a una serie de actividades vinculadas al rol de la mujer en el arte que incluirán mesas de debate, lecturas, performances, poesía, video arte y música. Las Guerrilla Girls son un grupo de activistas surgidas en 1985 en una manifestación frente al MoMA.

* “Guerrilla Girls”

Hasta el 9 de diciembre

Usina del Arte

Agustín Caffarena 1 – CABA

Quizás sea esta la forma de tu vida

Antonio Berni y Nahuel Vecino. Un recorrido entre un joven artista y un maestro de la historia del arte en el ejercicio y las aventuras del dibujo y la figuración.

* Quizás sea esta la forma de tu vida

Lunes a viernes de 14 a 19. Sábados de 11 a 19 horas

COSMOCOSA

Montevideo 1430, PB – CABA

Oro. Espíritu y naturaleza de un territorio, de Pedro Ruiz

En el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, en un recinto a oscuras, 34 pinturas minúsculas, con fondos dorados, insertadas en guacales parecen flotar en el aire; en otra área, 117 réplicas de esas mismas pinturas, hechas por niños, complementan la exposición ORO de Pedro Ruiz, uno de los artista colombianos más destacados. Las obras hay que verlas con lupa (hay una a cada lado de los cuadros). La razón es que estas miden 20 por 30 centímetros.

Jaguares y palmeras, canoas y capiteles corintios, bellas mujeres etéreas y muchachos que flotan a unos centímetros del suelo, papagayos y selvas, avionetas que dejan en el aire azul líneas de muerte, abigarrados campos de amapolas aparecen como aspectos de la vida cotidiana de Colombia representados en forma de icónos. Ruiz muestra una infinidad de variaciones sobre un mismo tema, un personaje que lleva en su barca el recuerdo del paisaje que le ha sido arrebatado y que llevan al espectador a diferentes escenarios, migraciones, desplazados, la guerra, la lucha contra el narcotráfico y la fe en el futuro y la paz conquistada.

* “Oro”

Miércoles a domingo, de 11 a 19 horas

MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de La Boca

Avenida Pedro de Mendoza y Wenceslao Villafañe – CABA

Entrada gratis

Conocernos es un arte

La muestra de la tercera edición de los Talleres Artísticos Inclusivos de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina se inaugura el viernes 7 de diciembre a las 18 horas y se desarrollará hasta el 12 de diciembre de 17 a 20 (el lunes 10 estará cerrado) en Casa Matienzo.

Los talleres, que incluyeron Dibujo, Pintura, Fotografía, Música y Cine Expandido, se realizaron entre septiembre y noviembre de este año, y fueron orientados a niños y jóvenes con y sin síndrome de Down. Los familiares y los amigos también participaron, apuntalando los objetivos de estos encuentros: promover la actividad artística como herramienta de inclusión y valorizar la capacidad creativa. Las clases constituyeron espacios de aprendizaje e inclusión, de comprensión frente a las posibilidades estéticas, e intercambio de experiencias. La tercera edición de los Talleres Artísticos Inclusivos de ASDRA apostó a la continuidad de este nuevo canal de participación e inclusión social y cultural.

* “Conocernos es un arte”

Desde viernes 7, 18 horas. Hasta 12 de diciembre, de 17 a 20 horas

Casa Matienzo

Matienzo 3136 – CABA

33 Bienal de San Pablo en San Telmo

Los mil rostros de Karl Marx

Reúne un profuso y ecléctico acervo iconográfico que durante tres siglos (XIX, XX y XXI) se ha producido acerca del “Prometeo del proletariado”. La muestra, curada por Horacio Tarcus y Eugenia Sik, permite vislumbrar usos, genealogías y un sinnúmero de aproximaciones estéticas y políticas de Karl Marx en tapas de libros y de revistas, afiches, fotografías, estampillas, esculturas, medallas, billetes, monedas y objetos diversos.

* “Los mil rostros de Karl Marx”

Hasta el 31 de diciembre

Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI)

Fray Luis Beltrán 125 – CABA

Índigo

Indigo es un proyecto curatorial de Florencia Cherñajovsky a partir de la obra de Emiliano Miliyo. El trabajo de Miliyo nos hace pensar en cómo nos vinculamos con los objetos que consumimos, veneramos o bien resistimos: la etiqueta del jean, el recibo del cajero del supermercado Coto, el billete de dólar. Expuestas en un contexto particularmente plagado por la economía real, sus obras espejan, circunden y dilatan nuestra experiencia de consumo. Del objeto impreso en serie, en uso o en desuso, fruncido, amontonado, desgastado, conservado o desechado, Miliyo recrea objetos de contemplación. Exaltados por el cambio de escala y por una minuciosa pincelada, los objetos retratados pierden la inmediatez del tacto y cobran el aura de objetos icónicos. Casi inmateriales, trascienden su uso específico y se vuelven imágenes, efigies o tótems de nuestra vida cotidiana.

* “Índigo”

Martes a viernes, de 12.30 a 18.30 horas. En otro horario por cita previa a info@norafisch.com

Hasta el 30 de diciembre

Nora Fisch

Av. Códoba 5222 – CABA

Trazo Mutable

El artista visual llegó a Buenos Aires para centrar su exploración en el

Cono Sur. El resultado de este trabajo es Trazo Mutable, una serie que

reúne parte de la investigación que el artista está llevando a cabo

sobre la inmigración. Videos, performances, instalaciones, obras

escultóricas y fotografías se presentan como el resultado de

experiencias y procesos creativos del artista visual.

Para esta exposición en el CCMATTA, además de mostrar algunas de las

piezas ya realizadas en otros países, realizará una obra específica para

esta muestra, resultado de la investigación en Argentina realizada

gracias al apoyo de CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales y la

residencia artística realizada en Casa Belgrado durante el mes de

octubre 2018.

* “Trazo Mutable”

Hasta 29 de diciembre

CCMATTA

Tagles esquina Av. del Libertador – CABA

Mutaciones urbanas

Monumentos, edificios y espacios abiertos, mil veces vistos y transitados que se funden en la rutina diaria, aparecen distorsionados por formas de mirar o imaginar la arquitectura y la ciudad: líneas de subte que atraviesan el tiempo, criaturas conservadas en museos de ciencia, bitácoras de observación de los jardines de la ciudad o zoológicos de animales posibles e imposibles. ¿Cómo se verán los sitios de interés histórico en el futuro? ¿Cómo imaginamos las historias olvidadas que han transcurrido en su pasado? ¿Qué pasaría si fueran apenas diferentes a como los conocemos?

Partiendo de la historieta, la animación, la ilustración, el papercraft, el collage, la pintura y otras disciplinas afines, 17 artistas contemporáneos proponen lecturas personales y versiones alternativas de un conjunto de elementos patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires y de La Plata.

* “Mutaciones urbanas”

Martes a viernes de 12 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas

Museo del Humor

Av. de los Italianos 851 – CABA

Entrada $30. Martes y miércoles gratis

Hiperrealismo urbano

Guillermo Bekes demostró ampliamente desde sus inicios sus capacidades pictóricas marcadas por el rigor y el aprendizaje. En esta muestra París Londres Roma, captó de manera más minuciosa a través de distintos detalles lugares emblemáticos. La luz y los espacios están perfectamente asimilados en las telas de Guillermo Bekes, y eso habla de una visión tangible de aquello que su pintura plasma en el recorrido de su creatividad sensitiva.

Eduardo Tortorelli y Pablo Donnadio siguieron el silencioso y arduo camino de la escultura tradicional. Revitalizaron la belleza y lo etéreo del mármol para recrear las formas puras de la naturaleza. La talla en piedra es una de las manifestaciones más antiguas de la escultura. Adicionar o sustraer materia, ha sido por siempre su única esencia. El mármol extraído de las entrañas de Carrara, es la simbiosis más perfecta del fondo del mar y la montaña, donde el paso de los siglos obró el perfecto milagro de su preciada consistencia.

* “Hiperrealismo urbano”

Lunes a viernes, de 13 a 19.30 horas

Hasta el 28 de diciembre

Smart Gallery

Av. Alvear 1580 – CABA

Entrada libre y gratuita

Mostramos todo, no nos quedamos con nada

El Museo de la Ciudad cumple 50 años y muestra toda su colección presentando a la misma como una producción artística.

El objeto en su materialidad trascendió su momento histórico y es soporte de un mensaje. No hay una única historia en los objetos, no hay una única dimensión en los objetos. Por eso, se pretende entender al objeto, entender por repetición en este caso. Entender al objeto en su dimensión vital como proveedor de identidad, no como vehículo de nostalgia.

Entender su dimensión dinámica y variable en el tiempo variable según su receptor que coloca al Museo fuera de su concepto tradicional estrictamente histórico. Entender la colección no como algo escenográfico sino como un testimonio. Así, entender al objeto en su dimensión social.

* “Mostramos todo, no nos quedamos con nada”

Todos los días de 11 a 18 horas

Hasta el 17 de marzo de 2019

Museo de la Ciudad

Defensa 187 – CABA

Entrada libre y gratuita

Goya + Picasso + Dalí. Arte y tauromaquia

La exposición reúne a tres de los nombres más relevantes del arte español: Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí. El punto de encuentro que los vincula es la tauromaquia, tema representado a partir de sus grabados y litografías. Con diferentes contextos, estilos, intenciones o significados los tres protagonistas de esta muestra han representado plásticamente la pasión y dramática intensidad de las corridas taurinas mediante sus diversas miradas.

* Goya + Picasso + Dalí. Arte y tauromaquia

Martes a viernes, de 12 a 19 horas; sábados, domingos y feriados, de 10 a 20 horas

Hasta el 6 de enero de 2019

Museo de Arte Español Enrique Larreta

Av. Juramento 2291 – CABA

Entrada general: $30. Jueves gratis. Menores de 12 años, jubilados y estudiantes con acreditación, gratis todos los días.

Intimx

El 19 de octubre a las 18 horas se inauguró INTIMX en el Centro Cultural Recoleta, una exhibición que cuestiona el concepto de intimidad principalmente desde una perspectiva de género.

Perteneciente al ciclo Radar Visuales del Centro Cultural Recoleta, la exhibición tendrá lugar en la sala C hasta el 10 de diciembre del 2018. Esta se compone de testimonios audiovisuales en primera persona realizados por LACAIU, testimonios anónimos en papel, intervenciones en pared, performances, talleres y charlas. Curadoras: Macarena Zimmermann, Trinidad Metz Brea, Julieta Gómez Blumencwejg.

* Intimx

Martes a viernes, de 13.30 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados, de 11.15 a 22 horas

Centro Cultural Recoleta, sala C

Junín 1930 – CABA

Entrada gratuita

Le French Desing en el Museo de Arte Decorativo

Sentarse en el sillón Ben Hur, diseñado por Jean-Paul Gaultier para Roche Bobois o en el Sofá Borghese de Noé Duchaufour Lawrance para La Chance o en el Ploum de Ronan&Erwan Bouroullec para Ligne Roset o el banco bajo que creó Philippe Nigro para Hermés, usar la bicicleta eléctrica con accesorios de piel de Philippe Starck que hizo para Moustache o los auriculares que concibió para Parrot, todo esto será posible en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en la exposición francesa No Taste For Bad Taste, so Starck, so Bouroullec… so le French Design, cuya traducción al español sería “Sin gusto para el mal gusto”. El 5 de octubre la exposición abrirá al público.

Buenos Aires fue seleccionada como la primera ciudad hispanoparlante para recibir la exposición global con la que VIA (Valorización de la Innovación en el Diseño de Muebles) y el Instituto Francés presentan la creatividad de su diseño y promueven en todo el mundo la industria francesa del mueble.

La muestra, la más importante de Francia, de diseño, arte y creatividad, combina piezas icónicas del diseño del hogar y el estilo de vida francés, representativas del espíritu y la identidad de ese país, seleccionados por un think thank de 40 importantes personalidades internacionales. La exhibición es interactiva por lo que los visitantes podrán probar, conocer, tomarse fotos con las piezas exhibidas.

* “Le French Desing”

Martes a domingo, 12:30 a 19 horas

Hasta el 12 de diciembre

Museo Nacional de Arte Decorativo

Avenida del Libertador 1902 – CABA

Entrada gratis

Películas en la mente: psicología y cine desde Sigmund Freud

La Fundación TESA, ONG dedicada al desarrollo de proyectos ambientales, interreligiosos y culturales, presenta Películas en la mente: psicoanálisis y cine desde Sigmund Freud. La muestra, auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Embajada de Austria en Argentina, es traída desde Alemania por la Fundación.

La obra analiza grandes clásicos del cine a través de los conceptos del célebre psicoanalista vienés. Además, contará con espacios interactivos como el “Gabinete de las Lágrimas”, una sala dedicada en exclusiva al análisis de los grandes culebrones de Hollywood, para intentar revelar uno de los temas principales de la muestra: “¿Por qué lloramos cuando vamos al cine?”.

* Películas en la mente: psicología y cine desde Sigmund Freud

Hasta el 13 de diciembre

Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta

Junín 1930 – CABA

La Piedad: doce proyectos fotográficos

Exposición fotográfica que reinterpreta La piedad, de Miguel Ángel, a través de la mirada de un conjunto de artistas y fotógrafos de Salta, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Curaduría: Belkys Scolamieri y Hernán Ulm.

* “La Piedad: doce proyectos fotográficos”

Lunes a viernes, de 12 a 18 horas

Hasta el 20 de diciembre

Rectorado de la Universidad Nacional de las Artes

Azcuénaga 1129 – CABA

Entrada libre y gratuita

Alexander Calder: Teatro de Encuentros

Teatro de Encuentros, una exposición de aproximadamente setenta obras de Alexander Calder (Estados Unidos, 1898 – 1976), abarca seis décadas diversamente creativas de la vida del artista. Constituyendo un amplio panorama, la exhibición es un testimonio de la contemporaneidad perdurable de Calder y la importancia de sus contribuciones artísticas.

* “Teatro de Encuentros”

Martes a domingos, de 11 a 19 horas

Hasta el 13 de enero de 2019

Fundación Proa

Av. Pedro de Mendoza 1929 – CABA

El Museo Malvinas inauguró la muestra Escribir 100 veces… son nuestras

Muestra temporaria organizada en forma conjunta con el Museo de las Escuelas. Estará en exhibición hasta el 31 de mayo del 2019. Les invitamos a conocer más sobre nuestra soberanía, entendiendo que Malvinas fue mucho más que una guerra y de qué modo eso se vio expresado en cada cuaderno, libro y espacio educativo.