Tarea de rescate

Confusas visiones de una vecina de Caballito. ¿Serán cuentos o recuerdos? Ella dice que son fantasmas. No quiere hablar de alucinaciones, pero algo está pasando. Hay adoquines involucrados, se habla de un hada de las palomas y de fantasmas belgas, todo en aproximadamente diez manzanas. De aquí para allá un espiral de extrañas visiones.

* “Tarea de rescate”

Viernes, 21 horas. Estreno: viernes 20 de julio

Teatro del Pasillo

Colombres 35 – CABA

Entradas: $150 general; $100 jubilados y estudiantes

________ Almacenados de David Desola y dirección de Susana Hornos El domingo 8 de julio se estrenó Almacenados, del catalán David Desola, con las actuaciones de Horacio Peña y Juan Luppi, bajo la dirección de Susana Hornos. La obra, contemporánea y actual en la que dos generaciones se enfrentan a la necesidad de trabajar y del tiempo, es la primera vez que se realiza en la Argentina. * “Almacenados”

Domingos, 17.30 horas

La Carpintería

Jean Jaures 858 – CABA

Entradas: $250. Descuento estudiantes y jubilados: $200. Reservas y compra de entradas aquí

Duración: 85 minutos ______

Gringo Cué

Un hombre de poco más de cuarenta años se encuentra en el último tramo de su peripecia. Está a la espera de una señal que lo guiará hacia su verdadera identidad, concluyendo, al fin, su travesía desde Francia hasta el norte argentino. Ese instante de espera le servirá para repasar su historia conocida, intercalada con el descubrimiento de otras realidades muy opuestas pero extrañamente ligadas por las leyes de la oferta y la demanda.

* “Gringo Cué”

Viernes, 21 horas

Hasta el 27 de julio

Paraje Artesón

Palestina 919, timbre 2 – CABA

Entrada: $250

______

La calma mágica El viernes 6 de julio se estrena La calma mágica, escrita por el dramaturgo español Alfredo Sanzol, receptor en tres ocasiones del Premio Max de las Artes escénicas, entre otros. En esta oportunidad, la Compañía Timbre 4 convocó a Ciro Zorzoli para llevar adelante la dirección de esta pieza, que se presenta por primera vez en Argentina. *”La calma mágica”

Viernes, 23 horas. Sábados, 20.30 horas

Hasta el 1º de septiembre

Timbre 4

México 3554 – CABA

Entradas: $300. Estudiantes y jubilados: $200. Entradas a la venta a través de www.timbre4.com ______

Blum

Ingenio, poesía y un humor mordaz son los principales condimentos del texto firmado por Discépolo y Porter, además de contar con una estructura clásica y perfecta. Blum es una comedia con gran ritmo, algunas intervenciones musicales y tintes propios del music hall de los años cincuenta, que conforma un friso en el que conviven el mundo de las finanzas, el espectáculo y el amor.

* “Blum”

Jueves a sábados, 20.30 horas. Domingos, 20 horas

Teatro Regio

Av. Córdoba 6056 – CABA

______

Segunda temporada de Hedda

Ibsen escribió Hedda Gabler en 1890. Parece casi imposible que conserve actualidad. La obra es compleja, dura y no ofrece ninguna solución. Hedda no es un ser animado por la destrucción, es una víctima. Víctima de una cultura patriarcal y de su cruel destilado. Víctima de una sociedad que proclama la igualdad pero que no la práctica, porque la subordinación de las mujeres respecto del poder masculino persiste, tatuada a fuego. Si Hedda fuera un hombre, seguramente podría disponer de su destino y dirigirse a él a voluntad. Pero no, no puede. Incluso cuando ensaya comportarse con las prerrogativas de un varón. Versión de Melina Petriella y Nayla Pose.

* “Hedda”

Viernes, 21 horas

El Brío

Av. Alvarez Thomas 1582 – CABA

Entradas generales: $200. Estudiantes y jubilados: $180

______

Los Rotos, de Alberto Ajaka Veinticuatro horas en Punta Esquina, la frontera entre el Barrio Obrero y La Villa. De sol a sol los rotos pasan, y tanto es lo que pasa que no hay quien lo aguante. Anhelos de abundancia, promesas de amor obscenas, segundas marcas y el ruido de las rotas cadenas de esta libertad que se pudo conseguir. Los pedazos rotos de un sueño destruido por la mentira y el garrote. Y entonces, ¿por qué habría de ocurrir el milagro? Los Rotos, un grotesco fantástico. Los títulos de las tres obras anteriores del Colectivo Escalada dan cuenta, en formato de trilogía no especulada, de una obsesión: ¡Llegó la música!, El director, la obra, los actores y el amor, y El hambre de los artistas. La pretendida terapéutica del teatro nos permitió seguir adelante sin haber llegado a ningún lado. Agotados de aquello, aquí estamos otra vez en búsqueda del preciado tesoro que no pasa de moda: las muecas frágiles de la risa y el dolor. A mediados del 2016 comenzamos con Los Rotos. Caprichoso, antojadizo, personal, vacilante entre el orden real y lo sobrenatural. Grotesco fantástico, lo llamamos. Como sea… Dentro de lo que se pudo, hicimos lo que se nos cantó. *”Los Rotos”

Jueves, 20 horas. Viernes y sábados, 21.30 horas

Hasta el 4 de agosto

El Cultural San Martín, sala A

Sarmiento 1551 – CABA

Entrada general: $160. Estudiantes y jubilados con acreditación: $130

Apta para mayores de 13 años

______

El nombre

En el derrotero de las sumisiones María irá fragmentando su ser, pero descubre que hay un núcleo de dignidad humana del que no se nos puede despojar: “El nombre”. “La transparencia del tiempo que solo muestra lo que está vivo”. Griselda Gambaro.

* “El nombre”

Viernes, 20.30 horas

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 – CABA

Entradas: $280. Jubilados: $230. 2×1 para menores de 30 años y Club La Nación

Duración: 45 minutos

______

El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo: temporada número 20

Con cien actores y actrices en escena, orquesta en vivo y títeres gigantes, el Grupo de Teatro Catalinas Sur reestrena El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo, un espectáculo que se recorre un siglo de historia a través del salón de baile de un club barrial. La obra, que ya se convirtió en un clásico del teatro comunitario, ubica su primera escena en la Argentina de 1930 y, desde allí, va tejiendo cada uno de los sucesos de la historia reciente con los bailes y músicas de cada época hasta un futuro posible en 2030.

* “El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo”

Sábados, 22 horas

El Galón de Catalinas

Benito Pérez Galdós 93 – CABA

Entrada general: $250

______

Kinderbuch

Una región distópica. Las mujeres de los funcionarios matan el tiempo en la urbanización surtida de comodidades que se les ha destinado para protegerlas de la beligerancia exterior. Una de ellas, a punto de dar a luz, no encuentra allí otros alicientes más que un polígono de tiro, el tejido a croché, las canciones en el idioma de cierto abolengo o los libros de la infancia. Perforados sus días por las voces de un pasado y las interferencias de vecinas y empleados serviciales, decide entonces pasar de todo aquello y condenarse a la belleza. Pero, ¿cómo eso sin horror? Lee una carta, escribe otra. No hay destinatarios, solo “un silencio que sigue a otro silencio”.

Kinderbuch reúne algunos motivos de Hedda Gabler, de Henrik Ibsen: correspondencia también en el sentido de simetría y aproximación. Mestizaje. Todo texto, se tiene por verdad, es otro texto. Portamos un sámpler en el cuerpo: somos acaso lo que nuestros muertos ya escribieron sobre nosotros.

* “Kinderbuch”

Domingos, 21 horas

El Extranjero

Valentín Gómez 3378 – CABA

Entradas: $300 y $250 (estudiantes y jubilados)

______

El gato de Schrödinger

El gato de Schrödinger, de Santiago Sanguinetti (Uruguay) y dirección de Pablo Seijo, en la sección “Dramaturgia de los mundos paralelos” del III Festival Internacional de Dramaturgia. Un jugador de fútbol que abandona la cancha en medio del partido. Dos peluches gigantes como mascotas oficiales del equipo. La física cuántica y el gato de Schrödinger aplicados a la vida cotidiana. Multiversos que colisionan en el vestuario de un estadio. Zombis y la barra brava de Temperley. El anarquismo y su justificación científica. Bakunin y Max Planck combinados, provocando el desastre. Y la única esperanza de que, en otro universo, algo mejor esté pasando con cada uno de nosotros.

*”El gato de Schrödinger”

Lunes, 21 horas

Hasta el 3 de septiembre

Timbre 4

México 3554 – CABA

______

La bestia invisible

La obra, dirigida por Nayla Pose, es un trabajo de experimentación que se generó trabajando a partir del concepto de memoria como constructora de identidad de las personas y aborda en su contenido un tema de la ciencia actual como lo es la transmisión de la memoria celular a través de los genes. Este tema está siendo investigado a nivel mundial por diferentes profesionales de la ciencia, por ejemplo, Isabelle Mansuy, neurogenetista de la Universidad de Zurich, quien comprobó unos mecanismos moleculares de la memoria celular. Por este motivo la obra no solo ha recibido críticas a nivel artístico, sino que también profesionales de la ciencia y miembros de la sociedad neurológica argentina.

*”La bestia invisible”

Sábados, 22 horas

Hasta el 25 de agosto

El Brío Teatro

Álvarez Thomas 1582 – CABA

Entrada general: $180

______

Nueva temporada de Próximo Desde el domingo 10 de junio, el escenario de la sala México de Timbre 4 reunirá al actor español Santi Marín con el argentino Lautaro Perotti en Próximo, la más reciente creación escénica en dramaturgia y dirección de Claudio Tolcachir. En Próximo, dos seres desarrollan una historia de amor a la distancia y, poco a poco, cada uno se convierte en lo único que tiene el otro en el mundo, pero lejos, sin tocarse. *”Próximo”

Sábados, 22.45 horas y domingos, 19.15 horas

Hasta el 2 de septiembre

Timbre 4

México 3554 – CABA

Localidades: $300. Entradas a través de www.timbre4.com

Duración: 70 minutos ______

Lorca en las trincheras de Madrid

Actrices y actores, títeres y canciones de la República Española tocadas en vivo se combinan en Lorca en las trincheras de Madrid, la adaptación de El retablillo de Don Cristóbal, la obra que se presentó durante la Guerra Civil en medio del sitio a la capital española. Esa versión, de Adhemar Bianchi que dirige Ximena Bianchi, sube a escena en el 120º aniversario del nacimiento

de Federico García Lorca.

* Lorca en las trincheras de Madrid

Viernes, 22 horas

El Galpón de Catalinas

Benito Pérez Galdós 93 – CABA

Entrada general: $200. Venta en línea: alternativaentradas.com.ar

______

Marx vive y recorre Buenos Aires: Eléctrico Carlos Marx Todos los sábados a las 22.30, en la Sala Raúl Gonzalez Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, continúan las funciones de Eléctrico Carlos Marx –teatro, ensayo y aproximación-, escrita y protagonizada por Manuel Santos Iñurrieta. En una suerte de gran ensayo teatral, el Marx encarnado por Santos Iñurrieta despliega la actitud del descubridor ante una sociedad mediada por lenguajes tecnológicos, redes sociales y el ciberespacio a través del humor y la poesía, a la vez que discute sobre la política, el arte y el teatro. *”Eléctrico Carlos Marx”

Sábados, 22:30 horas

Hasta el 14 de julio

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, sala Raúl Gonzalez Tuñón

Av. Corrientes 1543 – CABA

Entradas: $230 ______ Abnegación 3 Abnegación 3, de Alexandre Dal Farra (Brasil) y dirección de Lisandro Rodríguez, en la sección “Dramaturgia de los mundos paralelos” del III Festival Internacional de Dramaturgia. Sobras. Abnegación 3. Las personas necesitamos conocernos más y mejor. Saber de nuestros de deseos. Hacer deporte al aire libre. Resolver los problemas de todos los días. Generar acuerdos. Pero nadie puede quedarse la vida entera queriendo hacer un mundo mejor. ¿Qué sería un mundo mejor? *”Abnegación 3″

Domingos, 13 horas

Hasta el 9 de septiembre

Estudio Los Vidrios

Guardia Vieja 4257 – CABA ______ Rey Lear Rey Lear llegó a la calle Corrientes el 15 de junio. El clásico de Shakespeare se incorpora a la oferta teatral porteña con destacables actuaciones y una gran puesta en escena dirigida por Jorge Vitti. La tragedia está protagonizada por Cutuli como el Rey Lear acompañado por un gran elenco. *”Rey Lear”

Viernes y sábados, 20 horas

Centro Cultural de la Cooperación

Av. Corrientes 1543 – CABA

______ Cosas como si nunca Desde su base en la ciudad de La Plata, Beatriz Catani ha desarrollado una obra alejada de todo convencionalismo y tradición con la que se ha presentado en Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, España, Holanda, Portugal y más destinos. Rara avis aquí y allí, dueña de una poética en constante renovación, las creaciones de Catani son siempre provocadoras, radicales y poseen una materialidad física y escénica conmovedora. En Cosas como si nunca, se propone pensar la historia argentina en clave literaria, con eje en la etapa prefundacional de la nación. A partir de la exploración de los vínculos entre material audiovisual original y escena en vivo, estos lenguajes se independizan, dialogan, coinciden o difieren. Mediante personajes y situaciones que remiten a distintos pasajes de la literatura nacional, Catani corrobora aquello que Ricardo Piglia afirma en Crítica y ficción: “La realidad está tejida de ficcionenes”. *”Cosas como si nunca”

Jueves a domingos, 18 horas

Hasta el 19 de agosto

Teatro Cervantes

Libertad 815 – CABA

Entradas: $180 (50% de descuento para jubilados, docentes y estudiantes de instituciones públicas, con acreditación)

______ Dejadas de la mano de Dios, una comedia en clave de género Basada en La madre pasota de Darío Fo y Franca Rame, la nueva obra dirigida por Gina Piccirilli nos invita a ser testigos del despertar de una y tantas de mujeres, de un letargo de opresiones con todo tipo de matices e intensidades. Un recorrido, a modo de confesión, por los años pasados en la vida de una madre/mujer/esposa/activista política, sirve de excusa y disparador para la reflexión sobre temas que circulan en nuestra vida política y social actual: el deseo de la maternidad como paso obligado, el trabajo doméstico no remunerado, la violencia simbólica y física, el patriarcado expuesto en todas sus variantes. Esta comedia desopilante y con pasajes que van de lo horroroso a lo risueño, no deja hueco sin hurgar. Verdades puestas en jaque, autoridades cuestionadas y deseos oprimidos son puestos a la luz de un modo tan exquisito e intenso como Darío Fo y Franca Rame pueden lograr. * “Dejadas de la mano de Dios”

Domingos, 19 horas

El Damero

Dean Funes 506 – CABA

Entradas por Alternativa Teatral ______ Dominina, la varieté Dominica ofrece distintas propuestas cada mes, siempre comandadas por su anfitriona, La Parker. En su primera edición, desfilarán números de circo, de humor y de música. Un espacio de varieté de calidad para terminar la semana con arte y alegría. *”Dominica”

Todos los domingos, desde las 19 horas

CAFF

Bustamante 772 – CABA

Entrada gratuita, colaboración a la gorra. La ubicación es por orden de llegada hasta cubrir la capacidad del club _____ El Legado El unipersonal de la actriz y dramaturga está basado en testimonios reales de cuatro casos diferentes de la sede de Abuelas de Mar del Plata. Bajo la dirección de José Toccalino, Elordi interpreta el personaje de Carmen, una mujer que luchó toda su vida por encontrar a su hija y a su nieta. *”El Legado”

Sábados, 22 horas

El Ópalo

Junín 380 – CABA _____ El amor es un bien Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un pueblo al sur del país. Tienen un hostel en el que viven y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada del padre de Sonia, Alejandro, y su nueva mujer, Elena, la convivencia empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implícita: ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa del mundo? *”El amor es un bien”

Sábados, 22.30 horas. Domingos, 20 horas

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 – CABA

Entradas: $300. Jubilados: $240. 2×1 para menores de 30 años y Club La Nación _____ Dr. Lacan Séptima temporada de esta comedia apta para analistas, pacientes y “civiles”; que puede ser comprendida por toda clase de público, aun cuando no conozcan previamente vida y obra del gran psicoanalista francés.

Dotada de ritmo, diálogos picantes, acción y mucho humor, el espectáculo muestra al gran psicoanalista francés (interpretado por el mismo creador del espectáculo, Pablo Zunino, quien actúa junto con Silvia Armoza) que llega, solo unos meses después del mítico Mayo del 68, a la Escuela Normal Superior de París a dictar su famoso y “taquillero” seminario, pero, por primera y única vez se encuentra con la sala vacía, ya que por misteriosas razones nadie concurrió a la cita. *”Dr. Lacan”

Sábados, 21.30 horas

Teatro La Comedia

Rodríguez Peña 1062 – CABA

Entrada: $300 ________ Chancha Coraje Con las actuaciones de Mijal Katzowicz, Martín Amuy- Walsh y Léo Kildare Louback, este nuevo trabajo de Patricio Ruiz surgió, en palabras del propio autor “como manifiesto frente a las vejaciones que sufren nuestros cuerpos e identidades en un sistema que nos cercena y separa y estratifica como carne picada de guerras ajenas”. La temática es abordada con los recursos de los dibujos animados y el cómic en la actuación; con el espacio y el lenguaje como disparador creativo y de ruptura con la solemnidad, a la que Chancha Coraje le escapa “como quien escapa a la muerte”. *”Chancha Coraje“

Sábados, 22.30 horas

Hasta el 21 de julio

La Gloria Espacio Teatral

Yatay 890 – CABA

Entradas: $200 por alternativa teatral. Descuentos jubilados y estudiantes



_____ Yo no duermo la siesta, en El Callejón Escrita y dirigida por Paula Marull, es una historia atravesada por ese territorio que excede lo geográfico y tiene siempre su propio paisaje, que es la infancia. Con las actuaciones de Mauro Álvarez, Agustina Cabo/Laura Grandinetti, Sandra Grandinetti, Luciana Grasso, María Marull y Marcelo Pozzi. *”Yo no duermo la siesta”

Miércoles, 21 horas

Hasta el 25 de julio

Espacio Callejón

Humahuaca 3759, teléfono: 4862-1167

Entrada: $300 / $ 260 (descuentos a estudiantes y jubilados). Reservas y compra de entradas: www.alternativateatral.com

Duración: 65 minutos ______ Poema ordinario, en Moscú Teatro San Pedro, 1982. Al borde de una barranca que apenas frena la naturaleza del Paraná, en una vieja casa familiar, Federica vive con su hija Olivia y hospeda a un joven que trabaja temporalmente en el pueblo. Una noche de verano, como un animal sigiloso que trae el río, vuelve al hogar el hijo mayor y despierta, como en cada retorno, lo que se esconde en el pasado y entre los pastizales. * “Poema ordinario”

Sábados, 22 horas. Domingos, 18 horas

Moscú Teatro Escuela

Camargo 506, Villa Crespo, CABA

Entradas: $250 y $200 (descuento a estudiantes y jubilados)

Duración: 50 minutos ______ Eye y yo La obra cuenta la historia de Esther Cajg (Eye), sobreviviente a siete campos de exterminio nazi. Está basada en entrevistas realizadas a su nieta, protagonista del espectáculo, así como una entrevista realizada por la compañía de Steven Spielberg a la propia Esther, y otras realizadas por su nieta y Virginia Smith a Eugenia Unger, su mejor amiga y también sobreviviente al Holocausto, y a su tío José, hermano de Esther.



*”Eye y yo”

Domingos, 19 horas

Centro Cultural San Martín, sala Alberdi

Entrada general: $160. Jubilados y estudiantes con acreditación: $130

Duración: 50 minutos _____ Clara, una comedia de Sofía Wilhelmi Entre el thriller, la comedia y el romance en 2001. Nada es lo que parece. Todos somos abrumantes y desesperados. Cuenta con la actuación de Javier Pedersoli, Agustín León Pruzzo, Ezequiel Tronconi, Francisco Prim y Claudio Mattos. *”Clara”

Sábados, 20 horas

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 – CABA

Entradas: $280 y $230 (estudiantes y jubilados). Reservas e informes: 4862-0655

Duración: 90 minutos _____ Ni con perros, ni con chicos… Cuenta la vida del célebre actor y director de cine y teatro Charles Laughton, inglés nacionalizado estadounidense en 1950, que brilló en la época dorada de Hollywood (La vida privada de Enrique VIII, El jorobado de Notre Dame, Espartaco, Testigo de cargo, entre otras) y de su mujer Elsa Lanchester, actriz también británica cuyo nombre cobró fama en 1935 por su papel en La novia de Frankenstein, y a partir de ahí desarrolló una interesante carrera en el cine (La escalera de caracol, La zapatilla de cristal, Testigo de cargo), en varias películas junto a su marido. La obra recorre la vida privada y pública de ambos. La intimidad de la pareja va descubriéndose a la vez que entretelones de la historia del cine y el teatro de la época aparecen, y los personajes van y vienen en el tiempo y el espacio. *”Ni con perros, ni con chicos…”

Lunes, 21 horas

Espacio Callejón

Humahuaca 3759 – CABA

Localidades: $ 300. Estudiantes y jubilados: $ 260 _____ El amante de los caballos La obra plantea la historia de una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato ella misma va descubriendo una manera íntima y particular de despedirse de su padre. Y, finalmente, de encontrarse a sí misma. *”El amante de los caballos”

Sábados, 20 horas

Hasta el 21 de julio

Moscú Teatro Escuela

Camargo 506, Villa Crespo, CABA

Entradas: $250 y $ 200 (descuento estudiantes y jubilados). Reservas: 2074-3718 / www.moscuteatro.com.ar

Duración: 45 minutos ________ El último espectador, en el Teatro del Pueblo Con la dramaturgia y dirección de Andrés Binetti, su trama transcurre en un bar de las orillas. La compañía se ha desperdigado buscando un futuro más próspero. Cada uno de sus actores es un motivo de evocación, un momento de recuerdo, el mapa de un territorio desconocido donde la falta se torna motor del hacer. Relato de perdedores, de carentes, una épica mínima y, por lo tanto, conmovedora. El último espectador se presenta ante las miradas del público como un gesto de actuación frente al olvido. *”El último espectador”

Sábados, 18 horas

Teatro del Pueblo

Av. Roque Sáenz Peña 943 – CABA

Entradas: $250 y $200 (descuentos a jubilados y estudiantes)

Entradas por teléfono (4326-3606), en la boletería o por Alternativa Teatral ______

A la Deriva Se trata de una comedia dramática de Amanda Peet, basada en hechos reales, que muestra con humor irónico y mordaz la debacle familiar que se produce cuando el padre de una familia judía de Nueva York es encarcelado por estafar y traicionar a sobrevivientes del Holocausto. Peet cuenta lo que sucede con las mujeres de la familia del criminal financiero, expuestas al repudio social y la pérdida de estatus: el síndrome Blue Jazmine que pintara Woody Allen en la película homónima. *”A la deriva”

Jueves, 21 horas

Hasta el 18 de enero de 2018

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 – CABA

Entradas: $280. Jubilados: $230. 2×1 para menores de 30 años y Club La Nación ______ Como si pasara un tren Para los amantes de la comedia y el drama se presenta Como si pasara un tren, escrita y dirigida por Lorena Romanin. Se trata de una exquisita pieza teatral que refleja la vulnerable relación de una madre y su hijo en una ciudad de campo. La llegada de una prima de la capital será la principal causante de un cambio repentino e inesperado. *”Como si pasara un tren”

Viernes, 22.30 horas. Domingos, 18 horas

El Camarín de las Musas

Mario Bravo 960 – CABA

Entradas: $300. Estudiantes y jubilados con acreditación: $240. Reservas: 4862-0655. _____ La casa Ache: el terror llegó al Distrito de las Artes Se trata de La casa Ache, una obra de suspenso que todos los sábados sube a escena en La Boca. Tercera y renovada temporada. Una noche tormentosa, una casa abandonada y un grupo de jóvenes entre los cuales se desata, a través de una inesperada revelación, un sorpresivo suceso que cambiará el rumbo de sus vidas. *”La casa Ache”

Sábados, 20 horas

Teatro ArteBrin

Ministro Brin 741 – Distrito de las Artes – La Boca

Informes y reservas: tel. 2053-3549 o por Alternativa Teatral _____ Siniestra, una nueva obra de Javier Daulte El universo de los espejos, las cajas chinas, los laberintos, los acertijos sin solución. Juegos que nos seducen con su vértigo y nos aproximan a abismos existenciales. Lo extraño y lo familiar dentro de un mismo continente.

Semblantes nuevos para lo conocido, y otros, conocidos, para lo nuevo.

Dos historias que se despliegan para hablar de una misma cosa. *”Siniestra”

Viernes, 20.30 y 22.30 horas

Espacio Callejón

Humahuaca 3759 – CABA

Entradas: $ 300. Jubilados y estudiantes: $ 260 _____

Situaciones Breves: acciones, poesía y ritual

El viernes 6 de julio se inauguró la tercera edición de Situaciones Breves, un ciclo de acciones, poesía y ritual, un espacio de búsqueda donde los límites se tensionan y el cuerpo se vuelve centro. Verónica Meloni, Sofía Durrieu y Catalina León serán las artistas que presentarán sus trabajos en esta edición.

*Situaciones Breves

Viernes y sábados de julio

Ruth Benzacar

J. Ramírez de Velasco 1287 – CABA

_____