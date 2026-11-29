Jorge Abot en la Casa Victoria Ocampo: más de 20 pinturas en una cartografía de la memoria

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El Fondo Nacional de las Artes inauguró, en la Casa Victoria Ocampo de Buenos Aires, Jorge Abot, una exposición curada por Sergio Baur que reúne más de 20 pinturas realizadas entre 1984 y 2011 para recorrer la exploración de la abstracción del artista.

La inauguración incluyó una performance sonora en vivo con obras de las hijas de Abot: la escultora Natalia Abot Glenz y la compositora y pianista Florencia Abot Glenz, responsable de la creación y dirección sonora. La propuesta sumó una escultura de Natalia y la participación de Daniela Cervetto, Leila Chab, Daniel Bruno y Valentín Salami, con sonido e iluminación de Joaquín Chichidimo.

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Baur, historiador y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, señaló que las pinturas construyen una cartografía de la memoria y requieren una mirada detenida para interpretar las formas ocultas bajo el color. Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, planteó que la exhibición busca vincular el arte con la sensibilidad y la reflexión sobre la experiencia humana.

Nacido en Buenos Aires en 1941, Jorge Abot estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires y se formó en dibujo y pintura con Demetrio Urruchúa. Desde 1969 realizó más de 50 muestras individuales y participó en más de 100 exposiciones colectivas y bienales internacionales; también vivió 13 años en Madrid, donde se especializó en diseño y comunicación visual y dictó cursos en las universidades de Granada y Complutense de Madrid.

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Baur fue embajador argentino en Túnez, Egipto y Finlandia, agregado cultural en España y director de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina. Su trabajo de investigación y curaduría se concentró en la relación entre arte y literatura en la vanguardia argentina.

En paralelo, la Casa Victoria Ocampo presentó Esculturas IV, una exhibición curada por María Silvia Corcuera con obras de Natalia Abot, Nito Anello, Carmen Dardalla, Isabel de Laborde, Desiree Deridder, Melina Lo Bue, Daniel Papaleo, Pablo Reinoso, Patricia Teran y Leo Vinci.

La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de febrero de 2027, de lunes a viernes, de 11 a 19, con entrada libre.