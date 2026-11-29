Todos los ganadores del Salón Nacional de Artes Visuales

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El 113.º Salón Nacional de Artes Visuales distinguió 63 obras argentinas en una ceremonia realizada en el Palacio Libertad: seis pasaron a integrar el patrimonio nacional y otras 57 recibieron premios no adquisición e incentivos económicos. Las más de 200 producciones seleccionadas permanecerán expuestas hasta el 28 de marzo.

La convocatoria reunió trabajos de Artes del fuego, Dibujo, Diseño, Escultura, Espacio no disciplinario, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y medios alternativos, Pintura y Textil. La Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Palais de Glace, informó que la edición tuvo una doble instancia de premiación correspondiente a 2024 y 2026.

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Las obras adquiridas para el acervo del Palais de Glace recibirán $ 4.130.000 para los primeros puestos, $ 2.360.000 para los segundos y $ 1.770.000 para los terceros. Los 57 artistas distinguidos con premios no adquisición obtendrán $ 1.180.000, $ 940.000 o $ 700.000, según el lugar alcanzado en cada categoría.

La edición número 113 reunió producciones de diez disciplinas, a través de más de 200 obras en el Palacio Libertad

Los premios adquisición Presidencia de la Nación a las primeras mejores obras fueron para El trueno entre las manos (azul), de Alberto Passolini, en Pintura, y 28 variaciones sobre un final, de Fernanda Aquere, en Dibujo. Los segundos premios recayeron en Guardianas del monte, de Gabriel Orge, en Fotografía, y Sin título, de la serie El peso del mundo, de Leila Tschopp, en Pintura.

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Los terceros premios adquisición fueron para Rezar en el idioma incorrecto, de Lourdes Rivadeneyra, en Instalaciones y medios alternativos, y Secreto derramado, de Glenda Areco, en Artes del fuego.

Alberto Passolini, ganador en Pintura por "El trueno entre las manos (azul)"

Premios en diez categorías artísticas

En Artes del fuego, las primeras distinciones no adquisición fueron para Composición N.° 2, de la serie Visitas nocturnas, de Luciano Polverigiani, y Calicata: una semántica del río, de Mariano Fernández Zaragoza y María Laura Pini. Los segundos premios correspondieron a El banquete, de Adriana Ségabache, y Trepar el hueco, de Adriana Martínez; los terceros, a Techo propio, de Clara Ventura, y Ser vigilia en el portal, de Sol Diví. El jurado otorgó una mención especial a Pulso, de Víctor Enoc.

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"28 variaciones sobre un final", de Fernanda Aquere, en Dibujo

La categoría Dibujo premió en primer lugar a Camila, de Toti DʼStefano, y Leda y el pelícano, de Lula Mari. Archivo 12, de Juan Martín Juares, y Siete años, de Constanza Chiappini, obtuvieron los segundos premios, mientras que Lo que vendrá, de Leni, y El asesinato, de la serie Encarnación, de Gisella Mailen Scotta, alcanzaron los terceros.

Las menciones especiales en Dibujo fueron para Todos los caminos llevan a Once, de Conurbano Princess; Gradientes 1975 1976 2026, de Natalia Colón, y Una juguetería filosófica, de Sergio Lamanna. En Diseño, los reconocimientos fueron para Amor BekaFeano, de Pedro Reissig; Tramas de Polen, de Agustina Babini, y Umbral, de Ignacio Melito.

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"Guardianas del monte", de Gabriel Orge, en Fotografía

En Escultura, los primeros premios no adquisición recayeron en Sin título 5, de la serie Anomalías, de Leonardo Damonte, y Sin título, de Julia Padilla. Tótem sagrado, de Florencia Echevarría, y Patas quemadas, de Edgardo Saluzzio, fueron distinguidas en segundo lugar; LAXOS HUMANOS, de Gerardo Feldstein, y Ápice, de Mariclé Scalambro, en tercero.

El jurado también reconoció en Escultura a Flujo I, de Evelyn Ramp; Roca de carne, de Renata Molinari, y Los dos duelos, de Ezequiel Slafer. En Espacio no disciplinario, las primeras obras premiadas fueron Que no vuelva a desaparecer Julio López, de Javier del Olmo, y La construcción del enemigo, de Rodolfo Marqués.

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"Sin título", de la serie El peso del mundo, de Leila Tschopp, en Pintura

Los segundos premios de esa categoría correspondieron a Asonada, del colectivo ENTRE.ACCIÓN, y El Salón de los Rechazados, de Nicolás Martella. Caceroleta, de Marcos Meternicht, y Bio-ritual: Apacheta, de Luciana Paoletti, obtuvieron las terceras distinciones, mientras que TÁCTICAS MÓVILES. Topología para la conformación de una piel colectiva, del colectivo Borde Cero, y Auto-res-trato, de Naty Rizzo, recibieron menciones especiales.

En Fotografía, Presente (y) Continuo, de Estenopeica del Conti, y Crecida acéfala, de Walter Russo, alcanzaron los primeros premios. Las segundas distinciones fueron para Cascada invertida, de Federico Brea, y Madre e hijo, de Lihuel González; las terceras, para Crónicas Patagónicas #67 (Hantavirus), de Goyo Ibañez, y Falling II, de Romina Ressia.

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"Rezar en el idioma incorrecto", de Lourdes Rivadeneyra, en Instalaciones y medios alternativos

Las menciones especiales en Fotografía fueron otorgadas a Epeun, de Bruno Basile, y La imagen herida, de Patricia Viel. En Gráfica, las primeras obras reconocidas fueron PIEEEEEL, de la serie Óxidos, de Dianela Paloque, y Anarco obrero, de Alejandro Thornton.

Sangre de diamante, de Julieta Marasas, y Coreografías para la repetición, de Laura Pires, obtuvieron los segundos premios en Gráfica. Los terceros fueron para Autocátedra, de Sofía Desuque, y Todos los recreos, de Fátima Sola, mientras que Acentos...!, de Miguel Ángel Maciel, recibió una mención especial.

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"Secreto derramado", de Glenda Areco, en Artes del fuego

Obras premiadas en instalaciones, pintura y textil

En Instalaciones y medios alternativos, las primeras distinciones no adquisición fueron para COAGVLA, de Lena Becerra, y UMBRA, de Ana Villanueva. FANTASÍA NORTEÑA/LA OFRENDA, de Tatiana Castillo, y E.C.C.O (Entidad Central de Colectividad Orgánica), de Leila Simonian, ocuparon el segundo lugar.

Los terceros premios en esa categoría correspondieron a Cruces, de Gerónimo Bocalandro, y Cassette limpiador, de JPG. El jurado entregó menciones especiales a Memento mori, de Mónica Báez; ¿Qué hay de cierto?, de Colectivo Común; Arqueología de la sed, de Valeria Inchaurza, y MIDI Controller Simsiroglu: Do Re Sim, de Camila Simsiroglu.

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Seis pasaron a integrar el patrimonio nacional y otras 57 recibieron premios no adquisición e incentivos económicos

Pintura distinguió en primer lugar a Una expedición animista en un mundo inactivo, de Julieta Barderi, y PINTURA N.° 272, de Santiago Poggio. Los segundos premios fueron para Los Riojanos, de Franco Fasoli, y Ya vuelvo, de Adrián Paiva; los terceros, para La mirada eterna, de Emilia Hendreich, y Serie Retazos, de Susana Schnell.

Las menciones especiales en Pintura alcanzaron a Vivir del monte, de Emilia Ferreyra; Bioma-T, de Tomás Figueroa; Baja tus párpados para morir junto al sol, de Fran Heredia; El pasado sigue ocurriendo, de Sofía Igenes, y La vida de un día, de Santiago Iturralde.

En Textil, los primeros premios no adquisición fueron para Liturgia del monte, de Mariana Brea, y Cíclope, de Tadeo Muleiro. La repetición como forma de cambio I, de Ángeles Jacobi, y Encontró flores forjadas por el viento, de Pablo Peisino, obtuvieron el segundo lugar; La siesta del caracol, de Laura Giménez Biato, y Horizonte imposible, de Federico Kirschbaum, fueron reconocidas en tercer puesto.

La ceremonia contó con la presencia de la subsecretaria nacional de Patrimonio Cultural, Liliana Barela; la directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial, María Paula Zingoni, y la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio. Barela afirmó: “Es una alegría encontrarnos para celebrar una nueva edición del Salón Nacional de Artes Visuales” y sostuvo que su continuidad durante más de un siglo permite “reconocer el talento de nuestros artistas y celebrar la libertad de creación que enriquece nuestras artes visuales”.

El Jurado de Selección y Premiación estuvo integrado por Natalia Albanese, Joaquín Barrera, María Menegazzo Cané, Diego Perrotta y Eugenia Garay Basualdo, responsable también de la curaduría de la exhibición. La etapa previa contó con un jurado regional de siete representantes: Gabriela Alonso por la provincia de Buenos Aires, Gisela Cassettai por la región Centro, Rodrigo Etem por Cuyo, Estanislao Florido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Insaurralde por el Nordeste, Julieta Sacchi por la Patagonia y Javier Soria Vázquez por el Noroeste.

Las obras seleccionadas se exhiben en La Gran Lámpara y en salas de los pisos cinco y seis del Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotos: Gentileza Secretaría de Cultura