Bronce que imita una lágrima, tapices bordados y puertas quemadas: las obras que ingresan al patrimonio del Moderno

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El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires incorporó seis obras de artistas argentinos a su patrimonio público, una adquisición realizada durante las celebraciones por su 70 aniversario y a partir de una propuesta de Ruth Benzacar Galería de Arte, que cumplió 60 años de trayectoria en 2025.

La selección fue aprobada por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Moderno. Los equipos del museo y de la galería eligieron piezas por su valor histórico y estético, con el objetivo de ampliar las investigaciones del acervo y sumar artistas que aún no estaban representados.

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La incorporación reúne producciones de Ernesto Ballesteros, Chiachio & Giannone, Sofía Durrieu, Carlos Herrera, Ulises Mazzucca y Mariana Telleria. Cuatro de ellos ya formaban parte de la colección, mientras que las obras de Durrieu y Telleria ingresan por primera vez.

Fundada en 1965 por Ruth Benzacar, la galería acompañó durante seis décadas la proyección nacional e internacional de artistas argentinos. En la actualidad está dirigida por Orly Benzacar y Mora Bacal.

Sin título, 2023, de Ernesto Ballesteros. Pastel a la tiza, lápiz tiza y acrílico sobre papel

La obra de Ernesto Ballesteros, Sin título (2023), está realizada con pastel a la tiza, lápiz tiza y acrílico sobre papel, y mide 200 x 155 cm. La pieza formó parte de No hay principio, la exposición que el artista presentó en 2024.

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Sus formas remiten a cuerpos celestes, flujos y campos de fuerzas que exceden la escala de la percepción humana. El dibujo explora los vínculos entre materia, movimiento y espacio, y puede leerse como una configuración cósmica y como registro de la energía del trazo.

Ballesteros expandió las posibilidades del dibujo mediante la performance, la pedagogía, la experimentación colectiva y el pensamiento científico. Participó en las bienales de Lyon de 2011 y de Venecia de 2015, y su incorporación establece diálogos con obras de Víctor Magariños D., Aldo Sessa, Estanislao Mijalichen y Alfredo Hlito presentes en la colección.

"Catedral 9", 2021-2023 Bordado a mano con hilos de algodón y serigrafía sobre antiguo tapiz, de Chiachio & Giannone

Chiachio & Giannone suman Catedral 9 (2021-2023), un bordado a mano con hilos de algodón y serigrafía sobre un antiguo tapiz de 65 x 114 cm. La pieza permite abordar su producción más allá del autorretrato y profundizar en sus investigaciones sobre la memoria material de los textiles y sus vínculos con la historia de la pintura.

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Los artistas intervinieron el tapiz mediante bordado y serigrafía, con nuevas composiciones geométricas superpuestas a las imágenes originales. La obra fue exhibida en Comechiffones, muestra presentada en 2023 en la galería, donde exploraron la abstracción, la tradición pictórica y los textiles recuperados.

"Annnnnntena", 2023 Bronce y hierro, de Sofía Durrieu

La pieza Annnnnntena (2023), de Sofía Durrieu, incorpora bronce y hierro en una estructura de 141 x 132 x 51 cm. Durrieu nació en Buenos Aires y se radicó en Basilea, Suiza, en 2018; su práctica reúne escultura, instalación y performance para indagar en las emociones y los vínculos psicológicos con los objetos y otras personas.

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La obra, exhibida en Protolito / Limen en 2023, propone apoyar el puente de la nariz sobre una pieza metálica que se extiende a ambos lados del rostro. La forma de una antena que amplifica la sensibilidad se relaciona con una gran lágrima materializada en metal, y contrapone un material asociado a monumentos y de larga duración con un estado afectivo íntimo y pasajero.

"Ocaso", 2006. Cristo de yeso, insecto embalsamado, frazada, de Carlos Herrera

Carlos Herrera incorpora Ocaso (2006), una obra de 100 x 46 x 27 cm compuesta por un Cristo de yeso, un insecto embalsamado y una frazada. La pieza pertenece a un período en el que el artista estableció signos, símbolos y procedimientos que retomaría y transformaría durante su trayectoria.

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En Ocaso, Carlos Herrera trabaja con la simbología religiosa y las tensiones entre religión, sexualidad, cuerpo e identidad. La obra profundiza su investigación sobre el autorretrato y la memoria, en la que los objetos y las referencias a su historia familiar adquieren nuevos sentidos desde una poética queer.

"Guardate en tu caparazón", 2021, de Ulises Mazzuca

Guardate en tu caparazón (2021), de Ulises Mazzucca, es un dibujo sobre puertas de armario quemadas y talladas, con dimensiones de 205 x 200 x 55 cm. El artista intervino el mobiliario encontrado mediante tallas, incisiones y quemaduras, que convirtieron las puertas en un soporte tridimensional para el dibujo.

La intervención altera la función original del objeto, aunque esa condición persiste transformada, mientras el dibujo se despliega en volumen y adquiere una dimensión escultórica. La obra integró Gimnasia espiritual, primera exposición institucional de Ulises Mazzucca, presentada en el Moderno en 2021.

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Aquella muestra investigó cómo los movimientos físicos inciden en los sentimientos y cómo los pensamientos y las emociones repercuten en el cuerpo. La incorporación amplía la presencia del artista dentro de la colección del museo.

"Otro idioma", 2026. Tela sublimada, pintura, MDF, hierro, de Mariana Telleria

La primera obra de Mariana Telleria que ingresa al patrimonio del Moderno es Otro idioma (2026), realizada con tela sublimada, pintura, MDF y hierro, de 416 x 150 cm. Telleria nació en Rufino, Santa Fe, y desarrolla su actividad en Rosario.

La artista representó a la Argentina en la Bienal de Venecia de 2019 y volvió a participar en la sección internacional en 2024. Su producción incluye esculturas de gran escala construidas mediante ensamblajes de objetos e intervenciones que transforman los espacios expositivos, con temas vinculados a la religión, la migración y los emblemas nacionales.

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Otro idioma, actualmente exhibida en Servicios secretos, presenta un blanco de tiro con arco atravesado por una estructura de hierro. La obra integra un conjunto que explora los desplazamientos entre apariencia y función, así como los sentidos ocultos que pueden adquirir los objetos más allá de su forma reconocible.

Fotos: Guido Limardo