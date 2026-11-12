Cultura

Cómo un boceto de Roosevelt sobre el día D, una carta de Bush a sus hijos y el BlackBerry de Obama componen la historia de la Casa Blanca

‘POTUS’ reúne más de mil objetos de los presidentes de Estados Unidos rastreados en archivos de todo el país. Su autor tardó años en reunirlos y encontró en ellos algo que las fotografías oficiales nunca mostraron

El libro del día: "Potus", de Peter Adams
El libro del día: "Potus", de Peter Adams
Guardar

El fotógrafo Peter Adams tenía una pregunta que no dejaba de rondarle la cabeza. Tras cubrir las elecciones de 2020 y ver cómo la tecnología había moldeado las campañas, se preguntó qué había sido del BlackBerry de Barack Obama.

En una entrevista en el hotel Mayflower de Washington, Adams dijo que le fascinaba la “renuencia” de Obama a desprenderse del aparato al asumir la presidencia y la disputa sobre ciberseguridad que provocó al comienzo de su primer mandato. Para Adams, cuyas fotografías han sido publicadas en The New York Times, National Geographic y otros medios, el objeto contaba una historia elocuente sobre la presidencia de Obama.

PUBLICIDAD

La inquietud dio paso a una búsqueda más amplia, que incluyó 80.467 kilómetros de viajes por varios estados. Con el objetivo de desenterrar historias desconocidas de los presidentes estadounidenses, Adams visitó 15 bibliotecas presidenciales para hallar objetos guardados que narraran relatos inesperados sobre el país a lo largo de las décadas.

Cuadrícula de cuatro imágenes: una bandera rasgada de Estados Unidos, una herradura, un casco blanco de alguacil y un teléfono móvil BlackBerry
El fotógrafo Peter Adams visitó 15 bibliotecas presidenciales, documentando objetos concretos que ofrecían pistas sobre los hombres que han ocupado la Casa Blanca

Sus hallazgos fueron reunidos en POTUS: Icons, Artifacts, and History That Shaped The American Presidency (POTUS: íconos, artefactos e historia que dieron forma a la Presidencia estadounidense), un libro que se publicará el 15 de diciembre. La obra ofrece una crónica desde dentro, con más de mil objetos que muestran la evolución del país y de quienes ocuparon la Casa Blanca. Estos elementos también permiten conocer cómo los presidentes tomaron decisiones de gran alcance.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Adams repasó algunas de las fotografías que más le llamaron la atención y reveló el desenlace de su búsqueda del BlackBerry de Obama.

El teléfono de <b>Herbert Hoover</b>

Teléfono antiguo de color negro con base circular, auricular en su horquilla, placa dorada central y cable textil deshilachado
El teléfono de Herbert Hoover

Apenas unas semanas después de su investidura en 1929, el presidente Hoover instaló un teléfono en su escritorio, una decisión que consolidó el Despacho Oval como centro de poder de la Casa Blanca. Había teléfonos en la residencia presidencial desde hacía décadas, pero antes de Hoover ningún presidente tenía un lugar para realizar una llamada privada.

El teléfono se exhibe en la Biblioteca y Museo Presidencial Herbert Hoover, en West Branch, Iowa.

El boceto de la ONU de <b>Franklin D. Roosevelt</b>

Hoja de papel arrugada con tres círculos dibujados a mano y anotaciones en inglés realizadas con tinta y lápiz sobre un fondo negro
El boceto de la ONU de Franklin D. Roosevelt

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt estaba preocupado por crear una institución capaz de superar los fracasos de la Sociedad de Naciones.

Adams descubrió en la biblioteca presidencial de Roosevelt, en Hyde Park, Nueva York, un boceto realizado por el mandatario en 1943 que representaba su versión ideal de lo que se convertiría en las Naciones Unidas. Incluía tres órganos separados: uno integrado por las cuatro superpotencias del mundo —Estados Unidos, Reino Unido, China y la Unión Soviética—; un órgano principal con 40 naciones más pequeñas, y un comité ejecutivo.

“El hecho de que esto haya sobrevivido y siga existiendo, esta nota escrita al dorso de una servilleta, es sencillamente asombroso”, dijo Adams.

Los cigarrillos de <b>Iósif Stalin</b>

Caja azul rectangular con letras en cirílico y dibujo de un cigarrillo, situada junto a dos cigarrillos sobre un fondo blanco
Los cigarrillos de Iósif Stalin

El presidente Harry S. Truman se reunió por primera vez en 1945 con el exlíder soviético Iósif Stalin durante la Conferencia de Potsdam. También participó Winston Churchill, entonces primer ministro británico, con el propósito de poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

Alguien —no está claro quién— se llevó un paquete de cigarrillos que Stalin había dejado sobre una mesa. Desde entonces se conserva en la biblioteca Truman de Independence, Misuri.

La nota de <b>Dwight Eisenhower</b> sobre el Día D

Hoja de papel con texto en inglés escrito a mano con tinta oscura y tachaduras, que concluye con la fecha July 5
La nota de Dwight Eisenhower sobre el Día D

En vísperas de la invasión de Normandía, el 6 de junio de 1944, el general Dwight Eisenhower redactó una nota privada —hoy guardada en su biblioteca de Abilene, Kansas— para el caso de que la invasión saliera mal. No está claro a quién iba dirigida. El ataque inminente llevaba años de preparación y su importancia para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial había causado una gran inquietud a Eisenhower.

El texto dice:

Nuestros desembarcos en la zona de Cherburgo-El Havre no han logrado establecer una cabeza de playa satisfactoria y he retirado a las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, la aviación y la marina hicieron todo lo que la valentía y la entrega al deber permitían. Si existe alguna culpa o error en este intento, me corresponde únicamente a mí.

La última nota manuscrita de <b>John F. Kennedy</b>

Hoja de papel blanco con el sello presidencial, el texto impreso Aboard Air Force One y líneas con texto manuscrito a lápiz
La última nota manuscrita de John F. Kennedy

La mañana del 22 de noviembre de 1963, en Dallas, el presidente Kennedy anotó a mano en papel membretado del Air Force One algunas ideas para un discurso que pronunciaría más tarde ese día.

Nunca llegó a pronunciarlo.

Horas después, Lyndon B. Johnson prestaría juramento, y su fórmula de juramento fue impresa en el mismo papel membretado del Air Force One.

La carta de <b>George H. W. Bush</b> a sus hijos

Dos hojas de papel amarillo con texto mecanografiado en inglés, correcciones a mano con tinta negra y una firma manuscrita sobre un fondo negro
La carta de George H. W. Bush a sus hijos

En la víspera de Año Nuevo de 1990, mientras el presidente George H. W. Bush evaluaba una acción militar contra Saddam Hussein, escribió una carta a sus hijos en la que detalló su razonamiento sobre cómo avanzar. La carta combina angustia, reticencia y preocupación por la campaña de Kuwait.

“Supongo que lo que quiero que sepan como padre es esto: toda vida humana es valiosa”, escribió Bush. “Cuando se plantea la pregunta: ‘¿Cuántas vidas están dispuestos a sacrificar?’, se me parte el corazón”.

La herradura de <b>Vladímir Putin</b>

Un teléfono móvil plateado con teclado físico, esfera de navegación y pantalla apagada sobre un fondo blanco
La herradura de Vladímir Putin

La relación de Estados Unidos con Rusia tras la Guerra Fría comenzó a deteriorarse durante la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, en 2005, cuando Bush visitó Moscú, Putin le entregó una herradura de plata de su establo personal durante un acto que conmemoraba el 60.º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La herradura estaba incrustada con piedras de aguamarina, un mensaje apenas disimulado sobre la riqueza y el poder de Rusia.

“Los regalos que entregan los líderes extranjeros están inevitablemente cargados de un simbolismo y una historia extraordinarios sobre lo que ocurre en ese momento”, afirmó Adams.

El BlackBerry de <b>Barack Obama</b>

Un teléfono móvil plateado con teclado físico, esfera de navegación y pantalla apagada sobre un fondo blanco
El BlackBerry de Barack Obama

Adams sí encontró el BlackBerry de Obama, o al menos uno de ellos: un 8830 World Edition plateado de 2009.

Cuando era senador, Obama dejó claro en varias ocasiones durante su campaña que no tenía intención de renunciar a su BlackBerry y que sería el primer presidente en utilizar el correo electrónico a diario. El Servicio Secreto y otras agencias gubernamentales no compartían, precisamente, su entusiasmo por el dispositivo.

Con ese BlackBerry, Obama solo podía comunicarse con un pequeño grupo de contactos cercanos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, como el teléfono de Hoover, el aparato señaló un avance en la forma en que los presidentes utilizaban la tecnología para comunicarse.

Adams tardó años en localizar el dispositivo, en especial porque la biblioteca de Obama en Chicago todavía no había abierto y los objetos del presidente estaban almacenados en una instalación de procesamiento.

No obstante, Adams tuvo suerte desde que comenzó el proyecto en 2021: durante el montaje del museo, algunos de los objetos fueron devueltos a los Archivos Nacionales. “Pude fotografiar el BlackBerry y algunas otras cosas mientras las trasladaban por el país”, dijo Adams.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Peter Adams / NYT]

Temas Relacionados

el libro del díaPeter AdamsfotografíaCasa Blanca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

La escritora y cantante de 79 años adelantó detalles de la obra que cierra su trilogía M durante un encuentro con el autor Nelio Biedermann en el Teatro Cherry Lane de Nueva York y precisó que cada entrega redujo progresivamente el porcentaje de hechos reales incluidos en sus páginas

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

Guatemala y su cine emergente, protagonistas del festival Cinelatino en Francia

La muestra francesa, dedicada al audiovisual latinoamericano, se realizará del 12 al 21 de marzo con cerca de cien películas y competencias de ficción y documental en su programación anual

Guatemala y su cine emergente, protagonistas del festival Cinelatino en Francia

Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa

Los seis aguafuertes llevaban desaparecidos más de un mes tras un robo en un restaurante de alta cocina de la Riviera francesa

Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa

"Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es bienvenido", dice M. John Harrison, ganador del Booker Prize

El autor inglés de 81 años, el escritor más longevo en ganar el prestigioso galardón, contó en una entrevista que nunca hizo otra cosa. “Escribir fue todo lo que tuve para ganarme la vida”, dice

"Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es bienvenido", dice M. John Harrison, ganador del Booker Prize

Aparecieron dos Caravaggio: un lienzo olvidado en una galería de París y un retrato que se vendió por USD 4 mil como obra anónima

Dos historiadores atribuyeron de forma independiente sendas pinturas al maestro barroco durante los mismos días. Una tiene una historia de colecciones vaticanas, cárceles y subastas; la otra estuvo a punto de perderse para siempre entre obras de autor desconocido

Aparecieron dos Caravaggio: un lienzo olvidado en una galería de París y un retrato que se vendió por USD 4 mil como obra anónima

DEPORTES

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina

El posible equipo de Argentina para el amistoso ante Uruguay y los detalles de la recuperación récord del Dibu Martínez: “Fue una lesión importante”

El desafío de tenis en el que Serena Williams apabulló al streamer Speed: “Estaba aburrida, pero es tan tierno...”

TELESHOW

Marcelo Tinelli despidió a Marcos Camino de Los Palmeras a pura emoción: “Seguirá vivo con su música y su legado”

Marcelo Tinelli despidió a Marcos Camino de Los Palmeras a pura emoción: “Seguirá vivo con su música y su legado”

Nora Colosimo habló de la denuncia a Mauro Icardi: “Wanda está rota y yo como abuela me siento muy preocupada”

Soledad Pastorutti contó qué le dijo al papa León XIV cuando lo saludó y cuál fue el regalo que le dio

Pilar Smith confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro después de 7 años juntos: “Hubo desgaste”

Cinthia Fernández impactó a sus seguidores al mostrar la imagen de una ecografía: “Se agranda la familia”

INFOBAE AMÉRICA

El diplomático Luis Manuel Andino pierde sus seis embajadas africanas tras una resolución firmada por Ortega y Murillo

El diplomático Luis Manuel Andino pierde sus seis embajadas africanas tras una resolución firmada por Ortega y Murillo

Daniel Ortega llega a los 81 años con un deterioro que ya nadie disimula, una esposa que concentra el poder y un hijo que emerge como heredero

Cuba prohibió a las embajadas extranjeras importar y usar equipos Starlink

El Salvador: El Plan Trifinio y Santa Ana Norte firman un acuerdo para proyectos ambientales y productivos

Qué ocurrió con los 31 migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera en el Canal de la Mona