Cómo un boceto de Roosevelt sobre el día D, una carta de Bush a sus hijos y el BlackBerry de Obama componen la historia de la Casa Blanca

El libro del día: "Potus", de Peter Adams

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El fotógrafo Peter Adams tenía una pregunta que no dejaba de rondarle la cabeza. Tras cubrir las elecciones de 2020 y ver cómo la tecnología había moldeado las campañas, se preguntó qué había sido del BlackBerry de Barack Obama.

En una entrevista en el hotel Mayflower de Washington, Adams dijo que le fascinaba la “renuencia” de Obama a desprenderse del aparato al asumir la presidencia y la disputa sobre ciberseguridad que provocó al comienzo de su primer mandato. Para Adams, cuyas fotografías han sido publicadas en The New York Times, National Geographic y otros medios, el objeto contaba una historia elocuente sobre la presidencia de Obama.

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La inquietud dio paso a una búsqueda más amplia, que incluyó 80.467 kilómetros de viajes por varios estados. Con el objetivo de desenterrar historias desconocidas de los presidentes estadounidenses, Adams visitó 15 bibliotecas presidenciales para hallar objetos guardados que narraran relatos inesperados sobre el país a lo largo de las décadas.

El fotógrafo Peter Adams visitó 15 bibliotecas presidenciales, documentando objetos concretos que ofrecían pistas sobre los hombres que han ocupado la Casa Blanca

Sus hallazgos fueron reunidos en POTUS: Icons, Artifacts, and History That Shaped The American Presidency (POTUS: íconos, artefactos e historia que dieron forma a la Presidencia estadounidense), un libro que se publicará el 15 de diciembre. La obra ofrece una crónica desde dentro, con más de mil objetos que muestran la evolución del país y de quienes ocuparon la Casa Blanca. Estos elementos también permiten conocer cómo los presidentes tomaron decisiones de gran alcance.

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Durante la entrevista, Adams repasó algunas de las fotografías que más le llamaron la atención y reveló el desenlace de su búsqueda del BlackBerry de Obama.

El teléfono de <b>Herbert Hoover</b>

El teléfono de Herbert Hoover

Apenas unas semanas después de su investidura en 1929, el presidente Hoover instaló un teléfono en su escritorio, una decisión que consolidó el Despacho Oval como centro de poder de la Casa Blanca. Había teléfonos en la residencia presidencial desde hacía décadas, pero antes de Hoover ningún presidente tenía un lugar para realizar una llamada privada.

El teléfono se exhibe en la Biblioteca y Museo Presidencial Herbert Hoover, en West Branch, Iowa.

El boceto de la ONU de <b>Franklin D. Roosevelt</b>

El boceto de la ONU de Franklin D. Roosevelt

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt estaba preocupado por crear una institución capaz de superar los fracasos de la Sociedad de Naciones.

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Adams descubrió en la biblioteca presidencial de Roosevelt, en Hyde Park, Nueva York, un boceto realizado por el mandatario en 1943 que representaba su versión ideal de lo que se convertiría en las Naciones Unidas. Incluía tres órganos separados: uno integrado por las cuatro superpotencias del mundo —Estados Unidos, Reino Unido, China y la Unión Soviética—; un órgano principal con 40 naciones más pequeñas, y un comité ejecutivo.

“El hecho de que esto haya sobrevivido y siga existiendo, esta nota escrita al dorso de una servilleta, es sencillamente asombroso”, dijo Adams.

Los cigarrillos de <b>Iósif Stalin</b>

Los cigarrillos de Iósif Stalin

El presidente Harry S. Truman se reunió por primera vez en 1945 con el exlíder soviético Iósif Stalin durante la Conferencia de Potsdam. También participó Winston Churchill, entonces primer ministro británico, con el propósito de poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

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Alguien —no está claro quién— se llevó un paquete de cigarrillos que Stalin había dejado sobre una mesa. Desde entonces se conserva en la biblioteca Truman de Independence, Misuri.

La nota de <b>Dwight Eisenhower</b> sobre el Día D

La nota de Dwight Eisenhower sobre el Día D

En vísperas de la invasión de Normandía, el 6 de junio de 1944, el general Dwight Eisenhower redactó una nota privada —hoy guardada en su biblioteca de Abilene, Kansas— para el caso de que la invasión saliera mal. No está claro a quién iba dirigida. El ataque inminente llevaba años de preparación y su importancia para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial había causado una gran inquietud a Eisenhower.

El texto dice:

Nuestros desembarcos en la zona de Cherburgo-El Havre no han logrado establecer una cabeza de playa satisfactoria y he retirado a las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, la aviación y la marina hicieron todo lo que la valentía y la entrega al deber permitían. Si existe alguna culpa o error en este intento, me corresponde únicamente a mí.

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La última nota manuscrita de <b>John F. Kennedy</b>

La última nota manuscrita de John F. Kennedy

La mañana del 22 de noviembre de 1963, en Dallas, el presidente Kennedy anotó a mano en papel membretado del Air Force One algunas ideas para un discurso que pronunciaría más tarde ese día.

Nunca llegó a pronunciarlo.

Horas después, Lyndon B. Johnson prestaría juramento, y su fórmula de juramento fue impresa en el mismo papel membretado del Air Force One.

La carta de <b>George H. W. Bush</b> a sus hijos

La carta de George H. W. Bush a sus hijos

En la víspera de Año Nuevo de 1990, mientras el presidente George H. W. Bush evaluaba una acción militar contra Saddam Hussein, escribió una carta a sus hijos en la que detalló su razonamiento sobre cómo avanzar. La carta combina angustia, reticencia y preocupación por la campaña de Kuwait.

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“Supongo que lo que quiero que sepan como padre es esto: toda vida humana es valiosa”, escribió Bush. “Cuando se plantea la pregunta: ‘¿Cuántas vidas están dispuestos a sacrificar?’, se me parte el corazón”.

La herradura de <b>Vladímir Putin</b>

La herradura de Vladímir Putin

La relación de Estados Unidos con Rusia tras la Guerra Fría comenzó a deteriorarse durante la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, en 2005, cuando Bush visitó Moscú, Putin le entregó una herradura de plata de su establo personal durante un acto que conmemoraba el 60.º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La herradura estaba incrustada con piedras de aguamarina, un mensaje apenas disimulado sobre la riqueza y el poder de Rusia.

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“Los regalos que entregan los líderes extranjeros están inevitablemente cargados de un simbolismo y una historia extraordinarios sobre lo que ocurre en ese momento”, afirmó Adams.

El BlackBerry de <b>Barack Obama</b>

El BlackBerry de Barack Obama

Adams sí encontró el BlackBerry de Obama, o al menos uno de ellos: un 8830 World Edition plateado de 2009.

Cuando era senador, Obama dejó claro en varias ocasiones durante su campaña que no tenía intención de renunciar a su BlackBerry y que sería el primer presidente en utilizar el correo electrónico a diario. El Servicio Secreto y otras agencias gubernamentales no compartían, precisamente, su entusiasmo por el dispositivo.

Con ese BlackBerry, Obama solo podía comunicarse con un pequeño grupo de contactos cercanos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, como el teléfono de Hoover, el aparato señaló un avance en la forma en que los presidentes utilizaban la tecnología para comunicarse.

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Adams tardó años en localizar el dispositivo, en especial porque la biblioteca de Obama en Chicago todavía no había abierto y los objetos del presidente estaban almacenados en una instalación de procesamiento.

No obstante, Adams tuvo suerte desde que comenzó el proyecto en 2021: durante el montaje del museo, algunos de los objetos fueron devueltos a los Archivos Nacionales. “Pude fotografiar el BlackBerry y algunas otras cosas mientras las trasladaban por el país”, dijo Adams.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Peter Adams / NYT]