Cultura

Cómo se escribe según la RAE: entorno y en torno, usos y diferencias

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Es inapropiado emplear indistintamente el sustantivo univerbal entorno y la locución en torno , que consta de dos palabras. Ante las dudas que a veces suscita su uso, se puede atender a lo que se explica a continuación.

La voz entorno tiene la acepción , entre otras, de ‘ambiente, lo que rodea’ : «Miró el entorno antes de sacar la foto».

Para distinguirlo de la locución, puede ser útil tener en cuenta que, como sustantivo, suele ir precedido de artículos, demostrativos, etc. ( el entorno , un entorno , este entorno …): «Los municipios del entorno de Doñana», «Atiende en este entorno a pacientes de Sevilla».

La locución adverbial en torno significa ‘alrededor’ («Miró en torno intentado encontrar su móvil») y puede llevar un complemento introducido con las preposiciones de o, con más frecuencia, a : «Miró en torno a/de la mesa». También se usa la preposición a para expresar los sentidos de ‘acerca de’ («Ciclo de conferencias en torno a la historia del Paraguay») o ‘aproximadamente’ si lo que sigue es una cantidad («Cuesta en torno a mil euros»).

A diferencia de lo que sucede con el sustantivo, esta locución no puede seguir inmediatamente a artículos o demostrativos , por lo que es inapropiada la secuencia el en torno a/de . Conviene indicar que en torno sí puede ir acompañada de un posesivo , pero este suele aparecer detrás («Se colocaron en torno suyo») o, raramente, anteceder a torno («Miró en su torno»).

Por último, cabe señalar que en informaciones científicas y económicas a menudo aparece la construcción en el entorno de , formada a partir del sentido matemático de entorno , esto es, ‘conjunto de puntos próximos a otro’, con un sentido cercano a ‘aproximadamente’ . De esta forma, en las informaciones pueden verse y son válidas, frases como «La prima se afianza en el entorno de los 110 puntos» y «La prima se afianza en torno a los 110 puntos».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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