Cultura

"Una conciencia en guardia": Éric Sadin llega a Buenos Aires para un coloquio dedicado a su obra y pensamiento

El filósofo francés encabeza este sábado una jornada de debate en la Fundación Andreani, con entrada libre y gratuita, junto a nueve expositores locales en cuatro bloques temáticos

Eric Sadin
El filósofo francés Éric Sadin encabeza el coloquio Una conciencia en guardia en la sede de la Fundación Andreani en el barrio de La Boca.
Guardar

El filósofo francés Éric Sadin encabeza este sábado 5 de noviembre el coloquio Una conciencia en guardia. Jornadas sobre Éric Sadin, una jornada de debate dedicada íntegramente a su obra y pensamiento que se celebrará en la sede de la Fundación Andreani, en el barrio porteño de La Boca. El encuentro, de ingreso libre y gratuito con inscripción previa, se extenderá de las 11:15 a las 18:30 en la sede la Fundación, Av. Pedro de Mendoza 1987.

La jornada convoca a nueve expositores locales organizados en cuatro bloques temáticos, y cierra con una conversación pública entre Eric Sadin y Margarita Martínez, curadora del área de Pensamiento de Fundación Andreani. La actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia y el Instituto Francés, y la organización entregará certificados de asistencia a quienes concurran.

PUBLICIDAD

El primer bloque, de 11:15 a 12:15, aborda la algoritmización de la vida cotidiana y su dimensión mercantil, con ponencias de Ingrid Sarchman y la dupla conformada por Elena Bursztein y Axel Rosito. El segundo bloque, de 12:30 a 13:30, examina el impacto de las tecnologías sobre la psique: Luciano Rosé expondrá sobre el criterio de realidad en contextos de prótesis digital, y Christian Ferrer analizará la vida en entornos de conectividad permanente. Tras una pausa, el tercer bloque —de 14:30 a 15:30— se concentra en las relaciones entre verdad e inteligencia artificial, con participación de Luciano Mascaró y Gabriela D’Odorico.

El cuarto y último bloque, de 15:30 a 16:30, explora la renuncia a las propias facultades ante la expansión tecnológica. Sandra Wierzba lo abordará desde el ejercicio de las profesiones jurídicas; Javier Blanco trazará los límites de la llamada inteligencia artificial general. La jornada culmina con el diálogo Tecnologías digitales, inteligencia artificial y psychés contemporáneas, con traducción simultánea, en el que Sadin y Martínez pondrán en perspectiva los grandes ejes del debate del día. El coloquio se enmarca en la visita de Sadin a Buenos Aires, durante la cual también presentará su libro más reciente, El desierto de nosotros mismos, publicado por Caja Negra Editora.

PUBLICIDAD

Eric Sadin
La visita del autor a Buenos Aires coincide con la presentación de su libro El desierto de nosotros mismos, publicado por Caja Negra Editora.

Sadin, un filósofo que dice lo que “nadie dice”

Escritor, filósofo y docente, Sadin es autor de nueve ensayos en los que ha construido un método propio: el análisis sistemático de señales débiles del presente para anticipar fenómenos que otros no ven aún. Títulos como La humanidad aumentada (2017), La silicolonización del mundo (2018), La inteligencia artificial o el desafío del siglo (2020) y La era del individuo tirano (2022), todos publicados en español por Caja Negra, lo consolidaron como uno de los críticos más incisivos del capitalismo tecnológico.

En una entrevista publicada en abril de 2024 por Infobae Cultura durante su visita anterior a la ciudad, el filósofo describió su método con precisión: “Veo las cosas antes, pero no porque soy profeta, sino que pongo a mi disposición herramientas de análisis que me permiten entender cosas que se están gestando”. En ese mismo diálogo caracterizó su posición intelectual como una “independencia absoluta” respecto de los discursos dominantes impuestos por intereses privados, y rechazó los clichés que, a su juicio, gobiernan buena parte del debate público sobre tecnología. Para ilustrar su aproximación al futuro, recurrió a Louis-Ferdinand Céline: “Me gustaría citar una frase de Céline en Viaje al final de la. noche: ‘yo, a la catástrofe, la vi venir’”, afirmó

Temas Relacionados

Buenos AiresInteligencia artificialFilosofía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ADN antiguo reescribe la historia del inglés y el alemán: una migración desconocida de hace 4.000 años y su inesperado vínculo con los vikingos

Un estudio internacional analizó el material genético de más de 4.500 individuos y combinó genética, arqueología y lingüística. Los resultados desafían todo lo que se creía sobre cuándo y desde dónde llegaron las lenguas que hoy hablan millones de personas en Europa y más allá

El ADN antiguo reescribe la historia del inglés y el alemán: una migración desconocida de hace 4.000 años y su inesperado vínculo con los vikingos

El artista francés Olivier Grossetête llevará sus construcciones participativas a la Noche de los Museos

El creador, radicado en los Alpes de Alta Provenza, realizó más de 300 intervenciones en cinco continentes desde fines de los años noventa, con miles de personas sin experiencia previa

El artista francés Olivier Grossetête llevará sus construcciones participativas a la Noche de los Museos

“El Libertador”, el corto de Infobae hecho con inteligencia artificial, recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados

Con el impulso de Oscar Zago (MID), la declaración fue firmada por legisladores del PRO, Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal, y aprobado en la Comisión de Cultura por unanimidad

“El Libertador”, el corto de Infobae hecho con inteligencia artificial, recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados

Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde con una novela sobre una mujer que descubre sus raíces en la esclavitud africana

La escritora colombiana, radicada en Buenos Aires, se impuso entre 2.223 manuscritos con “Querida Sharik”, que llega a las librerías el 12 de noviembre

Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde con una novela sobre una mujer que descubre sus raíces en la esclavitud africana

Tip de ortografía del día: intercambiar algo, no intercambiar de algo

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de ortografía del día: intercambiar algo, no intercambiar de algo

DEPORTES

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

TELESHOW

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Ronnie Wood contó detalles de su relación con Diego Maradona: “Éramos amigos”

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Primera dama de Honduras participa en encuentro con la reina Letizia

Impacto financiero por el colapso del Ueno Bank: saltó el riesgo país de Paraguay y el guaraní se devaluó 8%

Universidad del Valle de Guatemala evaluó el rendimiento de veinte motocicletas con gasolina E10 durante seis meses sin registrar fallas mecánicas

Vicepresidente afirma en la Cumbre Iberoamericana que las tropas salvadoreñas en Haití “no son una fuerza de ocupación”