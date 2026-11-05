"Una conciencia en guardia": Éric Sadin llega a Buenos Aires para un coloquio dedicado a su obra y pensamiento

El filósofo francés Éric Sadin encabeza el coloquio Una conciencia en guardia en la sede de la Fundación Andreani en el barrio de La Boca.

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El filósofo francés Éric Sadin encabeza este sábado 5 de noviembre el coloquio Una conciencia en guardia. Jornadas sobre Éric Sadin, una jornada de debate dedicada íntegramente a su obra y pensamiento que se celebrará en la sede de la Fundación Andreani, en el barrio porteño de La Boca. El encuentro, de ingreso libre y gratuito con inscripción previa, se extenderá de las 11:15 a las 18:30 en la sede la Fundación, Av. Pedro de Mendoza 1987.

La jornada convoca a nueve expositores locales organizados en cuatro bloques temáticos, y cierra con una conversación pública entre Eric Sadin y Margarita Martínez, curadora del área de Pensamiento de Fundación Andreani. La actividad cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia y el Instituto Francés, y la organización entregará certificados de asistencia a quienes concurran.

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El primer bloque, de 11:15 a 12:15, aborda la algoritmización de la vida cotidiana y su dimensión mercantil, con ponencias de Ingrid Sarchman y la dupla conformada por Elena Bursztein y Axel Rosito. El segundo bloque, de 12:30 a 13:30, examina el impacto de las tecnologías sobre la psique: Luciano Rosé expondrá sobre el criterio de realidad en contextos de prótesis digital, y Christian Ferrer analizará la vida en entornos de conectividad permanente. Tras una pausa, el tercer bloque —de 14:30 a 15:30— se concentra en las relaciones entre verdad e inteligencia artificial, con participación de Luciano Mascaró y Gabriela D’Odorico.

El cuarto y último bloque, de 15:30 a 16:30, explora la renuncia a las propias facultades ante la expansión tecnológica. Sandra Wierzba lo abordará desde el ejercicio de las profesiones jurídicas; Javier Blanco trazará los límites de la llamada inteligencia artificial general. La jornada culmina con el diálogo Tecnologías digitales, inteligencia artificial y psychés contemporáneas, con traducción simultánea, en el que Sadin y Martínez pondrán en perspectiva los grandes ejes del debate del día. El coloquio se enmarca en la visita de Sadin a Buenos Aires, durante la cual también presentará su libro más reciente, El desierto de nosotros mismos, publicado por Caja Negra Editora.

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La visita del autor a Buenos Aires coincide con la presentación de su libro El desierto de nosotros mismos, publicado por Caja Negra Editora.

Sadin, un filósofo que dice lo que “nadie dice”

Escritor, filósofo y docente, Sadin es autor de nueve ensayos en los que ha construido un método propio: el análisis sistemático de señales débiles del presente para anticipar fenómenos que otros no ven aún. Títulos como La humanidad aumentada (2017), La silicolonización del mundo (2018), La inteligencia artificial o el desafío del siglo (2020) y La era del individuo tirano (2022), todos publicados en español por Caja Negra, lo consolidaron como uno de los críticos más incisivos del capitalismo tecnológico.

En una entrevista publicada en abril de 2024 por Infobae Cultura durante su visita anterior a la ciudad, el filósofo describió su método con precisión: “Veo las cosas antes, pero no porque soy profeta, sino que pongo a mi disposición herramientas de análisis que me permiten entender cosas que se están gestando”. En ese mismo diálogo caracterizó su posición intelectual como una “independencia absoluta” respecto de los discursos dominantes impuestos por intereses privados, y rechazó los clichés que, a su juicio, gobiernan buena parte del debate público sobre tecnología. Para ilustrar su aproximación al futuro, recurrió a Louis-Ferdinand Céline: “Me gustaría citar una frase de Céline en Viaje al final de la. noche: ‘yo, a la catástrofe, la vi venir’”, afirmó

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