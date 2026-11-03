La Noche de los Museos 2026 será histórica en Buenos Aires: más de 350 espacios abrirán sus puertas el sábado 14

La Noche de los Museos reúne a más de 350 espacios culturales en Buenos Aires y supera el registro de la edición de 2025

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Más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas en Buenos Aires el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2 de la mañana del domingo 15, en una nueva edición de La Noche de los Museos, que supera el registro de 320 instituciones alcanzado en 2025. El dato confirma que la convocatoria sigue en ascenso respecto de su edición anterior y vuelve a reunir, en una sola noche, desde grandes museos hasta pequeñas instituciones barriales que de otro modo rara vez abrirían al público general.

La fórmula que explica el crecimiento de la convocatoria es siempre la misma: durante siete horas, la Ciudad de Buenos Aires habilita el acceso a edificios emblemáticos y rincones que permanecen cerrados el resto del año, con colecciones que solo se exhiben esa noche. Esa combinación entre lo consagrado y lo inédito funciona como principal atractivo para quienes ya conocen la propuesta y como puerta de entrada para quienes la descubren por primera vez.

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La programación de este año suma música en vivo, sets de DJ, serenatas, intervenciones artísticas y proyecciones de mapping, además de espectáculos de magia y experiencias inmersivas. A esto se agregan talleres, espacios de creación, visitas guiadas y recorridos teatralizados, pensados para que el recorrido no se limite a observar obras, sino que incluya una experiencia activa dentro de cada sede.

Detrás de la cifra récord, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, organizador del evento desde su creación hace 22 años, sostiene que el crecimiento no responde únicamente a la cantidad de espacios sino a un criterio de paridad entre ellos. “La Noche de los Museos la hacemos entre las instituciones que participan y las personas que salen a recorrer la Ciudad. Este año tendremos una edición récord, con más de 350 espacios culturales, y cada uno tiene el mismo valor, sea un gran museo o una institución de barrio”, expresó la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. Y agregó que el objetivo central de la convocatoria es ampliar el acceso a sitios que habitualmente no forman parte del circuito turístico o cultural masivo: “Queremos que todos se animen a conocer lugares donde nunca estuvieron y sientan que también son para ellos. Ahí está la fuerza de esta noche, en esa cultura que se descubre y se comparte con otros”.

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La edición 2025 convocó más de un millón de personas

La edición 2025 de La Noche de los Museos, la número 21 en su historia, se realizó el sábado 8 de noviembre y convocó a más de 1.200.000 personas en más de 300 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura oficial tuvo lugar en la terraza del Centro Cultural Recoleta, donde la artista Marta Minujín presentó La Torre de Pisa de spaghettis, una obra creada especialmente para la jornada con 20 mil paquetes de tallarines que luego repartió entre el público. Como novedad, se sumó un nuevo escenario a metros de Plaza de Mayo: la Casa de la Cultura, instalada en el edificio que supo alojar al diario La Prensa, mientras que otros 50 espacios se incorporaron a la red de museos y centros culturales participantes.

Entre las propuestas más destacadas se contaron el mapping sobre la fachada de la Sede Altos de Elorriaga con imágenes del archivo fotográfico patrimonial de la Ciudad, la muestra del Museo Sívori dedicada al 120° aniversario del nacimiento de Antonio Berni y las actividades del Museo Moderno en el marco de la 4ª Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales. Los Museos Nacionales, por su parte, recibieron más de 170 mil visitas y ofrecieron 270 actividades distribuidas en cuatro circuitos: Casco Histórico, Centro y Belgrano, entre otros. El Casco Histórico se llenó de música con un set del DJ Villa Diamante bajo las estrellas, mientras en el Museo Xul Solar los visitantes se sumaron a una experiencia astrológica con la presencia de un mago y dos tarotistas. Cada media hora, además, hubo subidas nocturnas al mirador de la Torre Monumental para disfrutar de una vista panorámica de Buenos Aires.

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La programación del evento incluye espectáculos de música en vivo, proyecciones de mapping y recorridos teatralizados

Información para el público

La cita es el sábado 14 de noviembre, con los espacios culturales abiertos de 19 a 2, y la programación completa de las más de 350 sedes participantes puede consultarse en festivalesba.org. Para facilitar los traslados entre instituciones, el evento vuelve a contar con transporte público gratuito: los colectivos no tendrán costo entre las 18 y las 3 para quienes presenten el pase libre descargable desde el sitio oficial, mientras que las líneas de subte se sumarán a la gratuidad desde las 18 hasta el cierre de su horario habitual.

A esa oferta se suma el eBus, que circulará de 18 a 3 con frecuencias de 15 minutos entre las distintas sedes, y el sistema de bicicletas públicas, que permite realizar hasta cuatro viajes gratuitos en Ecobici, de hasta 45 minutos cada uno, entre las 19:00 y las 3:00, con el pase del evento. Este último beneficio está disponible para usuarios nuevos o para quienes ya estuvieran registrados con anterioridad en el sistema.

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[Fotos: prensa Ministerio de Cultura CABA]