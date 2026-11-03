Cultura

La Noche de los Museos 2026 será histórica en Buenos Aires: más de 350 espacios abrirán sus puertas el sábado 14

Desde 19 y hasta las 2 de la madrugada del domingo, la convocatoria incluirá música en vivo, mapping y talleres, con traslados gratuitos en subte, colectivos y Ecobici para recorrer la ciudad

La Noche de los Museos PORTADA
La Noche de los Museos reúne a más de 350 espacios culturales en Buenos Aires y supera el registro de la edición de 2025
Guardar

Más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas en Buenos Aires el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2 de la mañana del domingo 15, en una nueva edición de La Noche de los Museos, que supera el registro de 320 instituciones alcanzado en 2025. El dato confirma que la convocatoria sigue en ascenso respecto de su edición anterior y vuelve a reunir, en una sola noche, desde grandes museos hasta pequeñas instituciones barriales que de otro modo rara vez abrirían al público general.

La fórmula que explica el crecimiento de la convocatoria es siempre la misma: durante siete horas, la Ciudad de Buenos Aires habilita el acceso a edificios emblemáticos y rincones que permanecen cerrados el resto del año, con colecciones que solo se exhiben esa noche. Esa combinación entre lo consagrado y lo inédito funciona como principal atractivo para quienes ya conocen la propuesta y como puerta de entrada para quienes la descubren por primera vez.

PUBLICIDAD

La programación de este año suma música en vivo, sets de DJ, serenatas, intervenciones artísticas y proyecciones de mapping, además de espectáculos de magia y experiencias inmersivas. A esto se agregan talleres, espacios de creación, visitas guiadas y recorridos teatralizados, pensados para que el recorrido no se limite a observar obras, sino que incluya una experiencia activa dentro de cada sede.

Detrás de la cifra récord, el Ministerio de Cultura de la Ciudad, organizador del evento desde su creación hace 22 años, sostiene que el crecimiento no responde únicamente a la cantidad de espacios sino a un criterio de paridad entre ellos. “La Noche de los Museos la hacemos entre las instituciones que participan y las personas que salen a recorrer la Ciudad. Este año tendremos una edición récord, con más de 350 espacios culturales, y cada uno tiene el mismo valor, sea un gran museo o una institución de barrio”, expresó la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. Y agregó que el objetivo central de la convocatoria es ampliar el acceso a sitios que habitualmente no forman parte del circuito turístico o cultural masivo: “Queremos que todos se animen a conocer lugares donde nunca estuvieron y sientan que también son para ellos. Ahí está la fuerza de esta noche, en esa cultura que se descubre y se comparte con otros”.

PUBLICIDAD

La edición 2025 convocó más de un millón de personas

La edición 2025 de La Noche de los Museos, la número 21 en su historia, se realizó el sábado 8 de noviembre y convocó a más de 1.200.000 personas en más de 300 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura oficial tuvo lugar en la terraza del Centro Cultural Recoleta, donde la artista Marta Minujín presentó La Torre de Pisa de spaghettis, una obra creada especialmente para la jornada con 20 mil paquetes de tallarines que luego repartió entre el público. Como novedad, se sumó un nuevo escenario a metros de Plaza de Mayo: la Casa de la Cultura, instalada en el edificio que supo alojar al diario La Prensa, mientras que otros 50 espacios se incorporaron a la red de museos y centros culturales participantes.

Entre las propuestas más destacadas se contaron el mapping sobre la fachada de la Sede Altos de Elorriaga con imágenes del archivo fotográfico patrimonial de la Ciudad, la muestra del Museo Sívori dedicada al 120° aniversario del nacimiento de Antonio Berni y las actividades del Museo Moderno en el marco de la 4ª Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales. Los Museos Nacionales, por su parte, recibieron más de 170 mil visitas y ofrecieron 270 actividades distribuidas en cuatro circuitos: Casco Histórico, Centro y Belgrano, entre otros. El Casco Histórico se llenó de música con un set del DJ Villa Diamante bajo las estrellas, mientras en el Museo Xul Solar los visitantes se sumaron a una experiencia astrológica con la presencia de un mago y dos tarotistas. Cada media hora, además, hubo subidas nocturnas al mirador de la Torre Monumental para disfrutar de una vista panorámica de Buenos Aires.

La Noche de los Museos INTERIOR
La programación del evento incluye espectáculos de música en vivo, proyecciones de mapping y recorridos teatralizados

Información para el público

La cita es el sábado 14 de noviembre, con los espacios culturales abiertos de 19 a 2, y la programación completa de las más de 350 sedes participantes puede consultarse en festivalesba.org. Para facilitar los traslados entre instituciones, el evento vuelve a contar con transporte público gratuito: los colectivos no tendrán costo entre las 18 y las 3 para quienes presenten el pase libre descargable desde el sitio oficial, mientras que las líneas de subte se sumarán a la gratuidad desde las 18 hasta el cierre de su horario habitual.

A esa oferta se suma el eBus, que circulará de 18 a 3 con frecuencias de 15 minutos entre las distintas sedes, y el sistema de bicicletas públicas, que permite realizar hasta cuatro viajes gratuitos en Ecobici, de hasta 45 minutos cada uno, entre las 19:00 y las 3:00, con el pase del evento. Este último beneficio está disponible para usuarios nuevos o para quienes ya estuvieran registrados con anterioridad en el sistema.

[Fotos: prensa Ministerio de Cultura CABA]

Temas Relacionados

La Noche de los MuseosMuseosCultura en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lucy Patané celebra el disco en vivo que documenta su noche más memorable

La guitarrista y productora presenta este jueves en El Deseo, junto a Los Besos, el álbum 'Basado en hechos reales', grabado con Natalia Oreiro como invitada especial

Lucy Patané celebra el disco en vivo que documenta su noche más memorable

“Fue una experiencia terrible”: Dustin Hoffman relató la presión que sufrió durante la filmación de ‘El graduado’

En sus memorias que se publicarán el 10 de noviembre, el actor revela que recibió exigencias físicas y emocionales durante el rodaje de la película de 1967 que lo condujo a la fama mundial

“Fue una experiencia terrible”: Dustin Hoffman relató la presión que sufrió durante la filmación de ‘El graduado’

Secuestraron a dos hermanos, uno reapareció tres años después: el oscuro misterio detrás de ‘Nocturne’, la nueva serie de Apple TV

Stephen Graham, el protagonista de ‘Adolescencia’, interpreta a un asesino serial recluido, en un thriller que combina la investigación de un secuestro con un peligroso juego psicológico

Secuestraron a dos hermanos, uno reapareció tres años después: el oscuro misterio detrás de ‘Nocturne’, la nueva serie de Apple TV

La escritora Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026: “Una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el fallo del jurado que reconoce la trayectoria de esta autora con un galardón dotado con 125.000 euros

La escritora Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026: “Una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”

El Coro Polifónico Nacional ofrece dos conciertos gratuitos en homenaje al papa León XIV en el Palacio Libertad

Las funciones se realizan este miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, con entrada libre y reserva previa, bajo la batuta del maestro Fernando Tomé y con solistas invitados de primer nivel

El Coro Polifónico Nacional ofrece dos conciertos gratuitos en homenaje al papa León XIV en el Palacio Libertad

DEPORTES

Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

La promesa del tenis que estuvo casi dos años sin jugar y ganó su primer título profesional: “No podía agarrar la raqueta del dolor”

Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: el alarmante lugar de Pierre Gasly y dónde se ubica Franco Colapinto

El tenso cara a cara de Fernando Gago con un árbitro en Chile que terminó en expulsión: el lapidario informe

Oficial: Haas confirmó que Esteban Ocon no correrá más en el equipo y anunció quién lo reemplazará en la Fórmula 1

TELESHOW

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

Las increíbles vacaciones de Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus tres hijos en Disney: “Superando miedos todos juntos”

“Los delitos se descubren”: Pedro Rosemblat reveló los insólitos objetos que se llevaron de su boda con Lali Espósito

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

INFOBAE AMÉRICA

José Darío Cruz asume Educación y anuncia acciones contra la deserción y el rezago escolar en Honduras

José Darío Cruz asume Educación y anuncia acciones contra la deserción y el rezago escolar en Honduras

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

Panamá inició la importación de arbolitos de pino procedentes de Canadá y Estados Unidos para la temporada navideña

Una pareja es asesinada en Panamá y el presunto agresor muere envenenado

Primer ministro de Haití agradece al presidente Bukele por el despliegue militar de El Salvador contra las pandillas