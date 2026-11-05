Cultura

“El Libertador”, el corto de Infobae hecho con inteligencia artificial, recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados

Con el impulso de Oscar Zago (MID), la declaración fue firmada por legisladores del PRO, Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal, y aprobado en la Comisión de Cultura por unanimidad

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una declaración de beneplácito por El Libertador, el cortometraje de docuficción de Infobae que recrea con inteligencia artificial el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Grand Bourg, cerca de París, el 24 de mayo de 1846. La iniciativa fue del diputado Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el dictamen se votó en la Comisión de Cultura por unanimidad.

La declaración reunió las firmas de cinco bloques, además del MID: el PRO, Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal. La acompañaron Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad, Álvaro González, Guillermo Agüero, Karina Banfi, María Florencia De Sensi, Esteban Paulón y Lorena Pokoik, presidenta de la comisión. De los 31 integrantes que la integran, los 29 presentes el día de la votación firmaron el dictamen, incluidos diputados de espacios que no habían suscripto el proyecto original.

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“Me pareció algo maravilloso para acercar distintas generaciones de la vida argentina, para unir a nuestros adultos con nuestros jóvenes”, contó Zago sobre los motivos por los cuales presentó el proyecto. “Creemos que esto es para unir mucho más al pueblo argentino. Un punto en común que tenemos todos: querer a la Argentina.”

Un vistazo exclusivo al proceso de grabación de un documental histórico que recrea el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. El video combina la interpretación en el estudio con escenas dramatizadas de la época.

El texto habla de cómo El Libertador —que ya tiene más de 330.000 vistas en YouTube— “se propone acercar la historia argentina a las nuevas generaciones” mediante “la dimensión humana de los próceres: no la estatua ni el bronce, sino el hombre”. Define el corto como “un valioso material que debería ser proporcionado a las escuelas como complemento audiovisual para un mayor conocimiento de la historia de nuestro país”.

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Dos militares con uniformes de época se enfrentan con sables. Uno monta un caballo oscuro. Al fondo, más soldados, caballos y humo de batalla
La iniciativa del diputado Oscar Zago recibió el voto unánime de los legisladores presentes en la Comisión de Cultura. (Imagen de "El Libertador", corto de Infobae)

“No es una estatua más de las que hay a lo largo de todo el territorio argentino”, argumentó Zago, “sino la dimensión humana de nuestros próceres, que en muchos puntos ya está olvidada. La revalorización de una docuficción con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, nos va a acercar mucho más a los argentinos y va a reivindicar mucho más a nuestros próceres”.

Dedicó sus últimas palabras a los realizadores del corto: “Agradezco a todo ese equipo enorme de Infobae, que no es una persona o el que trae la idea, sino un conjunto de gente que trabaja y hace grande a una docuficción”.

Arturo Puig, Opy Morales y Juan Leyrado en la presentación del cortometraje "El Libertador".
Arturo Puig, Opy Morales y Juan Leyrado en la presentación del cortometraje "El Libertador".

El Libertador se estrenó el 17 de agosto de 2026, en el aniversario de la muerte del general San Martín, luego de una preview a sala llena en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. En sus 20 minutos, Sarmiento conoce al general, ya anciano y exiliado, y lo escucha repasar los momentos centrales de su vida: la creación del Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera, las campañas de Chile y Perú y el encuentro con Bolívar en Guayaquil. Los diálogos son una reconstrucción basada en el testimonio que el propio Sarmiento dejó en su carta a Antonino Aberastain, enviada desde París el 4 de septiembre de 1846, y en su discurso ante el Instituto Histórico de Francia.

Arturo Puig le pone la voz a San Martín y Juan Leyrado a Sarmiento. Sus interpretaciones fueron la base sobre la cual se realizó la generación de imágenes con inteligencia artificial: no hubo un doblaje tradicional, sino que la tecnología se adaptó a los actores.

El actor Juan Leyrado explicó cómo puso la voz de Domingo Faustino Sarmiento antes de que el equipo liderado por Opy Morales creara las imágenes con inteligencia artificial.
El actor Juan Leyrado contó, junto al director de IA de Infobae, Opy Morales, cómo fue el proceso de dar voz a Domingo Faustino Sarmiento para que luego se crearan las imágenes de "El Libertador".

El Libertador es una producción de Infobae con idea y dirección general de Opy Morales, producción ejecutiva de Daniel Hadad, guion de Marcelo Camaño y asesoramiento histórico del periodista Adrián Pignatelli. La dirección y el montaje son de Alejo García Sosa, la dirección de inteligencia artificial de Alexander Wittmann y la dirección de sonido y música de Lucía Palachi. El equipo de realización lo integraron Nicolás Rocca Rivarola, Rosario Vezzoso, Pablo Tomás Rocca y Alana Gorski.

El cortometraje forma parte de la serie de docuficciones históricas de Infobae, que contó con el apoyo de Banco Macro y Life Seguros, e incluye otras dos piezas generadas con IA: Mayo de 1810 y Sarmiento, el maestro. Todos se pueden ver completos en el canal de YouTube de Infobae.

Texto completo del reconocimiento a “El Libertador”

Reconocimiento de Diputados a "El Libertador", docuficción de IA de Infobae
Reconocimiento de Diputados a "El Libertador", docuficción de IA de Infobae

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara:

Su beneplácito por la realización del cortometraje de docuficción El Libertador, una producción de Infobae realizada con inteligencia artificial, con idea y dirección general de Opy Morales, producción ejecutiva de Daniel Hadad, guion de Marcelo Camaño y asesoramiento histórico del periodista Adrián Pignatelli, estrenado el 17 de agosto de 2026, aniversario de la muerte del general San Martín.

Firman Oscar R. Zago, Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad, Álvaro González, Guillermo Agüero, Karina Banfi, María Florencia De Sensi, Esteban Paulón y Lorena Pokoik

Fundamentos

Señor Presidente:

“El Libertador”, cortometraje de docuficción, es una producción de Infobae realizada con inteligencia artificial, con idea y dirección general de Opy Morales, producción ejecutiva de Daniel Hadad, guion de Marcelo Camaño y asesoramiento histórico del periodista Adrián Pignatelli, estrenado el 17 de agosto de 2026, aniversario de la muerte del general San Martín.

Equipo IA El Libertador
El equipo que realizó "El Libertador", docuficción de IA reconocida por la Cámara de Diputados. (RSFotos)

Recrea el encuentro real que José de San Martín y Domingo F. Sarmiento mantuvieron el 24 de mayo de 1846 en Grand Bourg, cerca de París.

Durante esa conversación, Sarmiento conoce al general ya anciano y exiliado, quien repasa momentos centrales de su vida: la creación del Ejército de los Andes, el cruce de la cordillera, las campañas de Chile y Perú y su encuentro con Bolívar en Guayaquil. La obra presenta a San Martín como un líder humilde, comprometido con la libertad americana y alejado de la ambición personal.

Daniel Hadad - Presentación del documental "El Libertador" en la Facultad de Derecho UBA
Juan Leyrado y Arturo Puig, las voces de Sarmiento y de San Martín, en la presentación de “El Libertador” en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA

Aunque los diálogos son una reconstrucción dramática, se basan en el testimonio que el propio Sarmiento dejó en su carta a Antonino Aberastain, fechada en París el 4 de septiembre de 1846, y en su discurso ante el Instituto Histórico de Francia.

La docuficción combina las voces de actores Arturo Puig, que le pone la voz a San Martín, y de Juan Leyrado, que le pone la voz a Sarmiento, con imágenes generadas por IA para acercar un episodio poco conocido de la historia argentina a nuevos públicos.

Cuenta con la dirección y el montaje de Alejo García Sosa, la dirección de inteligencia artificial de Alexander Wittmann y la dirección de sonido y música de Lucía Palachi.

Dos hombres sentados en sillas de cuero, uno frente al otro, ante una mesa con un tablero de ajedrez, piezas y dos tazas. Ventanas al fondo
El encuentro de San Martín y Sarmiento en Grand Bourg, recreado con IA en ‘El Libertador

La pieza se propone acercar la historia argentina a las nuevas generaciones mostrando la dimensión humana de los próceres: no la estatua ni el bronce, sino el hombre, por lo que lo consideramos un valioso material que debería ser proporcionado a las escuelas como complemento audiovisual para un mayor conocimiento de la historia de nuestro país.

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

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