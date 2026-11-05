El artista francés Olivier Grossetête llevará sus construcciones participativas a la Noche de los Museos

Olivier Grossetête levantará una estructura monumental de cartón de más de 25 metros de altura en el Polo Circo

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Durante una semana, el Polo Circo será escenario de un experimento artístico que no depende de maquinaria ni de mano de obra especializada: cualquier vecino podrá sumarse a levantar, pieza por pieza, una estructura de más de 25 metros de altura hecha enteramente de cartón. La propuesta llega de la mano del artista francés Olivier Grossetête y se enmarca en la Noche de los Museos.

Grossetête trabaja con cartón desde fines de los años noventa y bautizó sus intervenciones como Construcciones Monumentales Participativas. El concepto se repite en cada ciudad que visita: convocar a personas sin experiencia previa en construcción para que, siguiendo sus planos, levanten estructuras de gran escala que después desaparecen. El artista, radicado en los Alpes de Alta Provenza, Francia, lleva realizadas más de 300 intervenciones de este tipo en los cinco continentes, con la participación de miles de personas. Su trabajo explora además la recuperación y resignificación de materiales a través del juego con las formas, los volúmenes y la gravedad, una búsqueda que combina con minuciosos trabajos de collage.

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Antes de que la estructura tome forma en el Polo Circo, el público deberá fabricar las piezas que la compondrán. Del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 10 a 13:30 y de 15 a 18:30, se dictarán talleres gratuitos de preconstrucción en los que los participantes trabajarán siguiendo los planos diseñados por Grossetête y su equipo. La inscripción previa es obligatoria y se realiza a través de festivalesba.org/polocirco/.

Cada módulo armado durante esos días se convierte después en una parte de la estructura final, lo que vuelve a los talleres una etapa tan determinante como el día del montaje.

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El día central llega con la Noche de los Museos. El sábado 14 de noviembre, de 14 a 1, vecinos y visitantes se reunirán en el Polo Circo para levantar el monumento mediante un sistema de elevación diseñado por el propio artista, que permite alcanzar más de 25 metros de altura sin recurrir a maquinaria, solo con el trabajo conjunto y la fuerza física de los participantes. Una vez en pie, la construcción queda exhibida para que el público pueda recorrerla y observar el resultado del trabajo colectivo.

Los talleres preparatorios de preconstrucción funcionarán del 9 al 13 de noviembre en dos turnos diarios

La propuesta se completa el domingo 15 de noviembre con la deconstrucción colectiva. En esa jornada, el público vuelve a intervenir de forma directa, esta vez para desmontar la estructura y trasladar los materiales, que tienen como destino el reciclaje. La estructura nace y desaparece en el mismo fin de semana, en sintonía con la lógica de obra efímera que el artista francés desarrolla en distintas partes del mundo. Tanto la jornada de construcción como la de desarme tendrán ingreso libre y gratuito, por orden de llegada.

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Información útil

La actividad se desarrolla en el Polo Circo –Avenida Juan de Garay y Combate de Los Pozos, CABA–, en el marco de la Noche de los Museos, y consiste en la construcción colectiva de una estructura monumental de cartón de más de 25 metros, a cargo del artista francés Olivier Grossetête. Los talleres de preconstrucción se dictan del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 10 a 13:30 y de 15 a 18:30, son gratuitos y requieren inscripción previa en festivalesba.org/polocirco/. La construcción colectiva tiene lugar el sábado 14 de noviembre, de 14:00 a 01:00, con ingreso libre y gratuito por orden de llegada. La deconstrucción colectiva se realiza el domingo 15 de noviembre, también con ingreso libre y gratuito por orden de llegada.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.