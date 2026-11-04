Cultura

“Petróleo” vuelve tras su gira española: la obra premiada de Piel de Lava prepara su cierre porteño

La creación estrenada en 2018 pasó por Madrid, Barcelona y Girona durante octubre, antes de ofrecer sus presentaciones finales en Avenida Corrientes, donde ya había conquistado al público local en temporadas anteriores

Piel de Lava - Petróleo
La obra "Petróleo" del grupo Piel de Lava ofrece sus últimas funciones en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires durante noviembre
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Después de recorrer escenarios de España durante octubre, Petróleo, la obra del colectivo Piel de Lava que se convirtió en uno de los fenómenos teatrales más comentados de los últimos años en la Argentina, llegará a su fin en Buenos Aires. Las funciones de despedida se realizarán los días 17, 18, 24 y 25 de noviembre, a las 20:00, en el Teatro Metropolitan.

La obra, escrita e interpretada por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, con la codirección de Laura Fernández, regresa a la cartelera porteña tras su paso por el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, La Villarroel de Barcelona y el Teatre de Salt en Girona.

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La historia detrás del yacimiento patagónico

Piel de Lava - Petróleo
La trama se sitúa en un yacimiento de la Patagonia donde cuatro trabajadores conviven en un tráiler junto a un pozo casi agotado

Petróleo transcurre en un yacimiento petrolero de la Patagonia, donde cuatro hombres conviven en un tráiler mientras, a pocos metros, extraen crudo de un pozo casi agotado. Arriba, el tiempo libre se reparte entre el polvo, los mitos oscuros de la zona y los desafíos físicos. Abajo, la piedra se fractura en busca de la última gota.

Esa trama sirve de excusa para que el cuarteto de actrices habite personajes masculinos y explore, desde el humor y la potencia actoral, la construcción y deconstrucción de estereotipos de género.

Una trayectoria con más de dos décadas de trabajo colectivo

Petróleo es la quinta creación de Piel de Lava, grupo formado en 2003 que trabaja de manera ininterrumpida bajo un método propio que combina actuación, dramaturgia grupal y dirección teatral. A lo largo de su trayectoria estrenó seis obras: Colores verdaderos, Neblina, Tren, Museo, Petróleo y Parlamento.

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La pieza se estrenó en 2018, en el marco del programa Artista en Residencia del Complejo Teatral de Buenos Aires, y desde entonces pasó por la Sala Casacuberta del Teatro San Martín y el propio Metropolitan. Entre 2022 y 2023 realizó su primera gira europea, con paradas en el Festival FIT de Cádiz, Temporada Alta de Girona, Otoño de Madrid, los teatros López Ayala de Badajoz y Lope de Vega en Sevilla, y el festival suizo Theater Spektakel de Zúrich.

Piel de Lava
Valeria Correa, Laura Paredes, Pilar Gamboa y Elisa Carricajo escribieron y protagonizan la pieza con la codirección de Laura Fernández

Un recorrido de premios y reconocimientos

La obra fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y distinguida con el XIII Premio Perfil “40 años de democracia”. También obtuvo el Premio ACE a Mejor Autor/a Nacional para Piel de Lava y a Mejor Actriz Protagónica para Pilar Gamboa, en 2019. En 2021, el colectivo recibió además la mención especial de los Premios Konex, otorgada a los artistas de la década.

Piel de Lava también tuvo una incursión en el cine: participó de La Flor, de Mariano Llinás, con la que obtuvo el premio a mejor película y a mejores actrices en la competencia internacional del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI). La película se presentó luego en festivales como Locarno, Toronto, London Film Festival, Biarritz y Bilbao.

Piel de Lava
El colectivo teatral Piel de Lava surgió en 2003 y cuenta con seis producciones estrenadas a lo largo de su trayectoria

Información para el público

Funciones: 17, 18, 24 y 25 de noviembre, a las 20:00.

Lugar: Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas: desde $41.000, disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.

Duración: 100 minutos.

Ficha técnica: dramaturgia y dirección de Piel de Lava y Laura Fernández; actuación de Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes; escenografía de Rodrigo González Garillo; vestuario de Gabriela A. Fernández; música y diseño sonoro de Zypce; iluminación de Matías Sendón; producción ejecutiva de Ianina Maglia.

Fuente y fotos: gentileza prensa Piel de Lava (©Walter Sangroni/ AFS; ©Sebastián Arpesella).

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