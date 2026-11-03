Juan Carlos Torre recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que premió a cien referentes del pensamiento argentino

El sociólogo e historiador Juan Carlos Torre recibió el Konex de Brillante de la Fundación Konex por su labor intelectual durante la última década

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La Fundación Konex celebró este martes el acto culminatorio de los Premios Konex 2026 en Humanidades, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) colmado de premiados, jurados y público. Fue la 47° edición del certamen y la quinta dedicada a las Humanidades, luego de las realizadas en 1986, 1996, 2006 y 2016. La ceremonia, conducida por Silvina Chediek distribuyó las máximas distinciones del ciclo: el Konex de Brillante, los Konex de Platino, el Konex de Honor, el Konex Mercosur y las Menciones Especiales, en reconocimiento a las trayectorias más relevantes de la última década (2016-2025).

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, quien situó la edición en el contexto del avance tecnológico para reivindicar el rol de las Humanidades. “La tecnología, por sí sola, no puede responder qué valores defender ni las preguntas que verdaderamente importan: quiénes somos, cómo queremos vivir y cómo convivimos. Esas preguntas pertenecen al territorio de las Humanidades”, afirmó. Para Ovsejevich, eso explica por qué su relevancia crece en lugar de menguar: “Lejos de perder relevancia en la era digital, su papel se vuelve más urgente e indispensable que nunca”. El fundador del certamen cerró con una síntesis del propósito que, según dijo, orienta la Fundación desde 1980: “En un mundo que celebra lo que la tecnología puede hacer, ustedes nos recuerdan lo que los seres humanos debemos elegir. Eso no tiene reemplazo”.

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Luego tomó la palabra Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del Gran Jurado, quien describió la dificultad de la segunda etapa de selección —elegir un Konex de Platino entre cinco diplomados por disciplina— y subrayó la interdependencia de todas las ramas premiadas. “Ninguna de las categorías premiadas es una isla; cada una, por formar parte de las Humanidades, no puede desentenderse de la otra y, al mismo tiempo, requiere de su auxilio”, señaló. Kemelmajer advirtió además sobre los riesgos del presente: “En estos días, en los que corremos el riesgo de que el poder tecnológico imponga unilateralmente sus propias reglas, las Humanidades se presentan como la quizás última reserva de protección de la dignidad humana”, afirmó, en referencia a las personalidades que el jurado eligió honrar. La jurista cerró con un agradecimiento a Ovsejevich por “promover las Humanidades con visión holística”.

La Fundación Konex celebró la entrega de los Premios Konex 2026 a las Humanidades en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Juan Carlos Torre, Konex de Brillante

El premio de mayor jerarquía de la noche fue para Juan Carlos Torre, sociólogo e historiador y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El Gran Jurado lo seleccionó como la figura más destacada de la década 2016-2025 en el área de Humanidades. “Es un octogenario afortunado quien les habla”, arrancó su discurso de agradecimiento. Luego, citó su período de formación universitaria: “A comienzos de la década de 1960, en la Universidad de Buenos Aires, en pleno proceso de modernización académica y creatividad cultural. Allí estuve. Ahí forma formé parte de la primera camada de la flamante carrera de Sociología. Éramos treinta, quizás cuarenta. Recuerdo que entre todos nosotros había un gran espíritu de emulación. Cada cual buscaba el último artículo, el último libro, la última traducción, para saber un poco más que los demás. Y para participar de una aspiración: ser contemporáneos al mundo de ideas de nuestra época”.

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Luego mencionó su paso por la gestión pública, como asesor del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, “en esos tiempos de grandes expectativas y por cierto, también de frustraciones”. “El azar hizo que fuera un sociólogo invitado a un equipo de economía que terminó haciendo el Plan Austral. Y fue para mí una oportunidad única, porque estudiando la vida pública desde la atalaya académica del Instituto Di Tella , todo ese mundo era un mundo ciertamente bastante lejano. Ahora tenía la oportunidad de estar en vivo y en directo, allí o cerca, donde se tomaban decisiones importantes. Y descubrir algo muy importante: los dilemas políticos que acompañan y siempre están allí a la hora de las decisiones de gobierno”. Y cerró con unas palabras sobre Argentina: “Sobre la Argentina, sobre la que se ha hablado tanto hoy y muy bien, solo tengo para hacerles una invitación. Una invitación a ustedes a que compartan conmigo la obstinación por la esperanza”.

Nacido en Bahía Blanca en 1940, Torre se formó en Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se doctoró en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Su obra se concentró en la historia social y política argentina, con especial atención al movimiento obrero, el sindicalismo y los orígenes del peronismo. Entre 1993 y 2018 dirigió la revista Desarrollo Económico y recibió, entre otras distinciones, una beca Guggenheim y el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria Científica.

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A sus 86 años, Torre mantiene una rutina de trabajo sin pausas: camina cada mañana desde su casa en el barrio porteño de Núñez hasta la UTDT y se dedica a leer, escribir y conversar. “Mi vida cotidiana consiste en estar aquí leyendo, escribiendo y conversando, que son mis entusiasmos preferidos”, afirmó en declaraciones a Infobae previas a la ceremonia. Sobre la distinción, subrayó que la periodicidad decenal del premio le otorga un peso particular: “Significa mucho, más todavía cuando me entero de qué se trata, porque este premio se otorga cada diez años”. Su libro Diario de una temporada en el quinto piso (Edhasa, 2021), en el que reconstruyó su paso por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se convirtió en referencia obligada sobre la política económica de los primeros años de la recuperación democrática y trascendió el ámbito académico para llegar a empresarios, sindicalistas y lectores ajenos al mundo universitario. El propio Torre reconoció que no anticipó esa repercusión: “El libro que escribí, yo no sabía lo que estaba haciendo... Quería sacarme de encima lo que me estaba guardando”, le dijo a Infobae Cultura el fin de semana pasado. La perdurable vigencia del texto, en su mirada, responde a un problema estructural del país: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”.

La ensayista Beatriz Sarlo recibió el Konex de Honor póstumo y el historiador uruguayo Gerardo Caetano obtuvo la distinción Konex Mercosur

Todos los Konex de Platino

De entre los 100 diplomados, el Gran Jurado seleccionó a un Konex de Platino por disciplina. En Filosofía, la distinción fue para María Isabel Santa Cruz; en Lógica y Filosofía de la Ciencia, para Eduardo Barrio; en Ética y Bioética, para Florencia Luna; y en Estética, para Ricardo Ibarlucía. En Ciencias Antropológicas, fue reconocida Claudia Briones; en Educación, Sandra Carli; en Psicología, Hugo Vezzetti; y en Psicoanálisis, Juan David Nasio.

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En el área histórica, Marcela Ternavasio recibió el Konex de Platino en Historia Política, Cultural e Intelectual, mientras que Gerardo della Paolera y Roy Hora compartieron el galardón en Historia Económica y Social. Gabriel Kessler fue el elegido en Sociología, y María Victoria Murillo junto a Catalina Smulovitz compartieron la distinción en Ciencias Políticas.

En las ramas jurídicas, los Konex de Platino fueron para Martín Diego Farrell en Filosofía del Derecho; Miguel Federico De Lorenzo en Derecho Privado; Víctor Abramovich y María Angélica Gelli en Derecho Constitucional e Internacional Público; Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral; y Edgardo Alberto Donna en Derecho Penal y Procesal. En economía, los reconocidos fueron Daniel Heymann en Macroeconomía, Guillermo Cruces en Microeconomía y Andrea Rotnitzky en Econometría y Métodos Cuantitativos. En Estudios de Género, el galardón fue para María Luisa Femenías.

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La distinción honorífica de la edición fue para Beatriz Sarlo (1942-2024), periodista, escritora y ensayista, entregada en forma póstuma en reconocimiento a su trayectoria y a su memoria. El Konex Mercosur recayó en el historiador uruguayo Gerardo Caetano.

Las menciones especiales por trayectoria fueron para Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y el propio Juan Carlos Torre. En homenaje a los 40 años del Juicio a las Juntas, se otorgó una mención especial a Carlos Nino. En la categoría institucional, fueron reconocidas la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).

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[Fotos: Jaime Olivos]