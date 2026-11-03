Lucy Patané celebra el disco en vivo que documenta su noche más memorable

Lucy Patané presenta "En vivo en Vorterix -Basado en hechos reales" este jueves en El Deseo

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Este jueves, Lucy Patané presenta en Buenos Aires su disco en vivo En vivo en Vorterix – Basado en hechos reales, el registro del concierto que ofreció en el Teatro Vorterix en septiembre de 2025, en el espacio El Deseo, ubicado en la avenida Chorroarín 1040 (Villa Ortuzar), junto a Los Besos. El álbum captura el concierto que Patané ofreció junto a una banda de cuatro músicos —Lucas Galiñanes en batería, Santiago Mazzanti en bajo, y Juan Ignacio Serrano y Tom Campione en guitarras— al que se sumaron, a lo largo de la noche, Paula Trama, La Piba Berreta, Vivi Scaliza, Natalia Oreiro y Lucy Storino de Dum Chica. La artista describe el resultado como una celebración colectiva que excedió el marco habitual de un show en solitario.

“Siento que este disco no sólo muestra en qué momento me encuentro yo con mi música y mis ideas, sino también en qué momento está la banda y toda la gente que trabaja alrededor del proyecto”, afirmó Patané. “Creo que es el mejor show que pude haber hecho y eso tiene que ver con la gente que me rodea”, añadió.

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Lucy Patané, nacida en Bernal en 1985 y formada en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), se define ante todo como guitarrista. El show reunió tres guitarras en simultáneo —las de Campione, Serrano y la suya propia— durante toda la noche, algo que queda documentado con claridad en el disco. “La guitarra queda en un lugar central: hay mucha actividad guitarrística y en este disco queda muy claro esto”, señaló.

Lucy Patané es guitarrista, compositora, multi-instrumentista, cantante y productora

Su trayectoria abarca más de dos décadas: comenzó con la batería a los 5 años, el bajo a los 9 y la guitarra criolla a los 13. Integró proyectos como Panda Tweak, La Cosa Mostra y Las Taradas, colaboró con Marina Fages y Paula Maffia, y desde 2010 produjo más de treinta discos para artistas como Julieta Venegas, Diego Frenkel y Natalia Oreiro. También completó su formación en ingeniería de grabación en la Escuela Tecson y de forma autodidacta en el estudio de su padre.

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Un acto de resistencia

Tras el lanzamiento del disco, Patané reprodujo una reflexión que le hizo llegar una seguidora: “Este disco es un acto de resistencia en contra de la cultura actual de lo efímero, porque inmortaliza el momento tan poderoso y único del show en vivo”. La artista hizo suya esa lectura al subrayar que la noche tuvo tanto espectáculo como musicalidad: “Hubo espectáculo, sí, pero no fue sólo espectáculo: hubo mucha musicalidad, mucho arte”, precisó.

La producción artística y posproducción estuvieron a cargo de la propia Patané. La grabación en vivo fue responsabilidad de Manu Castro; el sonido en vivo, de Brian Iele; el mix y mastering, de Hernán Asconiga. Los coros estuvieron a cargo de Flor Manigot, Annie Guerra y Naiara Volpe Delzar, y la percusión, de Agustín Fortuny.

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[Fotos: Nadia Guzmán]