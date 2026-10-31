Super fin de semana de arte contemporáneo en Buenos Aires: tres ferias, 132 galerías y un circuito para todos los públicos

El fin de semana ofrece tres ferias de arte contemporáneo en Buenos Aires, con propuestas y escalas diferentes: arteba reúne 70 galerías y proyectos en La Rural, AFFAIR convoca a 34 espacios en Galerías Larreta y AL HUESO suma 28 iniciativas en un edificio de Chacarita. En conjunto, los tres encuentros concentran 132 galerías, colectivos, editoriales y proyectos artísticos de la Argentina y otros países, entre ellos Uruguay, Chile, Brasil, España y Suiza.
La 35.ª edición de arteba será la alternativa de mayor dimensión y estará orientada al circuito consolidado, con una sección Principal de galerías de trayectoria, Utopía para proyectos recientes y experimentales, y una Zona de Diálogo Internacional con espacios de Lisboa, Londres, París y San Pablo. La feria también incorporará charlas, una muestra editorial, actividades para chicos, recorridos accesibles y obras de sitio específico, en una programación que combina producción histórica y contemporánea.
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La cuarta edición de AFFAIR, la única con entrada gratuita, propone una dinámica más ligada al encuentro social y al acceso de nuevos compradores: además de las galerías, incluye recorridos, conversaciones, performances, DJs y el programa Mi Primer AFFAIR, con obras de pequeño formato y asesoramiento para quienes comienzan a coleccionar.
La debutante AL HUESO, por su parte, se distingue por reemplazar los stands por 12 departamentos habitados, donde convivirán exposiciones, actividades editoriales, intervenciones, performances y alojamiento de los proyectos participantes; las obras tienen sus precios a la vista para acercar el mercado artístico al público.
Arteba en La Rural
La feria arteba inició su 35.ª edición en La Rural, con actividades desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre y una programación que reúne galerías consolidadas, proyectos emergentes, espacios internacionales e iniciativas de accesibilidad, educación y edición independiente.
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La organización y el Gobierno de la Ciudad recomendaron utilizar transporte público o considerar los cortes de calles previstos en la zona por la visita papal.
La sección reúne a 43 galerías seleccionadas por un comité integrado por Nicolás Barraza, Juan Eyheremendy, Florencia Giordana Braun, Florencia Malbrán y Lara Marmor. El sector concentra espacios de trayectoria reconocida dentro de la escena artística.
Participan las galerías porteñas Alejandro Faggioni - ESTUDIO DE ARTE; Barro; Calvaresi; CONSTITUCIÓN; COSMOCOSA; COTT; de Sousa Galería; Del Infinito; El Mirador; Galería Grasa; Galería Isabel Anchorena; Jorge Mara - La Ruche; Galería Palatina; Herlitzka & Co.; Isla Flotante; La Mala Galería; Linse; MC galería; Mite; Moria Galería; Nora Fisch; OHNO; PASTO; PIEDRAS; Quimera; Roldan Moderno; Rolf Art; Rubbers; Ruth Benzacar Galería de Arte; Selvanegra Galería; The White Lodge; Towpyha; Valerie’s Factory; W-galería y Witcomb.
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Desde la provincia de Buenos Aires se suman NN, de La Plata y con sede también en la Ciudad de Buenos Aires; Centro de Edición, de San Martín, y Galería María Casado, de San Isidro. Santa Fe estará representada por MOSTRA gallery, SUBSUELO, también con sede en la Ciudad de Buenos Aires, Diego Obligado Galería de Arte y Crudo Arte Contemporáneo.
Via Margutta Arte Contemporáneo llegará desde Córdoba y Remota desde Salta. La presencia extranjera incluye a Piero Atchugarry Gallery, Galería Sur y Galería de las Misiones, de Uruguay, además de TOMÁS REDRADO ART, de Miami, Estados Unidos.
La feria combina obras históricas que vuelven a exhibirse después de largos períodos fuera de circulación con producciones contemporáneas vinculadas a los lenguajes actuales.
Utopía está curada por el artista Juan José Cambre y el curador Santiago Villanueva. La sección se concentra en producciones recientes, galerías y espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y plataformas experimentales de comercialización.
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El sector cuenta con 17 espacios, entre ellos las galerías porteñas casa proyecto, hipopoety, Triple Frontera, Pólvora, POPA y La Mesa. También participarán Pionera, de Pinamar, provincia de Buenos Aires, y Satélite, de Córdoba.
Nueve proyectos hacen su debut: BAC, de Salta; Dicha, de Tucumán; GARRA, de Resistencia, Chaco; Departamento 112, de Martínez, provincia de Buenos Aires; Deskomunal Galería, Fantasma, Galería LADO D y Palos, de la Ciudad de Buenos Aires; y Galería Cielo, de Punta del Este, Uruguay.
La Zona de Diálogo Internacional busca vincular la escena local con el circuito global a través de cuatro galerías: 3+1 Arte Contemporânea, de Lisboa; Cecilia Brunson Projects, de Londres; Galerie Jocelyn Wolff, de París; y Galeria Vermelho, de San Pablo.
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Uno de los homenajes de la edición está dedicado a Julio Le Parc, fallecido este año. La Fundación Corporación América donó una obra del artista para esa instancia.
El ciclo de charlas de la Zona de Diálogo tiene curaduría de Aimé Iglesias Lukin y Francisco Lemus. Los encuentros abordarán las formas de coleccionar, exhibir y narrar el arte latinoamericano en la actualidad, con especialistas de museos y colecciones de las Américas y Europa.
Las actividades se realizan en el Museo Sívori y tendrán entrada libre para el público. El espacio Andreani participará por quinta edición consecutiva con una obra de sitio específico de gran formato de la artista Eva Moro Cafiero, bajo curaduría de Sofía Dourron.
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El Comedor Gourmet de Belleza y Felicidad Fiorito está presente por tercera vez. Cada plato vendido durante la feria financiará otro en el barrio de Fiorito mediante el régimen de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
El domingo 1 de noviembre a las 12:30, personas con discapacidad podrán recorrer la feria junto a guías especializados. La propuesta se realiza en articulación con el Museo Moderno y la Subsecretaría de Discapacidad porteña.
El programa para niños de cinco a 12 años incluirá una bitácora y un kit artístico. Se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 15:00, con una duración de una hora.
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La Isla de Ediciones exhibirá proyectos editoriales argentinos autogestivos, de pequeña escala y elaboración semiartesanal, en alianza con Fundación PROA. En el auditorio habrá activaciones y presentaciones de libros. Participan Artefacto, Buchwald Firpo, Homo Faber, Industria Mínima, Oficina Perambulante, Punto Rosa Zines, Ratita Libros y Tercera Persona.
El festival Lollapalooza instalará su casita dentro de Utopía para que un artista intervenga el espacio. La propuesta incluirá experiencias participativas y actividades de escucha en torno al vínculo entre arte y música.
*Arteba, entre 30 de octubre al 01 de noviembre, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Viernes y sábados, de 14 a 21 hs, y domingo de 14 a 20hs. Entrada general: 28.000; estudiantes y jubilados, 50% de descuento; CUD, entrada gratuita. Incluye un acompañante. y menores de 10 años, sin cargo.
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AFFAIR en Galerías Larreta
La cuarta edición de AFFAIR reúne 34 espacios entre galerías y proyectos en Galerías Larreta, a pocos pasos de Plaza San Martín, con entrada gratuita hasta el domingo. La feria reúne propuestas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Uruguay, Chile y Brasil.
Cada jornada se divide en tres momentos: una franja exclusiva para invitados especiales, de 13:30 a 15; la apertura al público general, de 15 a 21; y el After AFFAIR, de 19 a 22, con música, DJs, performances y tragos. La programación también incluye recorridos guiados a las 18, performances a las 19 y sets de DJ a las 20.
Con apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la feria contará con transporte gratuito entre su sede y arteba. Entre las actividades hay charlas desde las 16, de jueves a sábado, con paneles sobre las condiciones de trabajo en el campo artístico.
El programa Mi Primer AFFAIR está dirigido a quienes buscan comprar su primera obra y ofrece asesoramiento de galerías y especialistas. La propuesta incluye piezas en pequeño formato por hasta USD 1.000 y otras obras en un rango de $ 300.000 a $ 1.500.000.
La edición reúne a AnTnA, Nilo Galpón de Arte, Lorena del Pilar Art, Vasari Sur, Black Gallery, TIEMPO Galería, The White Lodge, FAN, FAN ediciones, HIPHiP, Espaço Escada, TOKONOMA, Galería Van Riel, Oficina de Proyectos, Galería Del Paseo, Wunsch Gallery, Aura Gallery, ALMACÉN |arte contemporáneo|, YuVa, Sasha D., Julia Baitalá Arte Contemporáneo, Casa Equis, Muda Espacio, Gabelich Contemporáneo, CONTEXT. Gachi Prieto, ODA arte, aARCHI, Tierra Arte Contemporáneo, Blanqo, LUOGO, Ankara Arte Contemporáneo, Acéfala, INTEMPERIE y Fondo Fluido, como proyecto invitado.
“Queremos que quien visite AFFAIR pueda comprar una obra pero que además se encuentre con algo inesperado: un artista que no conocía, una conversación, un ritmo, una atmósfera, una escena”, dijo Dansey.
El sábado 31, la charla “¿Quién paga la fiesta? Mercado, coleccionismo y valor de arte” estará a cargo de Maxi Jacoby, Elena Tavelli, Gimena Pino y Matilde Campodónico. A las 18, Marcela Sinclair conducirá un recorrido; después habrá una performance floral y el cierre estará a cargo del DJ Gogó Dansey.
*AFFAIR, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Galerías Larreta, San Martín 954 / Florida 971, entrepiso, Retiro. De 15 a 22 hs. Entrada gratuita.
AL HUESO, en TACHA
La feria AL HUESO, organizada por TACHA, se realiza hasta el 1 de noviembre en Chacarita y reúne a 28 proyectos de arte para transformar un edificio habitado en un espacio de exhibición, convivencia e intercambio. La propuesta ocupa cuatro pisos y permite que artistas, galerías, editoriales, iniciativas independientes y visitantes compartan los mismos departamentos.
Los 12 departamentos del edificio funcionan a la vez como alojamiento y salas de muestra para los proyectos participantes. La programación reúne iniciativas de Argentina, Chile, España, Uruguay y Suiza, además de representantes de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, el Área Metropolitana de Buenos Aires, Sierra de la Ventana, Luján y Las Flores.
Entre los colectivos de artistas, galerías, espacios y editoriales que participan de esta primera edición se encuentran: Artefacto Galería de Arte, Autoras en Tienda, Belle Arti Galería, Cápsula | Proyectos Expositivos, CASAZUL, Cassia House, CDE Bis, Ciudades Extraordinarias (Santiago de Chile), CO ART, La.seis, ConVosVoz, Cresteo, Estudio Maleza, Fina Estampa, Fracasa mejor, Galería CARTE (Buenos Aires–Suiza), Galería PHUYU, HILO AZUL, Julia Baitalá Galería de Arte, La inversa arte (San Sebastián), Mapa Espacio de Arte, Oid El Vidrio, Ojitos Arte Contemporáneo para las Infancias, P.O.N.C.H.O., Puertas Adentro (Punta del Este, Uruguay), Tres Salas, Ventana Rodney y Vibramujer.
Cada entrada incluye un huesito de cerámica creado por la artista Mara Riviello López y un fanzine de la primera edición, con textos, frases y dibujos de los participantes. Parte de lo recaudado se destinará a los proyectos expositivos.
Las obras tienen sus precios visibles para establecer una relación directa entre el público, los artistas y las piezas. La iniciativa plantea que la producción artística, el valor de cada obra y su posible incorporación a una vivienda formen parte de una misma experiencia.
El sábado, a las 15:00, se realiza Refugio urbano, un ciclo de performances de artistas en residencia facilitado por Johanna Novarin y Solange Guez. A las 16:00, Riviello López presentará Arcillas urbanas en 3D, una actividad para infancias que combinará cerámica, impresión tridimensional y cocción instantánea en microondas, organizada por OJITOS arte contemporáneo.
A esa misma hora, Fina Estampa realizará Pasteup, una pegatina por el barrio de Chacarita. A las 16:30, el departamento 6 de VIBRAMUJER recibirá Banquete ritual erótico desobediente, una instalación de Hecht con recipientes cerámicos eróticos, dulces y flores para degustar.
Cassia House presentará a las 17:00 Las cosas obvias, el libro de Toia Salvay, con una lectura del poemario y micrófono abierto. A las 17:45, Flavia Canitano y Paula Lekerman, integrantes de Oíd el vidrio, conversarán sobre procesos creativos, la materialidad del vidrio y los límites en el arte contemporáneo.
A las 18:30, Soldano expondrá Facetadas: crónica de una confirmación colectiva / Puertas adentro, una conversación sobre identidad, cuerpo y memoria vinculada a un proyecto de 50 mujeres artistas, organizada por La Inversa. Media hora más tarde, Piero Vicente realizará Retracto II, una creación en vivo con mapeo de proyección junto a Indómita Arte Contemporáneo.
La jornada concluirá a las 20:00 con El veneno y su antídoto, una videoperformance de Luca Rossi presentada por La Inversa. El registro de la obra fue mostrado en Artissima 2025.
El domingo abrirá a las 15:00 con Situado, seis activaciones performáticas de VIBRAMUJER surgidas del Laboratorio Situado, que pondrán en diálogo el cuerpo y las materialidades del espacio. A las 16:00, Adriana Gaspar, del Colectivo ConVosVoz, presentará el libro Esa pesada carga del silencio.
Enrique Fornieles, de Galería Phuyú, coordinará a las 16:30 Rayuela por una acuarela, un torneo participativo de rayuela. A las 17:00, Gi Cassettai y Juli Laurent encabezarán Todo esto podría no existir, un conversatorio sobre prácticas editoriales expandidas y el libro como punto de encuentro.
En simultáneo, Male Vilches realizará Pintura viva en el departamento 6 de VIBRAMUJER, una intervención cuya obra continuará bajo nuevas formas. A las 17:30, Flora Francola y Melisa Montserrat Vera Barrera presentarán Un buen servicio de vino en el departamento 14 de Cassia House, una performance dedicada a recuperar una hospitalidad sensible en torno al ritual del vino.
La conversación sobre los circuitos artísticos seguirá a las 18:00 con ¿Y si el centro queda lejos?, dedicada a las microescenas posibles de arte contemporáneo. Participarán Bárbara Carelli, de ARTE[FACTO] en Luján; María Montorfano, de Mapa Espacio de Arte en Las Flores; y Juan Bruto, de Cresteo en Sierra de la Ventana.
A las 18:30 se realizará Arte en acción, voces en movimiento, con intervenciones de Fernanda Jara y Meyi Diz, de ARTE[FACTO], junto con una interacción con materiales orgánicos y recuperados de Marina Curci, Edgardo Rodríguez, de Mapa, y Sarana Estrada, de Julia Baitalá Galería en la Ciudad de Buenos Aires. La feria cerrará a las 19:30 con #Yendo x Aurora + Juanpi, Sarana Estrada, una performance musical de piano y voz que fusionará lírica y rock nacional a partir de piezas de Charly García.
*Al HUESO, del 30 de octubre al 1 de noviembre, en Humboldt 1271, Chacarita. Entrada: $10.000
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