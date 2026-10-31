Premio Papa Francisco: extendieron el cierre de las inscripciones por la alta convocatoria

El próximo 17 de diciembre se entregará por primera vez el Premio Papa Francisco

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En el marco de los preparativos para la primera entrega del Premio Papa Francisco - Poliedro por la Paz, se extendió el plazo de cierre de inscripciones. Tal como confirmó Cáritas Argentina, las iniciativas sociales que aspiren a participar del concurso podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre de 2026.

Según pudo confirmar Infobae, el período de inscripción se amplió producto del interés que despertó la convocatoria de proyectos en todo el país y el exterior. Se trata de una iniciativa impulsada por Cáritas Argentina, junto con la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Acción Católica Argentina (ACA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

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La primera edición del Premio Papa Francisco se incorpora este año a la tercera entrega de Poliedro por la Paz, una distinción con alcance nacional e internacional. El reconocimiento busca visibilizar a personas, organizaciones, empresas y comunidades que desarrollen acciones orientadas al bien común.

En este sentido, el premio está destinado a iniciativas que transformen realidades desde las periferias mediante el encuentro, la fraternidad, el trabajo digno y el cuidado de la Casa Común. Las propuestas podrán ser presentadas tanto por quienes las llevan adelante como por terceros que quieran postular una experiencia destacada.

La convocatoria al Premio Papa Francisco - Poliedro por la Paz permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre (Foto: Agencia Andina)

La convocatoria se organizará en torno a ocho categorías. La primera, Manos que cuidan, reúne proyectos de acompañamiento integral para personas en situación de necesidad. Puerta Abierta contempla acciones que generen hospitalidad, contención y organización comunitaria.

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También podrán postularse experiencias vinculadas con Alegría que se comunica y se hace obra, una categoría enfocada en el anuncio del Evangelio a través del servicio a otras personas. A su vez, Juventudes que siembran esperanza reconocerá la participación de jóvenes en iniciativas vinculadas con la construcción del bien común.

La distinción también incluye la categoría Mujeres que transforman, destinada a destacar liderazgos femeninos que sostienen y modifican la vida de sus comunidades. En tanto, Custodios de la Creación abarcará proyectos de cuidado ambiental, planteados por la convocatoria como una expresión de amor y justicia hacia la Casa Común.

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Por último, Cultura que inspira y sana está destinada a experiencias que promuevan paz, belleza y encuentro por medio del arte, la creatividad y la trascendencia, mientras que Empresas para el bien común está enfocada en propuestas que fortalezcan el vínculo entre la producción y la comunidad.

Las inscripciones se recibirán hasta el 20 de noviembre (Cáritas Argentina)

Cabe destacar que las entidades organizadoras precisaron que se tendrán en cuenta las inscripciones ya realizadas durante 2025. De ese modo, quienes hubieran presentado una iniciativa el año pasado no deberán iniciar necesariamente un proceso nuevo para que su proyecto sea evaluado en esta edición.

Además de las cuatro instituciones que anunciaron la ampliación del plazo, la iniciativa cuenta con la participación de la Pastoral Villera y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, conocida como ACDE.

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Por otro lado, los organizadores explicaron que el nombre del reconocimiento remite al legado del papa Francisco. La idea del “poliedro” hace referencia a una imagen utilizada por el pontífice argentino para referirse a una convivencia social que integra las diferencias sin suprimirlas e inspiró el diseño de la estatuilla creada por el escultor Alejandro Marmo.

La entrega de las distinciones está prevista para el 17 de diciembre de 2026, fecha que coincide con el nacimiento del papa Francisco. La ceremonia comenzará a las 19 en el Teatro Argentino de La Plata y, según anticiparon los organizadores, incluirá reconocimientos, testimonios, intervenciones audiovisuales y música en vivo.

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El evento cuenta con el acompañamiento del Teatro Argentino y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el nuevo cierre de la convocatoria, las personas interesadas podrán consultar los requisitos y registrar sus proyectos a través del sitio oficial Premio Papa Francisco.