Cultura

Bob Dylan, músico estadounidense: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo”

Una de las metáforas más desoladoras y brillantes del gran cantautor, oculta en sus discos de los años sesenta, desarma la ilusión de la emancipación absoluta. La poética del desencanto de un artista que siempre huyó de sus propias prisiones

“Fourth Time Around“: la irónica canción que compuso Bob Dylan para responderle a John Lennon
Bob Dylan, músico estadounidense: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo” (Fuente: AFP)
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La década de 1960 ha quedado grabada en la memoria colectiva como el territorio de la utopía, la liberación y los horizontes infinitos. Sin embargo, mientras las multitudes marchaban en las calles bajo promesas de un mañana sin ataduras, la voz más punzante de esa generación se encargaba de arrojar un balde de agua fría sobre el optimismo contracultural. Con una madurez impropia para sus escasos veintitrés años, Bob Dylan sentenció: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo”.

Esta devastadora línea poética se encuentra agazapada en las entrañas de Ballad in Plain D, una de las canciones más descarnadas e íntimas de su cuarto álbum de estudio, Another Side of Bob Dylan, editado en agosto de 1964, año en que el universo del folk consideraba a Bob Dylan como un mesías. Sus discos anteriores, impulsados por himnos como Blowin’ in the Wind o The Times They Are A-Changin’, lo habían transformado a su pesar en la voz de la conciencia social de Estados Unidos.

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La prensa, los militantes por los derechos civiles y los estudiantes universitarios le exigían que fuera su profeta político. La respuesta del músico fue un portazo violento y genial llamado Another Side of Bob Dylan. Como bien lo indicaba su título, el álbum mostraba “el otro lado” del artista: uno mucho más interior, poético, contradictorio y ajeno a las canciones de protesta convencionales. El disco sustituyó las consignas colectivas por los laberintos del amor, la noche, el desengaño y el absurdo.

En ese contexto de asfixia pública, donde el propio músico se sentía atrapado por las demandas de su público, la imagen de los pájaros encadenados al firmamento cobra una dimensión casi autobiográfica. El análisis de este aforismo revela una de las facetas más nihilistas y lúcidas del pensamiento dylaniano. Al elegir al pájaro —el símbolo universal y arquetípico de la libertad y el vuelo sin fronteras— y asegurar que está “encadenado”, el cantautor dinamita cualquier noción de emancipación total.

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Portada cuadrada del disco Highway 61 Revisited de Bob Dylan sobre un fondo horizontal desenfocado con la misma fotografía.
El álbum "Highway 61 Revisited" (1965) de Bob Dylan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo, que a simple vista representa el espacio de la infinitud y la ausencia de límites, se revela aquí como una cárcel invisible. El pájaro puede volar, sí, pero no puede escapar de la atmósfera que lo sostiene; está condenado a su propia naturaleza y al entorno que le permite ser lo que es. Trasladada a la condición humana, la metáfora es implacable: la libertad absoluta es una ficción. El ser humano siempre estará sujeto a condicionamientos biológicos, históricos, lingüísticos o emocionales.

Incluso cuando creemos habernos despojado de todas las cadenas materiales de la sociedad, descubrimos que las reglas del juego de la existencia nos siguen gobernando desde arriba. Para el músico, la libertad no es la ausencia de límites, sino la consciencia de cuáles son nuestras prisiones. Esta idea resume de manera perfecta la errática y fascinante trayectoria de su autor. Si algo ha definido la vida de Bob Dylan, ha sido su necesidad patológica de huir de las etiquetas convencionales y preseteadas.

Cuando el mundo lo nombró rey del folk acústico, él se colgó una guitarra eléctrica en el festival de Newport y editó el salvaje Highway 61 Revisited. Cuando la crítica lo coronó como el cerebro del rock psicodélico, se retiró a los campos a grabar música de raíces campestres en John Wesley Harding. Más tarde, sorprendió a todos con su conversión al cristianismo evangélico en Slow Train Coming o refugiándose en los estándares de jazz de Frank Sinatra en Shadows in the Night, publicado en el año 2015.

Bob Dylan
Bob Dylan (Duluth, Minnesota, 1941), nacido como Robert Allen Zimmerman, es una de las figuras más colosales, influyentes y esquivas de la historia de la música y la literatura contemporáneas (Fuente: EFE)

Toda su obra es un intento desesperado por no quedarse atrapado en el “cielo” que otros diseñaron para él. Sus canciones, desde las baladas crepusculares de Blood on the Tracks hasta las densas reflexiones tardías de Rough and Rowdy Ways, operan bajo la misma premisa —también sus libros, que forman parte de su obra, no por nada le dieron el Premio Nobel de Literatura—: el arte es el único espacio donde el hombre puede, al menos por un instante, tensar las cadenas y simular que vuela por su propia cuenta.

¿Quién es Bob Dylan?

Bob Dylan (Duluth, Minnesota, 1941), nacido como Robert Allen Zimmerman, es una de las figuras más colosales, influyentes y esquivas de la historia de la música y la literatura contemporáneas. Surgido de la escena folk del Greenwich Village neoyorquino a principios de los años sesenta, revolucionó la canción popular al incorporar la densidad poética de la Generación Beat, el surrealismo y el simbolismo francés al tejido del rock and roll. Como prácticamente nadie, lleva más de seis décadas de trayectoria artística.

Fue galardonado con los premios Grammy, el Premio Oscar, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Nobel de Literatura en 2016. Su discografía incluye obras cumbres que moldearon la cultura de occidente, tales como The Freewheelin’ Bob Dylan, Bringing It All Back Home, Blonde on Blonde y Time Out of Mind, además de sus aclamadas memorias en prosa tituladas Crónicas, Volumen 1. A sus más de ochenta años, mantenie viva su leyenda a través de la Never Ending Tour (La gira interminable).

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