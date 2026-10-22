El arquitecto secreto del K-pop: cómo Back Koo Young diseña los pasos que conquistan TikTok, forman identidades y unen a Corea con Argentina

El coreógrafo Baek Koo-young interpreta la rutina de baile del tema «Here I Am», perteneciente al programa BOYS PLANET, en las instalaciones de 1MILLION Dance Studio. Acompañado por dos bailarinas en una sala de ensayo interior, ejecuta la secuencia coreográfica sincronizada con movimientos característicos de la producción surcoreana.

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En la industria del K-pop, la coreografía dejó de ser un complemento visual para convertirse en una pieza central de la estrategia comercial de cada lanzamiento. Las compañías discográficas surcoreanas destinan equipos enteros de coreógrafos a la creación de pasos de baile diseñados para viralizarse en redes sociales, multiplicar las reproducciones de un tema y sostener el fenómeno de los llamados “challenges”, que hoy funcionan como una herramienta de promoción tan relevante como la propia canción. En ese engranaje, los coreógrafos pasaron de ser colaboradores externos a convertirse en arquitectos de la identidad visual de cada artista, con un peso creciente en la recepción internacional del género.

“El baile hoy es como un lenguaje universal”, definió el coreógrafo surcoreano Back Koo Young en diálogo con Infobae durante su primera visita a la Argentina, el pasado agosto de este año, adonde llegó para formar parte de la 17ª edición del Concurso K-pop, organizado por el Centro Cultural Coreano en la Usina del Arte, en Buenos Aires. El artista, responsable de algunas de las coreografías más replicadas del género a nivel mundial, compartió los secretos de un oficio que combina precisión técnica, investigación de tendencias y una lectura constante de lo que buscan los fans.

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El director de 1 MILLION DANCE diseñó coreografías reconocidas para grupos como EXO, TVXQ!, BoA y The Boyz - (Centro Cultural Coreano)

Koo Young es coreógrafo jefe del estudio 1 MILLION DANCE y figura de referencia en la industria musical coreana. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como EXO, TVXQ!, BoA, Girls’ Generation, Super Junior, SHINee, Taemin, Red Velvet y The Boyz. Entre sus trabajos más reconocidos figuran Love Shot, Tempo, Ko Ko Bop, Obsession y Lotto, de EXO; Keep Your Head Down y Superstar, de TVXQ!; Woman y Black, de BoA; The Stealer, Maverick y ROAR, de The Boyz; y Danger, de Taemin. Además, participó como mentor en programas de televisión especializados en K-pop como Street Man Fighter, Girls Planet 999, Boys Planet y Boys II Planet.

El coreógrafo llegó a Buenos Aires con una expectativa particular sobre el país. “Primero creí que iba a poder encontrarme con Messi si venía a Argentina”, bromeó, antes de aclarar el verdadero motivo de su viaje. “Más que expectativa, la verdad es que tuve muchas ganas de poder encontrarme con las fans y con la gente de acá, y poder bailar y divertirme”, señaló. El frío porteño de agosto también lo tomó por sorpresa: “No sabía que hacía tanto frío acá en Argentina”, admitió entre risas, aunque remarcó que se sintió “muy bienvenido” por el público y por los seguidores que se acercaron durante su estadía.

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Las compañías discográficas de K-pop utilizan las coreografías y los desafíos de baile como herramientas centrales de promoción - (Centro Cultural Coreano)

Consultado sobre su proceso creativo, Back describió un método que parte de lo conceptual y avanza hacia lo técnico. “Primero trato de agarrar un concepto y una historia, el relato. Después trato de agarrar esos movimientos clave que van a ser de esa coreografía. Y después trato de ver cómo ese artista puede sobresalir en esa coreo”, explicó. Recién en una etapa posterior llega la práctica física: “Voy practicando, bailando, y trato de ver cómo fluye la cosa”. Aclaró, además, que la inspiración instantánea casi no existe en su trabajo: “La verdad es que casi nunca pasa que escucho una canción y de la nada se me viene a la mente una coreo. Todas las canciones llevan todo un proceso”.

Esa construcción artesanal convive hoy con una industria que cambió de estructura en las últimas décadas. Según Back Koo Young, el mayor cambio pasa por el trabajo colectivo: “Antes un coreógrafo solía inventar y preparar todas las coreografías de las canciones. Hoy en día varios coreógrafos trabajamos en conjunto para poder llegar a una coreografía que a los artistas y a la empresa le guste”. A ese esquema se sumó la lógica de las redes sociales, que también condiciona las decisiones creativas. “Con todos estos canales que hay en TikTok y en Instagram, me veo influenciado. Siempre tratamos de pensar en movimientos y bailes fáciles de copiar, que a la gente le guste y que se puedan volver virales”, detalló.

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El método de trabajo de Back Kooyoung parte de un concepto y una historia antes del diseño de los movimientos clave - (Centro Cultural Coreano)

El coreógrafo reconoció que la opinión de los seguidores pesa en sus decisiones, aunque no las determina por completo. “Siempre se pone a pensar en si esto le gustará o no le gustará a las fans. Pero trata de mantenerse firme en su estilo”, tradujo su intérprete durante la entrevista. Esa tensión entre estilo propio y pedido externo se repite en cada proyecto, según explicó: “Muchas veces me pasa que vienen bandas o artistas que me dicen ‘me gusta mucho tu estilo, hacelo a tu manera’. Y otros quieren un concepto muy puntual, muy específico, el cual yo tengo que seguir. No soy una persona que le hace mucho énfasis a mi estilo, sino que trato de adaptarme”.

Esa misma capacidad de adaptación se puso a prueba durante su paso por la competencia porteña, donde ofició de jurado junto a Yami Arias y Ornella Saitta. Tras presenciar las presentaciones de los participantes argentinos, el coreógrafo destacó el nivel técnico alcanzado por los grupos locales. “Me sorprendí muchísimo, porque bailaban con mucha precisión, con mucho trabajo en equipo. La gente se expresaba muy bien con los movimientos”, afirmó. De todos modos, dejó una sugerencia puntual para quienes compiten en esta disciplina: “Si practicaran un poquito más lo que es la base del baile, les iría muchísimo mejor”.

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El auge de la música latina en Corea del Sur consolida un puente cultural entre ambos países a través de la danza - (Centro Cultural Coreano)

Para Koo Young, el puente entre ambas escenas artísticas ya está tendido y crece de forma recíproca. “Hoy en Corea también es muy tendencia la música latina. Eso también nos une hoy en día y siento que puede seguir creciendo a partir de ahora”, concluyó, en referencia al intercambio cultural que, a su juicio, convierte al baile en un idioma compartido entre dos países que hasta hace poco parecían distantes.