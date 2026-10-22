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La China Suárez recordó un tierno momento de sus comienzos a los 8 años en un desfile del 1° Buenos Aires Fashion Week

La intérprete republicó un registro de sus flamantes pasos en el ambiente artístico, con postales de una pasarela en la Semana de la Moda

Registro de archivo que muestra a la actriz Eugenia "China" Suárez durante su infancia mientras desfila en la primera edición del evento BAFWeek celebrada en el año 2001.

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Un archivo de fotos y videos de Eugenia la China Suárez volvió a circular en redes sociales y mostró una faceta poco conocida de sus primeros años frente a las cámaras. La actriz republicó una historia de Instagram con registros de su participación en el desfile inaugural de la primera edición de Buenos Aires Fashion Week (BAFWeek), que se realizó en marzo de 2001.

El material había sido difundido originalmente por la cuenta @eugeniadaily, dedicada a reunir momentos del recorrido público y profesional de la actriz. En la secuencia se observan imágenes de Suárez durante la previa y el desarrollo del desfile, donde participó junto a otras niñas con prendas de distintos colores, texturas y diseños.

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Una de las fotografías la muestra con un abrigo largo de tonos marrones y dorados, una prenda con transparencias y un gran moño estampado en rosa, blanco y amarillo alrededor del cuello. El vestuario se completa con accesorios en el pelo y aros largos. Otra imagen la ubica junto a otras participantes, mientras sostiene una pieza de tela en tonos rosados y violetas.

Una niña con peinado alto sujeto con pinzas metálicas, aretes verdes y un traje dorado con cuello a rayas de colores
Eugenia Suárez posa con peinado y vestuario para un desfile durante la primera edición de BAFWeek celebrada en 2001.

El recuerdo compartido por la artista incluye además una imagen de una ficha de vestuario identificada con su nombre. Allí se lee “Eugenia Suárez” y aparecen anotaciones manuscritas sobre el conjunto que debía usar: “piedras”, “bordo”, “zapatos”, “taco alto” y “dorado”.

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La postal permite reconstruir parte de la preparación detrás de escena de aquella presentación. En la fotografía, la China aparece posando de cuerpo entero antes de salir a la pasarela, con el mismo abrigo que figura en otra de las imágenes. El registro conserva la estética de las fotos analógicas de comienzos de los 2000, con fecha impresa en uno de los bordes.

La publicación llamó la atención por el momento al que remite: la intérprete ya tenía contacto con el ambiente artístico durante su infancia, antes de convertirse en una figura habitual de la televisión, el cine, la música y la moda. Su aparición en aquella pasarela se produjo en una etapa inicial de su carrera, que poco después sumaría participaciones en ficciones de la pantalla chica.

Hoja con el nombre María Eugenia Suárez en tinta verde sobre una fotografía instantánea de una niña junto a anotaciones manuscritas de vestuario
Una ficha de vestuario conserva una fotografía de María Eugenia Suárez niña durante su participación en la primera edición del BAFWeek en 2001.

Cabe recordar que Suárez inició su carrera actoral desde muy pequeña con apariciones en producciones como Tiempo final, en 2000, y El sodero de mi vida, en 2001. En paralelo a esos primeros trabajos, tuvo presencia en eventos vinculados a la indumentaria, como el desfile que ahora recordó desde sus redes.

Con el paso de los años, la actriz consolidó una trayectoria en la ficción argentina y amplió su trabajo hacia otros formatos. Sin embargo, las imágenes recuperadas por la cuenta de fanáticos sitúan el foco en un período anterior a su masividad: el de una niña que alternaba sus primeras experiencias en televisión con participaciones en eventos de moda.

El archivo muestra que Suárez formó parte de la primera pasarela de BAFWeek, una plataforma que con el tiempo se transformó en una referencia de la industria local. En las fotos, se la ve junto a otras niñas que también esperaban su turno para salir ante el público.

Varias niñas con vestidos brillantes caminan en una pasarela, encabezadas por una niña que viste un diseño rosa con lentejuelas
Eugenia Suárez desfila junto a otras niñas durante la primera edición del evento de moda BAFWeek en el año 2001.

El contenido que compartió en Instagram no incluyó un texto extenso de la actriz, pero la decisión de republicarlo funcionó como una mirada a sus comienzos.

La pasarela en la que participó la actriz correspondió a la edición inaugural de BAFWeek, celebrada en marzo de 2001. Desde entonces, el evento reunió a diseñadores, marcas, modelos y referentes de la industria. La presencia de una Suárez niña en aquel desfile permite ubicar su vínculo con ese universo desde una edad temprana, mucho antes de sus campañas, tapas de revistas y apariciones posteriores.

A 25 años de aquella primera edición de BAFWeek, el archivo recuperado por la cuenta dedicada a la artista volvió a poner en circulación una escena de su infancia.

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La China SuárezBAFWeekPrimer edición BAFWeekRecuerdos

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