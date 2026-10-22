Amenazas, arroz semicrudo y jornadas sin pago: el preso político cubano que desafía a la Seguridad del Estado denunciando desde adentro

En un testimonio difundido por el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), Sesma Diago describió el deterioro de la alimentación y la confiscación de productos que los internos consiguen para complementar las raciones que reciben.

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La Seguridad del Estado amenazó al preso político cubano Eliezet Sesma Diago para que dejara de denunciar las condiciones de reclusión en el campamento penitenciario La Lima, en La Habana. Semanas atrás, la intimidación también alcanzó a su esposa, citada con el mismo propósito, según un reporte difundido por Radio Martí.

El recluso, condenado a nueve años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, continúa documentando desde el penal el deterioro de la alimentación y el impago de los trabajos forzados que realiza fuera del establecimiento.

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Su testimonio llegó al Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que lo trasladó a la organización y emitió una alerta pública para exigir garantías a su integridad física y psicológica.

El arroz semicrudo provoca vómitos entre los reclusos

“El arroz semicrudo que se sirve está causando vómitos a varios reclusos”, afirmó Sesma Diago en el reporte de Radio Martí, que recoge el testimonio difundido por el ODC.

Eliezet Sesma Diago. Su testimonio llegó al Observatorio de Derechos Culturales (ODC), que lo trasladó a la organización y emitió una alerta pública para exigir garantías a su integridad física y psicológica.

El preso describió además “la inexistencia de medicamentos en el puesto médico” del campamento, ubicado en el municipio de Guanabacoa.

Según el testimonio recogido por Radio Martí, los reclusos de La Lima padecen escasez de alimentos y medicinas, jornadas laborales de más de diez horas sin salario desde enero de 2026 y confiscaciones de comida durante las requisas, además de amenazas de la Seguridad del Estado contra el preso y su familia.

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Los almuerzos se completan, según su relato, con una pasta aguada, yuca dura, una porción ácida de pulpa de guayaba y una sopa que a veces se reduce a agua caliente con algún condimento.

El desayuno puede consistir en pan o en la misma yuca del día anterior, acompañada de una preparación que los internos llaman “arepa” y comparan con agua con detergente.

Comida en la prisión El Molino, Granma ( Prisoners Defenders)

Las requisas despojan a los presos de la comida que consiguen para paliar el hambre

Los reclusos que trabajan fuera del campamento durante jornadas de más de diez horas no cobran su salario desde enero de este año, de acuerdo con el testimonio difundido por Radio Martí.

“A pesar del hambre existente, se hacen requisas a los internos que trabajan fuera del campamento y les quitan desde una jaba de pan hasta un paquete de espaguetis”, sostuvo Sesma Diago.

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Los alimentos confiscados no regresan a las familias que los entregaron. Según el preso, terminan en manos de los militares responsables de los operativos, sin que exista posibilidad de reclamo.

El propio testimonio añade que tres sacos de azúcar recibidos por el establecimiento duraron apenas tres días, un dato que ilustra la escasez de los productos básicos que llegan a la prisión.

Un patrón que se repite en otras cárceles de la isla

El caso de Sesma Diago no es aislado. Martí Noticias reportó días atrás la denuncia de la familia de Roilán Álvarez Rensoler, preso en la Prisión Provincial de Holguín, a quien le confiscaron alimentos y pertenencias durante una requisa realizada el 2 de octubre.

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Su hermana, Ariagna Álvarez Rensoler, contó al medio que el recluso le dijo por teléfono: “Mi hermana, tú sabes lo que me pasa, no me estoy alimentando”.

Prisoners Defenders, organización de defensa de presos políticos, registró un récord de 1,351 presos políticos en Cuba al cierre de septiembre, cifra que superó los 1,372 casos documentados hasta el primero de octubre, según datos difundidos a Martí Noticias.

Su presidente, Javier Larrondo, denunció ante el medio que “en las prisiones los matan de hambre” y afirmó que algunos reclusos reciben entre 250 y 350 kilocalorías diarias.

Una infografía de Infobae detalla el aumento de presos políticos en Cuba a 1.306 a junio de 2026 y las transformaciones sociales a cinco años de las protestas del 11 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, con sede en México, contabilizó además cuatro muertes vinculadas al sistema penitenciario durante septiembre, dos de ellas atribuidas a la falta de alimentación y la desnutrición grave, según un informe citado por CiberCuba.

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La organización Cubalex registró, por su parte, doce fallecimientos bajo custodia estatal en ese mismo mes, la cifra mensual más alta desde febrero.

El ODC reclama el pago del trabajo y el fin de las represalias

El ODC exigió que se garantice la integridad física y psicológica de Sesma Diago, el acceso a una alimentación adecuada, la atención médica y el pago del trabajo realizado.

La organización reclamó también el cese inmediato de cualquier forma de intimidación o represalia contra el preso y su familia por hacer públicas las condiciones del campamento.

Fotografía de un cartel que pide la libertad para los presos políticos en Cuba y en especial al opositor José Daniel Ferrer. EFE/Lenin Nolly

El ODC reiteró su demanda de liberación inmediata e incondicional para Sesma Diago y para el resto de los presos políticos en Cuba.

El testimonio se suma a una serie de denuncias recientes sobre condiciones carcelarias en la isla, entre ellas un brote de tuberculosis en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, reportado por Radio Martí, donde al menos tres destacamentos permanecen en cuarentena por hacinamiento y falta de atención médica.

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