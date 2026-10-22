Controversia por un futbolista argentino de Cerro Porteño que fue a jugar al pádel y recibió una fuerte multa: “El partido más caro de su vida”

El delantero argentino recibió una sanción de Cerro Porteño

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El futbolista argentino Ignacio Aliseda quedó en el centro de una inesperada tormenta mediática en las últimas horas en Paraguay tras ser filmado jugando al pádel con amigos. El delantero de 26 años, que surgió en Defensa y Justicia y transita actualmente su segunda temporada en Cerro Porteño, viene de sumar minutos como suplente en las últimas dos presentaciones del equipo que dirige el ex Racing Gustavo Costas.

En medio del revuelo que se armó, Cerro Porteño anunció que sancionará al jugador que arribó a Paraguay tras pasar por Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos y el Lugano de Suiza. “El Club Cerro Porteño informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que, tras constatar el incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte de un integrante del Plantel Profesional, ha resuelto aplicar la sanción económica correspondiente, de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito entre las partes”, anunció por las redes sociales del Ciclón de Barrio Obrero.

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“Asimismo, la Institución ha notificado formalmente al futbolista que, en caso de reincidencia, podrán adoptarse medidas de mayor gravedad, conforme a las disposiciones contractuales y a la normativa aplicable. Por razones de confidencialidad contractual y en resguardo de los derechos de las partes involucradas, el Club no realizará declaraciones ni comentarios adicionales sobre el particular”, agregaron en el mensaje.

Según el medio D10, el accionar de Aliseda se da en el marco de su “escasa participación en el equipo por una molestia física”. El medio ABC Color informó que el argentino fue visto jugando al pádel “a cuatro días” del partido contra Sportivo San Lorenzo por la 16ª fecha del Torneo Clausura de la Primera Visión de Paraguay. Las imágenes, según Crónica de Paraguay, fueron tomadas en el “Complejo Guggiari Pádel”.

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“Textualmente me dijo una persona cercana al jugador: es el partido de pádel más caro de su vida. El 50% del salario le van a descontar a Aliseda. Aproximadamente 25 mil dólares”, aseguró el periodista Jorge Chipi Vera en el programa Cardinal Deportivo que se emite por la cadena ABC Color de Paraguay. “Eso es lo que le van a descontar Ignacio Aliseda, esa es la sanción, y me lo acaba de confirmar una persona muy cercana al jugador”, insistió.

La sanción al futbolista argentino Ignacio Aliseda

Los programas deportivos del país no pasaron por alto la conducta del futbolista y fueron muy críticos: “Yo hablo del actuar del jugador. No habla bien de tu profesionalismo. Cuidá tu físico, cuidá tu imagen. Hoy con un celular te graban y chau, fuiste. Hablemos del profesionalismo de un futbolista. Te contrata Cerro Porteño, un club importante del fútbol paraguayo y llegás excedido de peso. No podés descuidar tu físico, vos vivís de tu físico. Estás sin club, es cuando más te tenés que entrenar. Venís de vacaciones, tenés que llegar perfecto. El tipo ya no vino en su peso, dio una imagen de que profesional no es. Vos tenés que cuidar tu físico. Lo contrataron, tema de Cerro. Se puso en forma y jugó. En plena competencia, me entero del tipo jugando pádel previo a un partido. Está mal eso, te exponés”, planteó Germán Caffa en el programa FALG que se emite por Monumental AM 1080. “Estás en un torneo, irte a jugar un partido de pádel, un partido de fútbol 5 o de vóley, está mal”, agregó.

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La cadena Radio 1000 entrevistó al actual senador Luis Pettengill, quien fue presidente de Cerro Porteño entre 2003 y 2009. “En el contrato tiene prohibido cualquier deporte que no sea el fútbol dentro de la institución. Todos los contratos te ponen eso. Por más inocente que sea el golf, se va y tiene algún accidente”, planteó como marco para entender lo sucedido con Aliseda.

Según las estadísticas, Aliseda sumó 19 presentaciones, 6 goles y 2 asistencias en su primera temporada con Cerro Porteño. En este segundo tramo de su estadía firma ya 35 apariciones entre todas las competencias con 7 tantos y 6 pases de gol. En 2025 fue el segundo máximo artillero de su equipo en el Clausura detrás de Juan Iturbe.

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El atacante, que fue parte del equipo argentino que ganó la medalla dorada en fútbol en los Juegos Panamericanos 2019, desembarcó en Cerro Porteño en julio del 2025: firmó en condición de libre un contrato por dos años, según especificó por entonces el medio El Nacional.

Ignacio Aliseda firmó contrato por dos años en julio del 2025