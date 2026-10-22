El Estado de Guatemala comparte mecanismos de atención a víctimas y refuerza la cooperación contra la trata de personas

Guatemala fortaleció los mecanismos de cooperación internacional contra la trata de personas en una reunión convocada por la UNODC. (Svet Guatemala)

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Guatemala, por medio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), compartió mecanismos de atención a víctimas y reforzó contactos internacionales para combatir la trata de personas, un delito vinculado con redes que operan más allá de las fronteras nacionales.

La delegación guatemalteca participó en una Reunión del Grupo Regional de Expertos coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, orientada a fortalecer la prevención, la persecución de este delito y la protección integral de las personas afectadas.

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El encuentro reunió a delegados de los Balcanes Occidentales, la Unión Europea y América Latina. Las discusiones incluyeron el intercambio transfronterizo de información, la obtención de pruebas y la coordinación entre los países de origen y de destino de las víctimas.

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, intervino en los principales espacios de debate en representación del Estado de Guatemala. La funcionaria participó en la sesión dedicada a la protección y asistencia con un enfoque centrado en las víctimas y sensible al trauma.

Guatemala fortaleció los mecanismos de cooperación internacional contra la trata de personas en una reunión convocada por la UNODC. (Svet Guatemala)

Modelos de atención y protección durante los procesos penales

Guatemala expuso los modelos de atención, las normas y las acciones de protección que aplica para asistir a las personas víctimas de trata. También se analizaron las aplicaciones de una nueva guía de la UNODC destinada a profesionales que integran los sistemas de justicia penal.

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La herramienta busca reforzar los recursos empleados durante los procesos vinculados con este delito. Los participantes evaluaron los desafíos de garantizar protección a víctimas y testigos extranjeros mientras avanzan las investigaciones y los procesos penales.

El intercambio incluyó experiencias del Ministerio del Interior de Macedonia del Norte, la Fiscalía General del Estado de España, el Ministerio Federal del Interior de Austria y la Oficina de Derechos Humanos de Croacia. También participaron organismos especializados de Serbia, Albania y Colombia.

Las mesas de trabajo bilaterales permitieron a los representantes abordar la cooperación entre instituciones de distintos países. La búsqueda de mecanismos comunes apunta a mejorar la respuesta frente a las redes dedicadas a la trata y a fortalecer la coordinación internacional.

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La trata de personas puede relacionarse con otras actividades ilícitas, como el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de dinero y la corrupción. Por esa razón, las autoridades analizaron formas de identificar, investigar y desarticular estructuras criminales que actúan en varios territorios.

Guatemala fortaleció los mecanismos de cooperación internacional contra la trata de personas en una reunión convocada por la UNODC. (Svet Guatemala)

Guatemala en la conferencia contra la delincuencia organizada

La delegación guatemalteca también intervino en el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, Austria. Guatemala presidió esta edición por medio de su embajador en Austria, quien encabezó las actividades oficiales.

La conferencia reúne a representantes de más de 130 países para examinar avances y dificultades en la aplicación de medidas internacionales contra las estructuras criminales transnacionales. En ese ámbito participaron Ramírez, el quinto viceministro de Gobernación responsable de Antinarcóticos y Seguridad, autoridades locales, representantes de la UNODC y otros organismos internacionales.

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Durante las jornadas, la SVET presentó acciones de prevención orientadas a informar y sensibilizar a la población, en especial a los sectores en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que las personas puedan identificar riesgos de explotación, conozcan los mecanismos para solicitar ayuda y dispongan de vías para denunciar.

La prevención busca reducir los factores que pueden facilitar la captación y la explotación de personas. La participación internacional también permitió a Guatemala conocer prácticas aplicadas en otros países y establecer contactos con instituciones y especialistas dedicados a enfrentar estos delitos.

La agenda incorporó eventos especializados sobre el enjuiciamiento de la trata, con atención en los casos de trabajo forzoso y explotación sexual desde la perspectiva de los tribunales. Otro espacio trató la protección de las víctimas sometidas a explotación con fines de criminalidad forzada, bajo el criterio de que deben ser reconocidas como víctimas y no como delincuentes.

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