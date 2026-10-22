El escabroso escándalo con el hermano de la leyenda del tenis Steffi Graf: aseguran que se esconde en túneles para huir de la policia

El hermano de Steffi Graf esta viviendo en los túneles

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Michael Graf, el hermano menor de la extenista Steffi Graf, difundió videos supuestamente desde los túneles de drenaje de Las Vegas mientras mantiene vigente una orden de arresto en Nevada, según informaciones publicadas por medios internacionales como New York Post y documentos judiciales citados en esos reportes.

El hombre, de 55 años, apareció en transmisiones difundidas en Facebook en un entorno oscuro, frente a paredes con grafitis y con un carrito de compras que, al parecer, contenía sus pertenencias. En las grabaciones se lo ve con el cabello despeinado y habla de manera continua ante la cámara.

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De acuerdo con New York Post, la orden fue emitida el 26 de marzo de 2026 después de que Graf no se presentara ante un tribunal. El expediente está vinculado con un cargo menor por allanamiento de morada y con condiciones que le exigían evitar nuevos conflictos con la ley.

Los reportes señalaron que Graf fue detenido el 12 de marzo de 2026 por conducir bajo los efectos del alcohol en Boulder City, una ciudad de Nevada ubicada al sureste de Las Vegas. Días después, las autoridades emitieron la orden judicial por su ausencia en una audiencia.

El hermano de Steffi Graf estaría viviendo en los túneles

El medio estadounidense indicó que el caso anterior había sido archivado bajo determinadas condiciones, entre ellas una orden de alejamiento y la obligación de no incurrir en otros delitos. Sin embargo, la orden de arresto continúa vigente.

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Focus, un importante semanario de noticias de Alemania, informó además que Graf no asistió a otra audiencia prevista para el 30 de septiembre de 2026. El mismo medio situó los videos dentro de una sucesión de dificultades personales y legales que lo llevaron a abandonar su vivienda y adoptar un modo de vida nómada en Nevada.

Según esa versión, Michael Graf vivió durante un período en un Tesla y después se instaló en una carpa cerca del lago Mead, al este de Las Vegas. Un incendio destruyó ese campamento en agosto de 2026. Al mes siguiente, sufrió un accidente con su vehículo tras impactar contra un burro salvaje, un episodio del que habría salido con heridas leves, aunque el automóvil quedó dañado en su parte delantera.

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Los videos parecen haber sido filmados en la red subterránea de drenaje que cruza el valle de Las Vegas. Según NYP, esas estructuras fueron construidas a mediados de la década de 1970 como sistema de control de inundaciones y, con el tiempo, pasaron a ser utilizadas por personas sin hogar, incluso en sectores ubicados bajo el Strip, la zona de hoteles y casinos de la ciudad.

Steffi Graf le habría brindado ayuda a su hermano en medio de problemas judiciales (Reuters)

Las cifras sobre la cantidad de personas que transitan por allí son dispares. La permanencia en los túneles, sin embargo, representa riesgos durante las tormentas, debido a que los canales cumplen su función de desagotar grandes volúmenes de agua. También son utilizados como refugio durante las olas de calor, cuando la temperatura bajo tierra puede ser inferior a la registrada en la superficie.

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En una de sus transmisiones, Michael Graf se refirió a un presunto enfrentamiento físico con Andre Agassi, esposo de Steffi Graf y ex número uno del tenis mundial. Graf lanzó declaraciones inesperadas contra Agassi, en las que aseguró que “disfrutaba golpeándome con toda su fuerza”, según transcripciones del New York Post. Después, añadió: “O sea, es entendible. Yo me la pasé provocándolo de todas las maneras posibles”.

Las referencias a ese supuesto incidente aparecen únicamente como dichos de Michael Graf en los materiales aportados. No se informó sobre denuncias, actuaciones judiciales ni una respuesta pública de Agassi vinculada con esas afirmaciones.

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El diario alemán Bild sostuvo que Michael Graf se divorció de Elaine Marie Fuentes, madre de sus cuatro hijos, en 2012. En 2023 se casó con la abogada Paulette Christine Deruelle, matrimonio que terminó en el otoño de 2025. Tras esa ruptura, habría puesto su casa en venta y se habría instalado en una carpa junto al lago Mead.

Steffi Graf conserva varios récords en el tenis femenino. En 1988 completó el Golden Slam al ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla de oro olímpica durante el mismo año calendario. También fue número uno del mundo durante 377 semanas, la cifra más alta en la historia de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

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