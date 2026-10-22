Confirma 99% de autenticidad del audio en el que Cerimedo habla de un plan para capturar a Evo Morales

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Uno de los principales medios de verificación en Bolivia confirmó que el audio atribuido al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, tiene 99% de autenticidad. En la grabación, difundida por medios locales el pasado viernes, se escucha una conversación sobre un plan para capturar al expresidente Evo Morales (2006-2019).

“Dos herramientas de análisis forense digital evaluaron por separado el audio filtrado de una conversación entre Fernando Cerimedo y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Ambas concluyeron que las voces son humanas en un 99% y que el audio no fue generado con inteligencia artificial”, señala una publicación de Bolivia Verifica.

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Las pruebas fueron realizadas por Undetectable y ElevenLabs, dos aplicaciones independientes de análisis forense digital.

En la grabación de 5:20 minutos, cuya fecha de registro se desconoce, Cerimedo supuestamente expone un plan para capturar Morales y solicita al ministro recursos económicos para ejecutarlo.

“No lo podemos hablar con nadie. Vamos a empezar mañana el operativo para agarrar a Evo”, inicia la voz atribuida a Cerimedo, quien afirma que el plan se realizaría a espaldas del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Fernando Cerimedo es un consultor político argentino de 45 años que trabajó con varios presidentes de la región. REUTERS/Agustin Marcarian

La planificación del operativo, de ser real, contaba con la coordinación del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano y dos jefes policiales. “Vamos a tener una semana, aproximadamente 10 días de inteligencia, y en 15 días ya terminamos de tener el operativo listo para agarrarlo”, agrega la voz que presuntamente pertenece al entonces asesor principal del presidente Rodrigo Paz.

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Luego, la misma voz, le pide dinero para financiar el operativo, que incluye rastreadores, un dron con cámara térmica, el alquiler de una casa, de helicópteros y la adquisición de cámaras, entre otros elementos. “Vamos a necesitar como 7 ocho millones de bolivianos (unos 700 mil dólares) en 15 dias”, dice la voz que sería de Cerimedo a la que la de Zamora le responde: “Pasame el presupuesto y yo me hago cargo (…) no hay lío, ya tengo de donde”.

En otro momento de la grabación, la supuesta voz del asesor presidencial dice: “esto no se puede zafar, porque yo puedo ir preso. Básicamente voy a dirigir la operación sin ser funcionario ni policía. La Policía va a hacer todo dentro de la norma, todo lo que sea por fuera lo voy a hacer yo”.

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“Te voy a cuidar”, le responde Zamora.

El presidente Rodrigo Paz junto a su ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora

Tres días después de la difusión de este audio, el ministro Zamora, negó su autenticidad y calificó el contenido como una “chacota”. El funcionario, que es uno de los hombres de confianza del presidente, ironizó sobre el supuesto plan para capturar al exmandatario y dijo que, por sus características, solo faltaba la presencia de personajes de ficción. “Solo faltaba que estén Rambo y los Power Rangers en este operativo”, afirmó en conferencia de prensa.

A poco menos de una semana de la filtración, varios asambleístas parlamentarios han pedido que se investigue el audio por los presuntos indicios que contendría. La abogada penalista Adriana Viscarra señaló que, si se confirma judicialmente la veracidad de la grabación, se tendrían que investigar al menos tres delitos de corrupción, como uso indebido de influencias, peculado y malversación de fondos.

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Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado de manera pública sobre ningún proceso por parte de la Fiscalía.

Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, explicó a Infobae que mientras no haya un proceso formal, las grabaciones “tienen valor político pero no judicial”.

“El audio puede constituir indicios (de delitos penales) pero tiene que ser corrobarado”, agregó y dijo que por la gravedad de su contenido, “la Fiscalía debería, por mandato de la ley, investigar de oficio” la grabación.

Cerimedo, de 45 años, está detenido preventivamente en Bolivia desde el 21 de agosto investigado por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

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