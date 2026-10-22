Identidad, cuerpo e imaginación: cuáles son los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026 (Fotos: Premio Medifé Filba)

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El Premio Fundación Medifé Filba 2026 definió su lista corta con cinco títulos que recorren la filiación, el folclore guaraní, la traducción, la enfermedad y una guerra imaginaria. Las obras de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey competirán por un reconocimiento de $ 6.000.000.

El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó Hija biográfica, Kurepa, La madre de Beckett tenía un burro, La merma y López López. La novela ganadora se anunciará el 19 de noviembre.

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Romina Paula lleva la pregunta por los vínculos al paisaje serrano

En Hija biográfica (Entropía), una adolescente busca ubicarse dentro de una historia familiar que no termina de descifrar. La narración sitúa ese conflicto en un paisaje de sierras y pone en tensión los lazos de sangre, los afectos y los relatos que cada persona recibe o construye sobre su origen.

Romina Paula, nacida en Buenos Aires en 1979, trabaja como escritora, dramaturga, directora y cineasta. Publicó las novelas ¿Vos me querés a mí?, Agosto y Acá todavía, además del libro de relatos Archivos de Word y el volumen de crónicas Otra cosa es permanecer. Entre sus obras teatrales figuran El tiempo todo entero, Fauna y Cimarrón, y dirigió el largometraje De nuevo otra vez.

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El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó las novelas de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey

Kurepa construye un territorio atravesado por la mitología guaraní

Kurepa (La Crujía) transcurre en la geografía paraguaya, donde la vegetación, las creencias populares y presencias inquietantes alteran las coordenadas de lo cotidiano. La novela trabaja sobre un universo en el que la separación entre lo real, lo fantástico y lo monstruoso pierde nitidez.

Su autor, Martín Sancia Kawamichi, nació en Buenos Aires en 1973 y estudió cine y literatura. Su bibliografía incluye títulos infantiles como Los poseídos de Luna Picante, que obtuvo el Segundo Premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil en 2014, y Todas las sombras son mías, distinguida con el Primer Premio Sigmar en 2017. También publicó las novelas Hotaru, Este pálido mundo mío, Malsana y Uyiko, que fue finalista del Premio Fundación Medifé Filba 2024.

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Matías Battistón convierte la traducción de Beckett en el centro del relato

En La madre de Beckett tenía un burro (Emecé), un traductor argentino enfermo en Dublín trabaja con la obra de Samuel Beckett. El hallazgo de que la madre del escritor irlandés tenía un burro llamado Kish desencadena asociaciones y desvíos que desplazan la trama hacia la biografía, el ensayo y el diario.

Matías Battistón, nacido en Buenos Aires en 1986, es escritor y traductor. Llevó al castellano obras de Beckett, Édouard Levé, John Cage, Roland Barthes, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Gertrude Stein y Ed Wood. Recibió becas del Trinity College Dublin, la Übersetzerhaus Looren, la Fundación Jan Michalski, ALCA y el Fondo Nacional de las Artes, y enseña en instituciones y universidades.

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La novela ganadora se anunciará el 19 de noviembre

María Moreno escribe desde la experiencia de un accidente cerebrovascular

La merma (Literatura Random House) parte del accidente cerebrovascular que atravesó María Moreno y de sus consecuencias: la internación, la rehabilitación, la pérdida de autonomía y la dificultad para escribir con la mano que usaba habitualmente. El libro convierte ese proceso corporal en materia de crónica, ensayo, poesía y narración.

Moreno, nacida en Buenos Aires en 1947, es periodista, narradora y crítica cultural. Obtuvo la beca Guggenheim en 2002, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2019, el Premio Ñ a la trayectoria en 2023 y el Premio Konex de Brillante en 2024. Entre sus libros se encuentran El affair Skeffington, El petiso orejudo, Black out, Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas y Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop.

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Tomás Downey narra una guerra absurda y el cambio de identidad de un soldado

López López (Fiordo), la primera novela de Tomás Downey, transcurre en un país latinoamericano sin nombre, escenario de una guerra entre dos ejércitos. López, un soldado que sobrevive a un fusilamiento, se incorpora a las filas enemigas con una identidad falsa; una cadena de circunstancias lo lleva de la huida a una posición de poder.

Downey nació en Buenos Aires en 1984 y es escritor, guionista y traductor. Publicó los libros de cuentos Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros y Flores que se abren de noche. Su obra recibió apoyos del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, los Premios Nacionales y el Premio Fundación María Elena Walsh, entre otras distinciones, y fue traducida al italiano y al inglés.

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