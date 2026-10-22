Cultura

Cuáles son los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026

El galardón anunció su lista corta. El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó las novelas de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey

Los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026
Identidad, cuerpo e imaginación: cuáles son los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026 (Fotos: Premio Medifé Filba)
Guardar

El Premio Fundación Medifé Filba 2026 definió su lista corta con cinco títulos que recorren la filiación, el folclore guaraní, la traducción, la enfermedad y una guerra imaginaria. Las obras de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey competirán por un reconocimiento de $ 6.000.000.

El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó Hija biográfica, Kurepa, La madre de Beckett tenía un burro, La merma y López López. La novela ganadora se anunciará el 19 de noviembre.

PUBLICIDAD

Romina Paula lleva la pregunta por los vínculos al paisaje serrano

En Hija biográfica (Entropía), una adolescente busca ubicarse dentro de una historia familiar que no termina de descifrar. La narración sitúa ese conflicto en un paisaje de sierras y pone en tensión los lazos de sangre, los afectos y los relatos que cada persona recibe o construye sobre su origen.

Romina Paula, nacida en Buenos Aires en 1979, trabaja como escritora, dramaturga, directora y cineasta. Publicó las novelas ¿Vos me querés a mí?, Agosto y Acá todavía, además del libro de relatos Archivos de Word y el volumen de crónicas Otra cosa es permanecer. Entre sus obras teatrales figuran El tiempo todo entero, Fauna y Cimarrón, y dirigió el largometraje De nuevo otra vez.

PUBLICIDAD

Premio Fundación Medifé Filba 2026
El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó las novelas de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey

Kurepa construye un territorio atravesado por la mitología guaraní

Kurepa (La Crujía) transcurre en la geografía paraguaya, donde la vegetación, las creencias populares y presencias inquietantes alteran las coordenadas de lo cotidiano. La novela trabaja sobre un universo en el que la separación entre lo real, lo fantástico y lo monstruoso pierde nitidez.

Su autor, Martín Sancia Kawamichi, nació en Buenos Aires en 1973 y estudió cine y literatura. Su bibliografía incluye títulos infantiles como Los poseídos de Luna Picante, que obtuvo el Segundo Premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil en 2014, y Todas las sombras son mías, distinguida con el Primer Premio Sigmar en 2017. También publicó las novelas Hotaru, Este pálido mundo mío, Malsana y Uyiko, que fue finalista del Premio Fundación Medifé Filba 2024.

Matías Battistón convierte la traducción de Beckett en el centro del relato

En La madre de Beckett tenía un burro (Emecé), un traductor argentino enfermo en Dublín trabaja con la obra de Samuel Beckett. El hallazgo de que la madre del escritor irlandés tenía un burro llamado Kish desencadena asociaciones y desvíos que desplazan la trama hacia la biografía, el ensayo y el diario.

Matías Battistón, nacido en Buenos Aires en 1986, es escritor y traductor. Llevó al castellano obras de Beckett, Édouard Levé, John Cage, Roland Barthes, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Gertrude Stein y Ed Wood. Recibió becas del Trinity College Dublin, la Übersetzerhaus Looren, la Fundación Jan Michalski, ALCA y el Fondo Nacional de las Artes, y enseña en instituciones y universidades.

Los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026
La novela ganadora se anunciará el 19 de noviembre

María Moreno escribe desde la experiencia de un accidente cerebrovascular

La merma (Literatura Random House) parte del accidente cerebrovascular que atravesó María Moreno y de sus consecuencias: la internación, la rehabilitación, la pérdida de autonomía y la dificultad para escribir con la mano que usaba habitualmente. El libro convierte ese proceso corporal en materia de crónica, ensayo, poesía y narración.

Moreno, nacida en Buenos Aires en 1947, es periodista, narradora y crítica cultural. Obtuvo la beca Guggenheim en 2002, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2019, el Premio Ñ a la trayectoria en 2023 y el Premio Konex de Brillante en 2024. Entre sus libros se encuentran El affair Skeffington, El petiso orejudo, Black out, Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas y Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop.

Tomás Downey narra una guerra absurda y el cambio de identidad de un soldado

López López (Fiordo), la primera novela de Tomás Downey, transcurre en un país latinoamericano sin nombre, escenario de una guerra entre dos ejércitos. López, un soldado que sobrevive a un fusilamiento, se incorpora a las filas enemigas con una identidad falsa; una cadena de circunstancias lo lleva de la huida a una posición de poder.

Downey nació en Buenos Aires en 1984 y es escritor, guionista y traductor. Publicó los libros de cuentos Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros y Flores que se abren de noche. Su obra recibió apoyos del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, los Premios Nacionales y el Premio Fundación María Elena Walsh, entre otras distinciones, y fue traducida al italiano y al inglés.

Temas Relacionados

PremiosLiteratura argentinaNovelaCulturaLibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Art Basel París abrió con una ficción insurgente mientras la ciudad vive una semana de tensa calma

La quinta edición de la feria de arte más famosa del mundo arrancó en el Grand Palais con una instalación del dúo autor del clip viral "Storm", en medio de alertas por nuevas protestas

Art Basel París abrió con una ficción insurgente mientras la ciudad vive una semana de tensa calma

La Filarmónica de Berlín volvió al Teatro Colón después de 26 años con Brahms, Strauss y el debut del pianista islandés Víkingur Ólafsson

La célebre orquesta dirigida por Kirill Petrenko inauguró una serie de tres presentaciónes que continúan este jueves y culminarán el viernes, con transmisión gratuita por streaming

La Filarmónica de Berlín volvió al Teatro Colón después de 26 años con Brahms, Strauss y el debut del pianista islandés Víkingur Ólafsson

“Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer”: el regreso de J.K. Rowling con un ensayo contra el “activismo trans”

En un ensayo publicado este miércoles, la escritora británica, aurtora de la saga "Hatrry Potter", afirmó que mantendrá su respaldo económico a mujeres que emprendan acciones legales por sus derechos

“Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer”: el regreso de J.K. Rowling con un ensayo contra el “activismo trans”

El exitoso autor acusado de usar IA fue despedido de su editorial: “Nuevos elementos, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura”

La novela de Thélyson Orélien era exitosa comercialmente e iba a venderse en más de 20 países. Tras el escándalo, fue retirada de la lista de finalistas del Premio Goncourt, el más prestigioso de Francia

El exitoso autor acusado de usar IA fue despedido de su editorial: “Nuevos elementos, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura”

Tips de ortografía: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tips de ortografía: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

DEPORTES

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones: “Me abrazás y se para el mundo”

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones: “Me abrazás y se para el mundo”

El llamado de Sylvester Stallone que dejó sin palabras a Nico Vázquez: “Del otro lado estaba mi héroe”

La emoción de Tini Stoessel durante su show en Caracas tras la suspensión en Miami: “Me hace feliz estar acá”

Mica Viciconte se realizará un retoque estético y explicó los motivos: “Llegó la hora”

Andy Kusnetzoff habló de Hernán Casciari: “Hay que pensar en la gente que reclama claridad por el dinero que puso”

INFOBAE AMÉRICA

Web3: cómo podría cambiar la experiencia de los aficionados al deporte

Web3: cómo podría cambiar la experiencia de los aficionados al deporte

Panamá pone como prioridad respaldar la gestión forestal con investigación y formación

El Gobierno de Guatemala lanza gub.gt, un portal que reúne información y servicios de las instituciones públicas

La Copa Centroamericana dejó un empate en San Salvador y un triunfo de Marathón

Cuba envejece con una mayoría femenina entre los mayores de 60 años