El Salvador

¿Qué gastos se puede reclamar a su cónyuge durante el matrimonio en El Salvador?

El procurador Alex Huben Mejía indicó que el beneficio alcanza a quienes carecen de empleo o cuyos ingresos resultan insuficientes para atender sus necesidades y deberes dentro de la familia

Una persona casada puede solicitar una cuota alimenticia a su cónyuge si sus ingresos no cubren sus necesidades dentro del hogar. (REUTERS/Jessica Rinaldi)
Una persona casada puede solicitar una cuota alimenticia a su cónyuge si sus ingresos no cubren sus necesidades dentro del hogar. (REUTERS/Jessica Rinaldi)
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Una persona casada puede solicitar una cuota alimenticia a su cónyuge durante el matrimonio. Alex Huben Mejía, procurador especializado de familia, explicó a Infobae que esta posibilidad puede aplicarse, por ejemplo, cuando uno de los esposos no trabaja, se ocupa de las tareas del hogar o del cuidado de los hijos y no recibe recursos para cubrir sus necesidades.

El procurador indicó que esta posibilidad no se limita a quien no tiene empleo. Una persona que trabaja también puede pedir una cuota si sus ingresos no alcanzan para atender sus necesidades y cumplir con las obligaciones que existen dentro del hogar.

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Según Mejía, una cuota entre cónyuges puede cubrir vivienda, salud, vestido, recreación y sustento. La educación no suele aplicarse en este tipo de solicitudes.

El funcionario planteó el caso de una persona que se dedica al cuidado de los hijos y de la casa, por lo que no cuenta con ingresos propios. Si se enferma o necesita recursos para cubrir sus gastos, puede pedir una cuota al otro cónyuge debido al vínculo matrimonial.

Los gastos de familia son distintos de la cuota alimenticia

La cuota alimenticia y los gastos de familia son conceptos diferentes. Mejía explicó que dentro de los gastos familiares pueden incluirse pagos ordinarios del hogar, como agua, electricidad, teléfono, seguridad u otros servicios.

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Si uno de los cónyuges no cubre esos gastos y el otro adquiere deudas para pagarlos, puede reclamar que la persona que no aportó responda por esas obligaciones.

El procurador sostuvo que existe una responsabilidad solidaria dentro del matrimonio frente a las deudas vinculadas con las necesidades del hogar.

La cuota alimenticia conyugal cubre rubros de vivienda, salud, vestido, recreación y sustento. (Foto: cortesía)
La cuota alimenticia conyugal cubre rubros de vivienda, salud, vestido, recreación y sustento. (Foto: cortesía)

Mejía explicó que una persona sin ingresos puede recurrir a un préstamo para pagar los servicios o gastos familiares. En ese caso, el cónyuge que no realizó los aportes puede tener que responder por esa deuda, de acuerdo con la obligación de contribuir a los gastos de la familia.

La cuota entre cónyuges se refiere a los recursos que una persona puede solicitar para cubrir sus propios alimentos. Los gastos de familia, en cambio, corresponden a pagos relacionados con el funcionamiento del hogar.

No hay una tabla fija para establecer la cuota

El país no cuenta con una tabla que establezca montos predeterminados ni con un porcentaje mínimo uniforme para fijar una cuota alimenticia. Mejía explicó que cada caso se analiza a partir de la necesidad de quien solicita los alimentos y de la capacidad económica de la persona obligada.

El procurador señaló que las autoridades valoran la prueba aportada conforme a la sana crítica. El monto puede variar de acuerdo con los ingresos de las partes y las necesidades que se acrediten durante el proceso.

Mejía indicó que se han planteado cuotas mínimas de subsistencia a partir de estudios elaborados por instituciones del país. Sin embargo, afirmó que no existe una cifra fija ni un porcentaje definido que se aplique de la misma forma a todas las personas obligadas a proporcionar alimentos.

Parejas en unión libre pueden reclamar gastos familiares

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Los integrantes de una unión libre necesitan el reconocimiento judicial de la convivencia para reclamar gastos de familia. (Magnific)

Las personas que viven en unión libre no tienen, según la explicación del procurador, el mismo acceso a una cuota alimenticia entre convivientes que los cónyuges dentro de un matrimonio.

En estos casos, los convivientes pueden solicitar el pago de gastos de familia, pero primero deben pedir a un juez que declare la convivencia. Ese reconocimiento permite plantear las deudas relacionadas con el hogar y solicitar que se determinen las responsabilidades económicas de cada integrante de la pareja.

Mejía señaló que el conviviente puede informar al juez sobre las deudas contraídas para cubrir necesidades familiares. La reclamación se refiere a esos gastos y no a una cuota alimenticia entre personas que solo están acompañadas.

El procurador citó el artículo 38 del Código de Familia, que establece que los gastos deben compartirse en proporción a los ingresos de cada integrante de la pareja. La misma disposición contempla que el cuidado de los hijos también debe distribuirse entre los convivientes.

Mejía afirmó que, cuando existe incumplimiento, el procedimiento de cobro es el mismo para las personas involucradas en una obligación de alimentos. Según explicó, el trámite no cambia por tratarse de padres e hijos, abuelos y nietos u otros familiares reconocidos por la ley.

La PGR cuenta con 18 sedes para atender solicitudes de alimentos

La Procuraduría General de la República dispone de 18 sedes distribuidas en el país para tramitar solicitudes de alimentos. (Foto: PGR)
La Procuraduría General de la República dispone de 18 sedes distribuidas en el país para tramitar solicitudes de alimentos. (Foto: PGR)

El procedimiento para solicitar alimentos puede aplicarse a padres e hijos, cónyuges, abuelos y nietos, nietos y abuelos, así como hermanos.

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con 18 sedes para atender este tipo de trámites. Mejía indicó que las oficinas están ubicadas en las cabeceras departamentales, con excepciones en Santa Ana, La Libertad y San Salvador.

Santa Ana tiene dos oficinas de atención, al igual que La Libertad. San Salvador cuenta con tres sedes de la Procuraduría para atender solicitudes relacionadas con cuotas alimenticias.

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