España Cultura

La reflexión de Bob Dylan, cantante estadounidense, sobre hacerse mayor: “La pasión es cosa de jóvenes. Las personas mayores tienen que ser más sabias”

El ganador de un premio Nobel de Literatura ha defendido que envejecer también implica dejar atrás ciertas cosas

“Fourth Time Around“: la irónica canción que compuso Bob Dylan para responderle a John Lennon
Fuente: AFP
Guardar

Bob Dylan (Minnesota, 1941) ha protagonizado tantos momentos en la cultura pop que oscilan entre lo histórico y lo legendario que el cantante estadounidense tiene dos biopics y una decena de documentales que abarcan su fenómeno. En el último de ellos, A Complete Unknown, Timothée Chalamet se puso al frente de los orígenes de uno de los cantantes de folk rock más populares del mundo.

Además de haber ganado 12 Grammys y un Oscar a Mejor canción, Dylan puede presumir de no ser solo cantante. También es compositor, letrista, poeta y una de las pocas figuras de la música popular cuya obra ha terminado trascendiendo lo musical. En 2007 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, cuyo jurado lo definió como un “mito viviente en la historia de la música popular y faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo”.

PUBLICIDAD

#UnCompletoDesconocido: Músico, poeta y cantante. Basada en la vida de Bob Dylan y protagonizada por Timothée Chalamet, se estrena muy pronto en Disney . (Crédito: Searchlight)

Nueve años después le llegó uno de los reconocimientos más importantes del mundo: el Premio Nobel de Literatura “por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical americana”, escribió el jurado. Es decir, sus letras. “He grabado docenas de discos y he tocado miles de conciertos por todo el mundo. Pero son mis canciones el centro vital de casi todo lo que hago. Parece que encontraron un lugar en las vidas de tantas personas y en tan diferentes culturas, y me siento muy agradecido por eso”, dijo en su discurso.

El cantante, que debutó en 1962 con un álbum homónimo, lleva más de seis décadas de carrera y ha pasado por tantas etapas como géneros: del folk de sus comienzos al rock eléctrico, el góspel, el country o el blues. El tiempo pasa y el artista lo sabe. En 2015, cuando tenía 73 años —actualmente tiene 85—, concedió una entrevista a AARP The Magazine, una revista especializada en lifestyle enfocada en los mayores de 50, en la que habló precisamente de hacerse mayor.

PUBLICIDAD

Una reflexión sobre el envejecimiento

“Muchas de tus canciones más recientes tratan sobre el envejecimiento. Una vez dijiste que la gente no se jubila, sino que se desvanece, se queda sin fuerzas”, afirmó el periodista Robert Love. “Mira, uno se hace mayor. La pasión es cosa de jóvenes, ¿de acuerdo? Los jóvenes pueden ser apasionados. Los mayores tienen que ser más sabios. Es decir, uno lleva tiempo en esto, deja ciertas cosas a los jóvenes y no intenta comportarse como si fuera joven. Podrías hacerte mucho daño", reflexionó el cantautor, que ha hablado de este tema en canciones como My Back Pages, Forever Young o Highlands.

Bob Dylan Blonde on Blonde portada
Bob Dylan. (Sony Music)

La reflexión no se quedó ahí. En la misma conversación, Dylan rechazó también la idea de una felicidad permanente. “La vida tiene sus altibajos”, señaló, antes de definir el paso del tiempo de una forma bastante gráfica: “El tiempo tiene que ser tu compañero. En realidad, el tiempo es tu alma gemela”.

Al menos por ahora, Dylan tampoco parece dispuesto a retirarse. A sus 85 años continúa de gira con el Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, que empezó en 2021 como parte de la promoción de su 39.º álbum de estudio, publicado en junio de 2020. Este 21 de octubre tiene previsto actuar en Horsens, Dinamarca, después de pasar Oslo y Suecia. Su agenda europea se prolongará hasta diciembre, con varias fechas en Alemania y Reino Unido y cuatro conciertos consecutivos en el Royal Festival Hall de Londres para cerrar la gira.

Temas Relacionados

Frase del díaBob DylanMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

Ningún otro documental ha ganado jamás el premio a Mejor película, pero la película de Nathan Fielder sobre el caso Theranos ha presentado su candidatura

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

La cantante estadounidense conmemora las cinco décadas de su paso por nuestro país con dos conciertos, días antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

Theodor Kallifatides, el escritor que tuvo que abandonar Grecia por sus ideas políticas: “Mi madre me dijo que algún día se arrepentirían; eso me salvó la vida”

El autor visita España coincidiendo con el lanzamiento de su novela ‘El amor’, publicada en Suecia en 1978 y convertida en uno de sus primeros grandes éxitos literarios

Theodor Kallifatides, el escritor que tuvo que abandonar Grecia por sus ideas políticas: “Mi madre me dijo que algún día se arrepentirían; eso me salvó la vida”

Dwyane Johnson se convertirá en un septuagenario llamado ‘el hombre pollo’ en su nueva película navideña: una fantasía infantil con lagartos músicos

Se titulará ‘Lizard Music’ y está dirigida por Benny Safdie, con el que el actor ya colaboró en ‘The Smashing Machine’

Dwyane Johnson se convertirá en un septuagenario llamado ‘el hombre pollo’ en su nueva película navideña: una fantasía infantil con lagartos músicos

Gwyneth Paltrow protagonizará por primera vez una serie para Netflix: un drama criminal dirigido por el ‘oscarizado’ Thomas Vinterberg

En plena reorganización interna de la plataforma, se ha dado luz verde a dos temporadas de ‘The Apology’, producida por A24

Gwyneth Paltrow protagonizará por primera vez una serie para Netflix: un drama criminal dirigido por el ‘oscarizado’ Thomas Vinterberg
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

Puigdemont entra en la campaña para el 29-N: el líder independentista regresa a Cataluña para salvar a Junts del batacazo que prevén los sondeos

Madrid quiere reducir la franja de protección de la Casa de Campo a solo seis metros: “A partir del séptimo ya puedes tirar fuegos artificiales o montar una feria de gastronomía”

Elecciones generales 29-N, en directo | El PSOE de Palencia deja al partido sin candidatura a 41 días de las elecciones después de que Ferraz sustituyera a su cabeza de lista por una diputada veterana

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 19 de octubre: el último lapsus de Feijóo con “menos democracia” y el tuit de Abascal con una imagen hecha con IA

ECONOMÍA

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

La campaña de la aceituna busca cuadrillas, pero muchos no quieren que su sueldo dependa de la lluvia: “La gente prefiere seis meses en la hostelería que estar cada día mirando el cielo”

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”