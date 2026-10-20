La reflexión de Bob Dylan, cantante estadounidense, sobre hacerse mayor: “La pasión es cosa de jóvenes. Las personas mayores tienen que ser más sabias”

Fuente: AFP

Guardar

Bob Dylan (Minnesota, 1941) ha protagonizado tantos momentos en la cultura pop que oscilan entre lo histórico y lo legendario que el cantante estadounidense tiene dos biopics y una decena de documentales que abarcan su fenómeno. En el último de ellos, A Complete Unknown, Timothée Chalamet se puso al frente de los orígenes de uno de los cantantes de folk rock más populares del mundo.

Además de haber ganado 12 Grammys y un Oscar a Mejor canción, Dylan puede presumir de no ser solo cantante. También es compositor, letrista, poeta y una de las pocas figuras de la música popular cuya obra ha terminado trascendiendo lo musical. En 2007 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, cuyo jurado lo definió como un “mito viviente en la historia de la música popular y faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo”.

PUBLICIDAD

#UnCompletoDesconocido: Músico, poeta y cantante. Basada en la vida de Bob Dylan y protagonizada por Timothée Chalamet, se estrena muy pronto en Disney . (Crédito: Searchlight)

Nueve años después le llegó uno de los reconocimientos más importantes del mundo: el Premio Nobel de Literatura “por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical americana”, escribió el jurado. Es decir, sus letras. “He grabado docenas de discos y he tocado miles de conciertos por todo el mundo. Pero son mis canciones el centro vital de casi todo lo que hago. Parece que encontraron un lugar en las vidas de tantas personas y en tan diferentes culturas, y me siento muy agradecido por eso”, dijo en su discurso.

El cantante, que debutó en 1962 con un álbum homónimo, lleva más de seis décadas de carrera y ha pasado por tantas etapas como géneros: del folk de sus comienzos al rock eléctrico, el góspel, el country o el blues. El tiempo pasa y el artista lo sabe. En 2015, cuando tenía 73 años —actualmente tiene 85—, concedió una entrevista a AARP The Magazine, una revista especializada en lifestyle enfocada en los mayores de 50, en la que habló precisamente de hacerse mayor.

PUBLICIDAD

Una reflexión sobre el envejecimiento

“Muchas de tus canciones más recientes tratan sobre el envejecimiento. Una vez dijiste que la gente no se jubila, sino que se desvanece, se queda sin fuerzas”, afirmó el periodista Robert Love. “Mira, uno se hace mayor. La pasión es cosa de jóvenes, ¿de acuerdo? Los jóvenes pueden ser apasionados. Los mayores tienen que ser más sabios. Es decir, uno lleva tiempo en esto, deja ciertas cosas a los jóvenes y no intenta comportarse como si fuera joven. Podrías hacerte mucho daño", reflexionó el cantautor, que ha hablado de este tema en canciones como My Back Pages, Forever Young o Highlands.

Bob Dylan. (Sony Music)

La reflexión no se quedó ahí. En la misma conversación, Dylan rechazó también la idea de una felicidad permanente. “La vida tiene sus altibajos”, señaló, antes de definir el paso del tiempo de una forma bastante gráfica: “El tiempo tiene que ser tu compañero. En realidad, el tiempo es tu alma gemela”.

PUBLICIDAD

Al menos por ahora, Dylan tampoco parece dispuesto a retirarse. A sus 85 años continúa de gira con el Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, que empezó en 2021 como parte de la promoción de su 39.º álbum de estudio, publicado en junio de 2020. Este 21 de octubre tiene previsto actuar en Horsens, Dinamarca, después de pasar Oslo y Suecia. Su agenda europea se prolongará hasta diciembre, con varias fechas en Alemania y Reino Unido y cuatro conciertos consecutivos en el Royal Festival Hall de Londres para cerrar la gira.