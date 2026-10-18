Cultura

La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires vuelve con 1926 como eje: el año de Arlt, Güiraldes y las vanguardias que cambiaron la literatura argentina

Dos novelas fundacionales publicadas en el mismo año marcan el hilo conductor de la 19ª edición del evento más antiguo de América Latina en su tipo. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el Palacio Libertad abrirá sus puertas con entrada libre

Fede Kaplun
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La 19ª Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires reunirá del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre a libreros, coleccionistas y lectores en el Palacio Libertad, con una programación centrada en 1926, el año en que se publicaron Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y El juguete rabioso, de Roberto Arlt.

Durante cinco días, de 14 a 20 horas, la Plaza Seca del edificio ubicado en Sarmiento 151, CABA, albergará los stands de 26 librerías. Cuatro de ellas participarán por primera vez y una llegará desde Ecuador.

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La entrada será libre y gratuita. La organización estará a cargo de la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, ALADA, que reúne a libreros especializados, anticuarios y editores dedicados a la conservación del patrimonio bibliográfico nacional y universal.

1926, entre el mito criollo y las vanguardias

El año elegido como eje temático marcó la aparición de dos obras centrales de la literatura argentina: Don Segundo Sombra y El juguete rabioso. La feria recuperará ese período mediante actividades dedicadas a las tensiones de las vanguardias artísticas y literarias de comienzos del siglo XX.

Don Segundo Sombra
Don Segundo Sombra

Daniel Zachariah, presidente de ALADA, explicó el sentido de la selección: “Como todos los años seguimos trabajando con el patrimonio y con la custodia de material de importancia local. Vemos cómo la Feria, que es la más antigua e importante de América Latina, crece año a año. Y en esta edición elegimos 1926, año clave para la literatura argentina, como eje temático, para volver sobre ese momento fundacional del país”.

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El público podrá encontrar libros publicados desde el siglo XV hasta las vanguardias de principios del siglo XX, además de grabados, mapas, fotografías de interés histórico y afiches culturales y políticos. La propuesta convoca a profesionales del libro antiguo de Argentina y del exterior, bibliófilos, coleccionistas, libreros, entusiastas y lectores.

El Salón de Honor ofrecerá tres charlas abiertas. Sergio Baur abordará las vanguardias que atravesaron la obra de Güiraldes y la conformación de Don Segundo Sombra como exponente del mito criollo.

Composición de un retrato en blanco y negro de Roberto Arlt, la portada del libro 'El Juguete Rabioso' y una calle de Buenos Aires con vehículos y personas en 1926.
Roberto Arlt, figura clave de la literatura argentina, y la portada de su novela 'El Juguete Rabioso' se yuxtaponen sobre una vibrante calle de Buenos Aires en 1926 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro encuadernadoras profesionales expondrán sus criterios de intervención sobre piezas antiguas, entre el respeto por el libro y los deseos de quienes las conservan. Tres coleccionistas de distintas generaciones compartirán anécdotas y hallazgos vinculados con la práctica de reunir libros e impresos.

La muestra fotográfica del investigador y coleccionista Carlos Vertanessian estará dedicada a los libreros anticuarios. También se presentará una selección de la colección Ricardo Vallejos sobre las Islas Malvinas, integrada por más de 4.000 ejemplares dedicados exclusivamente al archipiélago.

Un Espacio-Taller reunirá a artistas, encuadernadores, impresores, editores artesanales, restauradores y hacedores de papel, que mostrarán su trabajo en vivo. El Archivo General de la Nación, la Biblioteca Argentina para Ciegos —con piezas en braille— y la Biblioteca del Congreso de la Nación tendrán una participación especial.

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