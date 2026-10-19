La chilena Melissa Aldana, a punto de tocar en Buenos Aires: “Cuando descubrí a Sonny Rollins algo cambió para mí y me enamoré del saxo tenor”

Melissa Aldana: "La música siempre fue parte de mi vida"

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Será su cuarta visita a Buenos Aires, pero se convertirá en una experiencia muy distinta. Es que Melissa Aldana volverá a los escenarios porteños con un show dedicado a Sonny Rollins, esa leyenda del jazz de todos los tiempos que falleció el 25 de mayo pasado, a los 95 años y que fue mucho más que una influencia para esta saxofonista chilena, radicada en Nueva York y convertida en una de las principales figuras de la escena jazzera actual.

“El momento más importante fue cuando descubrí a Sonny Rollins. Ahí algo cambió para mí. Me enamoré del sonido del saxo tenor y de la libertad que sentía en su manera de improvisar”, afirmó a Infobae Cultura al hablar de su formación musical poco antes del concierto que dará este martes, a las 20, en el Teatro San Martín, como parte de un ciclo organizado con Jazz At Lincoln Center.

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En esta presentación, donde estará acompañada por el pianista Kevin Hays, esta artista de 37 años mostrará otra de sus múltiples facetas luego de haber brindado dos conciertos porteños en Bebop para presentar su último álbum, Filin, que, a la manera de Ballads, de John Coltrane, rescató temas del género que en los años 40 unió la trova cubana tradicional, el bolero y el jazz.

Melissa Aldana vuelve a Buenos Aires para homenajear a Sonny Rollins

Aldana, que nació en una familia de músicos (su padre, Marcos, es saxofonista, al igual que su abuelo, Kiko), está radicada en Nueva York desde 2007, donde estudió en el Berklee College of Music, y no paró de subir peldaños en su carrera. Por un lado, porque en 2013 se convirtió en la primera mujer en ganar el prestigioso Concurso Internacional de Jazz Thelonious Monk, del que su papá fue semifinalista, y 9 años después la revista especializada Down Beat la consagró como una de las mejores intérpretes del saxo tenor del mundo, además de haber estado nominada dos veces a los Grammy.

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Pero, más allá del reconocimiento y las distinciones, acompañó cada paso de su trayectoria con la búsqueda de caminos distintos, innovadores, que, no casualmente, se dieron en sintonía con su pasión por la lectura, el arte y el tarot, que influenciaron sus composiciones, como queda reflejado en cada uno de sus 7 discos como solista.

Incluso participó de Artemis, un supergrupo de mujeres integrado por la pianista Renee Rosnes, la cantante Cécile McLorin Salvant, la trompetista Ingrid Jensen, la clarinetista Anat Cohen, la bajista Noriko Ueda y la baterista Allison Miller, pero no hizo de este proyecto una proclama feminista en un ambiente como el del jazz, donde las mujeres aún no tienen el lugar que pudieron conseguir en el rock o en el pop, por ejemplo.

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Sonny Rollins fue el responsable de que Melissa Aldana eligiera el saxo tenor

“Creo que las mujeres siempre han sido parte de la historia del jazz -dijo-, aunque muchas veces no han recibido el reconocimiento o las oportunidades que merecían, especialmente como instrumentistas, compositoras y líderes de sus propios proyectos. Hemos avanzado muchísimo, y hoy hay una generación de mujeres extraordinarias haciendo música muy importante. Haber sido parte de Artemis fue una experiencia muy especial. Compartir música con mujeres tan talentosas y con tanta personalidad fue algo muy enriquecedor”.

Sin embargo, señaló que “lo ideal sería llegar a un punto en el que el género de un músico no sea lo que defina cómo lo escuchamos o cómo valoramos su trabajo”. “Para mí -agregó, lo importante siempre ha sido la música, la personalidad y lo que cada artista tiene para decir. Todavía queda trabajo por hacer, pero creo que estamos avanzando en una dirección positiva”.

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Su nueva presentación en Buenos Aires será para rendirle su homenaje a Rollins, quien, según confesó, fue el responsable de su decisión de dejar el saxo alto para dedicarse al saxo tenor. “Desde muy chica estudiaba y transcribía solos. Recuerdo pasar mucho tiempo escuchando a Charlie Parker y aprendiendo ese lenguaje. Pero creo que el momento más importante fue cuando descubrí a Sonny Rollins -admitió-. Ahí algo cambió para mí. Me enamoré del sonido del saxo tenor y de la libertad que sentía en su manera de improvisar”.

La saxofonista Melissa Aldana, una artista innovadora y sin fronteras (Foto: Eduardo Pavez Goye)

“Después llegaron Dexter Gordon, John Coltrane, Michael Brecker y muchos otros músicos que fueron marcando distintas etapas de mi desarrollo”, añadió Aldana, aunque remarcó: “Creo que nunca hubo un momento en el que decidiera conscientemente dedicarme al jazz. La música siempre fue parte de mi vida y, de alguna manera, fui encontrando mi camino a través de ella”.

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Ya con ciudadanía artística no sólo sudamericana, la saxofonista reconoció su “admiración y respeto por la riqueza musical” de nuestro país: “La Argentina tiene una tradición musical increíble, no solamente dentro del jazz, sino también en la música popular. Hay músicos muy importantes como Gato Barbieri, Guillermo Klein y Leo Genovese, que representan distintas generaciones y maneras de acercarse a la música”.

“También me parece muy interesante la conexión que tenemos los músicos latinoamericanos, incluso cuando nuestras experiencias y nuestros caminos son diferentes”, enfatizó. Y en su mensaje final dejó en claro su entusiasmo por esta nueva presentación porteña: “Buenos Aires es una ciudad con una identidad cultural muy fuerte, y siempre es una alegría tener la oportunidad de volver, tocar y conectar con el público de aquí”.

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