Cultura

El Festival Borges vuelve con charlas internacionales, tango y una caminata por Buenos Aires

Del 26 al 31 de octubre, la sexta edición del encuentro literario propone una semana de paneles virtuales y presenciales, entrevistas y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita en la Alianza Francesa

El Festival Borges realiza su sexta edición con actividades gratuitas en formato virtual y presencial
El Festival Borges realiza su sexta edición con actividades gratuitas en formato virtual y presencial
Guardar

El Festival Borges llega a su sexta edición con una semana de actividades gratuitas que combinan literatura, música y recorridos urbanos para pensar la obra del escritor argentino desde múltiples lenguajes artísticos. Del 26 al 31 de octubre, el encuentro reunirá a escritores, académicos y artistas de distintos países en formato virtual y presencial, con sede en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

La propuesta, organizada por Marisol Alonso y Vivian Dragna, incluye paneles sobre la relación entre Jorge Luis Borges y otros autores universales, una entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt y un cruce entre la obra del escritor y el cine de Christopher Nolan. El festival fue declarado de interés cultural por la Legislatura porteña en 2021.

PUBLICIDAD

Las charlas virtuales abren la semana con miradas internacionales

La programación arranca el lunes 26 de octubre a las 14:00 con Borges y Thomas Browne, una disertación de Pablo Maurette sobre los vínculos entre Borges y el escritor inglés. Al día siguiente, martes 27 de octubre, a las 14:00, Oswaldo Zavala y Carmen Boullosa debatirán en Repensar El Sur, límites y fronteras bajo el lente de Borges, con la moderación de Luciana Colombo.

El miércoles 28 de octubre, a las 14:00, el español Vicente Cervera Salinas abordará La poesía de Borges, historia de una eternidad, centrada en la dimensión histórica de la obra lírica del escritor. El jueves 29 de octubre, a las 14:00, Marisol Alonso entrevistará a Siri Hustvedt en una actividad que requerirá una inscripción especial el mismo día del evento.

PUBLICIDAD

Los encuentros presenciales cruzan literatura, humor y amistades literarias

Desde el lunes 26 de octubre, la Alianza Francesa se convertirá en sede de los paneles presenciales. La primera actividad, a las 18:00, El humor como una de las bellas artes reunirá a Sylvia Iparraguirre, Alfredo de Jorge y Juan Sasturain, con la moderación de Marcos Liyo.

El martes 27 de octubre, a las 18:00, Matilde Sánchez y Daniel Guebel repasarán la amistad literaria entre Borges y Adolfo Bioy Casares en Una amistad literaria, Borges y Bioy, con la moderación de Juan Francisco Baroffio. Más tarde, a las 19:30, Marcos Liyo compartirá Ginebra, una de mis patrias, sobre la ciudad donde el escritor vivió sus últimos años, con la moderación de Vivian Dragna.

El miércoles 28 de octubre se desarrollarán dos paneles consecutivos. A las 18:00, Borges y Joyce, historias de héroes y traidores reunirá a Silvia Utges, Guillermo Martínez y Mónica Cuello, con la moderación de Vivian Dragna. A las 19:30, La grieta en la realidad, Borges y el género fantástico, convocará a Juan Mattio, Ricardo Romero y Luisa Valenzuela, con la moderación de Juan Guinot.

El jueves 29 de octubre, a las 18:00, Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio analizarán los puntos de contacto entre Borges, Nolan y la Odisea en Borges, Nolan y la reescritura de la Odisea, presentado por Marisol Alonso.

Festival Alumni - Alianza Francesa
La Alianza Francesa de Buenos Aires es la sede de la propuesta organizada por Marisol Alonso y Vivian Dragna

Experiencia Borges propone un diálogo entre la literatura y otras disciplinas

Bajo el nombre Experiencia Borges, el festival suma cuatro actividades que buscan vincular la lectura con otros lenguajes artísticos. La primera, el jueves 29 de octubre, a las 19:30, El libro absoluto, Borges y el universo, estará a cargo del artista Joaquín Fargas, quien presentará una obra tecnológica inspirada en los cuentos “La biblioteca de Babel” y “El libro de arena”.

El viernes 30 de octubre, a las 20:00, el trío La Funes, integrado por Juliette Massouh, Charlie Rossi y Rubén Gómez, ofrecerá el espectáculo poético musical La otra vereda. El sábado 31 de octubre, a las 11:00, Juan Francisco Baroffio guiará la Caminata borgeana, Borges, el hacedor de Buenos Aires, de aproximadamente dos horas de duración y con cupos limitados.

La jornada de cierre continuará a las 17:30 con Entrevista a Mauricio Kartun, a cargo de Marisol Alonso, y culminará a las 19:30 con Borges y el tango, el coraje como herencia, espectáculo protagonizado por Walter Romero en voz, Diego Kvitko en guitarra y arreglos, y Emiliano Fernández Milky en guitarra.

Programación completa

Lunes 26 de octubre, 14:00 (virtual): Borges y Thomas Browne, con Pablo Maurette

Lunes 26 de octubre, 18:00 (presencial): El humor como una de las bellas artes, con Sylvia Iparraguirre, Alfredo de Jorge y Juan Sasturain

Martes 27 de octubre, 14:00 (virtual): Repensar “El Sur”, límites y fronteras bajo el lente de Borges, con Oswaldo Zavala y Carmen Boullosa

Martes 27 de octubre, 18:00 (presencial): Una amistad literaria, Borges y Bioy, con Matilde Sánchez y Daniel Guebel

Martes 27 de octubre, 19:30 (presencial): Ginebra, una de mis patrias, con Marcos Liyo

Miércoles 28 de octubre, 14:00 (virtual): La poesía de Borges, historia de una eternidad, con Vicente Cervera Salinas

Miércoles 28 de octubre, 18:00 (presencial): Borges y Joyce, historias de héroes y traidores, con Silvia Utges, Guillermo Martínez y Mónica Cuello

Miércoles 28 de octubre, 19:30 (presencial): La grieta en la realidad, Borges y el género fantástico, con Juan Mattio, Ricardo Romero y Luisa Valenzuela

La escritora estadounidense Siri Hustvedt participa del ciclo de conferencias virtuales en una entrevista central
La escritora estadounidense Siri Hustvedt participa del ciclo de conferencias virtuales en una entrevista central

Jueves 29 de octubre, 14:00 (virtual): Entrevista a Siri Hustvedt, por Marisol Alonso (inscripción el mismo día)

Jueves 29 de octubre, 18:00 (presencial): Borges, Nolan y la reescritura de la Odisea, con Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio

Jueves 29 de octubre, 19:30 (presencial): El libro absoluto, Borges y el universo, con Joaquín Fargas

Viernes 30 de octubre, 20:00 (presencial): La otra vereda, espectáculo poético musical con La Funes

Sábado 31 de octubre, 11:00 (presencial): Caminata borgeana, Borges, el hacedor de Buenos Aires, con Juan Francisco Baroffio (cupos limitados, duración aproximada de dos horas)

Sábado 31 de octubre, 17:30 (presencial): Entrevista a Mauricio Kartun, por Marisol Alonso

Sábado 31 de octubre, 19:30 (presencial): Borges y el tango, el coraje como herencia, espectáculo de tango con Walter Romero, Diego Kvitko y Emiliano Fernández Milky

Información para el público

Fechas: del lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2026.

Lugar de las actividades presenciales: Alianza Francesa, avenida Córdoba 946, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Costo: gratuito, con inscripción previa obligatoria

Inscripción: a través del sitio www.festivalborges.com.ar

Fotos: EFE/ archivo; Europa Press.

Temas Relacionados

Festival BorgesJorge Luis BorgesBuenos AiresLiteraturaTangoAlianza Francesa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Casa de América Latina de París cumple 80 años amenazada de desalojo: 26.000 firmas y un banco que quiere vender su sede por USD 112 millones

Una institución nacida en 1946 por iniciativa de De Gaulle, para promover las relaciones entre Francia y América Latina, celebra su aniversario con un futuro incierto. El Banco de Francia puso a la venta los palacetes del siglo XVIII que la acogen, y el gobierno de Macron aún no ha respondido

La Casa de América Latina de París cumple 80 años amenazada de desalojo: 26.000 firmas y un banco que quiere vender su sede por USD 112 millones

Un Van Gogh que perteneció a la familia Blaquier busca el récord de ventas en una subasta

La casa Sotheby’s ofrecerá en noviembre Blossoming Chestnut Trees, una obra del período de Auvers valuada en USD 207 millones que no se exhibe públicamente desde 1964

Un Van Gogh que perteneció a la familia Blaquier busca el récord de ventas en una subasta

"Un sueño raro", la obra de Romina Paula que construye una metafísica personal a partir de una historia pequeña y dos actrices

Susana Pampín y Carolina Saade encarnan a la misma mujer en distintos planos temporales. La pieza, comparada con los cuentos de Bradbury, cierra su temporada con dos últimas funciones en noviembre

"Un sueño raro", la obra de Romina Paula que construye una metafísica personal a partir de una historia pequeña y dos actrices

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El actor de 17 años compartió detalles sobre su vínculo con el creador de la saga durante la Comic Con de Nueva York, a semanas del estreno de la tercera temporada

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

Sandra Mihanovich encabeza una gala de Fleni en el Teatro Colón para financiar la investigación y la atención médica

El encuentro será el 19 de octubre en Buenos Aires y reunirá fondos destinados a proyectos científicos, formación profesional y asistencia a pacientes

Sandra Mihanovich encabeza una gala de Fleni en el Teatro Colón para financiar la investigación y la atención médica

DEPORTES

La escena romántica de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se volvió viral

La escena romántica de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se volvió viral

“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

“Nefasto”: las repercusiones sobre el polémico informe que le recomendaba al Barcelona “no fichar” a Messi cuando tenía 13 años

El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

TELESHOW

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

Fede Bal recordó su separación con Sofía Aldrey y dio un detalle desconocido sobre el inicio del “Lavarropas Gate”

Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

El particular motivo por el que Dillom prefiere no realizar juntadas en su casa

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

INFOBAE AMÉRICA

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

La nueva ley de vivienda de Cuba: hasta dos propiedades permitidas, un plazo de cinco años para regularizar y el riesgo de perder la casa por abandono

La Policía y el Ministerio Público recuperan mercancía valorada en USD 24,473.81 en República Dominicana

Google activa en Panamá sistema de alertas para advertir sobre terremotos

El déficit comercial de bienes de El Salvador superaría los USD 18,000 millones en 2026, según la CEPAL