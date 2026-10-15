El Festival Borges vuelve con charlas internacionales, tango y una caminata por Buenos Aires

El Festival Borges realiza su sexta edición con actividades gratuitas en formato virtual y presencial

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El Festival Borges llega a su sexta edición con una semana de actividades gratuitas que combinan literatura, música y recorridos urbanos para pensar la obra del escritor argentino desde múltiples lenguajes artísticos. Del 26 al 31 de octubre, el encuentro reunirá a escritores, académicos y artistas de distintos países en formato virtual y presencial, con sede en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

La propuesta, organizada por Marisol Alonso y Vivian Dragna, incluye paneles sobre la relación entre Jorge Luis Borges y otros autores universales, una entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt y un cruce entre la obra del escritor y el cine de Christopher Nolan. El festival fue declarado de interés cultural por la Legislatura porteña en 2021.

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Las charlas virtuales abren la semana con miradas internacionales

La programación arranca el lunes 26 de octubre a las 14:00 con Borges y Thomas Browne, una disertación de Pablo Maurette sobre los vínculos entre Borges y el escritor inglés. Al día siguiente, martes 27 de octubre, a las 14:00, Oswaldo Zavala y Carmen Boullosa debatirán en Repensar El Sur, límites y fronteras bajo el lente de Borges, con la moderación de Luciana Colombo.

El miércoles 28 de octubre, a las 14:00, el español Vicente Cervera Salinas abordará La poesía de Borges, historia de una eternidad, centrada en la dimensión histórica de la obra lírica del escritor. El jueves 29 de octubre, a las 14:00, Marisol Alonso entrevistará a Siri Hustvedt en una actividad que requerirá una inscripción especial el mismo día del evento.

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Los encuentros presenciales cruzan literatura, humor y amistades literarias

Desde el lunes 26 de octubre, la Alianza Francesa se convertirá en sede de los paneles presenciales. La primera actividad, a las 18:00, El humor como una de las bellas artes reunirá a Sylvia Iparraguirre, Alfredo de Jorge y Juan Sasturain, con la moderación de Marcos Liyo.

El martes 27 de octubre, a las 18:00, Matilde Sánchez y Daniel Guebel repasarán la amistad literaria entre Borges y Adolfo Bioy Casares en Una amistad literaria, Borges y Bioy, con la moderación de Juan Francisco Baroffio. Más tarde, a las 19:30, Marcos Liyo compartirá Ginebra, una de mis patrias, sobre la ciudad donde el escritor vivió sus últimos años, con la moderación de Vivian Dragna.

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El miércoles 28 de octubre se desarrollarán dos paneles consecutivos. A las 18:00, Borges y Joyce, historias de héroes y traidores reunirá a Silvia Utges, Guillermo Martínez y Mónica Cuello, con la moderación de Vivian Dragna. A las 19:30, La grieta en la realidad, Borges y el género fantástico, convocará a Juan Mattio, Ricardo Romero y Luisa Valenzuela, con la moderación de Juan Guinot.

El jueves 29 de octubre, a las 18:00, Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio analizarán los puntos de contacto entre Borges, Nolan y la Odisea en Borges, Nolan y la reescritura de la Odisea, presentado por Marisol Alonso.

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La Alianza Francesa de Buenos Aires es la sede de la propuesta organizada por Marisol Alonso y Vivian Dragna

Experiencia Borges propone un diálogo entre la literatura y otras disciplinas

Bajo el nombre Experiencia Borges, el festival suma cuatro actividades que buscan vincular la lectura con otros lenguajes artísticos. La primera, el jueves 29 de octubre, a las 19:30, El libro absoluto, Borges y el universo, estará a cargo del artista Joaquín Fargas, quien presentará una obra tecnológica inspirada en los cuentos “La biblioteca de Babel” y “El libro de arena”.

El viernes 30 de octubre, a las 20:00, el trío La Funes, integrado por Juliette Massouh, Charlie Rossi y Rubén Gómez, ofrecerá el espectáculo poético musical La otra vereda. El sábado 31 de octubre, a las 11:00, Juan Francisco Baroffio guiará la Caminata borgeana, Borges, el hacedor de Buenos Aires, de aproximadamente dos horas de duración y con cupos limitados.

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La jornada de cierre continuará a las 17:30 con Entrevista a Mauricio Kartun, a cargo de Marisol Alonso, y culminará a las 19:30 con Borges y el tango, el coraje como herencia, espectáculo protagonizado por Walter Romero en voz, Diego Kvitko en guitarra y arreglos, y Emiliano Fernández Milky en guitarra.

Programación completa

Lunes 26 de octubre, 14:00 (virtual): Borges y Thomas Browne, con Pablo Maurette

Lunes 26 de octubre, 18:00 (presencial): El humor como una de las bellas artes, con Sylvia Iparraguirre, Alfredo de Jorge y Juan Sasturain

Martes 27 de octubre, 14:00 (virtual): Repensar “El Sur”, límites y fronteras bajo el lente de Borges, con Oswaldo Zavala y Carmen Boullosa

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Martes 27 de octubre, 18:00 (presencial): Una amistad literaria, Borges y Bioy, con Matilde Sánchez y Daniel Guebel

Martes 27 de octubre, 19:30 (presencial): Ginebra, una de mis patrias, con Marcos Liyo

Miércoles 28 de octubre, 14:00 (virtual): La poesía de Borges, historia de una eternidad, con Vicente Cervera Salinas

Miércoles 28 de octubre, 18:00 (presencial): Borges y Joyce, historias de héroes y traidores, con Silvia Utges, Guillermo Martínez y Mónica Cuello

Miércoles 28 de octubre, 19:30 (presencial): La grieta en la realidad, Borges y el género fantástico, con Juan Mattio, Ricardo Romero y Luisa Valenzuela

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La escritora estadounidense Siri Hustvedt participa del ciclo de conferencias virtuales en una entrevista central

Jueves 29 de octubre, 14:00 (virtual): Entrevista a Siri Hustvedt, por Marisol Alonso (inscripción el mismo día)

Jueves 29 de octubre, 18:00 (presencial): Borges, Nolan y la reescritura de la Odisea, con Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio

Jueves 29 de octubre, 19:30 (presencial): El libro absoluto, Borges y el universo, con Joaquín Fargas

Viernes 30 de octubre, 20:00 (presencial): La otra vereda, espectáculo poético musical con La Funes

Sábado 31 de octubre, 11:00 (presencial): Caminata borgeana, Borges, el hacedor de Buenos Aires, con Juan Francisco Baroffio (cupos limitados, duración aproximada de dos horas)

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Sábado 31 de octubre, 17:30 (presencial): Entrevista a Mauricio Kartun, por Marisol Alonso

Sábado 31 de octubre, 19:30 (presencial): Borges y el tango, el coraje como herencia, espectáculo de tango con Walter Romero, Diego Kvitko y Emiliano Fernández Milky

Información para el público

Fechas: del lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2026.

Lugar de las actividades presenciales: Alianza Francesa, avenida Córdoba 946, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Costo: gratuito, con inscripción previa obligatoria

Inscripción: a través del sitio www.festivalborges.com.ar

Fotos: EFE/ archivo; Europa Press.