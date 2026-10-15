Comprar dólares cuesta 86 pesos extra y comprar euros, 102 frente a la tasa oficial

El dólar estadounidense alcanzó una cotización media de 797 pesos cubanos en el mercado informal de Cuba. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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Un dólar ahora cuesta más pesos cubanos en el mercado informal de Cuba. Este jueves 15 de octubre, la cotización media de la moneda estadounidense alcanzó 797 Pesos cubanos (CUP) y la del euro llegó a 892 CUP, según el índice de compraventa de CiberCuba, actualizado a las 10:00 am.

Para una persona que necesita comprar divisas fuera del sistema oficial, el cambio significa que debe entregar más pesos cubanos que el día anterior: el dólar aumentó 4.5 pesos y el euro avanzó cuatro pesos. A la vez, ambas monedas se mantuvieron por encima de las tasas que fija el Banco Central de Cuba.

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El organismo estatal mantiene el dólar en 711 CUP y el euro en 790 CUP dentro del Segmento III. Frente a esas referencias, la diferencia fue de 86 pesos para el dólar y de 102 pesos para el euro, de acuerdo con los valores difundidos para las operaciones entre particulares.

Comprar dólares en el mercado informal costaba entre 794 y 800 CUP

El dólar se compraba a 794 CUP y se vendía a 800 CUP, por lo que su valor medio quedó en 797 CUP. La cifra implicó un alza diaria de 4.5 pesos frente a la referencia de la jornada anterior, según los datos publicados por CiberCuba.

Siete días antes, la cotización media de la divisa estadounidense era de 768 CUP. La diferencia fue de 29.5 pesos y representó un aumento de 3.8% en una semana.

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En los últimos 30 días, el dólar pasó de 698 CUP a 797 CUP. El incremento acumulado fue de 99.5 pesos, equivalente a 14.3%, y el nivel registrado este jueves igualó el máximo del período mensual.

El euro cotizó a 892 pesos cubanos en el mercado informal y superó por 95 pesos la tasa del dólar. (REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo)

El medio indicó que una parte de la variación de los últimos 30 días podría estar relacionada con ajustes en la metodología de su índice. Por ese motivo, el cambio acumulado no necesariamente responde solo a las operaciones de compra y venta realizadas en el mercado informal.

El euro llegó a 892 CUP y se ubicó 95 pesos por encima del dólar

El euro se compraba a 885 CUP y se vendía a 899 CUP. Su cotización media se ubicó en 892 CUP, tras un alza de cuatro pesos frente a la jornada anterior.

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Una semana antes, la referencia de la moneda europea era de 860 CUP. El aumento de 32 pesos equivalió a una variación semanal de 3.7%.

Durante los últimos 30 días, el euro pasó de 795 CUP a 892 CUP. La diferencia fue de 97.5 pesos, o 12.3%, y el valor actual coincidió con el máximo registrado en ese período.

El menor valor mensual de la moneda europea había sido de 794 CUP. Con el precio de este jueves, el euro quedó 95 pesos por encima de la cotización media del dólar dentro del mercado informal.

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La MLC aumentó 85.5 pesos en una jornada con pocas operaciones

Las tasas del mercado informal superaron las cotizaciones de divisas que fija el Banco Central de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moneda libremente convertible (MLC) se movió en torno a 636 CUP, con una referencia de compra de 500 CUP y una de venta de 772 CUP. Su valor medio aumentó 85.5 pesos, desde los 551 CUP de la víspera, lo que representó una variación diaria de 15.5%, según datos de CiberCuba.

El bajo volumen de operaciones en esta franja aconseja tomar con cautela el movimiento diario de la MLC. A diferencia del dólar y del euro en efectivo, esta moneda no tiene circulación física y se utiliza en determinados comercios estatales que aceptan ese medio de pago.

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En siete días, la referencia de la MLC avanzó 51 pesos desde los 585 CUP. En los últimos 30 días, pasó de 509 CUP a 636 CUP, que fue también su máximo en ese lapso.

El menor valor mensual de la MLC había sido de 446 CUP. Su uso limitado frente a los dólares y euros físicos influye en la cantidad de operaciones que se registran en este segmento.

La distancia entre las tasas oficiales y las tasas informales se produce en un contexto de escasez de divisas en el sistema bancario estatal. La población busca moneda extranjera para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

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Las variaciones del dólar, el euro y la MLC pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios. La inflación sostenida, los bajos salarios estatales y la dolarización parcial de la economía afectan el poder adquisitivo de quienes reciben sus ingresos en pesos cubanos.