Cultura

"Un sueño raro", la obra de Romina Paula que construye una metafísica personal a partir de una historia pequeña y dos actrices

Susana Pampín y Carolina Saade encarnan a la misma mujer en distintos planos temporales. La pieza, comparada con los cuentos de Bradbury, cierra su temporada con dos últimas funciones en noviembre

Un sueño raro INTERIOR
"Un sueño raro" es la pieza teatral de Romina Paula interpretada por Susana Pampín y Carolina Saade que encarnan a Irene en dos tiempos diferentes
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Las historias chiquitas, como se suele describir a aquellas íntimas, sin sobresaltos, suelen ser, en muchos casos, las que más se destacan, no solo por la empatía, sino por su capacidad de conmover. Un detalle, en una historia chiquita, es el que hace la diferencia, porque está construida a partir de cientos de ellos.

Un sueño raro, la nueva pieza teatral de Romina Paula, es, en apariencia, una historia pequeña, por su puesta en escena, por tener un elenco de dos actrices y por la trama. Sin embargo, esto es solo una alucinación, porque es un complejo artilugio de capas. Dos actrices, un solo personaje y diversidad de situaciones que se entrelazan en un tiempo presente/futuro/pasado.

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Un sueño raro INTERIOR
La dramaturgia aborda la reflexión sobre el aprovechamiento del tiempo y la percepción del envejecimiento

En un tiempo sin tiempo, dos mujeres –una joven y otra madura–, que en realidad son la misma, dialogan acerca de una película, de un viaje a Tucumán, y es la excusa necesaria y perfecta para narrar su propia historia. Irene-joven es la que, de alguna manera, develará el misterio de ese encuentro.

Una desafortunada enfermedad, que tendrá un final feliz, es la llave para las preguntas y para ese encuentro entre diferentes planos con la Irene-madura del futuro. En el medio, dialogarán acerca del cine, los amores, la maternidad, la enfermedad, los diagnósticos –que no definen– y las dudas existenciales.

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Susana Pampín y Carolina Saade se lucen en "Un sueño raro"

El deseo, los mandatos –terminar la escuela–, los posibles planos o dimensiones, articulan una suerte de metafísica propia y personal de la joven, que ansía beberse la vida a sorbos enormes, mientras la adulta disfruta de lo cosechado al mirar hacia atrás. No hay reclamos de ninguna de las partes, solo preguntas, que resuenan más a dudas que a certidumbre.

Irene-joven describe el envejecer como “un sueño raro”; llamativa manera, además, de nombrar esos bucles temporales que se alojan más del lado de la ciencia que de la ficción dentro de ese género. No por darle un cariz científico a la obra, sino por las preguntas que ella suscita. A la vez, esos viajes temporales juegan con lo onírico desde la idea misma de la confusión que provoca el encuentro de una en otro plano temporal.

Un sueño raro INTERIOR
Una enfermedad con final feliz funciona como la llave para la interacción entre los distintos planos temporales de la historia

Susana Pampín, actriz de trayectoria que es parte del universo de obras de Romina Paula, y Carolina Saade, que está en plena expansión de su carrera, establecen una comunión armónica, equilibrada y tierna que pareciera dar cuenta de años de trabajo juntas. La conexión es tal que el espectador pierde la noción de estar viendo una obra de teatro.

Con atisbos de humor y ternura, actrices y directora edifican una obra sólida que da pie a algunas risas, pero, sobre todo, a la pregunta profunda, a la reflexión sobre el “buen” vivir, sobre el aprovechamiento del tiempo, el goce de la vida, la vida, la salud y la muerte. Un sueño raro evoca esos cuentos de Bradbury en los que la ciencia ficción demuestra un costado sensible y profundamente humano. Y pone la vida en perspectiva.

Un sueño raro INTERIOR
La obra evoca la sensibilidad de los relatos de ciencia ficción del escritor Ray Bradbury

Con una temporada a sala llena estrenada en el marco de Paraíso en agosto, que cerró el lunes 12 de octubre, la obra extiende dos últimas funciones en noviembre.

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Esta obra es una producción de Paraíso Club en colaboración con Arthaus Central y cuenta con el apoyo de Impacto Finnegans. Protagonizada por Susana Pampín y Carolina Saade. Dramaturgia y dirección: Romina Paula. Espacio: Matías Sendón; luz: Sebastián Francia; sonido: Germán Cohen; asistencia: Manuel Gallardo; producción: María La Greca. Las últimas funciones se podrán ver los lunes 16 y 23 de noviembre a las 20 en Arthaus, C. A. B. A. Entradas a la venta en Alternativa Teatral.

Fotos: gentileza prensa Un sueño raro (© Martina Perosa).

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