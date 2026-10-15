Sandra Mihanovich encabeza una gala de Fleni en el Teatro Colón para financiar la investigación y la atención médica

Sandra Mihanovich encabezará una gala de Fleni para financiar la investigación y la atención médica

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La cantante Sandra Mihanovich se presentará el 19 de octubre en el Teatro Colón como parte de una gala solidaria organizada por Fleni para financiar la renovación de equipos de neurocirugía. El concierto, previsto para las 20 en la sala porteña de Cerrito 628, destinará lo recaudado al proyecto + Tecnología + Salud de la institución.

Mihanovich ofrecerá un repertorio que recorrerá distintas etapas de su carrera. Las localidades están disponibles a través de Entrada Uno y podrán abonarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Santander.

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El encuentro será el 19 de octubre en Buenos Aires y reunirá fondos destinados a proyectos científicos, formación profesional y asistencia a pacientes

La edición 2026 de la gala tendrá como objetivo reunir fondos para actualizar tecnología médica, con especial atención en el área de neurocirugía. La entidad indicó que la incorporación de equipos y la formación de los profesionales requieren una renovación sostenida en el campo de las neurociencias.

La institución realiza más de 1.500 neurocirugías y 19.000 consultas especializadas por año, de acuerdo con los datos difundidos en la convocatoria. Además, señaló que atendió a más de 10 millones de pacientes y efectuó más de 12.000 intervenciones neuroquirúrgicas durante la última década.

Mihanovich ofrecerá un repertorio que recorrerá distintas etapas de su carrera. Las localidades están disponibles a través de Entrada Uno y podrán abonarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Santander

A través de + Tecnología + Salud, Fleni informó que en los últimos años sumó un resonador magnético de 1,5 teslas con herramientas de inteligencia artificial, actualizó sus resonadores de 3 teslas e incorporó el sistema Gamma Knife Esprit para el abordaje de distintas enfermedades neurológicas. Los recursos que se obtengan en la gala serán destinados en 2026 a continuar esa actualización, con foco en neurocirugía y otras áreas médicas.

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Fleni es una entidad de bien público dedicada a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades neurológicas en niños, adolescentes y adultos.