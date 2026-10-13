España Cultura

La reflexión de Annie Ernaux, escritora francesa, sobre la memoria histórica: “El pasado nunca es pasado y menos cuando es violento y turbio”

La Nobel de Literatura 2022 ha convertido experiencias como la diferencia de clase, el aborto, el deseo o la violencia familiar en materia central de su obra

Annie Ernaux en el Festival de Cannes, el 17 de mayo 2026. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Annie Ernaux en el Festival de Cannes, el 17 de mayo 2026. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Guardar

El nombre de Annie Ernaux (Lillebonne, Francia, 1940) lleva ligado a las obras “autosociobiográficas”, como ella misma ha definido su escritura, desde que empezó a publicar en la década de los 70. La escritora francesa, Premio Nobel de Literatura 2022, debutó en 1974 con Los armarios vacíos y abandonó progresivamente la ficción hasta que, con El lugar (1983), hizo de su propia vida la materia central de sus libros. Desde entonces, ha escrito sobre clase, género, deseo, vergüenza o memoria, siempre con una perspectiva abiertamente feminista. Esa forma de convertir lo íntimo en una experiencia colectiva fue una de las claves por las que la Academia Sueca le concedió el galardón hace ya cuatro años: “Por el valor y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”, escribieron en el fallo.

Sobre la memoria, Ernaux ha escrito mucho. La escritora nació en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con Infobae en 2020 explicó que su generación era una “marcada por la guerra” y “por la visión de las ciudades destruidas y luego reconstruidas, por el clima opresivo de la memoria de la Ocupación”. El recuerdo de estos hechos nos envolvía en las conversaciones de los adultos, en los periódicos; al mismo tiempo, además, con el silencio alrededor del tema de los campos de concentración y el antisemitismo de preguerra. El pasado nunca es pasado y menos cuando es violento y turbio”, añadió.

PUBLICIDAD

La escritora francesa Annie Ernaux fue galardonada por por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”

Pero la reflexión no se limita a la memoria histórica. En esa misma entrevista reconoció que deseaba escribir desde los 20 años, pero tardó casi cinco décadas en abordar el episodio vivido durante el verano de sus 18, que finalmente convirtió en Memoria de chica, la obra que narra su primera noche con un hombre. Tampoco pudo escribir durante mucho tiempo sobre el momento de violencia protagonizado por su padre que abre La vergüenza —“Mi padre quiso matar a mi madre un domingo de junio, a primera hora de la tarde”, arranca la obra— ni sobre la hermana que murió antes de que ella naciera. “No encontraba la forma posible de contarlo”, explicó sobre aquello.

Ernaux, una escritora universal

Abordando estos temas, Ernaux ha acabado convirtiéndose en una escritora universal, cuyo reconocimiento no tocó techo con el Nobel, sino que fue a más. Cabaret Voltaire, editorial responsable de buena parte de sus libros en España, ya explicaba en 2024 a Infobae España que el interés por Ernaux “no para de crecer” y que no se había tratado de un fenómeno puntual provocado por el galardón, sino de “un continuo que permanece”. El premio de 2022 ayudó especialmente a acercarla a generaciones más jóvenes, que comenzaron a recomendar sus títulos en espacios como Goodreads o TikTok.

PUBLICIDAD

Parte de esa vigencia reside precisamente en los asuntos que atraviesan sus libros. Escritores, lectores y editores consultados por este medio destacaban su capacidad para convertir experiencias muy concretas en relatos en los que pueden reconocerse personas de generaciones distintas. Para la escritora Gema Nieto, Ernaux consigue contar “lo histórico desde lo personal” y construir “la memoria colectiva a partir de los recuerdos individuales”.

Temas Relacionados

Frase del díaPremio Nobel de LiteraturaLiteraturaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fontaines D.C. se alía con Rosalía en ‘Dopamine Chamber’, el álbum más oscuro e intimista de la banda: “Ha hecho por España lo que nosotros por Irlanda”

La formación de rock liderada por Grian Chatten vira hacia un pospunk más electrónico, con ecos de Depeche Mode o The Cure en una publicación que gira en torno a una “advertencia catastrófica”

Fontaines D.C. se alía con Rosalía en ‘Dopamine Chamber’, el álbum más oscuro e intimista de la banda: “Ha hecho por España lo que nosotros por Irlanda”

“A Lorca lo asesinan, a Miguel lo mueren”: el recuerdo de Miguel Hernández, el poeta de “la mala suerte” que prefirió morir a renunciar a sus ideas

José Antonio Lucero rescata en su nueva novela, ‘Tu risa me hace libre’, la historia de amor entre el escritor de Orihuela y su mujer, Josefina Manresa

“A Lorca lo asesinan, a Miguel lo mueren”: el recuerdo de Miguel Hernández, el poeta de “la mala suerte” que prefirió morir a renunciar a sus ideas

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

El guionista Nicholas Kazan lleva tres décadas intentando sacar adelante el proyecto, que finalmente verá la luz gracias a dos productoras que defienden una “integración ética” de la IA en el cine

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

Miguel Ríos, cantante: “Me parece justo que si yo gano un pastón me quiten el 55% porque tiene que haber carreteras y hospitales”

El músico ha hablado de su situación fiscal y su relación con el dinero en su entrevista con Gonzo para la nueva temporada de ‘Salvados’

Miguel Ríos, cantante: “Me parece justo que si yo gano un pastón me quiten el 55% porque tiene que haber carreteras y hospitales”

La reflexión de Penélope Cruz sobre ‘La bola negra’ y los jóvenes: “Está tocando el corazón de la gente, están llenando las salas”

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ya supera los 23,5 millones de euros de recaudación, convirtiéndose en la octava cinta más taquillera de la historia de España

La reflexión de Penélope Cruz sobre ‘La bola negra’ y los jóvenes: “Está tocando el corazón de la gente, están llenando las salas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

En qué choca cada país y lo divide: Alemania por la migración, Italia es un ejemplo y en España aún resuena el órdago de Puigdemont

Los reyes comienzan una histórica visita a Ceuta y Melilla de imprevisibles consecuencias en las elecciones generales y en Marruecos

El último cartucho de Ábalos y Koldo: presionar al Supremo para que suspenda sus condenas a 24 y 19 años de prisión y abrir la vía del amparo ante el Constitucional

ECONOMÍA

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”