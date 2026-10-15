Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

Walker Scobell reveló en la Comic Con de Nueva York que recibe los borradores de las novelas de Rick Riordan antes de su publicación - REUTERS/Brendan McDermid

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En medio de la expectativa por la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Walker Scobell reveló uno de los privilegios más singulares que le ha dado interpretar al célebre semidiós: acceder a los borradores iniciales de los libros de Rick Riordan antes de que lleguen al público.

El actor de 17 años hizo la confesión durante su primera aparición en la Comic Con de Nueva York, el sábado 10 de octubre, donde también compartió un adelanto exclusivo de la nueva entrega que adaptará La maldición del titán.

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“Creo que lo más importante que saqué de pasar tanto tiempo con Rick es que, a veces, recibo los primeros borradores de los libros”, dijo Scobell ante una audiencia repleta en el escenario principal del Hall 1D. “Así que obviamente ese es uno de los grandes beneficios de poder interpretar a Percy”.

La tercera temporada se estrenará el 20 de noviembre con el lanzamiento de dos capítulos semanales en Disney y Hulu

Scobell desmintió el dicho de “nunca conozcas a tus ídolos”

El joven actor aprovechó el panel —moderado por Damian Holbrook, de TV Insider— para reflexionar sobre el vínculo que ha forjado con Riordan, el creador de la saga que dio vida al personaje que interpreta desde 2023. Lejos de la cautela que suele acompañar las relaciones entre artistas y sus referentes, Scobell ofreció un testimonio sin reservas.

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“Creo que si Rick Riordan es tu héroe, definitivamente deberías conocerlo, porque es la persona más amable que jamás hayas conocido”, afirmó, antes de calificarlo como “un tipo realmente genial y agradable”. El autor, de 62 años, publicó la primera novela de la serie, El ladrón del rayo, en 2005, y en 2024 lanzó la séptima entrega, La ira de la triple diosa.

Scobell también comentó que conocer al escritor y a su esposa, Rebecca Riordan —quien además es productora ejecutiva de la serie—, le permitió descubrir las raíces reales de los personajes de ficción. “Fue muy interesante conocerlo a él y a Becky, porque se nota enseguida de dónde sacó a Percy y a Annabeth, ¿sabes?”, explicó. “Casi quería ver a todos los demás que juegan un papel importante en su vida, para ver, por ejemplo, ¿dónde están Grover y Tyson?”.

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El actor destacó la calidez de Rick Riordan y la influencia de su entorno en la creación de los personajes de la saga - REUTERS/Brendan McDermid

La tercera temporada adapta por primera vez La maldición del titán

La serie de Disney+, que se estrenó en diciembre de 2023 con una primera temporada basada en El ladrón del rayo y continuó en 2025 con la adaptación de El mar de los monstruos, regresa el 20 de noviembre con ocho episodios que se emitirán en pares durante cuatro semanas. La nueva entrega se basará en La maldición del titán, el tercer libro de Riordan, que nunca antes había sido llevado a la pantalla —las películas protagonizadas por Logan Lerman solo cubrieron las dos primeras novelas—.

Según la sinopsis oficial, las apuestas son más altas que nunca cuando Percy enfrenta la repentina desaparición de Annabeth y la inminente Gran Profecía del Oráculo de Delfos, que dictará el destino del Olimpo. Con Grover a su lado, el semidiós deberá unirse a compañeros inesperados para confrontar una profecía con consecuencias funestas.

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Walker Scobell reveló en la Comic Con de Nueva York que recibe los borradores de las novelas de Rick Riordan antes de su publicación - (Captura de tráiler oficial)

Nuevos rostros se suman al elenco con personajes muy esperados por los fans

Junto a Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri regresan como Annabeth Chase y Grover Underwood. Se suman Charlie Bushnell como Luke Castellan y Tamara Smart como Thalia Grace, además de Daniel Diemer como Tyson y Dior Goodjohn como Clarisse La Rue.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie como los hermanos Nico y Bianca di Angelo, dos de los personajes más queridos de la saga literaria. La actriz Dafne Keen interpretará a Artemisa, diosa de la caza; Saara Chaudry dará vida a Zoë Nightshade, líder de las Cazadoras de Artemisa; Ming-Na Wen encarnará a Hera, y Holt McCallany a Atlas. También se incorporan Kate McKinnon como Afrodita, Jesse L. Martin como Frederick Chase —padre de Annabeth— y David Costabile como el Doctor Thorn.

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Riordan expresó su entusiasmo por el resultado en una entrevista exclusiva con Woman’s World: “Honestamente, creo que es la mejor hasta ahora. Los nuevos actores que interpretan a Nico, Bianca, Zoë Nightshade y Artemisa son increíbles”, afirmó el escritor.

Walker Scobell protagoniza la serie de Disney+, 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'

Scobell describió la temporada como “la más aterradora” de la serie

Durante el panel, el actor también calificó esta temporada como la más desafiante, en parte porque el material nunca fue adaptado previamente. “Es la más aterradora porque nunca se hizo antes”, comentó. Sobre los personajes que los fans esperaban ver, como Zoë Nightshade y los hermanos di Angelo, aseguró que “todos cumplen con las expectativas”.

Scobell, debutó en el cine en 2022 junto a Ryan Reynolds en The Adam Project y ganó un Kids’ Choice Award en 2024 como mejor actor de televisión infantil. Entre sus próximos proyectos se encuentra también la película animada The Angry Birds Movie 3, con estreno previsto para diciembre de 2026.

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La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrena el 20 de noviembre en Disney+ y Hulu, con dos episodios iniciales seguidos de dos nuevos capítulos cada semana hasta el 11 de diciembre.