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Amagó una rabona, pero acomodó la pelota y dio una asistencia que recorre el mundo: el gesto técnico de Lamine Yamal que sorprendió a Thierry Henry

El 10 azulgrana fue protagonista de una jugada que dio de qué hablar durante la victoria ante el Galatasaray en Champions League por 4-1

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*La jugada de Yamal en el 3-1 parcial del Barcelona

Lamine Yamal volvió a ser noticia a nivel mundial tras una jugada que marcó la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El extremo de 19 años firmó una actuación decisiva en la victoria del FC Barcelona por 4-1 ante el Galatasaray, disputada en Estambul, y protagonizó una acción en el minuto 53 que encendió las redes sociales.

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El Barcelona había comenzado el partido con dudas, pero logró imponerse con autoridad en la cancha del equipo turco. El encuentro ya marcaba una ventaja parcial de 2-1 para el conjunto culé cuando Yamal protagonizó la jugada que terminaría por definir la noche. El resultado final, 4-1, le permitió al equipo de Hansi Flick escalar a lo alto de la clasificación del máximo certamen de clubes europeos.

La secuencia comenzó con un pase filtrado de Pedri hacia la banda derecha, donde Yamal encaró a su marcador, el defensor Eren Elmali. En una fracción de segundo, el juvenil cruzó la pierna izquierda por detrás de la derecha para simular un centro de rabona. El defensor turco, anticipando el golpeo, intentó bloquear el envío.

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Fue en ese instante cuando Yamal detuvo el movimiento sin llegar a tocar el balón con la suela prevista, arrastró el cuero, que rebotó en el rival y se fue de su marca. Acto seguido, entregó un pase atrás para Anthony Gordon, quien definió al primer palo y estableció el 3-1 parcial.

Rabona lamine yamal
La "casi rabona" de Yamal frente al Galatasaray (Efe)

Al finalizar el partido, Yamal analizó la acción en la Flash Interview de Movistar+, donde la bautizó entre risas como una “casi rabona” o “semi-rabona” mientras observaba la repetición en las pantallas. Más tarde, en la zona mixta del estadio, amplió la explicación ante los medios:

“Últimamente veía mucho que los defensas rivales se tiraban al suelo cuando llego a línea de fondo. Vi la oportunidad y que me podía salir. Se me pasó por la cabeza en el momento. Pedri me la dio bien, vi que el lateral venía muy rápido y por suerte salió bien”, declaró el futbolista.

La jugada generó elogios inmediatos dentro y fuera del vestuario azulgrana. Thierry Henry, ex delantero francés que participó de la transmisión internacional para CBS Sports, interrogó en vivo al juvenil: “Te felicito de nuevo por todo lo que estás logrando, lo que haces es increíble y, sinceramente, no sé qué más puedo decir... ¿Me puedes explicar ese truco de la rabona?”, le preguntó, además de analizar la jugada y detallar: “Este tipo inventó algo más otra vez (...) Después de poder amagar, hacer la rabona y luego pasarle el balón a Anthony Gordon, todo fue limpio. Este chico es diferente”.

*El resumen de la goleada del Barcelona en Champions

El técnico Flick también se refirió a la actuación de su jugador en la rueda de prensa posterior al partido: “En la segunda parte estuvo fantástico; cómo dominó el juego, el último pase... Es increíble lo que está haciendo”.

Dentro del plantel, Fermín López vinculó el gesto con declaraciones previas de rivales que habían subestimado el nivel de Yamal: “Lamine lo sabía, no se le puede picar”. Por su parte, Eric García resumió el sentir del grupo con una frase breve: “Nos deja sin palabras”.

La discusión sobre el origen del recurso técnico sigue abierta en redes sociales. Mientras que algunos recordaron a Neymar o Robinho, otros hicieron alusión a una jugada del mediocampista chileno Matías Fernández. Mientras tanto, la acción de Yamal ya quedó registrada como una de las imágenes más comentadas de la presente edición de la Champions League.

El último campeón del mundo volverá a presentarse el próximo 17 de octubre, cuando los dirigidos por Hansi Flick visiten al Betis por la liga española, antes de volver a jugar por Champions League ante el bicampeón de la competencia, el PSG de Luis Enrique.

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