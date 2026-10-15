Estados Unidos

De Michael Jackson a Doctor Doom: estos son los 25 disfraces con más búsquedas en Google para Halloween

La lista incluye personajes de Poppy Playtime, Minecraft e Invincible, junto con artistas musicales y figuras de historietas que registraron un aumento del interés durante la temporada

Google presentó el ranking Frightgeist 2026 con los 25 disfraces con mayor crecimiento en búsquedas para Halloween. (Capturas de pantalla)
Google presentó el ranking Frightgeist 2026 con los 25 disfraces con mayor crecimiento en búsquedas para Halloween. (Capturas de pantalla)
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Google publicó la lista de los 25 disfraces de Halloween con mayor crecimiento en las búsquedas de Estados Unidos en 2026. Buddy the Unicorn, personaje de la película de terror Buddy, ocupó el primer puesto, seguido por NeeDoh, una línea de juguetes antiestrés, y Nikki, de la película Obsession. La clasificación reúne figuras del entretenimiento, productos y referencias de la cultura popular que despertaron el interés de los usuarios antes de la celebración del 31 de octubre.

La compañía difundió el ranking el 14 de octubre a través de Google Frightgeist, su herramienta anual para identificar tendencias relacionadas con Halloween. Entre los nombres incluidos aparecen Dolly Parton, Michael Jackson, Skeletor, Green Lantern, Doctor Doom y personajes de Poppy Playtime, Minecraft e Invincible. Las búsquedas también abarcan prendas, peinados y accesorios asociados con algunas de estas figuras.

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Buddy the Unicorn, primer lugar entre los disfraces en tendencia

Buddy the Unicorn ocupó el primer lugar de Google Frightgeist 2026. Según la compañía, la consulta “buddy unicorn costume” superó en septiembre, por primera vez, a “kids unicorn costume”, una búsqueda general sobre disfraces infantiles de unicornio.

El resultado sitúa a un personaje específico por encima de una categoría tradicional de vestuario. La tendencia está vinculada con la película Buddy, cuya figura principal se convirtió en la referencia con mayor crecimiento dentro del ranking de este año.

En el segundo puesto quedó NeeDoh, una línea de juguetes blandos que pueden apretarse y manipularse. Google informó que las búsquedas relacionadas con estos productos alcanzaron su máximo histórico en 2026.

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Nikki, de Obsession, completó los tres primeros lugares. La compañía relacionó el interés por el personaje con la consulta “red zebra halter top”, una prenda asociada con su apariencia. Esta búsqueda alcanzó su nivel más alto después del lanzamiento de la producción.

Un personaje disfrazado de color naranja con cuerno y pañuelo rosado frente a un tobogán amarillo y columpios.
El personaje Buddy the Unicorn superó en consultas a los disfraces infantiles tradicionales y obtuvo el primer lugar. (Captura de pantalla)

Del puesto 4 al 10: videojuegos, películas y un juguete antiestrés

Agamemnon, de The Odyssey, ocupó el cuarto puesto. Google señaló que la consulta “agamemnon costume” registró un volumen tres veces mayor al de “penelope costume” durante 2026. Ambas referencias pertenecen a la misma historia, aunque el interés por los disfraces se concentró en el primero.

En la quinta posición quedó Lily Love Braids, de Poppy Playtime. Fue el personaje con mayor tendencia entre las búsquedas de disfraces que incluían la palabra “braid”, relacionada con las trenzas. Su presencia refleja el interés por figuras cuyo aspecto puede reproducirse mediante peinados y otros elementos visuales.

Oliver Tree ocupó el sexto lugar, mientras que Verity, vinculada con Minecraft, quedó en el séptimo. De acuerdo con la compañía, “verity mod outfits” fue la principal consulta relacionada con ese personaje durante el año.

En el octavo puesto apareció Carl, de Dungeon Crawler Carl. Google indicó que el interés de búsqueda por la obra alcanzó su punto más alto desde 2020, año de su lanzamiento.

Disco Scooby Doo quedó en la novena posición. La consulta “green and red disco outfit” fue la más buscada entre las relacionadas con ese atuendo. Hazel Hook, de Descendants, completó los primeros 10 lugares, con un aumento de las búsquedas vinculadas con el cosplay realista del personaje.

Artistas musicales entre el puesto 12 y el 18

Captain Clark, relacionado con Backrooms, ocupó el puesto 11. En el puesto 12 apareció Dolly Parton, quien fue la personalidad con mayor tendencia entre las búsquedas que incluían las palabras “blonde wig”, según Google.

Thragg, de Invincible, quedó en el puesto 13. La compañía registró un aumento del 750% en la consulta “why is thragg so much stronger”, relacionada con la fuerza del personaje dentro de la historia.

Kenny Rogers ocupó el puesto 14. En su caso, Google destacó que “The Gambler” fue la canción más buscada del artista entre las consultas vinculadas con Halloween.

Los puestos 15 y 16 correspondieron a Bowser Jr. y Princess Rosalina, personajes del universo de Super Mario. La pregunta sobre si Bowser Jr. es hijo de Bowser duplicó su volumen de búsqueda durante el año. Para Princess Rosalina, la consulta “princess rosalina costume lights” destacó entre las tendencias relacionadas con su vestuario.

Michael Jackson quedó en el puesto 18, con una referencia a la estética de la era Thriller. Según la compañía, las búsquedas de “michael jackson costume” alcanzaron su nivel más alto en 10 años.

"Thriller 40" logra un balance celebratorio de la música y el fenómeno cultural que encarnó el icónico álbum sin entrar en las complejidades personales del artista. (Créditos: Paramount+)
Las búsquedas del disfraz de Michael Jackson alcanzaron su nivel más alto en diez años impulsadas por la era Thriller. (Créditos: Paramount+)

Superhéroes y villanos del puesto 17 al 25

Green Lantern ocupó el puesto 17. La consulta “green lantern ring”, relacionada con el anillo del personaje, fue el producto con mayor tendencia entre las búsquedas asociadas con él.

En el puesto 19 quedó Skeletor, de Masters of the Universe. Google informó que las consultas relacionadas con el villano alcanzaron su nivel más alto de 2026.

Cyclops, de X-Men, se situó en el puesto 20. El visor característico del personaje encabezó las búsquedas vinculadas con su disfraz.

El tramo final comienza con Dumpling, en el puesto 21, seguido por Dr. Frank-N-Furter, de The Rocky Horror Picture Show, en el puesto 22, y Viltrumite, de Invincible, en el 23. Entre las tendencias relacionadas con estas referencias aparecieron consultas sobre disfraces rosas con brillo, corsés negros y camisetas de compresión.

Nightcrawler, también de X-Men, ocupó el puesto 24. La compañía identificó el peinado pompadour como la tendencia asociada con el personaje, otra muestra del interés por los rasgos físicos que permiten reconocer a una figura de ficción.

Doctor Doom, de Marvel, cerró la clasificación en el puesto 25. La búsqueda “how is doctor doom so powerful” triplicó su volumen durante el año, según Google.

Cómo funciona la herramienta Google Frightgeist

Google Frightgeist reúne tendencias de búsqueda relacionadas con Halloween y permite explorar las referencias que ganan interés durante las semanas previas a la celebración. Además de la clasificación general, la herramienta incluye categorías específicas para disfraces infantiles, mascotas y dúos.

El ranking de 2026 combina personajes de producciones audiovisuales, videojuegos, historietas y música con juguetes y elementos de vestuario. Las consultas vinculadas con prendas, peinados y accesorios ofrecen otra perspectiva de las tendencias, ya que muestran qué características de una figura concentran la atención de los usuarios.

Imagen de 'Obsession'
Las consultas sobre la prenda roja de cebra posicionaron al personaje Nikki en el tercer lugar de la lista. (Captura de pantalla)

La lista completa de los 25 disfraces en tendencia en 2026

Estos son los nombres que integran el ranking de Google Frightgeist, ordenados según su posición:

  1. Buddy the Unicorn, de Buddy.
  2. NeeDoh.
  3. Nikki, de Obsession.
  4. Agamemnon, de The Odyssey.
  5. Lily Love Braids, de Poppy Playtime.
  6. Oliver Tree.
  7. Verity, de Minecraft.
  8. Carl, de Dungeon Crawler Carl.
  9. Disco Scooby Doo.
  10. Hazel Hook, de Descendants.
  11. Captain Clark, de Backrooms.
  12. Dolly Parton.
  13. Thragg, de Invincible.
  14. Kenny Rogers.
  15. Bowser Jr., de Super Mario.
  16. Princess Rosalina, de Super Mario.
  17. Green Lantern.
  18. Michael Jackson, con su vestuario de la era Thriller.
  19. Skeletor, de Masters of the Universe.
  20. Cyclops, de X-Men.
  21. Dumpling.
  22. Dr. Frank-N-Furter, de The Rocky Horror Picture Show.
  23. Viltrumite, de Invincible.
  24. Nightcrawler, de X-Men.
  25. Doctor Doom, de Marvel.

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