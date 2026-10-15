Honduras

Honduras completa 18 de los 20 vuelos de siembra de nubes para mitigar la sequía

La iniciativa busca favorecer las precipitaciones en zonas agrícolas y cuencas estratégicas, aunque la efectividad de las intervenciones deberá determinarse mediante evaluaciones técnicas

El programa contempla el uso de aproximadamente 100 litros de reactivo por cada vuelo realizado.
La eficacia de la estimulación artificial seguirá pendiente de comprobación técnica tras la fase operativa
Guardar

Autoridades agropecuarias de Honduras confirmaron que ya se completaron 18 de los 20 vuelos programados en el marco del Programa de Siembras de Nubes en Honduras, iniciativa que busca mitigar los efectos de la sequía mediante técnicas de estimulación artificial de lluvias en zonas clave para la producción agrícola, el abastecimiento de agua y la generación de energía eléctrica.

El programa opera en dos polígonos geográficos, uno al norte y otro al sur de Tegucigalpa. Entre las áreas de interés figura el entorno de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, cuya capacidad de generación depende, entre otros factores, de la disponibilidad de agua en el embalse.

PUBLICIDAD

La intervención se desarrolla en un contexto en que la disponibilidad de agua resulta determinante para las actividades agrícolas y ganaderas, así como para el funcionamiento de infraestructuras vinculadas con el suministro eléctrico.

De acuerdo con los responsables del proyecto, las rutas recorridas por las aeronaves permiten estimar una cobertura de entre 1,8 y 2,3 millones de hectáreas, según los polígonos norte y sur establecidos para las operaciones.

La estimación se obtiene mediante registros de posicionamiento GPS que documentan las rutas de vuelo. Sin embargo, esa superficie corresponde al área de intervención y no significa que se hayan registrado precipitaciones en toda la extensión reportada.

PUBLICIDAD

La distinción es relevante para evaluar los resultados del programa: el recorrido de una aeronave sobre una zona no garantiza que se produzca lluvia ni permite determinar por sí solo la cantidad de agua que llega al suelo.

Esperan lluvias

Durante los vuelos se utiliza una fórmula a base de yoduro de plata, compuesto empleado en técnicas de estimulación de nubes cuando existen condiciones atmosféricas adecuadas.

El procedimiento busca favorecer determinados procesos de formación de partículas de hielo dentro de las nubes, lo que puede contribuir a la precipitación bajo condiciones específicas. No obstante, la técnica no garantiza lluvias y su resultado depende de factores como la humedad, la temperatura y las características de las nubes presentes.

El programa contempla el uso de aproximadamente 100 litros de reactivo por cada vuelo realizado.
El procedimiento de siembra utiliza yoduro de plata para favorecer la formación de partículas de hielo en las nubes.

Los encargados del programa indicaron que se contempla utilizar aproximadamente 100 litros de reactivo por vuelo. Las existencias actuales rondan los 200 litros, aunque el consumo acumulado deberá verificarse mediante los registros correspondientes a cada operación.

La cantidad de insumos utilizada constituye uno de los elementos que pueden documentarse durante la ejecución, pero no demuestra por sí misma la efectividad de la estimulación artificial de lluvias.

Cuencas hidrográficas, áreas prioritarias

Uno de los objetivos del programa es favorecer las precipitaciones en regiones cuyas cuencas hidrográficas contribuyen al abastecimiento de embalses y otras fuentes de agua. Entre esas zonas se encuentra el entorno de la central hidroeléctrica El Cajón, una de las principales infraestructuras de generación eléctrica del país.

La disponibilidad de agua en ese tipo de instalaciones es relevante para la producción de energía, mientras que las precipitaciones también influyen en las actividades agrícolas y ganaderas que dependen de la humedad del suelo y de las fuentes naturales de abastecimiento.

Para determinar si el programa contribuye a mejorar la disponibilidad hídrica será necesario analizar la evolución de las lluvias, los niveles de los embalses y los caudales de las cuencas intervenidas, además de considerar otros factores meteorológicos.

Efectividad, pendiente de comprobación

La empresa mexicana utiliza registros GPS, imágenes satelitales y estaciones meteorológicas para documentar las rutas de las aeronaves y dar seguimiento a las condiciones atmosféricas y las precipitaciones.

El programa contempla el uso de aproximadamente 100 litros de reactivo por cada vuelo realizado.
Las operaciones de estimulación de lluvias abarcan polígonos geográficos al norte y al sur de Tegucigalpa.

Esos instrumentos permiten recopilar información sobre el desarrollo de las operaciones, pero determinar si las lluvias fueron resultado de la estimulación artificial requiere un análisis técnico que compare las condiciones observadas con las que se habrían presentado sin la intervención.

Con 18 de los 20 vuelos completados, el programa se aproxima al cierre de su fase operativa. La evaluación posterior será determinante para establecer el alcance de los resultados, la posible contribución a las reservas hídricas y la conveniencia de mantener o ampliar este tipo de iniciativas.

La cobertura geográfica reportada y el número de vuelos realizados describen el avance operativo del proyecto, pero no constituyen por sí solos una confirmación de que se haya reducido la sequía o aumentado de manera atribuible al programa la disponibilidad de agua en Honduras.

Temas Relacionados

HondurasSAGvueloslluviassequiasnubes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

La sospechosa, de 23 años, habría fabricado imágenes de lesiones y documentos hospitalarios falsos para sostener que estaba en peligro y convencer a su pareja de entregarle dinero. Fue capturada en la colonia La Unión, en Tegucigalpa

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

Honduras: Gobierno da plazo hasta el viernes a médicos y advierte posibles acciones legales por paro

La Secretaría de Trabajo advirtió que podría impulsar procedimientos legales si continúan las asambleas informativas y la suspensión de servicios médicos en Honduras, mientras las autoridades buscan resolver los salarios pendientes de parte del personal sanitario

Honduras: Gobierno da plazo hasta el viernes a médicos y advierte posibles acciones legales por paro

“Me pidió yuca para comer y no tenía dinero”: niña con cáncer murió en brazos de su madre en Honduras

Tras permanecer 16 días hospitalizada, falleció durante la madrugada en una terminal de buses de San Pedro Sula

“Me pidió yuca para comer y no tenía dinero”: niña con cáncer murió en brazos de su madre en Honduras

El hondureño Mauricio Dubón va por su tercer Guante de Oro tras ser finalista con Atlanta

El pelotero de Honduras enfrentará a Jared Triolo e Ildemaro Vargas en la categoría utilitaria de la Liga Nacional, luego de haber conquistado el galardón en 2023 y 2025 con Houston

El hondureño Mauricio Dubón va por su tercer Guante de Oro tras ser finalista con Atlanta

Honduras: buscan acuerdos con taxistas para evitar protestas

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) convocó al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y a los representantes del sector a establecer una mesa de diálogo, por el encarecimiento de los combustibles

Honduras: buscan acuerdos con taxistas para evitar protestas

TECNO

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

John Ternus, CEO de Apple, es portada de la revista Time con el iPhone Duo como uno de los mejores inventos de 2026

ENTRETENIMIENTO

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico que enfrenta la actriz

Madonna celebra los 30 años de su hija Lourdes Leon con fotografías nunca antes vistas

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

MUNDO

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza

El momento en el que un drone ruso se estrelló contra un supermercado en la región ucraniana de Odesa

Condenan a salvadoreño por homicidio de su esposa en Canadá, un caso que tardó casi 20 años en resolverse

Una mujer fue acusada en Australia de envenenar la comida de una compañera de trabajo con una sustancia tóxica para caracoles